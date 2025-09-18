читать дальше

живущего в Карелии, в рассказе Полины слышались неподдельный интерес и знание к тому материалу, что говорила нам, рассказы о том как и что делают местные в тех или иных случаях, рассказ о крае и его природе, растениях, животных, причем рассказ сопровождался аудио зарисовками и музыкой карелов. Мы получали ответы на все наши вопросы, и, хоть дорога была длинная, она прошла на одном дыхании. По пути заехали в Свято-Троицкий

Александра Свирского мужской монастырь, находящийся в живописном месте, нам даже удалось послушать пение послушников. Это было очень благостно. Сама деревня Мандроги также произвела впечатления своим расположением на реке Свирь, спокойствием и какой-то аутентичный атмосферой, хоть она и новодел, но дома привезены настоящие из разных деревень северной части России, в них воссоздан уклад жизни конца 19, начала 20 веков, в домах работают ремесленники по старинным технологиям, за процессом очень интересно наблюдать. А еще в деревне есть музей водки, в котором около 4000 экспонатов, что тоже впечатляет. Рекомендую экскурсию всем, кто не боится длительных переездов. И благодарю Полину за чудесный день.