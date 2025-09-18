Мои заказы

Волшебная деревня Мандроги: путешествие к вепсам

Фольклорная деревня Мандроги представляет этнокультурное поселение, отражающее быт карелов, вепсов и архангелогородцев.

Путешествие по северу Ленинградской области к реке Свирь включает обзор аутентичной архитектуры и истории Карелии. В деревне можно прогуляться,
увидеть самовар и мастерские. По дороге возможны перекусы в кафе монастыря или ресторанах Лодейного Поля.

Мандроги, образованная вепсами, предоставляет возможность узнать их культуру и исторические связи, а на обратном пути нас порадуют вепсская музыка и сказки.

Волшебная деревня Мандроги: путешествие к вепсам
Волшебная деревня Мандроги: путешествие к вепсам
Волшебная деревня Мандроги: путешествие к вепсам
Описание экскурсии

Путь в Мандроги и здешние красоты Фольклорная деревня Мандроги — этнокультурное поселение с бытом и обычаями карелов, вепсов и архангелогородцев, расположенное на севере Ленинградской области, на берегу реки Свирь. Главная особенность — аутентичная архитектура и музей деревянного зодчества под открытым небом. Первым делом мы на выезде из Петрозаводска заедем в центр "Шунгит", где Вас будет ждать мини-экскурсия про свойства шунгита, после его Вы сможете посидеть в шунгитовой комнате и отведать иван-чай. Также в центре можно найти подарки себе и близким на любой вкус по цене производителя. По дороге из Петрозаводска в Мандроги будет рассказана история Карелии, от древних времен до современности, а также информация о древних вулканах, ледниках и саамах. Сама деревня Мандроги находится в живописном месте между Ладожским и Онежским озерами. Там можно:
  • прогуляться вдоль берега;
  • увидеть самовар и конюшню;
  • посетить сувенирные лавки. Обед и история основания деревни По пути можно перекусить в кафе Александро-Свирского монастыря, прогуляться по его территории и увидеть мощи Александра Свирского, либо заехать в город Лодейное Поле, либо перекусить в ресторане русской кухни на территории деревни. Деревня была основана вепсами, с языка которых «Мандроги» переводится как «пороги». По дороге будет рассказана история основания деревни и даны рекомендации, что посмотреть и попробовать. На обратном пути — вепсская музыка и сказки, вепсские загадки. Дорога пролетит незаметно с опытным гидом-водителем и прекрасным собеседником! Ни одной ямы по пути замечено не было!

Ежедневно, время выезда и возвращения — по согласованию.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Александро-Свирский монастырь или Лодейное поле (на выбор)
  • В деревне Мандроги:
  • Дома-комплексы XIX века, которые были найдены в «заснувших деревнях»
  • Усадьбы и терема
  • Музей водки и коллекция матрешек
  • Самый большой валенок в мире 379-го размера, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса
  • Страна сказок «Лукоморье» (зимой недоступна). На другом берегу представлены деревянные скульптуры героев по мотивам сказок А.С. Пушкина
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Авторская экскурсия и путевая информация о Карелии, достопримечательностях по маршруту
  • Раздаточные и информационные материалы
  • Минеральная вода «Карельская жемчужина»
  • Детский бустер и детское кресло
Что не входит в цену
  • Входной билет на территорию деревни Мандроги - 500 руб. /чел.
  • Услуги на территории деревни
  • Пешеходная обзорная экскурсия «Удивительная деревня Мандроги» с посещением и дегустацией в Музее Водки - 1250 руб. /1 чел. (при наличии группы от турфирмы)
  • Комплексный обед в кафе «Паломник», Александро-Свирский монастырь - 550 (по желанию)
  • Переправа на пароме через Петкелев ручей на поляну сказок «Лукоморье» - 350 руб. (дети до 5 лет бесплатно)
  • Входной билет в Музей водки и дегустация (50 гр) - 350 руб.
  • Интерактивная экскурсия на конюшню и мини-ферму (40 мин.) - 800₽
Место начала и завершения?
Петрозаводск, место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда и возвращения — по согласованию.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
К
Кондратьев
18 сен 2025
Поездка в Мандроги с Артёмом - настоящее удовольствие! Уже по дороге нас ждал сюрприз — остановка у древнего храма Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Монастырь был основан святым Александром Свирским
в конце XV века в малолюдном лесном Олонецком крае среди поселений языческих народов — карелов, вепсов, чуди. . Это удивительное место на берегу озера с особой атмосферой: светлой, чистой и наполненной божественным теплом.
А Мандроги - этнографическая деревня на берегу Свири, восстановлена по образцу северных поселений XIX века. Здесь множество ремёсел, можно приобрести изделия ручной работы и…. музей водки …..))) поразил масштабами и богатой коллекцией. Главное там не остаться и не продлить дегустацию)))
Особая благодарность нашему гиду Артёму! Он был на позитиве весь путь, создавал уют и комфорт: удобный автомобиль, аккуратное вождение, вода и остановки по первому желанию. Артём — пунктуальный, добрый и весёлый человек, интересный рассказчик и внимательный гид. С ним поездка получилась лёгкой, насыщенной и очень душевной, как с добрым другом! Спасибо!

О
Ольга
25 июн 2025
Замечательный маршрут. Полина - профессионал своего дела. Отдохнули, напитались впечатлениями и эмоциями!!! Организация поездки на высоком уровне. Комфортный транспорт, учитываются пожелания туристов в ходе программы. Время пролетело незаметно. Полина - прекрасный гид и собеседник, весёлая и отзывчивая. Непременно приедем ещё!
С
Скоромникова
23 июн 2025
Это было индивидуальное путешествие: нас двое и гид-водитель Полина. Все было четко спланировано, в дороге получили массу интересных фактов о крае, причем не только официальных, а с точки зрения человека,
живущего в Карелии, в рассказе Полины слышались неподдельный интерес и знание к тому материалу, что говорила нам, рассказы о том как и что делают местные в тех или иных случаях, рассказ о крае и его природе, растениях, животных, причем рассказ сопровождался аудио зарисовками и музыкой карелов. Мы получали ответы на все наши вопросы, и, хоть дорога была длинная, она прошла на одном дыхании. По пути заехали в Свято-Троицкий
Александра Свирского мужской монастырь, находящийся в живописном месте, нам даже удалось послушать пение послушников. Это было очень благостно. Сама деревня Мандроги также произвела впечатления своим расположением на реке Свирь, спокойствием и какой-то аутентичный атмосферой, хоть она и новодел, но дома привезены настоящие из разных деревень северной части России, в них воссоздан уклад жизни конца 19, начала 20 веков, в домах работают ремесленники по старинным технологиям, за процессом очень интересно наблюдать. А еще в деревне есть музей водки, в котором около 4000 экспонатов, что тоже впечатляет. Рекомендую экскурсию всем, кто не боится длительных переездов. И благодарю Полину за чудесный день.

