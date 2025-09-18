Фольклорная деревня Мандроги представляет этнокультурное поселение, отражающее быт карелов, вепсов и архангелогородцев.
Путешествие по северу Ленинградской области к реке Свирь включает обзор аутентичной архитектуры и истории Карелии. В деревне можно прогуляться,
Путешествие по северу Ленинградской области к реке Свирь включает обзор аутентичной архитектуры и истории Карелии. В деревне можно прогуляться,
Описание экскурсииПуть в Мандроги и здешние красоты Фольклорная деревня Мандроги — этнокультурное поселение с бытом и обычаями карелов, вепсов и архангелогородцев, расположенное на севере Ленинградской области, на берегу реки Свирь. Главная особенность — аутентичная архитектура и музей деревянного зодчества под открытым небом. Первым делом мы на выезде из Петрозаводска заедем в центр "Шунгит", где Вас будет ждать мини-экскурсия про свойства шунгита, после его Вы сможете посидеть в шунгитовой комнате и отведать иван-чай. Также в центре можно найти подарки себе и близким на любой вкус по цене производителя. По дороге из Петрозаводска в Мандроги будет рассказана история Карелии, от древних времен до современности, а также информация о древних вулканах, ледниках и саамах. Сама деревня Мандроги находится в живописном месте между Ладожским и Онежским озерами. Там можно:
- прогуляться вдоль берега;
- увидеть самовар и конюшню;
- посетить сувенирные лавки. Обед и история основания деревни По пути можно перекусить в кафе Александро-Свирского монастыря, прогуляться по его территории и увидеть мощи Александра Свирского, либо заехать в город Лодейное Поле, либо перекусить в ресторане русской кухни на территории деревни. Деревня была основана вепсами, с языка которых «Мандроги» переводится как «пороги». По дороге будет рассказана история основания деревни и даны рекомендации, что посмотреть и попробовать. На обратном пути — вепсская музыка и сказки, вепсские загадки. Дорога пролетит незаметно с опытным гидом-водителем и прекрасным собеседником! Ни одной ямы по пути замечено не было!
Ежедневно, время выезда и возвращения — по согласованию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александро-Свирский монастырь или Лодейное поле (на выбор)
- В деревне Мандроги:
- Дома-комплексы XIX века, которые были найдены в «заснувших деревнях»
- Усадьбы и терема
- Музей водки и коллекция матрешек
- Самый большой валенок в мире 379-го размера, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса
- Страна сказок «Лукоморье» (зимой недоступна). На другом берегу представлены деревянные скульптуры героев по мотивам сказок А.С. Пушкина
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Авторская экскурсия и путевая информация о Карелии, достопримечательностях по маршруту
- Раздаточные и информационные материалы
- Минеральная вода «Карельская жемчужина»
- Детский бустер и детское кресло
Что не входит в цену
- Входной билет на территорию деревни Мандроги - 500 руб. /чел.
- Услуги на территории деревни
- Пешеходная обзорная экскурсия «Удивительная деревня Мандроги» с посещением и дегустацией в Музее Водки - 1250 руб. /1 чел. (при наличии группы от турфирмы)
- Комплексный обед в кафе «Паломник», Александро-Свирский монастырь - 550 (по желанию)
- Переправа на пароме через Петкелев ручей на поляну сказок «Лукоморье» - 350 руб. (дети до 5 лет бесплатно)
- Входной билет в Музей водки и дегустация (50 гр) - 350 руб.
- Интерактивная экскурсия на конюшню и мини-ферму (40 мин.) - 800₽
Место начала и завершения?
Петрозаводск, место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда и возвращения — по согласованию.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кондратьев
18 сен 2025
Поездка в Мандроги с Артёмом - настоящее удовольствие! Уже по дороге нас ждал сюрприз — остановка у древнего храма Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Монастырь был основан святым Александром Свирским
О
Ольга
25 июн 2025
Замечательный маршрут. Полина - профессионал своего дела. Отдохнули, напитались впечатлениями и эмоциями!!! Организация поездки на высоком уровне. Комфортный транспорт, учитываются пожелания туристов в ходе программы. Время пролетело незаметно. Полина - прекрасный гид и собеседник, весёлая и отзывчивая. Непременно приедем ещё!
С
Скоромникова
23 июн 2025
Это было индивидуальное путешествие: нас двое и гид-водитель Полина. Все было четко спланировано, в дороге получили массу интересных фактов о крае, причем не только официальных, а с точки зрения человека,
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
до 6 чел.
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: На Онежской набережной
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.