В гости к вепсам - из Петрозаводска

Посетить старинное село и погрузиться в культуру коренных жителей Карелии
Мы приглашаем вас в село Шёлтозеро — столицу вепсской культуры! Вас ждёт тёплая, камерная экскурсия: вы познакомитесь с вепсами — коренными жителями Карелии, заглянете в местный этнографический музей и полюбуетесь самобытной северной архитектурой. А по желанию сможете поучаствовать в мастер-классах по керамике и ткацкому мастерству.
5
5 отзывов
В гости к вепсам - из Петрозаводска© Мария и Руслан

Описание экскурсии

Старинные поселения на берегах Онежского озера

По пути к селу Шёлтозеро нам встретятся вепсские деревни: старейшее село Деревянное, живописная деревушка Педасельга (мы расскажем, как расшифровать его на русский язык) и село Шокша, в окрестностях которого добывают малиновый кварцит.

Село Шёлтозеро

Вы познакомитесь с вепсами, малочисленным коренным народом, который произошёл от племени Весь, проживавшего ещё в дохристианские времена. И сегодня сильно поверье, что вепсы — самые сильные колдуны Карелии. Правда это или нет, попытаемся выяснить! Местный гид проведёт вас по селу, где вы увидите образцы вепсского зодчества и почувствуете самобытный дух Русского Севера.

Единственный в России вепсский этнографический музей

Вы посетите музей в самом настоящем рубленом доме купца Мелькина. Тут и резные балкончики, и наличники, и ставни на уютных окошках. Одним словом, этот дом — памятник деревянного зодчества Карелии. Вы откроете для себя удивительный мир вепсской культуры, узнаете о быте, ремёслах, поверьях и традициях этого древнего народа!

Также в деревне есть старинный дом с очень интересной историей: когда-то в нём жила зажиточная вепсская семья, потом тут была аптека, а сегодня местные рукодельницы проводят в нём интересные мастер-классы. По дому можно прогуляться, это того стоит: тут до сих пор сохранились аптечные «баночки-скляночки», низкие потолки, печь, скрипучие половицы и глубоко уходящий в землю подпол.

На обратном пути в Петрозаводск остановимся на месторождении шокшинского малинового кварцита, того самого, из которого сделана гробница Наполеона в Париже.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 10:00 — выезд из Петрозаводска
  • 12:00 — приезжаем в Шёлтозеро
  • 12:00–15:00 — экскурсии, чаепитие с калитками
  • 15:00 — обратный путь
  • 17:00 — возвращение в Петрозаводск

План гибкий, так как время на локациях может варьироваться.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Renault Kaptur, Kia Rio или Renault Logan II (для маленьких путешественников есть автокресло)
  • Экскурсия подойдёт путешественникам, которые интересуются традиционной культурой и бытом коренных народов Карелии
  • В стоимость входят: трансфер, сопровождение гида-водителя, чай с калитками

Отдельно оплачивается:

  • Входной билет в дом купца Мелькина — 450 ₽ с чел.
  • Экскурсия по этнографическому музею — 1400 ₽ с группы
  • Экскурсия по деревне с местным гидом — 1200 ₽ с группы
  • Мастер-класс по керамике — 600 ₽ за чел.
  • Мастер-класс по ткачеству — 500 ₽ за чел.

В галерее представлены фотографии Дмитрия Хямяляйнена.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария и Руслан
Мария и Руслан — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы — семейная пара:) 10 лет проработали на Камчатке, где проводили многодневные походы на лошадях для немцев. Но наш дом — это Карелия, и с 2019 года мы работаем в
читать дальше

нашем любимом краю тысячи озёр и рек! Благодаря работе с немцами мы привыкли обеспечивать сервис даже там, где его нет, и можем предложить своим гостям окунуться вглубь Карелии, познакомиться как с южными, так и с северными районами! Ведь Карелия — это не только Кижи и Рускеала: это и старинная карельская игра кююккя, и послания из далёкого прошлого на берегах озёр, и национальный эпос «Калевала», и старинные карельские деревни, и древние монастыри, и звенящая тишина леса, и шёпот трав под ногами… Конечно же, мы разрабатываем экскурсии и по индивидуальным заказам, а также организуем паломнические поездки по святым местам Карелии (кстати, Мария является звонарём в одном из старейших соборов Петрозаводска!). Рады каждому гостю! До встречи!

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
7 сен 2025
Хочется поделиться впечатлениями после экскурсии. Все очень понравилось с момента заказа экскурсии, Мария сразу связалась со мной, была на связи отвечала на все мои вопросы., до нашего возвращения в Петрозаводск.
читать дальше

Гидом был Руслан,замечательный человек, очень интересно рассказывал по дороге, имеет огромное количество разной информации. В деревне вепсов, побывали в музее, где получили информацию о этой народности, экскурсовод,простите забыла ее имя, оказалась чудесной женщиной, которая смогла нам провести экскурсию, не смотря на моего любознательного внука, который задавал вопросы и не успевал их услышать, задавал следующий вопрос… Это было забавно слышать, что у него возникало столько любопытства.. Там же нас угостили чаем с калитками их национальными. Очень вкусно, внуки оценили. Прикупив сувениры,взяли еще пешую экскурсию по деревне, когда нам тоже интересно рассказывали и показывали про их бытность, побывали на территории местного храма. И завершили свое пребывание в деревне на мастер классе по ткачеству. Моим мальчикам очень понравился мастер класс который провела для них Людмила Борисовна.
Поездка очень понравилась, есть желание снова вернуться на новые маршруты в Карелию. Руслану и Марии процветания и развития на своем пути.

Александр
Александр
10 авг 2025
Отличная поездка, интересно и познавательно. Всё понравилось, в том числе внуку 12-ти лет.
Отличная поездка, интересно и познавательно. Всё понравилось, в том числе внуку 12-ти лет.
О
Олег
10 авг 2025
Ребята предлагают не самое попсово- туристическое направление, что уже огромный плюс. Мы ощутили искренность со стороны организаторов тура. День с Марией был настолько наполнен впечатлениями и эмоциями, что прям вообще!
читать дальше

Дорога туда и обратно это была отдельная экскурсия, вернее экскурс в историю. Гид может быть не только формальным информатором, но и буквально товарищем в путешествии.
Теперь, без эмоций, о самой экскурсии. Странно, что этот тренд не раскручен. Хей, туристы! Это ваш шанс увидеть Карелию не в виде Кижей и других избитых тем. Это настоящая история и живая жизнь. Без лишних подробностей: это несколько часов погружения в жизнь вепсов, их культуры и, что самое интересное, в их повседневность. Нереальное ощущение.
О людях, которых мы встретили, можно писать поэму.
Дом купца Мелькина, который изображён на каждой третьей открытке в Карелии, неестественно жив. Экскурсоводы скорее живут здесь, нежели работают.
Но, самый душевный, домашний приём был оказан в доме(да-да, именно бывшем жилом доме), бывшей аптеки.
Мастер-класс по ткачеству это было нечто! Вдруг оказалось, что руки моей жены растут совсем не оттуда, откуда она думала.
Невозможно рассказать обо всем, что мы увидели и узнали в тот день, ведь ещё мы посетили розовый карьеру и Красный Бор…
Мария, мы ещё вернемся к вам!

Ребята предлагают не самое попсово- туристическое направление, что уже огромный плюс. Мы ощутили искренность со стороны
Елена
Елена
16 июл 2025
Недавно мы с друзьями были на экскурсии «В гости к вепсам». Мария, организатор тура, заехала за нами в отель и мы поехали в сторону Шёлтозера. Путь в итоге составил около
читать дальше

80 км в одну сторону, на протяжении которого Мария рассказывала нам о Петрозаводске, о Карелии и о традициях её коренных народов.
Мы с интересом слушали все её рассказы. Мария очень хорошо владеет информацией по теме экскурсии, отвечала на все интересующиеся нас вопросы. Нам повезло - по дороге в одном селе проходил праздник с ярмаркой местных сувениров. Также мы послушали местный фольклорный концерт. Когда мы приехали Вепский этнографический музей, нас уже ждал экскурсовод музея. Она провела экскурсию по дому вепсов. Это одна из малочисленных групп народов России. Экскурсия нам понравилась. В завершении экскурсии нас угостили чаем с калитками. Спасибо Марии за полезную и приятную поездку. Рекомендуем эту экскурсии для знакомства с Карелией и ее историей.

Анастасия
Анастасия
9 июл 2025
Недавно мы с семьёй побывали на экскурсии «В гостях у вепсов» в Шолтозеро, и хочу сказать — это был очень атмосферный и душевный день.

Экскурсия началась с дороги — уже в
читать дальше

машине нам рассказывали интересные факты о Петрозаводске и окрестностях, и это сразу задало правильный настрой.

Первым пунктом программы стал музей в доме купца — удивительное место, где сохраняется дух времени. Всё внутри оформлено с большой любовью, погружаешься в быт и атмосферу прошлого. А ещё нас накормили вкуснейшими домашними калитками. 😋🥟

После музея мы отправились гулять по самому Шолтозеру. Погода нас немного удивила — пошёл дождь, но это совсем не испортило впечатление. Наоборот, добавило уюта и какой-то особой северной романтики.

Отдельная благодарность экскурсоводам — рассказ был насыщенный, живой и по-настоящему увлекательный. Видно, что люди любят свою работу и с уважением относятся к культуре вепсов.

📌 Впечатления остались самые тёплые. Несмотря на дождь — всё очень понравилось! И сама программа, и подача, и атмосфера.

Очень рекомендую эту экскурсию — и для семейных поездок, и просто для тех, кто хочет провести день с пользой и удовольствием.

