Описание экскурсии
Старинные поселения на берегах Онежского озера
По пути к селу Шёлтозеро нам встретятся вепсские деревни: старейшее село Деревянное, живописная деревушка Педасельга (мы расскажем, как расшифровать его на русский язык) и село Шокша, в окрестностях которого добывают малиновый кварцит.
Село Шёлтозеро
Вы познакомитесь с вепсами, малочисленным коренным народом, который произошёл от племени Весь, проживавшего ещё в дохристианские времена. И сегодня сильно поверье, что вепсы — самые сильные колдуны Карелии. Правда это или нет, попытаемся выяснить! Местный гид проведёт вас по селу, где вы увидите образцы вепсского зодчества и почувствуете самобытный дух Русского Севера.
Единственный в России вепсский этнографический музей
Вы посетите музей в самом настоящем рубленом доме купца Мелькина. Тут и резные балкончики, и наличники, и ставни на уютных окошках. Одним словом, этот дом — памятник деревянного зодчества Карелии. Вы откроете для себя удивительный мир вепсской культуры, узнаете о быте, ремёслах, поверьях и традициях этого древнего народа!
Также в деревне есть старинный дом с очень интересной историей: когда-то в нём жила зажиточная вепсская семья, потом тут была аптека, а сегодня местные рукодельницы проводят в нём интересные мастер-классы. По дому можно прогуляться, это того стоит: тут до сих пор сохранились аптечные «баночки-скляночки», низкие потолки, печь, скрипучие половицы и глубоко уходящий в землю подпол.
На обратном пути в Петрозаводск остановимся на месторождении шокшинского малинового кварцита, того самого, из которого сделана гробница Наполеона в Париже.
Примерный тайминг экскурсии:
- 10:00 — выезд из Петрозаводска
- 12:00 — приезжаем в Шёлтозеро
- 12:00–15:00 — экскурсии, чаепитие с калитками
- 15:00 — обратный путь
- 17:00 — возвращение в Петрозаводск
План гибкий, так как время на локациях может варьироваться.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Renault Kaptur, Kia Rio или Renault Logan II (для маленьких путешественников есть автокресло)
- Экскурсия подойдёт путешественникам, которые интересуются традиционной культурой и бытом коренных народов Карелии
- В стоимость входят: трансфер, сопровождение гида-водителя, чай с калитками
Отдельно оплачивается:
- Входной билет в дом купца Мелькина — 450 ₽ с чел.
- Экскурсия по этнографическому музею — 1400 ₽ с группы
- Экскурсия по деревне с местным гидом — 1200 ₽ с группы
- Мастер-класс по керамике — 600 ₽ за чел.
- Мастер-класс по ткачеству — 500 ₽ за чел.
В галерее представлены фотографии Дмитрия Хямяляйнена.
