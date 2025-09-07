Мы приглашаем вас в село Шёлтозеро — столицу вепсской культуры! Вас ждёт тёплая, камерная экскурсия: вы познакомитесь с вепсами — коренными жителями Карелии, заглянете в местный этнографический музей и полюбуетесь самобытной северной архитектурой. А по желанию сможете поучаствовать в мастер-классах по керамике и ткацкому мастерству.

Описание экскурсии

Старинные поселения на берегах Онежского озера

По пути к селу Шёлтозеро нам встретятся вепсские деревни: старейшее село Деревянное, живописная деревушка Педасельга (мы расскажем, как расшифровать его на русский язык) и село Шокша, в окрестностях которого добывают малиновый кварцит.

Село Шёлтозеро

Вы познакомитесь с вепсами, малочисленным коренным народом, который произошёл от племени Весь, проживавшего ещё в дохристианские времена. И сегодня сильно поверье, что вепсы — самые сильные колдуны Карелии. Правда это или нет, попытаемся выяснить! Местный гид проведёт вас по селу, где вы увидите образцы вепсского зодчества и почувствуете самобытный дух Русского Севера.

Единственный в России вепсский этнографический музей

Вы посетите музей в самом настоящем рубленом доме купца Мелькина. Тут и резные балкончики, и наличники, и ставни на уютных окошках. Одним словом, этот дом — памятник деревянного зодчества Карелии. Вы откроете для себя удивительный мир вепсской культуры, узнаете о быте, ремёслах, поверьях и традициях этого древнего народа!

Также в деревне есть старинный дом с очень интересной историей: когда-то в нём жила зажиточная вепсская семья, потом тут была аптека, а сегодня местные рукодельницы проводят в нём интересные мастер-классы. По дому можно прогуляться, это того стоит: тут до сих пор сохранились аптечные «баночки-скляночки», низкие потолки, печь, скрипучие половицы и глубоко уходящий в землю подпол.

На обратном пути в Петрозаводск остановимся на месторождении шокшинского малинового кварцита, того самого, из которого сделана гробница Наполеона в Париже.

Примерный тайминг экскурсии:

10:00 — выезд из Петрозаводска

12:00 — приезжаем в Шёлтозеро

12:00–15:00 — экскурсии, чаепитие с калитками

15:00 — обратный путь

17:00 — возвращение в Петрозаводск

План гибкий, так как время на локациях может варьироваться.

Организационные детали

Поедем на автомобиле Renault Kaptur, Kia Rio или Renault Logan II (для маленьких путешественников есть автокресло)

Экскурсия подойдёт путешественникам, которые интересуются традиционной культурой и бытом коренных народов Карелии

В стоимость входят: трансфер, сопровождение гида-водителя, чай с калитками

Отдельно оплачивается:

Входной билет в дом купца Мелькина — 450 ₽ с чел.

Экскурсия по этнографическому музею — 1400 ₽ с группы

Экскурсия по деревне с местным гидом — 1200 ₽ с группы

Мастер-класс по керамике — 600 ₽ за чел.

Мастер-класс по ткачеству — 500 ₽ за чел.

В галерее представлены фотографии Дмитрия Хямяляйнена.