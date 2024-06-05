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в наши планы, решили ехать туда не самостоятельно, а с Дмитрием. Прекрасно продуманный маршрут, доступная и интересная информация по истории, географии, культуре, гастрономии… Любовались водопадом Кивач, побывали на Гирвасе, Марциальных водах (как врачу, интересна была история болезни Петра I), попробовали той самой исцеляющей воды, в Медвежьегорске посетили интереснейший железнодорожный музей, общались с замечательным хранителем музея, а также увидели финские укрепления времён ВОВ (к сожалению, для меня совсем неизвестная страница истории). С Дмитрием интересно везде. Не спешит, учитывает все пожелания, делится информацией, даёт советы, что посмотреть в следующие дни отпуска. Также побывали на месте съёмок фильма "Любовь и голуби". Хозяин усадьбы очень приветлив, предлагает атрибуты для фото. На обратном пути Дмитрий показал Беломорканал. Немаловажно, что Дмитрий очень хороший водитель и знает, где вкусно накормить своих туристов, мы пробовали бесподобную финскую уху лохикейтто. Если вернёмся в Карелию, то вновь обратимся к Дмитрию за впечатлениями!