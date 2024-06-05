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6 часов
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Приладожье - в гостях у карельской сказки: уникальная экскурсия
Приключение по Ладожскому озеру: откройте красоту Карелии в экскурсии «Приладожье - в гостях у карельской сказки»
Начало: Жд вокзал Петрозаводск
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
15 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:30
15 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
22 июня в 10:00
5 июля в 15:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайная Карелия: авторская экскурсия по Северному Приладожью
Добраться до водопадов, поздороваться с лешим и увидеть ту Карелию, о которой не подозревают туристы
Начало: У ТРК Лотос Plaza
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
К волшебному острову Кижи на автомобиле
Начало: По договорённости
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
6 900₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия в Кинерму: карельская деревня, часовня XVIII века и чай
Приглашаем на незабываемое путешествие в Кинерму, где вы окунетесь в атмосферу карельской деревни, узнаете ее историю и насладитесь традиционными пирогами
Начало: Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
15 июня в 08:00
от 18 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Необычные маршруты, путешествие в г. Медвежьегорск
Начало: Петрозаводск
Расписание: с 15.05.2023 с 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
12 июня в 09:00
30 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
- ВВиктор3 июня 2024Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
- ППавел3 июня 2024Замечательная поездка к Ладожскому озеру! Прекрасные виды самого озера, скал и сказочного леса, несколько роскошных водопадов. Ездили с Дарьей, она не только прекрасный рассказчик, но и очень аккуратный водитель. В общем, все понравилось, незабываемый день. Всем рекомендую!
- ЕЕлена1 июня 2024Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
- ААнна30 мая 2024Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
- ТТатьяна29 мая 2024Катание на собаках - это нечто!!!
- РРоман27 мая 2024Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
- ММарина27 мая 2024Замечательное путешествие - чудесные места, великолепный организатор, умеющий слышать туристов, интересный рассказ, не перегруженный лишними подробностями. День пролетел незаметно и оставил незабываемое впечатление. Очень довольны поездкой и благодарны организатору!
- ППавел27 мая 2024Интересная поездка к ближним достопримечательностям Петрозаводска - Горе Сампо, водопаду Кивач, долине зайцев, Марциальным водам. Для первого знакомства с Карелией очень хороший вариант.
- ППавел27 мая 2024Очень интересная поездка! Посетили красивейшие природные достопримечательности, интересные финские укрепления. Дмитрий - замечательный рассказчик, очень знающий. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На машине»
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