1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Погружение в традиции Карелии

Мы отправимся в самобытную деревню Рубчойла, где бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции коренных жителей — карелов-ливвиков. Вы осмотрите сохранившиеся деревянные постройки, узнаете о быте и укладе карелов. А затем хозяйки в национальных костюмах проводят нас в дом, где угостят карельской ухой, соленьями, пирожками-калитками и травяным чаем и исполнят песни на карельском и русском языках.

Истории старинных деревень

По пути мы сделаем остановку в аутентичной деревне Корза, где вы увидите сохранившиеся образцы карельского деревянного зодчества 17 века. А еще узнаете о первых поселениях в этой местности, древних верованиях и обычаях: например, я расскажу о священных рощах, где совершались языческие обряды, и о богах, в которых до сих пор верят карелы и вепсы.

Сямозеро: предания и места силы

Чтобы полюбоваться карельской природой, мы остановимся у красивейшего озера в окрестностях Петрозаводска — Сямозера, или «озера саамов». Вы услышите предания острова Руочин о набегах шведов и мороке, который сотворили саамские шаманы. Узнаете, на каких островах озера до сих пор находят следы древних поселений, и откроете несколько мистических фактов из истории 📖 Сямозера.

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