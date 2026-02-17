1 отзыв оставили туристы

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на Трипстере, была очень отзывчивой и гибкой с точки зрения начала времени экскурсии.

+ Трансфер до Рубчойлы: прекрасная машина, вежливый водитель + Елена очень увлеченный, живой экскурсовод, рассказывала много легенд, поверий, примет Карелии, тянущихся еще из язычества. Видно было, что и сама пропитана верой в них.

+ В деревне нас встретили 2 очень приятные женщины из карельского народного песенного ансамбля (Ольга Николаевна и, к сожалению, забыла, как звали вторую). Они нас накормили обедом, спели песни на карельском. Эти песни запомнились больше всего. Это жемчужина экскурсии.



Из минусов:

-Елена выдавала очень много информации и иногда казалось, что это был ее основной фокус внимания, а не экскурсионная группа. Мы - группа учителей, и нам все же более интересны исторические факты, а не шокирующе приметы и карельский неприличные слова.

-Было очень холодно. Несмотря на то, что мы готовились к поездке в Петрозаводск и изучали прогноз погоды, но синоптики сильно ошиблись. Вместо прогнозных -6 было -27 (по ощущениям -32). Мы, конечно, тепло оделись, но к таким холодам все же были не готовы. Елена человек местный, она была одета правильно для такой погоды (валенки, длинный пуховик, собачьи варежки…), поэтому чувствовала себя на улице нормально. На остановке у Сямозера она нам начала рассказывать информацию, и не видела, что мы не можем в такую погоду просто стоять на морозе и слушать. Пришлось попросить ее вернуться в машину.

-Сама Карельская деревня Рубчойла не сильно впечатлила. Мы ожидали, что вся деревня - это музей деревянного зодчества под открытым небом. Но по факту нам показали там всего один старинный дом. Возможно, из-за мороза не повели дальше по деревне.

-Дом, в котором мы обедали и слушали Карельских бабушек, был сильно проморожен. Печь не действующая, электрическим обогревателем пытались согреть помещение, но его тепла было недостаточно. Нам предложили одеть валенки. Мы это сделали, но они были тоже промороженные, поэтому ноги не то что не согрелись, а замерзли ещё больше. Кушали мы в верхней одежде.

-Немного неожиданным моментом было то, что обед и песни нужно было оплатить сверх указанной стоимости экскурсии. Но потом я внимательно почитала - эта информация есть в описании экскурсии на трипстере. В итоге стоимость экскурсии у нас вышла 15000+5700=20700. Честно, таких денег эта экскурсия, на наш взгляд, не стоила.



Прошу прощения у Елены, если что-то в моем отзыве задевает. Но мне бы хотелось оставить свою честную обратную связь.