1 отзыв оставили туристы

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Рубчойла — тайник карельского зодчества

Погрузиться в быт олонецких карелов, оценить местную кухню и услышать легенды саамского озера

5
1 отзыв
Елена
Елена – Гид из Петрозаводска
Мы отправимся в одно из немногих мест, где еще можно встретить традиционную карельскую архитектуру и ощутить северный колорит.

В деревне Рубчойла вы познакомитесь с бытом карелов, попробуете блюда, приготовленные по старинным рецептам, и услышите карельские песни.

А у живописного Сямозера прикоснетесь к мистическим преданиям саамов.
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-11 человек

  • От 4 500 ₽ за экскурсию

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Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества

Что вас ожидает

Погружение в традиции Карелии
Мы отправимся в самобытную деревню Рубчойла, где бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции коренных жителей — карелов-ливвиков. Вы осмотрите сохранившиеся деревянные постройки, узнаете о быте и укладе карелов. А затем хозяйки в национальных костюмах проводят нас в дом, где угостят карельской ухой, соленьями, пирожками-калитками и травяным чаем и исполнят песни на карельском и русском языках.

Истории старинных деревень
По пути мы сделаем остановку в аутентичной деревне Корза, где вы увидите сохранившиеся образцы карельского деревянного зодчества 17 века. А еще узнаете о первых поселениях в этой местности, древних верованиях и обычаях: например, я расскажу о священных рощах, где совершались языческие обряды, и о богах, в которых до сих пор верят карелы и вепсы.

Сямозеро: предания и места силы
Чтобы полюбоваться карельской природой, мы остановимся у красивейшего озера в окрестностях Петрозаводска — Сямозера, или «озера саамов». Вы услышите предания острова Руочин о набегах шведов и мороке, который сотворили саамские шаманы. Узнаете, на каких островах озера до сих пор находят следы древних поселений, и откроете несколько мистических фактов из истории 📖 Сямозера.

Организационные детали

  • Транспорт при необходимости (если вы не на своей машине) оплачивается отдельно — 4000 рублей для 1-3 человек, если вас больше — 1500 рублей с человека
  • Отдельно оплачиваются входной билет 🎫, обед и выступление фольклорного ансамбля — 1000 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества
Рубчойла — тайник карельского зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
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1 отзыв оставили туристы

11 октября 2020
Очень интересная экскурсия, Рубчойла - старинная деревня недалеко от Сямозера. Пока мы ехали, Елена рассказала много интересного про Карелию. В самой деревне, местные жители провели экскурсию, рассказали про деревню, мы поиграли в карельские игры. После, в хорошо сохранившемся старинном доме у нас был очень вкусный обед из местных карельских блюд, местные жители показали нам настоящий концерт, с песнями и в национальных костюмах. Очень душевная экскурсия, взрослым и детям очень понравилось! Рекомендую всем, кто хочет глубже узнать культуру Карелии! На обратном пути мы погуляли у Сямозера, под интересные рассказы Елены. Елена, большое спасибо Вам за экскурсию!

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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