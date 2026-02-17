1 отзыв оставили туристы

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Рубчойла - тайник карельского зодчества (на вашем авто)

Погрузиться в быт олонецких карелов, оценить местную кухню и услышать легенды саамского озера
Мы отправимся в одно из немногих мест, где еще можно встретить традиционную карельскую архитектуру и ощутить северный колорит.

В деревне Рубчойла вы познакомитесь с бытом карелов, попробуете блюда, приготовленные по старинным рецептам, и услышите карельские песни. А у живописного Сямозера прикоснетесь к мистическим преданиям саамов.
5
13 отзывов
Рубчойла - тайник карельского зодчества (на вашем авто)
Рубчойла - тайник карельского зодчества (на вашем авто)
Рубчойла - тайник карельского зодчества (на вашем авто)

Описание экскурсии

Погружение в традиции Карелии

Мы отправимся в самобытную деревню Рубчойла, где бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции коренных жителей — карелов-ливвиков. Вы осмотрите сохранившиеся деревянные постройки, узнаете о быте и укладе карелов. А затем хозяйки в национальных костюмах проводят нас в дом, где угостят карельской ухой, соленьями, пирожками-калитками и травяным чаем и исполнят песни на карельском и русском языках.

Истории старинных деревень

По пути мы сделаем остановку в аутентичной деревне Корза, где вы увидите сохранившиеся образцы карельского деревянного зодчества 17 века. А еще узнаете о первых поселениях в этой местности, древних верованиях и обычаях: например, я расскажу о священных рощах, где совершались языческие обряды, и о богах, в которых до сих пор верят карелы и вепсы.

Сямозеро: предания и места силы

Чтобы полюбоваться карельской природой, мы остановимся у красивейшего озера в окрестностях Петрозаводска — Сямозера, или «озера саамов». Вы услышите предания острова Руочин о набегах шведов и мороке, который сотворили саамские шаманы. Узнаете, на каких островах озера до сих пор находят следы древних поселений, и откроете несколько мистических фактов из истории Сямозера.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
  • Дополнительно оплачивается программа в деревне (в стоимость билета включены обед, внутренняя экскурсия и выступление фольклорного ансамбля): 2300 ₽/чел.
  • Возможно провести экскурсию для группы до 18 человек. Подробности в переписке с гидом

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2806 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия неплохая, в ней были как плюсы, так и минусы. Мы были зимой, Нас было 3 человека (1 взрослый человек и 2 пенсионера)

+ Елена очень быстро откликнулась на мои сообщения
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на Трипстере, была очень отзывчивой и гибкой с точки зрения начала времени экскурсии.
+ Трансфер до Рубчойлы: прекрасная машина, вежливый водитель + Елена очень увлеченный, живой экскурсовод, рассказывала много легенд, поверий, примет Карелии, тянущихся еще из язычества. Видно было, что и сама пропитана верой в них.
+ В деревне нас встретили 2 очень приятные женщины из карельского народного песенного ансамбля (Ольга Николаевна и, к сожалению, забыла, как звали вторую). Они нас накормили обедом, спели песни на карельском. Эти песни запомнились больше всего. Это жемчужина экскурсии.

Из минусов:
-Елена выдавала очень много информации и иногда казалось, что это был ее основной фокус внимания, а не экскурсионная группа. Мы - группа учителей, и нам все же более интересны исторические факты, а не шокирующе приметы и карельский неприличные слова.
-Было очень холодно. Несмотря на то, что мы готовились к поездке в Петрозаводск и изучали прогноз погоды, но синоптики сильно ошиблись. Вместо прогнозных -6 было -27 (по ощущениям -32). Мы, конечно, тепло оделись, но к таким холодам все же были не готовы. Елена человек местный, она была одета правильно для такой погоды (валенки, длинный пуховик, собачьи варежки…), поэтому чувствовала себя на улице нормально. На остановке у Сямозера она нам начала рассказывать информацию, и не видела, что мы не можем в такую погоду просто стоять на морозе и слушать. Пришлось попросить ее вернуться в машину.
-Сама Карельская деревня Рубчойла не сильно впечатлила. Мы ожидали, что вся деревня - это музей деревянного зодчества под открытым небом. Но по факту нам показали там всего один старинный дом. Возможно, из-за мороза не повели дальше по деревне.
-Дом, в котором мы обедали и слушали Карельских бабушек, был сильно проморожен. Печь не действующая, электрическим обогревателем пытались согреть помещение, но его тепла было недостаточно. Нам предложили одеть валенки. Мы это сделали, но они были тоже промороженные, поэтому ноги не то что не согрелись, а замерзли ещё больше. Кушали мы в верхней одежде.
-Немного неожиданным моментом было то, что обед и песни нужно было оплатить сверх указанной стоимости экскурсии. Но потом я внимательно почитала - эта информация есть в описании экскурсии на трипстере. В итоге стоимость экскурсии у нас вышла 15000+5700=20700. Честно, таких денег эта экскурсия, на наш взгляд, не стоила.

Прошу прощения у Елены, если что-то в моем отзыве задевает. Но мне бы хотелось оставить свою честную обратную связь.

Экскурсия неплохая, в ней были как плюсы, так и минусы. Мы были зимой, Нас было 3 человека (1 взрослый человек и 2 пенсионера)
Экскурсия неплохая, в ней были как плюсы, так и минусы. Мы были зимой, Нас было 3 человека (1 взрослый человек и 2 пенсионера)
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Светлана
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая дорога не помешали: Елена рассказала очень много интересного, исторические факты, мистические изыскания, скинула мне
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много ссылок, поскольку всё охватить не было даже возможности.
Сама деревня Рубчойла прекрасна, но главное в ней - это даже не деревянные дома, словно сошедшие со страниц сказки, главное - это замечательные люди, встретившие нас как родню, заехавшую в гости. На столе - прямо как из скатерти-самобранки было столько вкуснейших блюд, что даже наша весьма разборчивая дочка до сих пор вспоминает какие же вкусные именно там были калитки (хотя мы пробовали их и в ресторанах Петрозаводска), а муж конечно же проникся местными наливками. Но что еще лучше - это нам спели замечательные народные песни. Очень-очень душевная экскурсия. Мы всей семьей вспоминаем эту поездку с благодарностью к Елене и к гостеприимным хозяйкам из Рубчойлы.

Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Мы были зимой с мужем и дочкой-подростком. Ни мороз, ни долгая
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А
Экскурсия в Рубчойлу с экскурсоводом Еленой, получилась не забываемой. Елена очень интересный рассказчик, мы получили много интересной информации. После завершения экскурсии Елена поделилась ещё информацией в виде отдельных сообщений на
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телефон и ссылками.
Впечатления о деревне тоже надолго останутся в наших воспоминаниях. Очень гостеприимные жители деревни сытно и вкусно напоили, накормили, спели душевные песни на карельском языке.
Любителям соприкосновения с историей очень рекомендую эту экскурсию с Еленой.

Экскурсия в Рубчойлу с экскурсоводом Еленой, получилась не забываемой. Елена очень интересный рассказчик, мы получили много
Экскурсия в Рубчойлу с экскурсоводом Еленой, получилась не забываемой. Елена очень интересный рассказчик, мы получили много
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Н
Экскурсия понравилась! Узнали много интересного, зарядились положительными эмоциями, попробовали национальные блюда. Спасибо Елене за экскурсию, а коллективу КГБ за приём и песни!
Экскурсия понравилась! Узнали много интересного, зарядились положительными эмоциями, попробовали национальные блюда. Спасибо Елене за экскурсию, а
Экскурсия понравилась! Узнали много интересного, зарядились положительными эмоциями, попробовали национальные блюда. Спасибо Елене за экскурсию, а
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И
Экскурсия просто замечательная!
Начну с гида - Елена - это женщина огонь, это любовь с первого слова! Были и легенды, обычаи и поверья перетекают из одного в другое. Но при этом
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вносятся и исторические справки. Все рассказывается с юмором и на мой взгляд именно так и надо преподносить эту экскурсию) Общение Еленой достаточно простое, совершенно не стесняешься спрашивать. Она дает много информации и полностью раскрывает все что заявлено в описании экскурсии.
В Рубчойле нас встретила очень милая девушка, также хорошо провела экскурсию. Дальше было застолье (по-другому не назвать). Такого замечательного карельского обеда мы не ожидали)
Хозяйки нас встретили очень радушно)
Затем исполнили для нас песни… И все было так душевно, так здорово, время пролетело абсолютно незаметно… Если вы хотите узнать карельский быт, фольклор, кухню, то эта экскурсия для вас!

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Юлия
Замечательная, самобытная экскурсия. На протяжении всего пути в Рубчойлу Елена рассказывала легенды и были Карелии, подготавливая нас к встречи с замечательным коллективом КГБ, Корзинской группой Бабушек. Экскурсия по посёлку, хоровод,
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игры подняли настроение, а угощение карельскими блюдами было выше всяких похвал. Но самое потрясающие это сам коллектив, их песни, их супер положительная эмпатия. В конце встречи мы тоже стали петь:) Спасибо большое Елене и коллективу КГБ за потрясающее начало Нового года. Творческих успехов Елена Вам и передавайте Группе бабушек самые лучшие пожелания и только первых мест на конкурсах.

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