1 отзыв оставили туристы

В деревне Рубчойла вы познакомитесь с бытом карелов, попробуете блюда, приготовленные по старинным рецептам, и услышите карельские песни. А у живописного Сямозера прикоснетесь к мистическим преданиям саамов.
Описание экскурсии
Погружение в традиции Карелии
Мы отправимся в самобытную деревню Рубчойла, где бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции коренных жителей — карелов-ливвиков. Вы осмотрите сохранившиеся деревянные постройки, узнаете о быте и укладе карелов. А затем хозяйки в национальных костюмах проводят нас в дом, где угостят карельской ухой, соленьями, пирожками-калитками и травяным чаем и исполнят песни на карельском и русском языках.
Истории старинных деревень
По пути мы сделаем остановку в аутентичной деревне Корза, где вы увидите сохранившиеся образцы карельского деревянного зодчества 17 века. А еще узнаете о первых поселениях в этой местности, древних верованиях и обычаях: например, я расскажу о священных рощах, где совершались языческие обряды, и о богах, в которых до сих пор верят карелы и вепсы.
Сямозеро: предания и места силы
Чтобы полюбоваться карельской природой, мы остановимся у красивейшего озера в окрестностях Петрозаводска — Сямозера, или «озера саамов». Вы услышите предания острова Руочин о набегах шведов и мороке, который сотворили саамские шаманы. Узнаете, на каких островах озера до сих пор находят следы древних поселений, и откроете несколько мистических фактов из истории Сямозера.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
- Дополнительно оплачивается программа в деревне (в стоимость билета включены обед, внутренняя экскурсия и выступление фольклорного ансамбля): 2300 ₽/чел.
- Возможно провести экскурсию для группы до 18 человек. Подробности в переписке с гидом
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
+ Елена очень быстро откликнулась на мои сообщения
Начну с гида - Елена - это женщина огонь, это любовь с первого слова! Были и легенды, обычаи и поверья перетекают из одного в другое. Но при этом