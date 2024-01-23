Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Групповой тур в Петрозаводске

Зимние чудеса на виражах

5
3 отзыва
Наше путешествие начнется с индивидуальной экскурсии по столице Карелия и променада по набережной Онежского озера, а после нас ждет мастер-класс в гастрономической мастерской «ВКарелииЕсть».Во время джип-тура полюбуемся пейзажами, увидим первый Российский курорт, спустимся к лавовым языкам древнейшего вулкана, посетим заповедник «Кивач» и освоим навыки внедорожного вождения.

И, конечно, побываем в самом посещаемом туристическом объекте Карелии — горном парке «Рускеала».Тур проводится с 10 января по 15 апреля для группы от двух человек в любой день под запрос.
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Ближайшие даты:
1
мар
15
мар
1
апр

Что вас ожидает:

Джип-тур по «культовым» объектах
Джип-тур по «культовым» объектах
Получим удовольствие от вождения настоящего внедорожника и увидим красоты Карелии — курорт «Марциальные воды», гору Сампо, вулкан Гирвас и водопад Кивач
Гастрономический мастер-класс
Гастрономический мастер-класс
Приготовим традиционное блюдо на наш выбор — красную рыбу «Гравлакс» фирменного посола, карело-финскую уху, брусничный мусс или знаменитые «Калитки»
Живописный мраморный каньон
Живописный мраморный каньон
Отправимся на экскурсию в горный парк «Рускеала», где на протяжении 300 лет добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Петрозаводск

Встречаем дорогих гостей в столице Карелии — г. Петрозаводск.

Возможные варианты прибытия:

  • фирменный поезд № 18 (двухэтажный состав, только купе);
  • регулярным рейсом на самолете «Москва — Петрозаводск» (аэропорт в 20 км от города);
  • на своей машине.

Завтрак в ресторане (шведский стол).

Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия.

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Посещение центра Karelian Design.

Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.

Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.

Для гурманов и ценителей карельской культуры.

Гастрономическая мастерская «ВКарелииЕсть»:

1. Иммерсивный спектакль в Пещере петроглифов

2. Гастрономический мастер-класс на выбор:

  • Национальная выпечка «Калитки».
  • Карело-финская уха «Лохикейтто».
  • Карельский десерт «Брусничный мусс VISPIPUURO».
  • «Гравлакс» (фирменный посол красной рыбы + салат с гравлаксом).

После мастер-класса дегустация блюд, приготовленных своими руками.

По предварительной заявке можно заказать обед в гастрономической мастерской.

Размещение в выбранной гостинице.

Встреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, Петрозаводск
2 день

Джип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад Кивач

Завтрак (шведский стол).

Однодневный джип-тур по маршруту: «Петрозаводск — Царевичи — курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач» с обедом.

Это оптимальное сочетание активной и экскурсионной составляющей позволит получить удовольствие от вождения настоящего внедорожника, посмотреть красоты Карелии и побывать на «культовых» объектах.

Продолжительность — 8 часов.

Встреча у гостиницы.

Рассадка в джипы (по 2–3 человека + инструктор), знакомимся с инструкторами.

Выезд из города по трассе «Кола», в направлении поселка Гирвас.

Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезеро, открывающихся с горы Сампо.

Эта возвышенность была так названа после съемок в этих местах 1959 году, одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала, где Сампо — чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.

Посещаем первый Российский курорт — «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра 1, на целебных источниках, вода из которых и сейчас используется посетителями санатория в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

И у нас есть возможность попробовать воду из 3 источников, а также купить сувениры карельских производителей.

На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине — одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.

Когда уровень воды в системе озер, образующих водохранилище, поднимается до критического — здесь открывают шлюзы и сбрасывают воду.

Зрелище впечатляющее, но крайне редкое.

ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС — скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.

Начало внедорожной части нашего маршрута — вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Туристы садятся за руль.

Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.

Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.

Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

Обед в кафе на загородной базе отдыха.

Посещение заповедника «Кивач».

Осмотр одноименного водопада на реке Суна — одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).

Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Посетим дендрарий и музей карельской природы.

Выезд в г. Петрозаводск.

Возвращение в отель.

Джип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад КивачДжип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад КивачДжип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад КивачДжип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад КивачДжип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад Кивач
3 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак (шведский стол).

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала», вещи берем с собой (260 км от Петрозаводска).

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Наземная экскурсия по горному парку в составе группы*.

На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

*Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой!

За дополнительную плату:

  • экскурсия «Подземная Рускеала» (с 4 декабря 2023 года маршрут будет закрыт для проведения ремонтных работ, точный срок их окончания не известен);
  • троллей над Мраморным озером (zip-line);
  • тарзанка;
  • посещение историко-культурного центра;
  • конная прогулка по территории горного парка на санях (максимально 4 человека, продолжительность 30–40 минут, лучше бронировать заранее), стоимость — 5 500 руб. за группу.

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.

Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.

В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан!

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Возможно также вернуться в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.

Если туристы хотят продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 4* в г. Петрозаводске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб:

Гостиница «Северная» 4*
(номера «стандарт»)		Двухместный номерОдноместный номерДоп. место
при группе 5 человек41 50043 30040 500
при группе 4 человека44 60046 40043 600
при группе 3 человека46 30048 10045 300
при группе 2 человека57 40059 20056 400

Скидки:

  • школьник — 500 руб.;
  • пенсионер старше 60 лет — 400 руб.

Возможен расчет тура на любое количество человек по запросу.
По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4* в г. Петрозаводске (2 суток)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 чаепитие с закусками национальной кухни)
  • Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение центра Karelian design
  • 1 гастрономический мастер-класс
  • Экскурсия в пещере Петроглифов
  • Индивидуальная однодневная поездка на джипах
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Индивидуальное транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Сортавала
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» (Рускеала — Сортавала)
  • Услуги за доп. плату
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий туриста (продолжительность, объекты, размещение, питание).

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
23 янв 2024
Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
Ю
21 янв 2024
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
И
14 янв 2024
Ездили в тур от туроператора Большая Страна уже не первый раз. Организовано все хорошо. Рекомендую туры по России от этого туроператора.

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