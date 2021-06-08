Далее вы познакомитесь с историей Дома Кантеле и примите участие в мастер-классе с артистами ансамбля.
Вы сможете увидеть музей
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Дом Кантеле. Заповедник «Кивач»
~07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).
Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11:57 на«Ласточке» (поезд № 804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле. Стоимость не оказанных услуг вычитается из тура.
Встреча туристов на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».
Экскурсия по столице Республики Карелии.
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс.
На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле — традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» карельских костюмов.
Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма.
Погружение в культуру коренных народов Карелии.
В завершении экскурсии — один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).
Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.
Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».
Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу — знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
За доп. плату посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке.
Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России!
Вас ждет знакомство с лучшими Сибирскими и Аляскинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции.
Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное — живое общение с этими пушистыми спортсменами!
Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук.
После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождении инструктора (2 человека на 1 нарте).
В завершении программы — чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).
Продолжительность: программа 1,5–2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.
Стоимость с учетом трансфера (при группе от 2 человек, заявка и оплата до начала тура):
- взрослый — 5 600 руб. /чел.;
- ребенок 7–12 лет — 4 000 руб. /чел.;
- ребенок до 6 лет — 2 400 руб. /чел.
Размещение в выбранной гостинице.
Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)
Завтрак в гостинице.
Экскурсии за доп. плату:
- Поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП — судно на воздушной подушке).
Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.
10:00 Отправление от набережной г. Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»).
Туристы приходят к месту сбора на экскурсию самостоятельно.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой.
Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея).
Продолжительность пребывания на острове: 3 часа.
14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.
16:00 Прибытие на набережную Онежского озера.
Стоимость (заявка и оплата до начала тура):
- взрослый — 6 900 руб. /чел.;
- ребенок 6–17 лет — 6 600 руб. /чел.;
- ребенок до 5 лет — бесплатно.
Включено: проезд по маршруту «Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск» (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.
- Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово.
Продолжительность программы: около 5 часов.
Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).
Вас ждет программа «Деревенские забавы»!
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты.
Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.
Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
В этом месте даже взрослые веселятся как дети!
Стоимость (бронирование заранее, оплата на месте):
- взрослый — 3 500 руб. /чел.;
- ребенок 12 лет включительно — 3 300 руб. /чел.;
- ребенок до 5 лет — 2 500 руб. /чел.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи берем с собой).
Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска) — самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
Обед в кафе (на маршруте).
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: ~400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
Экскурсия по горному парку «Рускеала» (наземная, пешеходная).
С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп. плату) можно:
- посетить экскурсию «Подземная Рускеала»;
- прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line);
- покушать в кафе горного парка;
- приобрести сувениры.
Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века.
В поезде есть также вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
- 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
Возможно также вернуться в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. место
|Гостиница «Саквояж» 4*
(завтрак — «шведский стол»)
|18 950
|24 500
|16 400
|Гостиница «Северная» 4*
(завтрак — «шведский стол»)
|19 700
|23 700
|16 900
|Гостиница «Фрегат» 4*
(завтрак — «шведский стол»)
|20 400
|24 950
|17 500
Скидки:
- школьникам — 600 руб. /чел.;
- пенсионерам от 60 лет — 300 руб. /чел.;
- туристам, прибывающих в 11:57 на поезде «Ласточка» — 900 руб. /чел.
Мы хотим, чтобы нашим гостям было комфортно в путешествии, поэтому вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).
Варианты проживания
«Северная» 4
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
«Фрегат» 4
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
«Саквояж» 4
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице (2 суток)
- Питание: 3 завтрака, 2 обеда
- Экскурсии: обзорная экскурсия по г. ПетрозаводскуДом Кантелезаповедник "Кивач"горный парк "Рускеала"
- Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску
- Дом Кантеле
- Заповедник «Кивач»
- Горный парк «Рускеала»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида-экскурсовода по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Посещение питомника ездовых собак с чаепитием в чуме и катанием 2,5 км на собачьей упряжке (цена с учетом трансфера, при группе от 2 человек, бронирование и оплата при покупке тура):взрослый - 5 600 руб. /чел. ребенок 7-12 лет - 4 000 руб. /чел. ребенок до 6 лет - 2 400 руб. /чел
- Взрослый - 5 600 руб. /чел
- Ребенок 7-12 лет - 4 000 руб. /чел
- Ребенок до 6 лет - 2 400 руб. /чел
- Поездка в музей-заповедник «Кижи» (бронирование и оплата при покупке тура):взрослый - 6 900 руб. /чел. ребенок 6-17 лет - 6 600 руб. /чел. ребенок до 5 лет - бесплатно
- Взрослый - 6 900 руб. /чел
- Ребенок 6-17 лет - 6 600 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет - бесплатно
- Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее, оплата на месте):взрослый - 3 500 руб. /чел. ребенок 12 лет включительно - 3 300 руб. /чел. ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
- Взрослый - 3 500 руб. /чел
- Ребенок 12 лет включительно - 3 300 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет - 2 500 руб. /чел
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.
Рекомендуем взять с собой:
- теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда, куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
- предметы личной гигиены, маски;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- праздничный вариант одежды;
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Уточнения по туру
Судно на воздушной подушке (СВП) – может двигаться с большой скоростью и над водой, и над твёрдой поверхностью (амфибийные СВП). Воздушная подушка – это слой сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Основным преимуществом судов на воздушной подушке является скорость (средняя скорость 60-70 км/час). Суда могут ходить и в летнее, и в зимнее времена года. Пассажировместимость – 7-10 человек.
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа. Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Поезд ходит на паровозной тяге, состоит из пяти вагонов + вагон-ресторан. В 2020 году в нем появилось «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека. Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Кто будет сопровождать в туре?
Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на ж/д вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь, обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.
Как организовано питание в туре?
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.
Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.
Переезды на автобусах
В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.
Правила поведения
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Однозначно рекомендую