1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Дом Кантеле. Заповедник «Кивач»

~07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).

Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11:57 на«Ласточке» (поезд № 804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле. Стоимость не оказанных услуг вычитается из тура.

Встреча туристов на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка».

Экскурсия по столице Республики Карелии.

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс.

На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле — традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» карельских костюмов.

Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма.

Погружение в культуру коренных народов Карелии.

В завершении экскурсии — один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).

Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».

Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу — знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

За доп. плату посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке.

Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России!

Вас ждет знакомство с лучшими Сибирскими и Аляскинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции.

Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное — живое общение с этими пушистыми спортсменами!

Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук.

После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождении инструктора (2 человека на 1 нарте).

В завершении программы — чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).

Продолжительность: программа 1,5–2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.

Стоимость с учетом трансфера (при группе от 2 человек, заявка и оплата до начала тура):

взрослый — 5 600 руб. /чел.;

ребенок 7–12 лет — 4 000 руб. /чел.;

ребенок до 6 лет — 2 400 руб. /чел.

Размещение в выбранной гостинице.