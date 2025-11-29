1 день

Переезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня Киндасово

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».

Переезд в Карелию. Трассовая экскурсия.

Отправляемся в путь! Направляясь все дальше в Карелию, мы совершим погружение в историю, послушаем сказания о Карелии и настроимся на отличный отдых.

Посещение тренировочного центра арктических экспедиционных собак.

Сегодня вы посетите не просто хаски-парк, а настоящий тренировочный центр! Здесь содержат и тренируют собак для арктических экспедиций, в том числе готовят к Северному полюсу.

Вас ждет встреча с 93 пушистыми арктическими путешественниками 4-х пород: хаски, маламуты, самоеды, чукотские ездовые. К каждой собаке можно подойти, погладить, пообщаться и обнять. А некоторые из них готовы мастерски позировать для фото!

Мы познакомимся с любимцем принца Гарри (Великобритания), с талисманом Международной арктической высокоширотной станции «Барнео», а также узнаем о единственной в мире собаке, которая перешла в экспедициях через весь Ледовитый океан. Эта точка нашего тура не оставит никого равнодушными!

Катание на собачьих упряжках (за дополнительную оплату по желанию).

Посещение самой веселой деревни Карелии — Киндасово.

Приезжая в деревню Киндасово, вы попадете в «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы. На «границе» вас встретит Тётушка Анди — она проверит визу, необходимую для перехода границы. Если захотите «вечную» прописку, то придётся пройти посвящение в «киндасовцы»!

За чаем гостей встретит красавица Миеликки – девушка разумная, слова лишнего не скажет. Жителями деревни Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. А какой у нас чай с карельской домашней выпечкой на родниковой воде!

Чаепитие с карельскими пирогами кейтейпийрат.

После ароматного чая, настоянного на карельских травах, гостей ждут весёлые карельские танцы и игры под гармонь.

Вас познакомят с историей деревни Киндасово от древнейших времён до наших дней, покажут достопримечательности: реку Шуя, часовню Введения во храм Пресвятой Богородицы, традиционные карельские постройки. Вместе откроем единственный в мире памятник. Кому? Узнаете на месте! Там же пройдёт обряд «Потирания носа».

После наши гости попадут в руки «Семейки весельчаков». Во время встречи с ними гости познакомятся с музыкальной культурой Карелии (кантеле, ёухикко, ёйги, пийрилейки, руны).

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов (торви, сарви, лирутти, пилли), на которых гостям разрешается поиграть.

Переезд в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160