Вы побываете в самой весёлой деревне Карелии, встретите дружелюбных ездовых собак в настоящем тренировочном центре, попробуете пироги по старинным рецептам и получите возможность заглянуть на Вотчину карельского Деда Мороза — Талвиукко! Настоящая снежная зима, смех, уют и северное чудо ждут вас!
Программа тура по дням
Переезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня Киндасово
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».
Переезд в Карелию. Трассовая экскурсия.
Отправляемся в путь! Направляясь все дальше в Карелию, мы совершим погружение в историю, послушаем сказания о Карелии и настроимся на отличный отдых.
Посещение тренировочного центра арктических экспедиционных собак.
Сегодня вы посетите не просто хаски-парк, а настоящий тренировочный центр! Здесь содержат и тренируют собак для арктических экспедиций, в том числе готовят к Северному полюсу.
Вас ждет встреча с 93 пушистыми арктическими путешественниками 4-х пород: хаски, маламуты, самоеды, чукотские ездовые. К каждой собаке можно подойти, погладить, пообщаться и обнять. А некоторые из них готовы мастерски позировать для фото!
Мы познакомимся с любимцем принца Гарри (Великобритания), с талисманом Международной арктической высокоширотной станции «Барнео», а также узнаем о единственной в мире собаке, которая перешла в экспедициях через весь Ледовитый океан. Эта точка нашего тура не оставит никого равнодушными!
Катание на собачьих упряжках (за дополнительную оплату по желанию).
Посещение самой веселой деревни Карелии — Киндасово.
Приезжая в деревню Киндасово, вы попадете в «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы. На «границе» вас встретит Тётушка Анди — она проверит визу, необходимую для перехода границы. Если захотите «вечную» прописку, то придётся пройти посвящение в «киндасовцы»!
За чаем гостей встретит красавица Миеликки – девушка разумная, слова лишнего не скажет. Жителями деревни Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. А какой у нас чай с карельской домашней выпечкой на родниковой воде!
Чаепитие с карельскими пирогами кейтейпийрат.
После ароматного чая, настоянного на карельских травах, гостей ждут весёлые карельские танцы и игры под гармонь.
Вас познакомят с историей деревни Киндасово от древнейших времён до наших дней, покажут достопримечательности: реку Шуя, часовню Введения во храм Пресвятой Богородицы, традиционные карельские постройки. Вместе откроем единственный в мире памятник. Кому? Узнаете на месте! Там же пройдёт обряд «Потирания носа».
После наши гости попадут в руки «Семейки весельчаков». Во время встречи с ними гости познакомятся с музыкальной культурой Карелии (кантеле, ёухикко, ёйги, пийрилейки, руны).
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов (торви, сарви, лирутти, пилли), на которых гостям разрешается поиграть.
Переезд в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Свободное время в Петрозаводске. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Санкт-Петербург
Ранний завтрак.
Свободное время в Петрозаводске.
Для желающих — выездная экскурсия на Вотчину карельского Деда Мороза — Талвиукко (за доп. плату).
Прогулка по Вотчине карельского Деда Мороза — Талвиукко.
Добро пожаловать к Талвиукко, главному Деду Морозу Карелии. Вы посетите резиденцию Талви Укко и Дворец Луммики, прикоснетесь к уникальному наследию саамов и погуляете по оленьей ферме, посетите самый большой питомник ездовых собак, посетите подворье Талвиукко и познакомитесь с его домашними животными и шумным птичьим двором!
А желающие после экскурсии смогут с ветерком прокатиться на финских санях!
Переезд в г. Петрозаводск.
Сбор группы.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого. Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода. Таким местом было определено устье реки Лососинки.
В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского. Постепенно вокруг завода сформировалась слобода. Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году. Много в истории города было взлетов и падений.
Сейчас современный Петрозаводск — один из самых красивых и зеленых городов России. Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города: ансамблем Круглой площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. Благоверного князя Александра Невского и другими.
Карельский обед в кафе с северной выпечкой — калитками (за доп. плату).
Отправляемся в Санкт-Петербург, полные впечатлений!
По пути заезд в фермерскую усадьбу, где сможете приобрести экологически чистые и вкусные продукты и выпить кофе.
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Ул. Дыбенко» ориентировочно в 23:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения и дат:
- для заездов 02.01-03.01.2026 и 08.01-09.01.2026:
- двухместный номер – 21600 руб.;
- одноместный номер – 23600 руб.
- для заездов 21.02-22.02.2026 и 07.03-08.03.2026:
- двухместный номер – 19300 руб.;
- одноместный номер – 21300 руб.
Варианты проживания
Гостиница в Петрозаводске
Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице в Петрозаводске в номерах категории «стандарт» с удобствами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе (1 завтрак и чаепитие с калитками)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Катание на собачьих упряжках - от 2500 рублей за 1 круг
- Прогулка по вотчине карельского Деда Мороза - Талвиукко
- Обед во второй день - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой сменный комплект теплой одежды, удобную обувь, а также сменные теплые вещи для детей.
При себе обязательно иметь паспорт РФ и полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Обед в первый день тура не предусмотрен, необходимо взять с собой перекус в дорогу.
Какие рекомендации по прибытию?
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».
Отправление из Москвы: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 утра в день тура.
Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура.