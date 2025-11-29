Мои заказы

Автобусный тур в Карелию с посещением деревни Киндасово

За настоящей зимней сказкой — в Карелию! Этот край славится природой, гостеприимством, ароматами северной кухни и жизнерадостным фольклором.

Вы побываете в самой весёлой деревне Карелии, встретите дружелюбных ездовых собак в настоящем тренировочном центре, попробуете пироги по старинным рецептам и получите возможность заглянуть на Вотчину карельского Деда Мороза — Талвиукко! Настоящая снежная зима, смех, уют и северное чудо ждут вас!
Автобусный тур в Карелию с посещением деревни КиндасовоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Автобусный тур в Карелию с посещением деревни КиндасовоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Автобусный тур в Карелию с посещением деревни КиндасовоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня Киндасово

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».

Переезд в Карелию. Трассовая экскурсия.

Отправляемся в путь! Направляясь все дальше в Карелию, мы совершим погружение в историю, послушаем сказания о Карелии и настроимся на отличный отдых.

Посещение тренировочного центра арктических экспедиционных собак.

Сегодня вы посетите не просто хаски-парк, а настоящий тренировочный центр! Здесь содержат и тренируют собак для арктических экспедиций, в том числе готовят к Северному полюсу.

Вас ждет встреча с 93 пушистыми арктическими путешественниками 4-х пород: хаски, маламуты, самоеды, чукотские ездовые. К каждой собаке можно подойти, погладить, пообщаться и обнять. А некоторые из них готовы мастерски позировать для фото!

Мы познакомимся с любимцем принца Гарри (Великобритания), с талисманом Международной арктической высокоширотной станции «Барнео», а также узнаем о единственной в мире собаке, которая перешла в экспедициях через весь Ледовитый океан. Эта точка нашего тура не оставит никого равнодушными!

Катание на собачьих упряжках (за дополнительную оплату по желанию).

Посещение самой веселой деревни Карелии — Киндасово.

Приезжая в деревню Киндасово, вы попадете в «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы. На «границе» вас встретит Тётушка Анди — она проверит визу, необходимую для перехода границы. Если захотите «вечную» прописку, то придётся пройти посвящение в «киндасовцы»!

За чаем гостей встретит красавица Миеликки – девушка разумная, слова лишнего не скажет. Жителями деревни Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. А какой у нас чай с карельской домашней выпечкой на родниковой воде!

Чаепитие с карельскими пирогами кейтейпийрат.

После ароматного чая, настоянного на карельских травах, гостей ждут весёлые карельские танцы и игры под гармонь.

Вас познакомят с историей деревни Киндасово от древнейших времён до наших дней, покажут достопримечательности: реку Шуя, часовню Введения во храм Пресвятой Богородицы, традиционные карельские постройки. Вместе откроем единственный в мире памятник. Кому? Узнаете на месте! Там же пройдёт обряд «Потирания носа».

После наши гости попадут в руки «Семейки весельчаков». Во время встречи с ними гости познакомятся с музыкальной культурой Карелии (кантеле, ёухикко, ёйги, пийрилейки, руны).

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов (торви, сарви, лирутти, пилли), на которых гостям разрешается поиграть.

Переезд в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Переезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня КиндасовоПереезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня КиндасовоПереезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня КиндасовоПереезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня КиндасовоПереезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня КиндасовоПереезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня КиндасовоПереезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня КиндасовоПереезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня КиндасовоПереезд в Карелию. Тренировочный центр арктических экспедиционных собак. Деревня Киндасово
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободное время в Петрозаводске. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Санкт-Петербург

Ранний завтрак.

Свободное время в Петрозаводске.

Для желающих — выездная экскурсия на Вотчину карельского Деда Мороза — Талвиукко (за доп. плату).

Прогулка по Вотчине карельского Деда Мороза — Талвиукко.

Добро пожаловать к Талвиукко, главному Деду Морозу Карелии. Вы посетите резиденцию Талви Укко и Дворец Луммики, прикоснетесь к уникальному наследию саамов и погуляете по оленьей ферме, посетите самый большой питомник ездовых собак, посетите подворье Талвиукко и познакомитесь с его домашними животными и шумным птичьим двором!

А желающие после экскурсии смогут с ветерком прокатиться на финских санях!

Переезд в г. Петрозаводск.

Сбор группы.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого. Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода. Таким местом было определено устье реки Лососинки.

В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского. Постепенно вокруг завода сформировалась слобода. Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году. Много в истории города было взлетов и падений.

Сейчас современный Петрозаводск — один из самых красивых и зеленых городов России. Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города: ансамблем Круглой площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. Благоверного князя Александра Невского и другими.

Карельский обед в кафе с северной выпечкой — калитками (за доп. плату).

Отправляемся в Санкт-Петербург, полные впечатлений!

По пути заезд в фермерскую усадьбу, где сможете приобрести экологически чистые и вкусные продукты и выпить кофе.

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Ул. Дыбенко» ориентировочно в 23:30.

Свободное время в Петрозаводске. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Санкт-ПетербургСвободное время в Петрозаводске. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Санкт-ПетербургСвободное время в Петрозаводске. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Санкт-ПетербургСвободное время в Петрозаводске. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Санкт-ПетербургСвободное время в Петрозаводске. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Санкт-ПетербургСвободное время в Петрозаводске. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения и дат:

  • для заездов 02.01-03.01.2026 и 08.01-09.01.2026:
    • двухместный номер – 21600 руб.;
    • одноместный номер – 23600 руб.
  • для заездов 21.02-22.02.2026 и 07.03-08.03.2026:
    • двухместный номер – 19300 руб.;
    • одноместный номер – 21300 руб.

Варианты проживания

Гостиница в Петрозаводске

1 ночь

Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице в Петрозаводске в номерах категории «стандарт» с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на комфортабельном автобусе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак и чаепитие с калитками)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Катание на собачьих упряжках - от 2500 рублей за 1 круг
  • Прогулка по вотчине карельского Деда Мороза - Талвиукко
  • Обед во второй день - 800 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой сменный комплект теплой одежды, удобную обувь, а также сменные теплые вещи для детей.

При себе обязательно иметь паспорт РФ и полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что важно знать перед отправлением в тур?

Обед в первый день тура не предусмотрен, необходимо взять с собой перекус в дорогу.

Какие рекомендации по прибытию?

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко».

Отправление из Москвы: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 утра в день тура.

Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Мега-тур по Карелии
На автобусе
8 дней
-
14%
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
83 500 ₽97 000 ₽ за человека
VIP-тур. Пролетая над Карелией
На автобусе
На вертолёте
3 дня
1 отзыв
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
22 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 435 000 ₽ за человека
Джип-тур «Вся Карелия»
Пешая
Джиппинг
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
1 июл в 10:00
8 июл в 10:00
от 160 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска