3 день

Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак. Освобождение номеров.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – вулкан Гирвас – водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Затем путь лежит в район поселка Гирвас.

У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.

Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад.

Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Отъезд вечерними поездами.