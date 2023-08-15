Дивные места Карелии
Архитектура Северного города, путешествие на остров Кижи, голубые озера, мраморные отвесные скалы и музей под открытым небом ждут вас! Программа получила сертификат «Сделано в Карелии».С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kareliya/divnye-mesta-karelii-4-dnya-16701
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Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводскапо прибытии поезда №18 (~07:50).
Гид встречает с табличкой «Дивные места Карелии».
- Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
- На самолете рекомендуем прилетать накануне тура и бронировать доп. ночь в гостинице.
- Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи — жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность поездки 7 часов).
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Горный парк «Рускеала». Экскурсия на Валаам (за доп. плату)
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию за доп. плату экскурсия на Валаам.
Продолжительность: около 18 часов.
Ранний выезд из Петрозаводска.
Переезд около 260 км.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 минут).
Здесь в 18–19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.
Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).
Стоимость:
- взрослый — 5 500 руб.;
- ребенок до 12 лет — 2 800 руб.;
- дети до 6 лет — бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении).
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала — Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Постный обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря):
- Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим» — посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавалу.
Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут:
- Остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавалу на такси (стоимость такси ориентировочно 1 500 руб.).
- Вместе с группой приехать в Сортавалу и в свободное время погулять по городу, посетить музей и кафе.
Выезд всей группы из Сортавалы в Петрозаводск.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак. Освобождение номеров.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – вулкан Гирвас – водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Затем путь лежит в район поселка Гирвас.
У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.
Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад.
Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».
Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Отъезд вечерними поездами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. место
|Гостиница «Руна»
завтрак — «комплексный»
|27 800
|32 200
|26 400
|Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*
завтрак — «шведский стол»
|30 400
|35 400
|26 900
|Отель «Фрегат» 4*
завтрак — «шведский стол»
стандарт / бизнес
|32 800 / 34 900
|38 500 / 42 700
|27 900
Скидки:
- ребенок от 2 до 6 лет включительно — 2 000 руб. /чел.;
- ребенок от 7 до 16 лет включительно — 1 700 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Фрегат»
Это новая комфортабельная четырехвёздочная гостиница, расположенная в центре Петрозаводска на живописной набережной Онежского озера, в 10 минутах езды от красивого собора Александра Невского. Музыкальный театр Республики Карелия находится в 10 минутах ходьбы. К услугам гостей 80 комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых выполнен в современном оригинальном дизайне.
Во всех номерах: письменный стол с телефоном, шкаф, мини-бар, плазменная панель и интерактивное телевидение, сейф, фен, банные принадлежности и пол с подогревом в ванной комнате, Wi-Fi на всей территории отеля, центральная система кондиционирования, система пожарной безопасности и электронные замки.
В ресторане отеля предлагаются блюда европейской и русской кухонь.
Гостиница «Руна»
Этот отель расположен в центре Петрозаводска в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля «Руна» бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера гостиницы оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор и электрический чайник.
В распоряжении гостей зона кухни с холодильником, микроволновой печью и необходимой посудой. В отеле также установлен кулер. Прогулка до разнообразных кафе и ресторанов займет 10 минут.
Гостиница «Питер Инн Петрозаводск»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
- Питание по программе (3 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на о. Кижи
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия в заповедник «Кивач», на вулкан Гирвас и на курорт «Марциальные воды»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины, кроме ужина в 1 день и обеда в 3 день)
- Такси из Рускеала в Сортавалу (по желанию) — около 1 500 руб.
- Экскурсия «Дивный остров Валаам» (заказ при бронировании тура, оплата — на туре гиду предварительная стоимость):взрослый — 5 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел. ребенок до 6 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно
- Взрослый — 5 500 руб. /чел.
- Ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел.
- Ребенок до 6 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» — 100 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно на месте)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные,
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая,
- дождевик,
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны),
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом,
- брюки спортивные,
- шорты,
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л),
- фонарик с запасными батарейками,
- средство солнцезащитное (обязательно),
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Возможны ли изменения в программе тура?
Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи) и по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. В случае штормового предупреждения в целях безопасности туристов поездка будет заменена на посещение другого тур. объекта. В случае отсутствия такой возможности, заказчику возвращается стоимость за неоказанные услуги.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи) и по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. В случае отмены экскурсии по метеоусловиям заказчику возвращается полная стоимость за неоказанные услуги.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Жаль только, что мало было времени в парке Рускеала, но это знак не снижать оценку, а вернуться туда как-нибудь еще раз;)
Особо запомнились: этнографический музей деревянного зодчества на острове Кижи и церквь св. апостола Петра на курорте "Марциальные воды".
Погода в Кижах подвела, но рассказ экскурсовода, "живые" экспонаты впечатлили. Оценка 6 из 5.
На следующий день поехали в горный парк Рускеала. Вот тут мы и ощутили что такое быстренькая экскурсия…. за часок пробежали по красивейшему месту, толком ничего не посмотрев, свободного времени для самостоятельного осмотра не было, т. к. нужно успеть на теплоход в Валаам.
Валаамский музей - заповедник- замечательное место, но от темпа экскурсий устали… Везде бегом, побежали на осмотр собора, потом на обед, потом в другой конец острова на скит. По окончании целый час сидели и ждали теплоход. Лучше бы этот час был отдан на свободное время в Рускеала.
Третий день спокойный, размеренный с 1.5 часами свободного времени в заповеднике Кивач. Красота, вот бы так в Рускеала.
В целом впечатления остались только положительные, но 3 дней маловато, советую ехать минимум на 5 дней.