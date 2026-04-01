Вас ждут потрясающие пейзажи, уникальные памятники природы и архитектуры, а также знакомство с культурой и традициями. Карелия ждет вас, чтобы подарить незабываемые эмоции и вдохновение!
Программа тура по дням
Экскурсия «Легенды Салми-пролива». Курорт Марциальные Воды. Водопад Кивач
Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу с табличкой на перроне у здания со шпилем.
Завтрак в ресторане.
Экологическая экскурсия «Легенды Салми-пролива».
Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада Петрозаводского университета, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана.
Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона «Чертов стул», откуда открывается потрясающий видна панораму Петрозаводска и Петрозаводской губы Онежского озера.
Посещение уникального объекта «KARSTONE», которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация вкусного и душистого иван-чая из карельских трав. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые вы сможете приобрести в качестве сувениров.
Обед в кафе на маршруте.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.
В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Остров Валаам. Горный парк «Рускеала»
Ранний выезд на экскурсию из отеля.
Завтрак – ланч-бокс.
Переезд в город Сортавала (250 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 минут в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим».
Центром «Нового Иерусалима» является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г.
В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме.
От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Экскурсия «Новый Иерусалим» может быть заменена на экскурсию «Никольский скит».
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).
Экскурсия по мраморному каньону.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Исторический центр Петрозаводска. Остров Кижи (по желанию)
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия по историческому центру «Из истории Петрозаводска».
Архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
За дополнительную плату мы предлагаем вам экскурсию на о. Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
В программе:
- переход на быстроходном судне «Комета» на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.);
- обзорная экскурсия по музею-заповеднику Кижи;
- осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в Петрозаводск.
Деревня Киндасово. Мастер-класс по приготовлению калиток
Завтрак в гостинице.
Отправление на загородную интерактивную экскурсию в национальную карельскую деревню Киндасово.
В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов-людйков и своеобразный киндасовский юмор.
Приехав туда, вы попадете в сказку! Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!
Здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Переезд в загородный туристический комплекс на берегу реки Шуя.
Обед в этническом чуме у очага в сосновом бору.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста.
Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.
Чаепитие с собственноручно приготовленными калитками.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Завершение программы ориентировочно в 18:00.
Отъезд в Москву или Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- в гостинице «Piter-Inn» 4*:
- 49 500 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 57 400 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении;
- 43 200 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере на доп. месте.
- в гостинице «Северная» 4*:
- 50 300 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 56 300 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении;
- 44 500 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере на доп. месте.
- в гостинице «Тайвас» 4*:
- 52 100 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 62 800 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении;
- 44 500 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере на доп. месте.
- в гостинице «Саквояж впечатлений» 4*:
- 52 200 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 65 300 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении;
- 46 900 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере на доп. месте.
- в гостинице «Фрегат» 4*:
- 57 400 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере;
- 70 500 руб. /чел. – для взрослого при одноместном размещении;
- 45 400 руб. /чел. – для взрослого при размещении в двухместном номере на доп. месте.
Скидки:
- детям 13-17 лет включительно – 600 руб. /чел.;
- детям до 12 лет включительно – 4 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Тайвас»
«Тайвас» представляет собой новый, стильный апарт-отель, который расположился в центре Петрозаводска, рядом со сквером Карельских рун и в пешей доступности от железнодорожного вокзала.
Дизайн апартаментов оформлен в светлых тонах. Внутри предусмотрена качественная и функциональная техника и мебель, включая кровать с мягким изголовьем, настенные светильники, вместительный шкаф, сейф. В индивидуальной ванной комнате имеются полотенца и гигиенические средства.
Кухонная зона есть в каждой категории апартаментов, оснащена варочной панелью, чайником, свч-печью, посудой и холодильником.
Среди дополнительных преимуществ — развитая инфраструктура вокруг, круглосуточный ресепшен, новые и современные номера различных категорий. Открытие апарт-отеля состоялось в сентябре 2025 года.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Отель «Саквояж впечатлений»
Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- Входные билеты на объекты показа
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе
- Работа гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия на о. Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):для взрослого - 6500 руб. /чел. для ребёнка до 16 лет включительно - 4250 руб. /чел
- Для взрослого - 6500 руб. /чел
- Для ребёнка до 16 лет включительно - 4250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для посещения загородных экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду.
Какая нас ожидает погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы правила поведения в духовных центрах?
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены.
В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословения.
Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Меньшим размером (1-2 мм) отличаются мокрецы, наиболее активные утром и вечером. Мошки (2-5 мм), внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.