1 день

Экскурсия «Легенды Салми-пролива». Курорт Марциальные Воды. Водопад Кивач

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу с табличкой на перроне у здания со шпилем.

Завтрак в ресторане.

Экологическая экскурсия «Легенды Салми-пролива».

Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада Петрозаводского университета, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана.

Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона «Чертов стул», откуда открывается потрясающий видна панораму Петрозаводска и Петрозаводской губы Онежского озера.

Посещение уникального объекта «KARSTONE», которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация вкусного и душистого иван-чая из карельских трав. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые вы сможете приобрести в качестве сувениров.

Обед в кафе на маршруте.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.

Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.

Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.

В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160