1 день

Петрозаводск. Экскурсия в Музей «Замок Кархумяки». Интерактивная экскурсия в Музее Карельского фронта

07:50 Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

08:00-09:00 Завтрак в ресторане города.

09:00-10:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:30-12:30Переезд и экскурсия на уникальный природный объект – Белая Гора. Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке. Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков!

Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.

Прогулка по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.

13:00-13:30Обед в кафе.

Переезд в город Медвежьегорск.

15:00 Экскурсия в Музей «Замок Кархумяки». Музей представляет собой систему круговой обороны, охватывающую группу высот к западу от Медвежьегорска.

16:00-19:00 Наш путь в город Беломорск.

19:00 Интерактивная экскурсия в Музее Карельского фронта.

Он расположен в здании бывшей школы, которое во время войны стало штабом Карельского фронта. И это единственный музей в нашей стране, который рассказывает о конкретном фронте.

Уникальная экспозиция с большим количеством подлинных раритетных экспонатов и увлекательный рассказ экскурсовода последовательно погрузят вас в историю. А эмоции от Аллеи Героев, которая расположена в последнем зале, сложно будет описать словами.

20:00 Трансфер в отель «Гандвик», заселение в 1-2 местные номера с удобствами.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160