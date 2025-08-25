Мои заказы

Легенда Севера. Тур выходного дня на Соловки

Приглашаем вас в уникальное путешествие в сердце Карелии и на загадочные Соловецкие острова.

Вас ждут потрясающие природные пейзажи: мраморный парк «Белая гора», величественный Соловецкий монастырь и истории о героическом прошлом региона, рассказанные в музее Карельского фронта и замке Кархумяки. Откройте для себя величие северных легенд!
Легенда Севера. Тур выходного дня на СоловкиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск. Экскурсия в Музей «Замок Кархумяки». Интерактивная экскурсия в Музее Карельского фронта

07:50 Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

08:00-09:00 Завтрак в ресторане города.

09:00-10:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:30-12:30Переезд и экскурсия на уникальный природный объект – Белая Гора. Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке. Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков!

Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.

Прогулка по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.

13:00-13:30Обед в кафе.

Переезд в город Медвежьегорск.

15:00 Экскурсия в Музей «Замок Кархумяки». Музей представляет собой систему круговой обороны, охватывающую группу высот к западу от Медвежьегорска.

16:00-19:00 Наш путь в город Беломорск.

19:00 Интерактивная экскурсия в Музее Карельского фронта.

Он расположен в здании бывшей школы, которое во время войны стало штабом Карельского фронта. И это единственный музей в нашей стране, который рассказывает о конкретном фронте.

Уникальная экспозиция с большим количеством подлинных раритетных экспонатов и увлекательный рассказ экскурсовода последовательно погрузят вас в историю. А эмоции от Аллеи Героев, которая расположена в последнем зале, сложно будет описать словами.

20:00 Трансфер в отель «Гандвик», заселение в 1-2 местные номера с удобствами.

2 день

Соловецкий архипелаг

05:00 Ранний сбор группы, завтрак в отеле.

Выезжаем на автобусе в поселок Рабочеостровск.

08:00Отправление на Соловецкий архипелаг на теплоходе по Белому морю (2,5 часа).

10:30-13:30 Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю.

Экскурсия погрузит вас в многогранную историю Соловецкого кремля, который был возведен в первую очередь как оборонительная крепость – вы увидите мощные каменные стены и башни 16 века.

Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы, памятники. Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой северной природой.

В обзорную экскурсию входит посещение экспозиций: «Монастырская тюрьма», «Соловецкая крепость», «Соловецкие печи», «Келья», «Некрополь».

13:00-14:00 Обед в местном кафе.

Посещение сувенирных павильонов и фирменного магазина архангельского водорослевого комбината, где можно приобрести продукцию из беломорских водорослей.

16:00Отправление на теплоходе с Соловков в поселок Рабочеостровск.

18:00 Прибытие в поселок Рабочеостровск.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Гандвик» (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека:

  • 32 200 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
  • 35 900 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере.

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.

При наличии группы от 10 чел. тур может быть организован в любые удобные даты по запросу.

Варианты проживания

Отель «Гандвик», г. Беломорск

1 ночь

Отель «Гандвик» расположен в городе Беломорск, в 250 метрах от реки Выг. На всей территории отеля работает бесплатный WiFi.

Номера оформлены в классическом стиле оснащены телевизором. В ванной комнате предоставляется фен.

В отеле «Гандвик» работает круглосуточная стойка регистрации и бар. В распоряжении гостей помещения для проведения конференций, общий лаундж и услуги билетной кассы.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле «Гандвик» в номерах с удобствами (1 ночь)
  • Питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание и работа гида-сопровождающего
  • Все трансферы по программе
  • Билеты на теплоход Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Петрозаводска и ж/д билеты обратно из г. Кемь
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Нужно ли брать с собой юбки/платки для посещения храмов и монастырей?

Данное путешествие связано с посещением Соловецкого монастыря, во время экскурсий следует соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также желательно иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени). НО, вы всегда сможете воспользоваться платками и юбками, которые выдаются непосредственно на территории монастырей.

Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?

Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Тайминг в программе указан ориентировочный и может быть скорректирован по обстоятельствам.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Татьяна
25 авг 2025
Тур подбирали под себя и под четкие даты! Очень рады, что получилось вместить все наши хотелки в программу. Спасибо, что идете на встречу.)

