Вас ждут потрясающие природные пейзажи: мраморный парк «Белая гора», величественный Соловецкий монастырь и истории о героическом прошлом региона, рассказанные в музее Карельского фронта и замке Кархумяки. Откройте для себя величие северных легенд!
Программа тура по дням
Петрозаводск. Экскурсия в Музей «Замок Кархумяки». Интерактивная экскурсия в Музее Карельского фронта
07:50 Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.
08:00-09:00 Завтрак в ресторане города.
09:00-10:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.
11:30-12:30Переезд и экскурсия на уникальный природный объект – Белая Гора. Это тихое, невероятно живописное и спокойное место, где вы отдохнете душой и узнаете историю добычи мрамора в Карелии, которая берет свое начало в XVIII веке. Здесь добывали мрамор 7 видов розово-красных оттенков!
Вас ждет переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через озеро Гижозеро.
Прогулка по историческим местам среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. А с верхней части парка открывается великолепная панорама на озеро и красивую деревеньку Белая гора.
13:00-13:30Обед в кафе.
Переезд в город Медвежьегорск.
15:00 Экскурсия в Музей «Замок Кархумяки». Музей представляет собой систему круговой обороны, охватывающую группу высот к западу от Медвежьегорска.
16:00-19:00 Наш путь в город Беломорск.
19:00 Интерактивная экскурсия в Музее Карельского фронта.
Он расположен в здании бывшей школы, которое во время войны стало штабом Карельского фронта. И это единственный музей в нашей стране, который рассказывает о конкретном фронте.
Уникальная экспозиция с большим количеством подлинных раритетных экспонатов и увлекательный рассказ экскурсовода последовательно погрузят вас в историю. А эмоции от Аллеи Героев, которая расположена в последнем зале, сложно будет описать словами.
20:00 Трансфер в отель «Гандвик», заселение в 1-2 местные номера с удобствами.
Соловецкий архипелаг
05:00 Ранний сбор группы, завтрак в отеле.
Выезжаем на автобусе в поселок Рабочеостровск.
08:00Отправление на Соловецкий архипелаг на теплоходе по Белому морю (2,5 часа).
10:30-13:30 Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю.
Экскурсия погрузит вас в многогранную историю Соловецкого кремля, который был возведен в первую очередь как оборонительная крепость – вы увидите мощные каменные стены и башни 16 века.
Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы, памятники. Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой северной природой.
В обзорную экскурсию входит посещение экспозиций: «Монастырская тюрьма», «Соловецкая крепость», «Соловецкие печи», «Келья», «Некрополь».
13:00-14:00 Обед в местном кафе.
Посещение сувенирных павильонов и фирменного магазина архангельского водорослевого комбината, где можно приобрести продукцию из беломорских водорослей.
16:00Отправление на теплоходе с Соловков в поселок Рабочеостровск.
18:00 Прибытие в поселок Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Гандвик» (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека:
- 32 200 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
- 35 900 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере.
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
При наличии группы от 10 чел. тур может быть организован в любые удобные даты по запросу.
Варианты проживания
Отель «Гандвик», г. Беломорск
Отель «Гандвик» расположен в городе Беломорск, в 250 метрах от реки Выг. На всей территории отеля работает бесплатный WiFi.
Номера оформлены в классическом стиле оснащены телевизором. В ванной комнате предоставляется фен.
В отеле «Гандвик» работает круглосуточная стойка регистрации и бар. В распоряжении гостей помещения для проведения конференций, общий лаундж и услуги билетной кассы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Гандвик» в номерах с удобствами (1 ночь)
- Питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание и работа гида-сопровождающего
- Все трансферы по программе
- Билеты на теплоход Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Петрозаводска и ж/д билеты обратно из г. Кемь
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нужно ли брать с собой юбки/платки для посещения храмов и монастырей?
Данное путешествие связано с посещением Соловецкого монастыря, во время экскурсий следует соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также желательно иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени). НО, вы всегда сможете воспользоваться платками и юбками, которые выдаются непосредственно на территории монастырей.
Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Тайминг в программе указан ориентировочный и может быть скорректирован по обстоятельствам.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.