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Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска, под шпилем со стороны перрона табличка «Легенды Карелии»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 50 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
«История и легенды» (продолжительность 4 часа)»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Начало: г. Петрозаводск
«По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии»»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 49 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
«По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии»»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 49 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Весеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
«По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии»»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 49 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Тур "Легенды Карелии" понравился очень. Грамотно составлена программа: постепенное погружение в историю Карелии. Дни были насыщенными, но при этом была
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ГГеннадий2 мая 2024Великолепный тур. Были претензии в некоторых кафе по питанию. В целом рекомендуем.
- ЛЛариса27 марта 2024Я была в Карелии впервые, мне всё очень понравилось, я в восторге: красивая природа, несмотря на межсезонье, приветливые местные жители, вкуснейшая национальная кухня.
- ДДзгоева14 марта 2024Спасибо организаторам и Гидам за отлично проведенное время во время тура с уютным отелем, комфортабельными микроавтобусами с профессиональными водителями и
- ИИнна26 февраля 2024Всё организовано чётко. Отель замечательный, автобус комфортабельный, а экскурсоводы просто супер. С удовольствием порекомендую подругам.
- ииван12 февраля 2024Тур составлен замечательно, не перегружен и очень интересный. С нетерпением ждем увидеть Карелию летом.
- ООльга9 февраля 2024Прекрасный тур «Легенды Карелии», очень довольны. Были в феврале 2024 года. С друзьями, компания 10 человек. Хорошо продуманная, чётко организованная программа.
- ААлиса6 февраля 2024Тур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная Онежского озера, остров Кижи и горный парк Рускеала впечатлили больше всего, обязательно вернусь ещё раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 6 авторских туров от 31 900 до 62 700. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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