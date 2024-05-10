Откройте для себя мифы и легенды Петрозаводска с нашими турми

Найдено 6 туров в категории «Мифы и легенды» в Петрозаводске, цены от 31 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска, под шпилем со стороны перрона табличка «Легенды Карелии»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 50 200 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
«История и легенды» (продолжительность 4 часа)»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700 за человека
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Начало: г. Петрозаводск
«По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии»»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 49 200 за человека
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
«По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии»»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 49 200 за человека
Легенды Карелии. Весеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Весеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
«По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии»»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 49 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Легенды Карелии
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Легенды Карелии. Весеннее приключение
    Тур "Легенды Карелии" понравился очень. Грамотно составлена программа: постепенное погружение в историю Карелии. Дни были насыщенными, но при этом была
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    возможность отдохнуть, походить самостоятельно. Грамотно продуманы переезды, за что отдельное спасибо организаторам. Очень понравился гид Вера Ивановна, рассказывала интересно, увлекательно, чувствовалась любовь к своему делу! Понравилось также то, что в туре соединились историко-этнографические мероприятия и посещение природных объектов, что позволило сформировать более полную картину о Карелии.

  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Легенды Карелии
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Легенды Карелии. Весеннее приключение
    Великолепный тур. Были претензии в некоторых кафе по питанию. В целом рекомендуем.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Легенды Карелии. Весеннее приключение
    Я была в Карелии впервые, мне всё очень понравилось, я в восторге: красивая природа, несмотря на межсезонье, приветливые местные жители, вкуснейшая национальная кухня.
  • Д
    Дзгоева
    14 марта 2024
    Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
    Спасибо организаторам и Гидам за отлично проведенное время во время тура с уютным отелем, комфортабельными микроавтобусами с профессиональными водителями и
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    очень профессиональными гидами! Все понравилось! Безусловно есть свои плюсы и минусы зимних туров, смотря чего ожидать и как относиться… Меня все устроило, во всяком случае к организации никаких нареканий! Спасибо Большой Стране и принимающей стороне! Вы лучшие!

  • И
    Инна
    26 февраля 2024
    Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
    Всё организовано чётко. Отель замечательный, автобус комфортабельный, а экскурсоводы просто супер. С удовольствием порекомендую подругам.
  • и
    иван
    12 февраля 2024
    Легенды Карелии. Зимнее путешествие
    Тур составлен замечательно, не перегружен и очень интересный. С нетерпением ждем увидеть Карелию летом.
  • О
    Ольга
    9 февраля 2024
    Легенды Карелии. Зимнее путешествие
    Прекрасный тур «Легенды Карелии», очень довольны. Были в феврале 2024 года. С друзьями, компания 10 человек. Хорошо продуманная, чётко организованная программа.
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    Всё удобно, комфортно и, с другой стороны, насыщенно. Профессиональный гид Вера Ивановна просто покорила глубиной знаний, эрудицией, оригинальностью подачи информации. Отдельное ей спасибо! Воспитанные, вежливые водители, - хочется отдельно отметить сей приятный момент. В общем, мы полны ярких воспоминаний и чемоданом впечатлений. Благодарим «Большую Страну» и принимающую сторону за чудесные каникулы в Карелии!

  • А
    Алиса
    6 февраля 2024
    Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
    Тур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная Онежского озера, остров Кижи и горный парк Рускеала впечатлили больше всего, обязательно вернусь ещё раз!
    Тур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная ОнежскогоТур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная ОнежскогоТур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная Онежского

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Легенды Карелии
  2. Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
  3. Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
  4. Легенды Карелии. Зимнее путешествие
  5. Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 6 авторских туров от 31 900 до 62 700. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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