Легенды Севера. Очарование зимней Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Мы предлагаем провести четыре незабываемых дня в настоящей снежной сказке! Этот тур создан специально для тех, кто хочет посетить все основные объекты в зимней Карелии: величественный мраморный каньон Рускеала, окованный льдом и снегами, шедевр северного деревянного зодчества — остров Кижи с тишиной и благодатью русской зимы, живописный водопад Кивач, который не замерзает даже зимой и конечно же познакомиться с лесными северными оленями и верными спутниками человека на Севере — хасками.
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Ближайшие даты:
2
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5
янв
11
янв
18
янв
25
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даты

Что вас ожидает:

Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Рускеальские водопады
Рускеальские водопады
Посетим историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…»
Зимний Петрозаводск
Зимний Петрозаводск
Познакомимся с удивительным городом, столицей Карелии
Талвиукко
Талвиукко
Отправимся в гости к карельскому Деду Морозу и его верным друзьям: хаскам и северным оленям
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Остров Кижи
Остров Кижи
По льду Онежского озера мы отправимся любоваться шедеврами деревянного зодчества, особенно прекрасными в зимнее время

Программа тура по дням

1 день

Зимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олени

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск.

Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00.

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале в 07:50 с большой красной табличкой.

Рекомендуем взять с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — чемоданы мы отвезем в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:05 до 08:30 (в ресторане гостиницы Северная).

08:30 «Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.

Помощники Талвиукко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.

Мы пойдем туда в сопровождении инструктора.

Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.

Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

По возвращению — заселение в гостиницу.

Зимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олени
2 день

Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи

Краткая программа дня: 08:00 Отправление на экскурсию из Петрозаводска. 12:30 Прибытие в село Великая губа/Оятевщина. 12:30–13:00 Путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой. 13:00–14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время. 16:00 Обед в Медвежьегорске (включен в стоимость). 20:30 Возвращение в Петрозаводск.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа (или Оятивщина — в зависимости от погодных условий) познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из села Великая Губа/Оятивщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи»:

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание: обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, в столовой города Межвежьегорск, примерно в 16:30.

Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекуус, так как обед поздний.

Отправление на экскурсию в 07:30/08:30. Возвращение в Петрозаводск в 19:30/20:30.

Обращаем ваше внимание! Этот маршрут — единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая). В связи с глобальным потеплением, в последние 3 года лед на Онежском озере не встает и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути - интереснейший район Карелии — Заонежье и огромное количество историй.

Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье зимой с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье зимой с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
3 день

Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала

08:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).

Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.

Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время (2,5 часа).

Из дополнительных услуг в горном парке зимой:

  • троллей (зиплайн) над каньоном;
  • выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов»;
  • экскурсия «Подземная Рускеала».

Также можно сходить на ж/д станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

В зимнее время работы горного парка (1 ноября – 10 марта) в 16:30 в горном парке включается подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект. В ноябре и марте время может корректироваться, подсветка включаться позднее, в зависимости от светового дня.

Прибытие в Петрозаводск в 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Ледовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон Рускеала
4 день

Водопад Кивач. Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Карельская природа создала удивительные памятники — скалы, водопады, вулканы, источники.

Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии «Золотое кольцо Карелии».

Начинается экскурсия с горы «Сампо».

Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.

Но мы уже едем в «Марциальные воды» — самый первый российский курорт.

Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.

Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра.

Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Посещение вулкана Гирвас.

Жемчужина Севера — природный шедевр: водопад «Кивач».

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают. Увидеть такое должен каждый.

17:30 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.

Водопад Кивач. Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан ГирвасВодопад Кивач. Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан ГирвасВодопад Кивач. Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан ГирвасВодопад Кивач. Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Петрозаводска в стандартном номере с завтраками.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияСтоимость
Двухместное31 900
Одноместное39 400
Доп. место29 500

К участию в туре допускаются дети от 4 лет.

На тур действуют скидки:

  • ребенок от 4 до 14 лет включительно — 1 400 руб.;
  • пенсионер — 900 руб.

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Северная

3 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

СевернаяСевернаяСевернаяСеверная

Прионежский

3 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский

Онежский замок

3 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок

Саквояж

3 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояж

Cosmos

3 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

CosmosCosmosCosmosCosmos

Бутик-отель 13 стульев

3 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульев

Питер ИНН

3 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Питер ИННПитер ИННПитер ИННПитер ИНН

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе:4 завтрака (шведский стол) 1 чаепитие (в питомнике хасок и оленей) 1 обед (в день экскурсии на Кижи)
  • 4 завтрака (шведский стол)
  • 1 чаепитие (в питомнике хасок и оленей)
  • 1 обед (в день экскурсии на Кижи)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице в центре Петрозаводска
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на оленях: ребенок до 12 лет - 1 000 руб. взрослый - 1 500 руб
  • Ребенок до 12 лет - 1 000 руб
  • Взрослый - 1 500 руб
  • Катание на хасках (500 метров):ребенок до 12 лет - 1 000 руб. взрослый - 1 500 руб
  • Катание на хасках (1500 метров):ребенок до 12 лет - 1 500 руб. взрослый - 2 000 руб
  • Ребенок до 12 лет - 1 500 руб
  • Взрослый - 2 000 руб
  • Осмотр резиденции Талвиукко - 300 руб. /чел
  • Осмотр Дворца Лумикки - 300 руб. /чел
  • Карельское подворье - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».

Откуда начинаются экскурсии?

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).

Что касается гостиницы «13 стульев», к ней не подъехать на большом автобусе.

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
14 мар 2024
Спасибо организаторам и Гидам за отлично проведенное время во время тура с уютным отелем, комфортабельными микроавтобусами с профессиональными водителями и очень профессиональными гидами! Все понравилось! Безусловно есть свои плюсы и минусы зимних туров, смотря чего ожидать и как относиться… Меня все устроило, во всяком случае к организации никаких нареканий! Спасибо Большой Стране и принимающей стороне! Вы лучшие!
И
26 фев 2024
Всё организовано чётко. Отель замечательный, автобус комфортабельный, а экскурсоводы просто супер. С удовольствием порекомендую подругам.
А
6 фев 2024
Тур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная Онежского озера, остров Кижи и горный парк Рускеала впечатлили больше всего, обязательно вернусь ещё раз!
Тур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная ОнежскогоТур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная ОнежскогоТур великолепный. Очень насыщенный, огромное спасибо Марине, Андрею и Ольге за интересные экскурсии. Великолепная набережная Онежского

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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