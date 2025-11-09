3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату на остров Валаам

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Свободный день или экскурсия за доп. плату.

Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам (оплачивается дополнительно по желанию при покупке тура).

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. В этом случае предусмотрен возврат стоимости экскурсии.

В качестве альтернативы будет предложена обзорная экскурсия по г. Сортавале + водопады Ахвенкоски (входной билет за доп. плату самостоятельно). Экскурсия входит в стоимость тура ТОЛЬКО в случае отмены экскурсии на Валаам.

Сортавала – древний финский город, известный с 15 века. В нем много памятников архитектуры, древних церквей и монастырей. В северной части города сохранились не только каменные, но и деревянные исторические дома, построенные в стиле финского романтизма. Эти исторические кварталы словно погружают нас в прошлое.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых – военная драма «А зори здесь тихие…».

На территории водопадов и прилегающего леса располагается экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами. Под дороге вы встретите сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.

09:00 Отправление на остров Валаам на «Метеоре».

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции начинается от причала Монастырской бухты, куда прибывали суда валаамского флота в ХIХ – нач. ХХ века и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале.

От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени.

Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью.

Над садом, вдоль узорной чугунной решетки, идущей по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на сумрачные, отражающие красноватые скалы воды Монастырской бухты, встречая или провожая суденышки с паломниками.

Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в прежние времена домовым храмом царственных особ, прибывающих на Валаам. Пройдя Святыми вратами, гости попадают в монастырь.

Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., пройти вдоль келейных корпусов и хозяйственных построек, а также полюбоваться недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери «Живоносный Источник» где проходят концерты церковных песнопений.

В сувенирной лавке можно приобрести что-нибудь из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память «частицу Валаама».

Обед в трапезной монастыря.

Вы отведаете блюда монастырской трапезной, приготовленные из натуральных продуктов по старинным рецептам.

Пешеходная экскурсия по острову Валаам.

Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый Иерусалим». Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г.

В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме.

От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.

Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».

16:00 Возвращение в Сортавалу.

Переезд в Петрозаводск (~250 км).

Ужин в кафе города.

21:00 Размещение в отеле «Северная» 3*, г. Петрозаводск – 2 ночи (резервные отели: «Питер Инн», «Фрегат», «Онежский замок», «Спа-отель Карелия», «Космос», «Прионежский» или аналог по решению туроператора).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160