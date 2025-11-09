Проведете 3 дня в краю озер и водопадов – живописной Карелии, увидите водопад Кивач и прогуляетесь по Петрозаводску. А также по желанию посетите священный Валаам и Кижи.
Программа тура по дням
Отъезд в Выборг
17:00-17:15 Сбор туристов во Владимире ул. Осьмова, д. 2.
21:30-22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Выборг (~850 км).
Выборг
08:00 Прибытие в Выборг.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу.
Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили Кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе.
Выборгский замок – островное военное укрепление 13-го века; рыцарские турниры и фестивали подобно «машине времени» отправляют посетителей в Средневековье.
Экскурсия по парку Монрепо.
Монрепо – живописный скальный парк в Выборге, который расположен на берегу бухты Защитная Выборгского залива, на острове Твердыш. Монрепо называют одним из самых красивых садово-парковых ансамблей Северо-Запада России. И если уж вы приехали в Выборг, то посетить заодно и парк Монрепо – дело само собой разумеющееся.
Обед в кафе города.
15:00 Переезд в Сортавалу (~240 км).
19:00 Размещение в отеле «Сортавала» 2*, г. Сортавала – 1 ночь (резервные отели: «Ладога», «Сеурахуоне», «Пийпун Пиха», «Golden Rose», «Белые ночи», с. Хелюля или аналог по решению туроператора).
Свободное время.
Свободный день или экскурсия за доп. плату на остров Валаам
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Свободный день или экскурсия за доп. плату.
Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам (оплачивается дополнительно по желанию при покупке тура).
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. В этом случае предусмотрен возврат стоимости экскурсии.
В качестве альтернативы будет предложена обзорная экскурсия по г. Сортавале + водопады Ахвенкоски (входной билет за доп. плату самостоятельно). Экскурсия входит в стоимость тура ТОЛЬКО в случае отмены экскурсии на Валаам.
Сортавала – древний финский город, известный с 15 века. В нем много памятников архитектуры, древних церквей и монастырей. В северной части города сохранились не только каменные, но и деревянные исторические дома, построенные в стиле финского романтизма. Эти исторические кварталы словно погружают нас в прошлое.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых – военная драма «А зори здесь тихие…».
На территории водопадов и прилегающего леса располагается экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами. Под дороге вы встретите сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.
09:00 Отправление на остров Валаам на «Метеоре».
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции начинается от причала Монастырской бухты, куда прибывали суда валаамского флота в ХIХ – нач. ХХ века и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале.
От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени.
Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью.
Над садом, вдоль узорной чугунной решетки, идущей по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на сумрачные, отражающие красноватые скалы воды Монастырской бухты, встречая или провожая суденышки с паломниками.
Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в прежние времена домовым храмом царственных особ, прибывающих на Валаам. Пройдя Святыми вратами, гости попадают в монастырь.
Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., пройти вдоль келейных корпусов и хозяйственных построек, а также полюбоваться недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери «Живоносный Источник» где проходят концерты церковных песнопений.
В сувенирной лавке можно приобрести что-нибудь из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память «частицу Валаама».
Обед в трапезной монастыря.
Вы отведаете блюда монастырской трапезной, приготовленные из натуральных продуктов по старинным рецептам.
Пешеходная экскурсия по острову Валаам.
Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый Иерусалим». Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г.
В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме.
От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.
Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит».
16:00 Возвращение в Сортавалу.
Переезд в Петрозаводск (~250 км).
Ужин в кафе города.
21:00 Размещение в отеле «Северная» 3*, г. Петрозаводск – 2 ночи (резервные отели: «Питер Инн», «Фрегат», «Онежский замок», «Спа-отель Карелия», «Космос», «Прионежский» или аналог по решению туроператора).
Свободный день или экскурсия за доп. плату на остров Кижи
Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия на «Метеоре» на остров Кижи (оплачивается дополнительно по желанию при покупке тура).
Трансфер на причал.
10:00 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
11:30 Прибытие на остров Кижи.
Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
По прибытии на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии. Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла. Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
Свободное время на острове Кижи.
15:30 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.
17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.
18:30 Традиционный карельский ужин с блюдами местной кухни (оплачивается дополнительно по желанию при покупке тура).
Пример меню: салат с судаком по-домашнему, щучьи котлеты с картофельным муссом и соусом тар-тар, хлебная корзина, морс из карельских ягод, калитка с брусникой, чай/кофе, вода.
Возвращение в отель.
Водопад Кивач. Петрозаводск
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в Марциальные воды (~ 60 км).
Посещение бальнеологических источников Марциальные воды.
Первый бальнеологический курорт страны, Марциальные воды, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.
В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.
Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.
Переезд к водопаду Кивач (~ 50 км).
Водопад Кивач расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.
Второй по высоте равнинный водопад Европы Кивач невероятно красив и величественен в любое время года: воды реки Суны в объятиях базальтовых скал падают с восьмиметровой высоты, создавая впечатляющий шум.
Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.
В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями местной флоры и фауны.
Возвращение в Петрозаводск (~ 85 км).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Петрозаводск – гостеприимный северный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.
Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная, участок протяженностью почти полтора километра, вымощенный каменными плитами из карельского гранита.
Это место притяжения для жителей и гостей города, где проходят все праздники и значимые события.
Набережная – это настоящий музей под открытым небом с выставкой скульптур, подаренных художниками из городов-побратимов.
Здесь вы увидите и знаменитых рыбаков из Миннесоты, которые уже стали символом города, и «Тюбингенское панно» из Германии, и ротонду, в которой получаются особенно красивые фотографии, и, конечно, Дерево желаний, которое, по словам туристов, действительно помогает исполнить мечты – осталось только прошептать их в специальное ухо.
Отправление домой.
Завершение тура
05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 39 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 13 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1500 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Гостиница Сортавала
Гостиница "Сортавала" расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.
Гостиница Северная, Петрозаводск
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал. На нашем официальном сайте вы можете забронировать номер в отеле «Северная» в городе Петрозаводск по выгодным ценам.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Уют» г. Петрозаводск
Гостиница «Уют» находится в 1,8 километрах от автовокзала Петрозаводска.
К услугам гостей гостиницы предлагаются номера различных категорий, отделка которых выполнена с использованием благородных пород Карельской древесины. Из удобств доступны: необходимая мебель, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник. Часть номеров имеют персональную ванную комнату, остальные удобства, душевые и туалеты, находятся на этаже.
В распоряжении гостей гостиницы «Уют» свободное посещение зоны столовой (время посещения ограничено), в которой бесплатно предоставляется микроволновая печь, электрический чайник, посуда. За отдельную плату можно воспользоваться услугой Завтрака («Шведский стол»). Заявки принимаются до 20:00.
Недалеко располагаются: «Норвежский веревочный парк» с аттракционами и канатной дорогой — 1,6 км и набережная Онежского озера — 4,2 км. До ж/д вокзала - 2,5 км, до аэропорта - 15 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам (оплачивается при покупке тура) - 7500 руб
- Экскурсия на «Метеоре» на остров Кижи (оплачивается при покупке тура) - 7500 руб
- Традиционный карельский ужин с блюдами местной кухни (оплачивается при покупке тура) 1600 руб
- Выбор места в автобусе - 2400 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.