Возможно участие с детьми от 3 лет.

С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.

Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2-, 3- и 4-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки по меню. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Для групп от 4 человек — Volkswagen Multivan или Mercedes Sprinter. Для групп менее 4 человек — кроссоверы Kia, Ford, Renault.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и единения с природой.