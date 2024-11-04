Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.
Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2-, 3- и 4-местные номера.
Питание. В стоимость включены завтраки по меню. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Для групп от 4 человек — Volkswagen Multivan или Mercedes Sprinter. Для групп менее 4 человек — кроссоверы Kia, Ford, Renault.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и единения с природой.
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпинге
Встречаемся и идём гулять по Петрозаводску. На краткой обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с его историей и современностью. Затем сделаем паузу, чтобы позавтракать (по желанию), и отправимся к знаменитому водопаду Карелии — Кивач. Здесь же вас ждёт экскурсия по старейшему заповеднику края.
После посетим древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан давно не действует! Мы походим по застывшей лаве, и вы сможете насладиться невероятными пейзажами.
Пообедав, вы поучаствуете в мастер-классе по традиционной выпечке — калиткам. В уютной атмосфере приготовим карельские пирожки и устроим чаепитие. Во второй половине дня приедем на берег Ладоги и разместимся в глэмпинге.
Прогулки по заповедным тропам
Сегодня отправимся на авто-пешеходную экскурсию, чтобы вы могли насладиться нетронутой природой. Прогуляемся по живописным тропинкам среди хвойного леса, пройдёмся по фактурным скалам и полюбуемся водопадами и пейзажами, которые откроются нам с карельских гор.
При подходящей погоде прокатимся на катере по ладожским шхерам, чтобы посмотреть на многочисленные острова и скалы с воды. Если навигация будет недоступна, погуляем по скрытым от людских глаз тропам вдоль Ладоги.
Всего за день посетим 4-5 локаций. А вечером желающие смогут погреться в баньке.
Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
В этот день посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для зданий Петербурга, посмотрите на Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).
На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Журчание летящих струй, подвесные мостики, оборудованная экотропа и деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.
На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после по удобной лестнице поднимемся на гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой озера. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках. На этом наш тур завершится.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в глэмпинге
- Завтраки по меню на выбор
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Водная прогулка по Ладожским шхерам
- Все входные билеты на маршруте
- Мастер-класс по калиткам и чаепитие
- Помощь в покупке авиа - и ж/д билетов
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
- Обеды и ужины
- Посещение бани (бронировать необходимо заранее)
- Дополнительные развлечения, экскурсии и сувениры (по желанию)
- 1-местное размещение - 15 000 ₽
- При бронировании 2 и более мест проведение тура возможно в любые даты сезона
- При проживании 4 человек из одной компании действует скидка - 50% на 1 участника