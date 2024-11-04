На природу! Прогулки по осенней Карелии с проживанием в глэмпинге

Посетить горный парк «Рускеала», полюбоваться ладожскими шхерами и научиться печь калитки
Осень в Карелии очень живописна: деревья окрашиваются в яркие цвета, леса полны грибов и ягод. Приглашаем насладиться этим периодом и погулять по заповедным местам. Мы посетим несколько водопадов, в том
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числе знаменитые Кивач и Ахинкоски.

Пройдёмся по давно потухшему вулкану Гирвас, прокатимся на катере по ладожским шхерам при подходящей погоде. Походим по лесным тропам и поднимемся на одну из самых высоких точек Приладожья. Побываем в горном парке «Рускеала», где посмотрим на Мраморный каньон. Вас также ждёт мастер-класс по карельской выпечке. А жить будем в уютном загородном комплексе с панорамными окнами на берегу Ладоги.

5
1 отзыв
На природу! Прогулки по осенней Карелии с проживанием в глэмпинге
На природу! Прогулки по осенней Карелии с проживанием в глэмпинге
На природу! Прогулки по осенней Карелии с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.
С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.

Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2-, 3- и 4-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки по меню. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Для групп от 4 человек — Volkswagen Multivan или Mercedes Sprinter. Для групп менее 4 человек — кроссоверы Kia, Ford, Renault.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и единения с природой.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпинге

Встречаемся и идём гулять по Петрозаводску. На краткой обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с его историей и современностью. Затем сделаем паузу, чтобы позавтракать (по желанию), и отправимся к знаменитому водопаду Карелии — Кивач. Здесь же вас ждёт экскурсия по старейшему заповеднику края.

После посетим древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан давно не действует! Мы походим по застывшей лаве, и вы сможете насладиться невероятными пейзажами.

Пообедав, вы поучаствуете в мастер-классе по традиционной выпечке — калиткам. В уютной атмосфере приготовим карельские пирожки и устроим чаепитие. Во второй половине дня приедем на берег Ладоги и разместимся в глэмпинге.

Экскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпингеЭкскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, мастер-класс и размещение в глэмпинге
2 день

Прогулки по заповедным тропам

Сегодня отправимся на авто-пешеходную экскурсию, чтобы вы могли насладиться нетронутой природой. Прогуляемся по живописным тропинкам среди хвойного леса, пройдёмся по фактурным скалам и полюбуемся водопадами и пейзажами, которые откроются нам с карельских гор.

При подходящей погоде прокатимся на катере по ладожским шхерам, чтобы посмотреть на многочисленные острова и скалы с воды. Если навигация будет недоступна, погуляем по скрытым от людских глаз тропам вдоль Ладоги.

Всего за день посетим 4-5 локаций. А вечером желающие смогут погреться в баньке.

Прогулки по заповедным тропамПрогулки по заповедным тропамПрогулки по заповедным тропамПрогулки по заповедным тропамПрогулки по заповедным тропамПрогулки по заповедным тропам
3 день

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори

В этот день посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для зданий Петербурга, посмотрите на Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).

На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Журчание летящих струй, подвесные мостики, оборудованная экотропа и деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.

На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после по удобной лестнице поднимемся на гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой озера. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках. На этом наш тур завершится.

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в глэмпинге
  • Завтраки по меню на выбор
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Водная прогулка по Ладожским шхерам
  • Все входные билеты на маршруте
  • Мастер-класс по калиткам и чаепитие
  • Помощь в покупке авиа - и ж/д билетов
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
  • Обеды и ужины
  • Посещение бани (бронировать необходимо заранее)
  • Дополнительные развлечения, экскурсии и сувениры (по желанию)
  • 1-местное размещение - 15 000 ₽
  • При бронировании 2 и более мест проведение тура возможно в любые даты сезона
  • При проживании 4 человек из одной компании действует скидка - 50% на 1 участника
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завершение: Сортавала, 16:30 или Петрозаводск, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 ноя 2024
Неописуемо! Незабываемо! Потрясающе! Завораживающие виды Карелии, первозданная природа, множество разнообразных локаций, гастрономические открытия, познавательные истории и организация отдыха на 1000 из 10. Безграничная благодарность гиду - Екатерине, очень чуткая к пожеланиям гостей, знающая и любящая свой край.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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