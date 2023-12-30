Хаски-тревел по снегам Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
Программа для любителей необычных путешествий, вполне подходящая для новичков.

За 3 насыщенных дня мы познакомим вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой и основным навыкам каюра. Проведем вас карельскими тропами по диким лесам.

Вы насладитесь природой и тишиной, получите удовольствие от путешествия по живописным местам, отведаете карельской кухни. А еще вас ожидают пикники «с дымком» и увлекательные легенды севера.
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Ближайшие даты:
4
янв
11
янв
18
янв
25
янв
1
фев
8
фев
15
фев
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даты

Что вас ожидает:

В уютной компании
В уютной компании
Полюбуетесь природой снежной Карелии и поживете в настоящем доме полярника
Пушистые друзья
Пушистые друзья
Познакомитесь с очаровательными хаски и научитесь управлять собачьей упряжкой
Знакомство с культурой
Знакомство с культурой
Попробуете карельскую кухню и послушаете местные сказания

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, треккинг с собаками

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак (3 породы, 80 питомцев).

Обучение уходу, управлению собачьими упряжками.

Треккинг с собаками.

Пикник — горячий обед на костре.

Обучающее катание на собаках по трассе (радиальные выезды).

Горячий ужин в Доме полярника.

Подведение итогов дня.

Прибытие, треккинг с собакамиПрибытие, треккинг с собакамиПрибытие, треккинг с собакамиПрибытие, треккинг с собакамиПрибытие, треккинг с собаками
2 день

Путешествие в одну из старых карельских деревень

Завтрак в Доме полярника.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту на целый день.

Организаторы оставляют за собой право осуществлять радиальные выезды в связи с погодными условиями и состоянием трассы (речные переходы и неустойчивость льда на озерах).

Точный маршрут движения будет объявлен на брифинге.

Планируемый маршрут движения — к местечку Юманишки или Пряжинскому озеру.

Привал, приготовление еды на костре.

Обед с «дымком».

Пикник в лесу.

Размещение в гостевом доме.

Подведение итогов дня.

Ужин и дегустация карельских настоек.

Баня на дровах.

Путешествие в одну из старых карельских деревеньПутешествие в одну из старых карельских деревеньПутешествие в одну из старых карельских деревеньПутешествие в одну из старых карельских деревень
3 день

Путешествие в Дом полярника

Завтрак.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту третьего дня.

Привал, приготовление еды на костре.

Обед с «дымком».

Пикник в лесу.

Подведение итогов дня.

Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».

Завершение программы – вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Путешествие в Дом полярникаПутешествие в Дом полярникаПутешествие в Дом полярникаПутешествие в Дом полярника

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме или в арктических палатках (зависит от маршрута и желания участников тура).

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 50 500 руб.;
  • дети до 12 лет– 27 500 руб. (надо учитывать сложность программы, климат, индивидуальные личностные характеристики ребенка). По вопросам о возрасте детей можно проконсультироваться с менеджером.

При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

2 ночи

Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом Полярника

Арктическая палатка

2 ночи
Возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники!
Арктическая палаткаАрктическая палатка

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки) по 2 человека в 1 упряжке
  • Баня на дровах
  • Проживание в гостевых домах или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники
  • Трехразовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото - и видеосъемка на свою технику
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Фотосессия с профессиональным фотографом - от 5 000 руб
  • Катание на снегоходах - 6 000 руб. /час
  • При путешествии 1 чел-к в упряжке - доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой будет маршрут?
Маршрут путешествия может быть как кольцевым, так и радиальным с выездами на целый день по карельской тайге — на усмотрение организаторов в зависимости от динамики движения группы, обучения первого дня и погодных условий.
Можно ли увеличить количество дней тура?

Увеличение количества дней путешествия на собачьих упряжках возможно. Стоимость дополнительного дня путешествия, включая проживание в гостевом доме, 3-разовое питание, сопровождение инструктора и др. уточняйте у менеджера при бронировании.

Есть ли скидки на тур?

Стоимость тура для детей до 12 лет — 27 500 руб. Дети принимают участие в туре строго в сопровождении родителей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена групповая страховка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
30 дек 2023
Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
Е
12 авг 2023
Организация на высшем уровне! Спасибо
П
25 июня 2023
Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне.
В общем нареканий нет! 👍

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыТуры на собачьих упряжкахЖивотныеКарелияВыездныеВстреча с хаски

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