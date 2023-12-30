За 3 насыщенных дня мы познакомим вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой и основным навыкам каюра. Проведем вас карельскими тропами по диким лесам.
Вы насладитесь природой и тишиной, получите удовольствие от путешествия по живописным местам, отведаете карельской кухни. А еще вас ожидают пикники «с дымком» и увлекательные легенды севера.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, треккинг с собаками
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Экскурсия в питомник северных ездовых собак (3 породы, 80 питомцев).
Обучение уходу, управлению собачьими упряжками.
Треккинг с собаками.
Пикник — горячий обед на костре.
Обучающее катание на собаках по трассе (радиальные выезды).
Горячий ужин в Доме полярника.
Подведение итогов дня.
Путешествие в одну из старых карельских деревень
Завтрак в Доме полярника.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту на целый день.
Организаторы оставляют за собой право осуществлять радиальные выезды в связи с погодными условиями и состоянием трассы (речные переходы и неустойчивость льда на озерах).
Точный маршрут движения будет объявлен на брифинге.
Планируемый маршрут движения — к местечку Юманишки или Пряжинскому озеру.
Привал, приготовление еды на костре.
Обед с «дымком».
Пикник в лесу.
Размещение в гостевом доме.
Подведение итогов дня.
Ужин и дегустация карельских настоек.
Баня на дровах.
Путешествие в Дом полярника
Завтрак.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту третьего дня.
Привал, приготовление еды на костре.
Обед с «дымком».
Пикник в лесу.
Подведение итогов дня.
Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».
Завершение программы – вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме или в арктических палатках (зависит от маршрута и желания участников тура).
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый – 50 500 руб.;
- дети до 12 лет– 27 500 руб. (надо учитывать сложность программы, климат, индивидуальные личностные характеристики ребенка). По вопросам о возрасте детей можно проконсультироваться с менеджером.
При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.
Варианты проживания
Гостевой дом Дом Полярника
Гостевой дом Дом Полярникарассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.
Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.
Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Арктическая палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Предоставление специализированного снаряжения
- Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки) по 2 человека в 1 упряжке
- Баня на дровах
- Проживание в гостевых домах или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники
- Трехразовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
- Фото - и видеосъемка на свою технику
- Сопровождение профессионального инструктора
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Фотосессия с профессиональным фотографом - от 5 000 руб
- Катание на снегоходах - 6 000 руб. /час
- При путешествии 1 чел-к в упряжке - доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой будет маршрут?
Можно ли увеличить количество дней тура?
Увеличение количества дней путешествия на собачьих упряжках возможно. Стоимость дополнительного дня путешествия, включая проживание в гостевом доме, 3-разовое питание, сопровождение инструктора и др. уточняйте у менеджера при бронировании.
Есть ли скидки на тур?
Стоимость тура для детей до 12 лет — 27 500 руб. Дети принимают участие в туре строго в сопровождении родителей.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена групповая страховка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
В общем нареканий нет! 👍