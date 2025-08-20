Неповторимая северная природа – в зените своей красоты: леса полны зелени, реки и водопады быстры, молчаливые скалы укрыты мхом, а озера отражают акварельные зори и закаты белых
Программа тура по дням
Остров Кижи и Петрозаводск
Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой. Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.
Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.
После завтрака в формате шведского стола нас отвезут на Речной вокзал, где мы пересядем на комету и по Онежскому озеру отправимся на о. Кижи. В пути – 1 час 30 минут.
Остров Кижи – самое узнаваемое место Карелии и один из крупнейших в России музеев под открытым небом.
Здесь собраны памятники деревянного зодчества Русского Севера: часовни, крестьянские избы, амбары, мельницы, а также старинные иконы и предметы быта.
Главной достопримечательностью музея считается великолепный по красоте Кижский погост – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
На острове мы проведем 4 часа, в них включено свободное время для прогулок и дополнительных экскурсий. Но сначала отправимся на обзорную экскурсию по острову: осмотрим кижский ансамбль и величественную 22-главую церковь Преображения Господня, заглянем в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Помимо Кижского погоста на острове представлены крестьянские дома и хозяйственные постройки.
Зайдем в один из таких домов, чтобы поближе познакомиться с традиционным бытом заонежских крестьян, рассмотреть интерьеры и послушать о национальных обычаях карел.
После экскурсии у вас останется свободное время. Вы можете посетить дополнительные экскурсии: зайти в Преображенскую церковь, забраться на колокольню, погрузиться в тему судостроительства, побывать в кузнице и изготовить сувенир. Или отправляйтесь дальше осматривать остров пешком или на велосипеде, который можно взять в аренду.
Ко времени отъезда встречаемся на пристани и садимся на комету, которая отвезет нас обратно в Петрозаводск.
По прибытии нас ждет автобусно-пешеходная экскурсия по летней столице Карелии.
Мы посетим Круглую площадь, Губернаторский парк с небольшой промышленной экспозицией, изучим Соборную площадь, пройдемся по центральным летним улочкам и главному променаду города – Онежской набережной. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.
После экскурсии вы разместитесь в гостинице, а затем сможете продолжить прогулки по городу.
Летом в Карелии наступает романтический период белых ночей.
08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.
08:05 Завтрак.
08:30 Трансфер на Речной вокзал Петрозаводска.
09:30 Отправление на комете на о. Кижи.
11:30 Экскурсия и свободное время на острове.
15:30 Отправление на метеоре в Петрозаводск.
17:00 Возвращение в Петрозаводск.
17:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
19:00 Заселение в гостиницу.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
09:00 Экскурсия «Золотое кольцо Карелии».
Сегодня нас ожидают легенды Севера – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.
После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршрута – горе Сампо.
Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро.
Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.
Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.
Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.
Далее движемся в сторону местечка Гирвас.
Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и прогуляемся по потокам застывшей лавы – следам действующего когда-то на этом месте вулкана.
Завершающей точкой маршрута станет водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы.
Мы увидим 11-метровый каскад с нескольких смотровых площадок. Также посетим дендрарий с элитными экземплярами карельской березы и музей природы.
17:30 Возвращение в Петрозаводск.
К вечеру вернемся в Петрозаводск наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: серых скал, голубых озер, бескрайних лесов и шумных водопадов.
В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в нашем кафе карельской национальной кухни – «Калиточная» (пр. Ленина, 26) или выпить чай с калитками в «Фурындльной» (пр. Ленина, 5).
Рядом также есть большой сувенирный магазин с уникальным ассортиментом.
Мраморный каньон Рускеала
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление в горный парк Рускеала.
После завтрака в гостинице и освобождения номеров мы отправимся в район Северного Приладожья – край, где вокруг побережья Ладожского озера собраны десятки природных красот и достопримечательностей.
Мы посетим самую известную из них, бренд Карелии нового времени – горный парк Рускеала. В пути предстоит провести около 3,5-4 часов.
Наш путь пройдет через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией. Остановимся у монумента – Крест скорби, который посвящен этим событиям.
Следующая остановка – водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…» и сделаем фото.
За дополнительную плату (500 руб/взрослый, 400 руб/дети, студенты, пенсионеры) можно прогуляться по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами.
14:00-17:00 Экскурсия и свободное время в парке.
По прибытию в горный парк Рускеала нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места.
Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.
Чаша мраморного каньона – настоящее рукотворное чудо: серо-белый мрамор в обрамлении высоких елей и берез необыкновенно гармонирует с изумрудного цвета водой на дне.
На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.
Также вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала», полетать над каньоном на троллее или тарзанке, взять в прокат лодку, заняться дайвингом (оплачивается самостоятельно на месте).
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.
В 17:00 наше путешествие в очаровательную Карелию закончится.
Вы заберете вещи в автобусе и при желании на ретропоезде отправитесь в г. Сортавала. Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом!
Вы самостоятельно покупаете билет на ретропоезд и далее в Петербург или Москву (удобная стыковка поездов с ретропоездом).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека:
- 41 500 руб. /взрослый;
- 40 000 руб. /льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны БД);
- 38 000 руб. /детский 4-14 лет.
Доплата за одноместное размещение в номере – 6 000 руб.
Скидка при размещении на доп. месте – 4 000 руб.
Скидка при бронировании более чем за 3 месяца до тура — 5%, цена указана без скидки.
Информация по размещению в Петрозаводске.
Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Северная
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
При выборе тура с размещением в гостинице 4* Вы получите завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум – в 5 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).
Прионежский
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель 13 стульев
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Питер Инн
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Петра
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака)
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеор на Кижи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
- Билет на ретропоезд из горного парка до г. Сортавала
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Доп. экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые участники могут иметь дополнительные услуги, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте.