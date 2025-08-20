1 день

Остров Кижи и Петрозаводск

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой. Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.

После завтрака в формате шведского стола нас отвезут на Речной вокзал, где мы пересядем на комету и по Онежскому озеру отправимся на о. Кижи. В пути – 1 час 30 минут.

Остров Кижи – самое узнаваемое место Карелии и один из крупнейших в России музеев под открытым небом.

Здесь собраны памятники деревянного зодчества Русского Севера: часовни, крестьянские избы, амбары, мельницы, а также старинные иконы и предметы быта.

Главной достопримечательностью музея считается великолепный по красоте Кижский погост – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

На острове мы проведем 4 часа, в них включено свободное время для прогулок и дополнительных экскурсий. Но сначала отправимся на обзорную экскурсию по острову: осмотрим кижский ансамбль и величественную 22-главую церковь Преображения Господня, заглянем в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Помимо Кижского погоста на острове представлены крестьянские дома и хозяйственные постройки.

Зайдем в один из таких домов, чтобы поближе познакомиться с традиционным бытом заонежских крестьян, рассмотреть интерьеры и послушать о национальных обычаях карел.

После экскурсии у вас останется свободное время. Вы можете посетить дополнительные экскурсии: зайти в Преображенскую церковь, забраться на колокольню, погрузиться в тему судостроительства, побывать в кузнице и изготовить сувенир. Или отправляйтесь дальше осматривать остров пешком или на велосипеде, который можно взять в аренду.

Ко времени отъезда встречаемся на пристани и садимся на комету, которая отвезет нас обратно в Петрозаводск.

По прибытии нас ждет автобусно-пешеходная экскурсия по летней столице Карелии.

Мы посетим Круглую площадь, Губернаторский парк с небольшой промышленной экспозицией, изучим Соборную площадь, пройдемся по центральным летним улочкам и главному променаду города – Онежской набережной. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

После экскурсии вы разместитесь в гостинице, а затем сможете продолжить прогулки по городу.

Летом в Карелии наступает романтический период белых ночей.

08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.

08:05 Завтрак.

08:30 Трансфер на Речной вокзал Петрозаводска.

09:30 Отправление на комете на о. Кижи.

11:30 Экскурсия и свободное время на острове.

15:30 Отправление на метеоре в Петрозаводск.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

17:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

19:00 Заселение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160