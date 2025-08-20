Мои заказы

Очарование летней Карелии

Летом Карелия по-особенному прекрасна.

Неповторимая северная природа – в зените своей красоты: леса полны зелени, реки и водопады быстры, молчаливые скалы укрыты мхом, а озера отражают акварельные зори и закаты белых
читать дальше

ночей.

Приезжайте в Карелию и вместе с нами отправляйтесь очаровываться великолепной природой, дышать свежим воздухом и смотреть топовые достопримечательности: остров Кижи, мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, курорт Марциальные воды и красавец Петрозаводск! У вас будет возможность завершить программу запоминающейся поездкой на ретропоезде со стилизованными под 19 век вагонами!

5
2 отзыва
Очарование летней КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Очарование летней КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Очарование летней КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
июн8
июн10
июн12
июн15
июн17
июн19
июн

Программа тура по дням

1 день

Остров Кижи и Петрозаводск

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой. Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.

После завтрака в формате шведского стола нас отвезут на Речной вокзал, где мы пересядем на комету и по Онежскому озеру отправимся на о. Кижи. В пути – 1 час 30 минут.

Остров Кижи – самое узнаваемое место Карелии и один из крупнейших в России музеев под открытым небом.

Здесь собраны памятники деревянного зодчества Русского Севера: часовни, крестьянские избы, амбары, мельницы, а также старинные иконы и предметы быта.

Главной достопримечательностью музея считается великолепный по красоте Кижский погост – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

На острове мы проведем 4 часа, в них включено свободное время для прогулок и дополнительных экскурсий. Но сначала отправимся на обзорную экскурсию по острову: осмотрим кижский ансамбль и величественную 22-главую церковь Преображения Господня, заглянем в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Помимо Кижского погоста на острове представлены крестьянские дома и хозяйственные постройки.

Зайдем в один из таких домов, чтобы поближе познакомиться с традиционным бытом заонежских крестьян, рассмотреть интерьеры и послушать о национальных обычаях карел.

После экскурсии у вас останется свободное время. Вы можете посетить дополнительные экскурсии: зайти в Преображенскую церковь, забраться на колокольню, погрузиться в тему судостроительства, побывать в кузнице и изготовить сувенир. Или отправляйтесь дальше осматривать остров пешком или на велосипеде, который можно взять в аренду.

Ко времени отъезда встречаемся на пристани и садимся на комету, которая отвезет нас обратно в Петрозаводск.

По прибытии нас ждет автобусно-пешеходная экскурсия по летней столице Карелии.

Мы посетим Круглую площадь, Губернаторский парк с небольшой промышленной экспозицией, изучим Соборную площадь, пройдемся по центральным летним улочкам и главному променаду города – Онежской набережной. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

После экскурсии вы разместитесь в гостинице, а затем сможете продолжить прогулки по городу.

Летом в Карелии наступает романтический период белых ночей.

08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.

08:05 Завтрак.

08:30 Трансфер на Речной вокзал Петрозаводска.

09:30 Отправление на комете на о. Кижи.

11:30 Экскурсия и свободное время на острове.

15:30 Отправление на метеоре в Петрозаводск.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

17:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

19:00 Заселение в гостиницу.

Остров Кижи и ПетрозаводскОстров Кижи и ПетрозаводскОстров Кижи и ПетрозаводскОстров Кижи и Петрозаводск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

09:00 Экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Сегодня нас ожидают легенды Севера – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршрута – горе Сампо.

Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро.

Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.

Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас.

Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и прогуляемся по потокам застывшей лавы – следам действующего когда-то на этом месте вулкана.

Завершающей точкой маршрута станет водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы.

Мы увидим 11-метровый каскад с нескольких смотровых площадок. Также посетим дендрарий с элитными экземплярами карельской березы и музей природы.

17:30 Возвращение в Петрозаводск.

К вечеру вернемся в Петрозаводск наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: серых скал, голубых озер, бескрайних лесов и шумных водопадов.

В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в нашем кафе карельской национальной кухни – «Калиточная» (пр. Ленина, 26) или выпить чай с калитками в «Фурындльной» (пр. Ленина, 5).

Рядом также есть большой сувенирный магазин с уникальным ассортиментом.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Мраморный каньон Рускеала

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление в горный парк Рускеала.

После завтрака в гостинице и освобождения номеров мы отправимся в район Северного Приладожья – край, где вокруг побережья Ладожского озера собраны десятки природных красот и достопримечательностей.

Мы посетим самую известную из них, бренд Карелии нового времени – горный парк Рускеала. В пути предстоит провести около 3,5-4 часов.

Наш путь пройдет через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией. Остановимся у монумента – Крест скорби, который посвящен этим событиям.

Следующая остановка – водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…» и сделаем фото.

За дополнительную плату (500 руб/взрослый, 400 руб/дети, студенты, пенсионеры) можно прогуляться по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами.

14:00-17:00 Экскурсия и свободное время в парке.

По прибытию в горный парк Рускеала нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места.

Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.

Чаша мраморного каньона – настоящее рукотворное чудо: серо-белый мрамор в обрамлении высоких елей и берез необыкновенно гармонирует с изумрудного цвета водой на дне.

На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.

Также вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала», полетать над каньоном на троллее или тарзанке, взять в прокат лодку, заняться дайвингом (оплачивается самостоятельно на месте).

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.

В 17:00 наше путешествие в очаровательную Карелию закончится.

Вы заберете вещи в автобусе и при желании на ретропоезде отправитесь в г. Сортавала. Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом!

Вы самостоятельно покупаете билет на ретропоезд и далее в Петербург или Москву (удобная стыковка поездов с ретропоездом).

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека:

  • 41 500 руб. /взрослый;
  • 40 000 руб. /льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны БД);
  • 38 000 руб. /детский 4-14 лет.

Доплата за одноместное размещение в номере – 6 000 руб.

Скидка при размещении на доп. месте – 4 000 руб.

Скидка при бронировании более чем за 3 месяца до тура — 5%, цена указана без скидки.

Информация по размещению в Петрозаводске.

Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Северная

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

При выборе тура с размещением в гостинице 4* Вы получите завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум в 5 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).

СевернаяСевернаяСевернаяСеверная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Прионежский

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Онежский замок

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Саквояж

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Cosmos

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

CosmosCosmosCosmosCosmos
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бутик-отель 13 стульев

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульев
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Питер Инн

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Питер ИннПитер ИннПитер ИннПитер Инн
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Петра

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

ПетраПетраПетраПетра
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Метеор на Кижи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Билет на ретропоезд из горного парка до г. Сортавала
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Доп. экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые участники могут иметь дополнительные услуги, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Маргарита
20 авг 2025
Добрый день. Все прошло отлично. Идеальный тур для первого посещения Карелии, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями ☺️
Ю
Юлия
9 авг 2025
Тур полностью удовлетворил мои запросы по датам проведения и насыщенности. За полных 3 дня увидела бОльшую часть Карельских природных и остальных достопримечательностей (Кижи, Петрозаводск, гора Сампо, водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, Марциальные воды, Рускеальские водопады, горный парк Рускеала).

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Любимые бренды Карелии
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
62 000 ₽ за человека
Жемчужное ожерелье Карелии. Летний тур на 9 дней
На автобусе
9 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Летний тур на 9 дней
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 мая в 10:00
9 июн в 10:00
175 000 ₽ за человека
Летнее путешествие по Карелии
4 дня
3 отзыва
Летнее путешествие по Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 июл в 10:00
9 июл в 10:00
52 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска