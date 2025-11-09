Мои заказы

Очарование весенней Карелии

Весна в Карелии – короткое и очаровательное время года: природа просыпается после долгой спячки, оживают реки и водопады, распускаются первые цветы, леса подергиваются сочной зеленью.

Приезжайте в Карелию и вместе с
нами отправляйтесь дышать свежим весенним воздухом, обнимать милейших хаски и любоваться красотой достопримечательностей: мраморного каньона Рускеала, водопада Кивач, курорта Марциальные воды и красавца Петрозаводска! У вас будет возможность завершить программу запоминающейся поездкой в ретропоезде со стилизованными под 19 век вагонами!

Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
мар12
мар19
мар26
мар2
апр9
апр16
апр

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и этно-парк Талвиукко

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

08:10 Завтрак в кафе в формате шведского стола.

08:30 Экскурсия по столице Карелии: история города и прогулка по набережной Онежского озера с осмотром памятников и арт-объектов.

11:00 Отправление в этно-парк на Вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Посещение самого большого в России питомника спортивных ездовых собак, где живут и тренируются аляскинские хаски, аляскинские маламуты и сибирские хаски.

Прогулка по оленьей ферме.

Осмотр саамских жилищ в этно-парке.

Визит в Резиденцию карельского Деда Мороза: встреча с Талвиукко, интерактивная экспозиция «Времена года».

По желанию за дополнительную стоимость – катание на собачьей и оленьей упряжке.

15:00 Возвращение в Петрозаводск и заселение в гостиницу.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

09:30 Экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Гора Сампо с арт-объектами и красивым видом на окрестности.

Первый российский курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Дегустация целебной воды, насыщенной железом.

Местечко Гирвас и остатки древнего вулкана.

Водопад Кивач – природный шедевр, воспетый поэтами, и символ Карелии.

Остановка на обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

17:30 Возвращение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Горный парк Рускеала

08:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров.

09:00 Отправление на автобусе в горный парк Рускеала. В пути – 3,5-4 часа.

По дороге остановки и рассказ экскурсовода об истории Карелии.

Посещение рускеальских водопадов на р. Тохмойоки. По желанию – прогулка по эко-тропе.

14:00 Прибытие в Рускеала и пешеходная экскурсия по Мраморному каньону (продолжительность – 1 час).

15:00-17:00 Свободное время в парке.

17:00 Отправление на ретропоезде в г. Сортавала. Билеты на ретропоезд покупаются заранее на сайте РЖД.

Завершение программы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека:

  • одноместное размещение – 36 900 руб.;
  • двухместное размещение – 30 900 руб.;
  • доп. место при двухместном размещении – 26 900 руб.

Скидки:

  • для детей с 4-14 лет – 1000 руб. /чел.;
  • для пенсионеров, ветеранов боевых действий, инвалидов всех групп – 500 руб. /чел.;
  • при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.

Размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Петрозаводска.

Варианты проживания

Северная

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

СевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСеверная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Прионежский

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты.

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Онежский замок

2 ночи

Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска.

К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.

При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «шведский стол».

Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Саквояж

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi.

Каждое утро предоставляется завтрак.

Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Cosmos

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский.

CosmosCosmosCosmosCosmos
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Питер Инн

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.

Питер ИннПитер ИннПитер ИннПитер ИннПитер Инн
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Петра

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.

ПетраПетраПетраПетра
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

СПА отель Карелия

2 ночи

Гостиница «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Она располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.

Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

СПА отель КарелияСПА отель КарелияСПА отель Карелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Фрегат

2 ночи

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств.

ФрегатФрегатФрегатФрегатФрегатФрегат
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Билет на ретропоезд из горного парка до г. Сортавала
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • для детей с 4-14 лет – 1000 руб. /чел.;
  • для пенсионеров, ветеранов боевых действий, инвалидов всех групп – 500 руб. /чел.;
  • при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

