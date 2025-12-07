Программа тура по дням
Прибытие Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Частная галерея «Дом куклы»
Прибытие в г. Петрозаводск на поезде № 018 А.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд № 12, прибытие 07:00, вы ожидаете прибытие поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы». Знакомство с удивительной авторской коллекцией кижских домовых.
Возможность приобрести оберег на память.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Заповедник Кивач и дендрарий карельской березы. Курорт Марциальные Воды. Центр шунгита
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник «Кивач» с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.
Осмотр дендрария карельской березы.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.
За дополнительную плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы хаски. Возможность, содержание программы и стоимость посещения необходимо уточнять при бронировании тура.
Возвращение в Петрозаводск.
Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.
Приезжающие стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества? В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.
Ужин в ресторане.
Трансфер на ж/д вокзал. К 18:00 вы будете на ж/д вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- гостиница «Питер Инн»:
- для взрослого с размещением в двухместном стандартном номере – 30600 руб. /чел.;
- для взрослого при одноместном размещении – 32100 руб. /чел.
- гостиница «Северная»:
- для взрослого с размещением в двухместном стандартном номере – 30000 руб. /чел.;
- для взрослого при одноместном размещении – 32800 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» находится в центре Петрозаводска, в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и линий общественного транспорта.
В гостинице «Северная» предоставлены разнообразные номера, люксы и апартаменты, полностью меблированные.
Есть спа-центр, включающий тренажерный зал и сауну, а также бизнес- центр с конференц-залами.
Внимательный персонал гостиницы «Северная» окажет содействие в визовых процедурах и может организовать экскурсии по запросу.
Гостиница «Северная» находится вблизи от торговых и деловых районов, ресторанов, музеев.
Гости могут насладиться осмотром неоклассического архитектурного наследия Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Стандартный номер Однокомнатный номер с двумя отдельными кроватями или одной большой кроватью, с санузлом с душем. Номер оснащен кондиционером, цветным телевизором, мини- холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет. Утюгом и гладильной доской можно воспользоваться бесплатно в специальной комнате или заказать услугу глажения за дополнительную плату.
Возможно предоставление дополнительного места в виде евро-раскладушки, а также детской кроватки для детей до 3-х лет.
В часы работы ресторана гостям предоставляется услуга «Рум-сервис» — доставка блюд и напитков в номер.
На каждом этаже имеется кулер с горячей и холодной водой.
Площадь номера – от 18 до 22 кв. м.
Количество номеров – 47.
Гостиница «Piter-Inn» 4
Гостиница «Piter-Inn» 4* расположена в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В гостинице есть помещения для проведения конференций.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Стандартный номер — однокомнатный номер, площадь 19–24 кв. м., максимальная вместимость 2 взрослых, доп. место — под запрос.
Оснащение: рабочая зона, ковровое покрытие, спутниковое ТВ, телефон, сейф, фен, центральная система кондиционирования с индивидуальным управлением, Wi-Fi, в ванной комнате — душевая кабина, полы с подогревом, банные принадлежности. Губка для обуви.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе (2 завтрака, 1 ужин)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входная плата в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Посещение питомника хаски
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.