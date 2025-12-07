2 день

Заповедник Кивач и дендрарий карельской березы. Курорт Марциальные Воды. Центр шунгита

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник «Кивач» с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.

Осмотр дендрария карельской березы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.

За дополнительную плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы хаски. Возможность, содержание программы и стоимость посещения необходимо уточнять при бронировании тура.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.

Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Приезжающие стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества? В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.

Ужин в ресторане.

Трансфер на ж/д вокзал. К 18:00 вы будете на ж/д вокзале.

