За 2 насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой, основным навыкам каюра и проведем заснеженными тропами по лесам Карелии.
Вы насладитесь карельской природой и тишиной, получите удовольствие от путешествия по живописным местам, отведаете карельской кухни на пикнике «с дымком», приготовленном на живом огне и узнаете легенды севера.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак по-карельски.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.
Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Знакомство с ездовыми собаками.
Сбор упряжки.
Обучение управлению упряжкой.
Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Размещение в гостевом доме на ночлег.
Подведение итогов дня.
Горячий ужин.
Движение по маршруту на собачьих упряжках
Завтрак.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Баня.
Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».
Подведение итогов дня и вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск.
Маршрут путешествия может меняться по усмотрению организаторов в зависимости от погодных условий, состояния трассы и возможности бронирования гостевых домов по маршруту, маршрут может быть как кольцевым, так и радиальным.
Проживание
Тур предусматривает проживание в пос. Матросы в гостевом доме Дом Полярника или в арктических палатках (зависит от маршрута и желания участников тура).
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый – 35 600 руб.;
- дети до 12 лет– 20 200 руб. (надо учитывать сложность программы, климат, индивидуальные личностные характеристики ребенка). По вопросам о возрасте детей можно проконсультироваться с менеджером.
При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.
Варианты проживания
Гостевой дом Дом Полярника
Гостевой дом Дом Полярника рассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.
Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.
Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Арктическая палатка
Возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Предоставление специализированного снаряжения
- Сопровождение профессионального инструктора и заброска вещей по маршруту
- Прохождение по маршрутам по 2 человека в 1 упряжке
- Проживание в гостевых домах или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники
- 3-разовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
- Фото - и видеосъемка на свою технику
- Баня на дровах на финише маршрута
- Страховка групповая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Катание на снегоходах - 6 000 руб. /час в сопровождении инструктора
- Ведение фотодневника путешествия фотографом - от 10 000 руб
- При путешествии 1 чел-к в упряжке - доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена групповая страховка.
Есть ли скидки на тур?
Стоимость тура для детей 10-12 лет в сопровождении родителей – 20 200 рублей.
Можно ли увеличить количество дней тура?
Увеличение количества дней путешествия на собачьих упряжках возможно. Стоимость дополнительного дня путешествия, включая проживание в гостевом доме, 3-разовое питание, сопровождение инструктора и др. уточняйте у менеджера при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
В общем нареканий нет! 👍