Выходные в Карелии с хаски

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
Программа для любителей необычных путешествий, вполне подходящая для новичков.

За 2 насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой, основным навыкам каюра и проведем заснеженными тропами по лесам Карелии.

Вы насладитесь карельской природой и тишиной, получите удовольствие от путешествия по живописным местам, отведаете карельской кухни на пикнике «с дымком», приготовленном на живом огне и узнаете легенды севера.
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Выходные в Карелии с хаски
Ближайшие даты:
11
янв
18
янв
25
янв
1
фев
8
фев
15
фев
22
фев
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даты

Что вас ожидает:

Карельский колорит
Карельский колорит
Попробуете блюда северной кухни, а также разные карельские настойки на северных травах и ягодах
Активный отдых
Активный отдых
Изучите навыки каюра и отправитесь на одной из упряжек в путешествие по диким лесам Карелии в сопровождении профессионального инструктора
Арктическое приключение
Арктическое приключение
Посетите Дом полярника и познакомитесь с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику

Программа тура по дням

1 день

Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак по-карельски.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.

Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Знакомство с ездовыми собаками.

Сбор упряжки.

Обучение управлению упряжкой.

Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Размещение в гостевом доме на ночлег.

Подведение итогов дня.

Горячий ужин.

Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеруПутешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеруПутешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру
2 день

Движение по маршруту на собачьих упряжках

Завтрак.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Баня.

Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».

Подведение итогов дня и вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Маршрут путешествия может меняться по усмотрению организаторов в зависимости от погодных условий, состояния трассы и возможности бронирования гостевых домов по маршруту, маршрут может быть как кольцевым, так и радиальным.

Движение по маршруту на собачьих упряжкахДвижение по маршруту на собачьих упряжкахДвижение по маршруту на собачьих упряжках

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Матросы в гостевом доме Дом Полярника или в арктических палатках (зависит от маршрута и желания участников тура).

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 35 600 руб.;
  • дети до 12 лет– 20 200 руб. (надо учитывать сложность программы, климат, индивидуальные личностные характеристики ребенка). По вопросам о возрасте детей можно проконсультироваться с менеджером.

При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.

Варианты проживания

Гостевой дом Дом Полярника

1 ночь

Гостевой дом Дом Полярника рассчитан на одновременное размещение 12 человек. В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом ПолярникаГостевой дом Дом Полярника

Арктическая палатка

1 ночь

Возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники!

Арктическая палаткаАрктическая палатка

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Сопровождение профессионального инструктора и заброска вещей по маршруту
  • Прохождение по маршрутам по 2 человека в 1 упряжке
  • Проживание в гостевых домах или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники
  • 3-разовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото - и видеосъемка на свою технику
  • Баня на дровах на финише маршрута
  • Страховка групповая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на снегоходах - 6 000 руб. /час в сопровождении инструктора
  • Ведение фотодневника путешествия фотографом - от 10 000 руб
  • При путешествии 1 чел-к в упряжке - доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена групповая страховка.

Есть ли скидки на тур?

Стоимость тура для детей 10-12 лет в сопровождении родителей – 20 200 рублей.

Можно ли увеличить количество дней тура?

Увеличение количества дней путешествия на собачьих упряжках возможно. Стоимость дополнительного дня путешествия, включая проживание в гостевом доме, 3-разовое питание, сопровождение инструктора и др. уточняйте у менеджера при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
30 дек 2023
Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
Е
12 авг 2023
Организация на высшем уровне! Спасибо
П
25 июня 2023
Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне.
В общем нареканий нет! 👍

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыТуры на собачьих упряжкахЖивотныеКарелияВыездныеВстреча с хаски

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