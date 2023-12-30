Программа для любителей необычных путешествий, вполне подходящая для новичков. За 2 насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой, основным навыкам каюра и проведем заснеженными тропами по лесам Карелии. Вы насладитесь карельской природой и тишиной, получите удовольствие от путешествия по живописным местам, отведаете карельской кухни на пикнике «с дымком», приготовленном на живом огне и узнаете легенды севера.

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Посетите Дом полярника и познакомитесь с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику

Изучите навыки каюра и отправитесь на одной из упряжек в путешествие по диким лесам Карелии в сопровождении профессионального инструктора

Попробуете блюда северной кухни, а также разные карельские настойки на северных травах и ягодах

Маршрут путешествия может меняться по усмотрению организаторов в зависимости от погодных условий, состояния трассы и возможности бронирования гостевых домов по маршруту, маршрут может быть как кольцевым, так и радиальным.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Размещение в гостевом доме на ночлег.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Путешествие на собачьих упряжках по карельскому лесу к лесному озеру.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Матросы в гостевом доме Дом Полярника или в арктических палатках (зависит от маршрута и желания участников тура).

Стоимость тура на 1 человека:

взрослый – 35 600 руб.;

дети до 12 лет– 20 200 руб. (надо учитывать сложность программы, климат, индивидуальные личностные характеристики ребенка). По вопросам о возрасте детей можно проконсультироваться с менеджером.

При путешествии 1-го человека в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.