Ваше путешествие начнется с великолепного Санкт-Петербурга, где вы познакомитесь со знаменитыми историческими и архитектурными памятниками. Вы побываете в средневековом Выборге и познакомитесь с парком Монрепо. А завершится путешествие в краю озер и водопадов – живописной Карелии.
Программа тура по дням
Санкт-Петербург
12:00 Встреча туристов: г. Санкт-Петербург, Московский ж/д вокзал, ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.
Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».
Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле, Спас на Крови, Исаакиевский собор, крейсер Аврора и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.
14:30 Обед в кафе города.
За дополнительную плату возможна организация экскурсий (стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет – 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура):
- экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий).
Переезд в Выборг (~ 140 км).
Размещение в отеле «Дружба» 3* (резервные отели: «Выборг», «Атлантик»).
Свободное время.
Выборг
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Посещение знаменитого старого выборгского рынка с возможностью приобрести финские товары и сувениры.
Обзорная экскурсия по городу «Средневековый Выборг».
Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили Кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе.
Выборгский замок (внешний осмотр) – островное военное укрепление 13-го века. Рыцарские турниры и фестивали подобно «машине времени» отправляют посетителей в Средневековье.
В ходе интересной и познавательной экскурсии вы увидите сохранившиеся укрепления средневекового Выборга, который был основан в 1293 году шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном: Круглая башня, Часовая башня, башня Ратуши, руины Доминиканского монастыря, Рыцарский дом, дом Купеческой гильдии, усадьба Бюргера, дом горожанина, памятник Выборгскому трамваю, гранитный дворец, соборы, дом купца Маркелова, памятники средневековой архитектуры.
Экскурсия по парку Монрепо.
Монрепо – живописный скальный парк в Выборге, который расположен на берегу бухты Защитная Выборгского залива, на острове Твердыш. Монрепо называют одним из самых красивых садово-парковых ансамблей Северо-Запада России.
И если уж вы приехали в Выборг, то посетить заодно и парк Монрепо – дело само собой разумеющееся.
Обед в кафе города.
Переезд в Сортавалу (~240 км).
Размещение в отеле «Сортавала» 2* (резервные отели: «Ладога», «Сеурахуоне», «Пийпун Пиха», «Golden Rose», «Белые ночи», с. Хелюля).
Свободное время.
Рускеала - Сортавала
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в горный парк Рускеала (~30 км).
Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии – Рускеальский горный парк, основанный на Рускеальском мраморном карьере.
Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня Рускеальский парк – это поражающие каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зелёную воду.
Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.
В свободное время можно посетить тайные тропы земли Калевала, отправиться на водную прогулку по Мраморному озеру или на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру, попробовать активные развлечения в горном парке.
Возвращение в Сортавалу.
Обед в кафе города.
Транзитная экскурсия по г. Сортавале.
Сортавала – древний финский город, известный с 15 века. В нем много памятников архитектуры, древних церквей и монастырей. В северной части города сохранились не только каменные, но и деревянные исторические дома, построенные в стиле финского романтизма. Эти исторические кварталы словно погружают нас в прошлое.
Переезд в Петрозаводск (~250 км).
Размещение в отеле «Северная» 3* (резервные отели: «Питер Инн», «Фрегат», «Онежский замок», «Спа-отель Карелия», «Космос», «Прионежский», «Заречная»).
Свободное время.
Водопад Кивач. Петрозаводск
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в Марциальные воды (~ 60 км).
Посещение бальнеологических источников Марциальные воды.
Первый бальнеологический курорт страны, Марциальные воды, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.
В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.
Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.
Переезд к водопаду Кивач (~ 50 км).
Водопад Кивач расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.
Второй по высоте равнинный водопад Европы Кивач невероятно красив и величественен в любое время года: воды реки Суны в объятиях базальтовых скал падают с восьмиметровой высоты, создавая впечатляющий шум.
Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.
В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями местной флоры и фауны.
Возвращение в Петрозаводск (~ 85 км).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Петрозаводск – гостеприимный северный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.
Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная, участок протяженностью почти полтора километра, вымощенный каменными плитами из карельского гранита.
Это место притяжения для жителей и гостей города, где проходят все праздники и значимые события.
Набережная – это настоящий музей под открытым небом с выставкой скульптур, подаренных художниками из городов-побратимов.
Здесь вы увидите и знаменитых рыбаков из Миннесоты, которые уже стали символом города, и «Тюбингенское панно» из Германии, и ротонду, в которой получаются особенно красивые фотографии, и, конечно, Дерево желаний, которое, по словам туристов, действительно помогает исполнить мечты – осталось только прошептать их в специальное ухо.
Отправление домой.
Завершение тура
05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 38 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 13 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Гостиница Дружба, Выборг
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Гостиница Сортавала
Гостиница "Сортавала" расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.
Гостиница Северная, Петрозаводск
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал. На нашем официальном сайте вы можете забронировать номер в отеле «Северная» в городе Петрозаводск по выгодным ценам.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Уют» г. Петрозаводск
Гостиница «Уют» находится в 1,8 километрах от автовокзала Петрозаводска.
К услугам гостей гостиницы предлагаются номера различных категорий, отделка которых выполнена с использованием благородных пород Карельской древесины. Из удобств доступны: необходимая мебель, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник. Часть номеров имеют персональную ванную комнату, остальные удобства, душевые и туалеты, находятся на этаже.
В распоряжении гостей гостиницы «Уют» свободное посещение зоны столовой (время посещения ограничено), в которой бесплатно предоставляется микроволновая печь, электрический чайник, посуда. За отдельную плату можно воспользоваться услугой Завтрака («Шведский стол»). Заявки принимаются до 20:00.
Недалеко располагаются: «Норвежский веревочный парк» с аттракционами и канатной дорогой — 1,6 км и набережная Онежского озера — 4,2 км. До ж/д вокзала - 2,5 км, до аэропорта - 15 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 4 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно из Москвы
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция», взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.