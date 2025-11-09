4 день

Водопад Кивач. Петрозаводск

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Переезд в Марциальные воды (~ 60 км).

Посещение бальнеологических источников Марциальные воды.

Первый бальнеологический курорт страны, Марциальные воды, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.

В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.

Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.

Переезд к водопаду Кивач (~ 50 км).

Водопад Кивач расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.

Второй по высоте равнинный водопад Европы Кивач невероятно красив и величественен в любое время года: воды реки Суны в объятиях базальтовых скал падают с восьмиметровой высоты, создавая впечатляющий шум.

Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.

В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями местной флоры и фауны.

Возвращение в Петрозаводск (~ 85 км).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Петрозаводск – гостеприимный северный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.

Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная, участок протяженностью почти полтора километра, вымощенный каменными плитами из карельского гранита.

Это место притяжения для жителей и гостей города, где проходят все праздники и значимые события.

Набережная – это настоящий музей под открытым небом с выставкой скульптур, подаренных художниками из городов-побратимов.

Здесь вы увидите и знаменитых рыбаков из Миннесоты, которые уже стали символом города, и «Тюбингенское панно» из Германии, и ротонду, в которой получаются особенно красивые фотографии, и, конечно, Дерево желаний, которое, по словам туристов, действительно помогает исполнить мечты – осталось только прошептать их в специальное ухо.

Отправление домой.

