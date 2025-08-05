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От Сортавалы к заливу Русалки. Пеший поход по Импилахти и шхерам северной Ладоги

От Сортавалы к заливу Русалки
Карелия — это мир скалистых берегов, необъятных просторов Ладоги и лесов, щедрых на ягоды и грибы. Мы приглашаем вас отправиться на север Ладожского озера и исследовать окрестности залива Импилахти. Этот
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несложный и увлекательный поход идеален, чтобы перезагрузиться и не устать физически.

Пройдем тенистыми лесными тропами, заглянем в заброшенные каменоломни, искупаемся в прогретом солнцем озере, заночуем в палатках. Полюбуемся ладожскими шхерами с воды во время прогулки на катере.

Достойным завершением нашего путешествия станут деликатесы карельской кухни: финская уха, калитки и копчёная форель.

В качестве комплимента — невероятный северный закат, звёздное небо и веселая компания близких по духу людей. Детям от 7 до 14 лет цена 9 500 ₽. Не суммируется с другими скидками. Скидка на первые 4 места — 900₽. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.

5
1 отзыв
От Сортавалы к заливу Русалки. Пеший поход по Импилахти и шхерам северной ЛадогиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Сортавалы к заливу Русалки. Пеший поход по Импилахти и шхерам северной ЛадогиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Сортавалы к заливу Русалки. Пеший поход по Импилахти и шхерам северной ЛадогиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сортавала, мыс Импиниеми и озеро Импилампи

Время встречи удобно подстроено под утреннюю «Ласточку» из Петербурга. Тем, кто едет из Москвы, тоже легко вписаться в маршрут — все детали в разделе «Рекомендации по прибытию».

В субботу собираемся в Сортавале в 10:30, садимся в трансфер и едем в посёлок Импилахти — оттуда начнётся наш пеший маршрут. Лёгкая перекличка, рюкзаки за спину — и в путь.

Первый переход — около 10 км по ровной дороге. Идём сквозь сосновый лес, минуем залитые солнцем поля, старинные гранитные каменоломни и ручьи. Пейзаж будто собрал в себе всю Карелию сразу: лес, скалы, чистейшие озера — и где‑то совсем рядом за деревьями уже шумит Ладога.

К обеду приходим к радоновому озеру Импилампи. Оно не связано с Ладогой, и вода здесь — тёплая и прозрачная, как стекло. Ставим палатки у самого берега — место настолько живописное, что может всерьёз претендовать на звание самой красивой ночёвки в вашей туристической жизни. Рядом — озеро, сосны, скалы и панорама ладожских шхер.

Обед готовим вместе на костре, из тщательно подобранных ингредиентов. Меню составлено шеф-поваром специально для походных условий, так что нас ждут вкусные, сытные и необычные блюда. Походная кухня здесь — не просто необходимость, а часть удовольствия от путешествия.

После дневного отдыха отправимся налегке исследовать мыс Импиниеми: поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама ладожских шхер, и в ясную погоду можно разглядеть колокольни Валаама.

Пройдём по узкой перемычке между озёрами, где в штормовые дни волны Ладоги переливаются через край и смешиваются с водой из нашего озера

Вечером — купание, горячий ужин на костре и разговоры под звёздным карельским небом. И, конечно, история про залив Русалки, возле которого мы разбили лагерь. По карельской легенде, юная девушка Импи, страдая от несчастной любви, бросилась со скалы в воды Ладоги и с тех пор живёт в этих местах в образе русалки.

Говорят, в безветренную ночь можно услышать её пение, а в ясную — разглядеть отражение в воде. Так что вечером попробуем прислушаться — вдруг нам повезёт.

  • Трансфер от Сортавалы к началу маршрута
  • Переход 10 км с рюкзаком
  • Купание в озере
  • Ночёвка в палатках на берегу
Сортавала, мыс Импиниеми и озеро ИмпилампиСортавала, мыс Импиниеми и озеро ИмпилампиСортавала, мыс Импиниеми и озеро Импилампи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Катер по шхерам, лесное озеро и ужин в Доме Берга

Просыпаемся под пение птиц — сон на природе действительно творит чудеса. Утренняя зарядка, бодрое купание в тёплом Импилампи, сытный завтрак — и мы сворачиваем лагерь.

На берегу Ладоги нас уже ждёт катер, и вот мы мчимся по глади залива Импилахти. Шхеры с воды — совсем другие, отражаются в озере, рассыпаясь на десятки островков и скал. Никаких вёсел, только ветер, вода и северная свобода.

Но путешествие на этом не заканчивается: сегодня мы пройдем еще около 5 км. Впереди — красивое лесное озеро, Неувосенлампи. Уютное, тихое, словно спрятанное в зелени. Здесь остановимся на обед и, конечно, финальное купание.

Затем выходим к трассе, где нас забирает трансфер и везёт в Сортавалу, к Дому Берга — атмосферному особняку первого мэра города, восстановленному после пожара и превращённому в ресторан карельской кухни.

Здесь подают сливочную карельскую уху, свежую копчёную форель, калитки с черникой. А рядом сувенирная лавка, где можно прихватить что-нибудь на память — варенье, рыбу или керамику.

В 18:00 в Сортавале наше путешествие заканчивается — каждый выбирает свой путь домой: кто-то садится на «Ласточку» до Петербурга, кто-то — на автобус или машину, а кто-то остаётся в Карелии, чтобы продолжить исследовать север.

Прощаемся с командой, с маршрутом и с этим летним приключением.

До новых встреч — на других тропах, у других костров. С собой — сувениры и рюкзак, в голове — чистый воздух, вода, шхеры и ощущение, что лето удалось.

  • Прогулка на катере по Ладоге
  • Переход с рюкзаками ~ 5 км

*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Катер по шхерам, лесное озеро и ужин в Доме БергаКатер по шхерам, лесное озеро и ужин в Доме БергаКатер по шхерам, лесное озеро и ужин в Доме Берга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В стоимость входит аренда клубных палаток — мы используем качественные и надёжные трех и четырёхместные модели, проверенные в десятках походов. Например:

  • Normal Zero Z 3 PRO
  • Red Fox Trekking Fox 3 Plus

Параметры одной из палаток (трёшка)

  • Вместимость: 3 человека
  • Вес: 3,15-3,45 кг
  • Размеры тента: 324 × 218 × 114 см
  • Внутренняя палатка: 172 × 211 × 104 см

Наш поход проходит под рюкзаком и мы заботимся о комфорте участников, поэтому

  • Если вы идёте семьёй или компанией из 3-4 человек, — по умолчанию размещаем вас вместе.
  • Незнакомых участников селим с учётом пола и по возможности по запросам.
  • Если вы идете парой и хотите жить вдвоём:
    • в некоторых случаях мы можем выдать вам трехместную палатку на двоих, без подселения. Важно учесть, что её вес будет выше, чем у других участников, поэтому такой вариант подходит только опытным туристам, которые готовы нести дополнительный вес ради комфорта. О возможности такого варианта уточняйте у консультанта после бронирования;
    • если вы хотите жить вдвоём и не нести лишний вес, вы можете взять в прокат двухместную палатку. Стоимость палатки составит 1 260 руб. на весь поход. Чтобы заказать такую палатку в поход, после бронирования похода свяжитесь с консультантом. Если вы оформите прокат таким образом, палатку привезут к месту старта и заберут в конце похода, никуда ехать забирать и сдавать не требуется.

Наши палатки ежегодно обновляются, поэтому вы получаете современное, исправное и чистое снаряжение.

Если у вас есть своя любимая палатка — берите её! За несколько дней до старта мы пришлём анкету, где можно будет указать, нужна ли вам клубная палатка, или вы идёте со своей.

Варианты проживания

Проживание в палатках

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту Сортавала - Импилахти - Сортавала
  • Прогулка на катере по заливу Импилахти
  • Проживание в палатках
  • Вкусное походное питание
  • Всё необходимое групповое снаряжение (газ, горелки, котлы и т. д.)
  • Регистрация маршрута в МЧС
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструкторов и сопровождение по маршруту
Что не входит в цену
  • Проезд до Сортавалы и обратно
  • Личные вещи по списку
  • Индивидуальная бутылка воды (1-1,5 литра)
  • Ужин в ресторане Сортавалы после окончания похода (по желанию)
Место начала и завершения?
Сортавала, Республика Карелия
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Хорошо подобранное снаряжение — это залог вашего комфорта и хорошего настроения на маршруте.

Неудобная обувь, тяжёлый рюкзак или забытая тёплая кофта могут легко испортить даже самый красивый поход. Мы хотим, чтобы у вас всё прошло отлично, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к сбору вещей внимательно.

Вес личного снаряжения — не более 9-13 кг.

Оно должно занимать примерно 60% объёма рюкзака, потому что оставшуюся часть займут продукты и групповое снаряжение (в среднем ~3-5 кг на человека).

Если ваш рюкзак уже переполнен или весит больше 13 кг — обязательно пересмотрите вещи. Что‑то точно можно оставить дома. Чем легче — тем приятнее путь.

Снаряжение:

  • рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны тёплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • тёплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • шапочка лёгкая;
  • треккинговые ботинки;
  • сменные треккинговые ботинки.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • одежда для сна;
  • шерстяные носки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • треккинговые палки;
  • термос;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • палатка.
Что мы будем есть, как организовано питание?

Меню этого похода разработал шеф-повар специально для условий лагеря. Будет вкусно, разнообразно и сытно. Мы заранее всё закупаем, фасуем по дням и приёмам пищи, а на маршруте готовим вместе — на костре или горелке, под руководством инструктора.

Питание включено

  • В субботу — обед и ужин.
  • В воскресенье — завтрак и обед.
  • Каждый день — ароматный чай, кофе, перекусы.

Готовим по дежурствам, объединяясь в мини-команды по 3-5 человек. Это часть походной жизни — и удивительно сближает.

Вегетарианцы — welcome

Все блюда доводим до готовности до добавления тушёнки или других мясных продуктов. Обязательно укажите свои предпочтения и особенности питания в анкете и не стесняйтесь напоминать об этом дежурным.

Свою еду брать не нужно, но можно прихватить что‑то «для души» — орешки, шоколадку, сушёную дыню, если без неё грустно.

Питьевую воду нужно взять с собой — минимум 1-1,5 литра. Питьевых источников на маршруте нет. Для готовки мы будем использовать воду из озёр и Ладоги, предварительно её кипятим. Если что, воду можно докупить в Сортавале перед стартом.

Какая нужна обувь?

Идеальный вариант — треккинговые ботинки.

Но если таких пока нет — подойдёт и надёжная пара кроссовок с агрессивным протектором.

Главное — не кеды, не слипоны и не городская обувь на плоской подошве: на маршруте встречаются скалистые участки, и в дождь или росу они могут стать скользкими и небезопасными.

Учтите: обувь может промокнуть — от дождя, от росы, на броде. Поэтому важно, чтобы она:

  • хорошо держалась на ноге;
  • не скользила;
  • не боялась влаги и грязи.

Обязательно возьмите:

  • несколько пар носков (в т. ч. тёплые и сухие);
  • вторую пару обуви для лагеря — лучше всего подойдут кроксы или шлёпки. В них удобно отдыхать, ходить к воде и переобуться, если основная пара намокла или натёрла.
Какая будет погода, и что делать, если дождь?

В июле в Карелии днём обычно +17… +25 °C, ночью около +10 °C. Но это Карелия, а значит, она умеет удивлять: может быть и солнце, и лёгкий дождь, и вечерний ветерок, и густой туман, и полное безветрие. Всё возможно — и всё по-своему красиво.

В походе главное — не какая погода, а насколько вы к ней готовы. Именно подготовка определяет ваш комфорт.

Что обязательно взять:

  • дождевик или мембранную куртку, даже если обещают солнце;
  • тёплую одежду, чтобы не мёрзнуть в вечернем лагере;
  • панамку или кепку, футболку с длинным рукавом — от солнца и комаров;
  • купальник — озёра зовут!;
  • и, конечно, подходящую обувь (см. вопрос выше);
  • всё остальное — по нашему подробному списку снаряжения.

Поход состоится при любой погоде. Если будет дождь — просто наденем плащи, натянем тент, поставим котёл на огонь и будем пить чай под звук дождя. Это тоже часть опыта, и многим такие вечера запоминаются больше всего.

Поход может быть отменён только в случае угрозы безопасности участников, но такие ситуации случаются крайне редко. Мы заранее регистрируем группу в МЧС и всегда остаёмся на связи с экстренными службами.

Так что настраивайтесь на то, что всё будет хорошо. Просто соберитесь по списку и доверьтесь Карелии. Она красива при любой погоде.

Будет ли связь на маршруте?

Устойчивая мобильная связь есть в Сортавале и на озере Импилампи, где мы будем ночевать. На маршруте — особенно в лесу и ближе к Ладоге — возможны участки без сигнала. Это нормально: Карелия — не про постоянный онлайн.

Этот поход — отличный повод устроить себе небольшой цифровой детокс. Если всё-таки планируете быть на связи, обязательно предупредите родных, что связь может пропадать, и это не значит, что с вами что-то случилось. Уже на следующий день, ближе к Сортавале, вы точно снова выйдете в сеть.

Заряжать телефоны и гаджеты на маршруте негде, так что если планируете фотографировать и вести заметки — берите внешний аккумулятор (power bank).

Можно ли в этот поход с собакой?

В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и не агрессивна.

Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы несете её сами или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.

Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.

Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Можно ли с детьми?

Да — с детьми можно и нужно!

Этот маршрут отлично подходит для того, чтобы влюбить детей в туризм: здесь красивые тропы, озёра, катер, палатки и настоящая атмосфера похода. По нашему опыту, такие условия хорошо подходят физически активным, выносливым детям от 8 лет.

Дети младше 8 лет допускаются только при наличии опыта походов у родителей, которые трезво оценивают не только силы ребёнка, но и свои — ведь это настоящий поход, без поблажек.

Общественное снаряжение и продукты распределяются и на ребёнка тоже.

Если вы как родитель готовы нести модуль за двоих — это возможно, но важно реально оценить свои силы:

  • взрослый модуль весит ~3-5 кг;
  • детский — ~1,5-2 кг.

Личные вещи (рюкзак, одежда, спальник, коврик) ребёнок несёт сам. Это полноценный поход под рюкзаком, для всех участников, вне зависимости от возраста.

Детям от 8 до 14 лет действует скидка.

Для детей младше 8 лет, готовых к условиям похода, цена как для ребёнка 8 лет.

Если вы уверены в себе и ребёнке — будем рады видеть вас вместе. Давайте прививать детям любовь к природе, движению и Карелии — этот маршрут отлично для этого подходит.

Какое снаряжение выдает турклуб?

Палатки, котелки и всё оборудование для приготовления пищи (пила, топор, горелка, газ, кухонная утварь — всё, что пригодится в этом походе) предоставляет турклуб.

Вам остается взять только личный набор посуды: кружка, ложка, миска.

Лучше выбирайте пластиковую или металлическую посуду. Не берите стекло и керамику — они тяжёлые и могут разбиться. Одноразовую посуду тоже не берите, она ненадёжна.

Общественное снаряжение и еда распределяются по участникам похода в равных частях (на то оно и общественное).

Всю еду и снаряжение несём на себе в рюкзаках весь поход.

Поэтому в ваших рюкзаках должно быть свободное место для них, литров на 30 (примерно как полный пакет из Пятёрочки). Снаряжение будет выдано перед отправлением электрички прямо на вокзале.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Э
Здравствуйте! Просто восторг! Очень классный, живописный маршрут. Гиды молодцы, организация на все 100. Компания душевная собралась, очень понравилось. Спасибо!
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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