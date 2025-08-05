1 день

Сортавала, мыс Импиниеми и озеро Импилампи

Время встречи удобно подстроено под утреннюю «Ласточку» из Петербурга. Тем, кто едет из Москвы, тоже легко вписаться в маршрут — все детали в разделе «Рекомендации по прибытию».

В субботу собираемся в Сортавале в 10:30, садимся в трансфер и едем в посёлок Импилахти — оттуда начнётся наш пеший маршрут. Лёгкая перекличка, рюкзаки за спину — и в путь.

Первый переход — около 10 км по ровной дороге. Идём сквозь сосновый лес, минуем залитые солнцем поля, старинные гранитные каменоломни и ручьи. Пейзаж будто собрал в себе всю Карелию сразу: лес, скалы, чистейшие озера — и где‑то совсем рядом за деревьями уже шумит Ладога.

К обеду приходим к радоновому озеру Импилампи. Оно не связано с Ладогой, и вода здесь — тёплая и прозрачная, как стекло. Ставим палатки у самого берега — место настолько живописное, что может всерьёз претендовать на звание самой красивой ночёвки в вашей туристической жизни. Рядом — озеро, сосны, скалы и панорама ладожских шхер.

Обед готовим вместе на костре, из тщательно подобранных ингредиентов. Меню составлено шеф-поваром специально для походных условий, так что нас ждут вкусные, сытные и необычные блюда. Походная кухня здесь — не просто необходимость, а часть удовольствия от путешествия.

После дневного отдыха отправимся налегке исследовать мыс Импиниеми: поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама ладожских шхер, и в ясную погоду можно разглядеть колокольни Валаама.

Пройдём по узкой перемычке между озёрами, где в штормовые дни волны Ладоги переливаются через край и смешиваются с водой из нашего озера

Вечером — купание, горячий ужин на костре и разговоры под звёздным карельским небом. И, конечно, история про залив Русалки, возле которого мы разбили лагерь. По карельской легенде, юная девушка Импи, страдая от несчастной любви, бросилась со скалы в воды Ладоги и с тех пор живёт в этих местах в образе русалки.

Говорят, в безветренную ночь можно услышать её пение, а в ясную — разглядеть отражение в воде. Так что вечером попробуем прислушаться — вдруг нам повезёт.

Трансфер от Сортавалы к началу маршрута

Переход 10 км с рюкзаком

Купание в озере

Ночёвка в палатках на берегу

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160