Программа тура по дням
Сортавала, мыс Импиниеми и озеро Импилампи
Время встречи удобно подстроено под утреннюю «Ласточку» из Петербурга. Тем, кто едет из Москвы, тоже легко вписаться в маршрут — все детали в разделе «Рекомендации по прибытию».
В субботу собираемся в Сортавале в 10:30, садимся в трансфер и едем в посёлок Импилахти — оттуда начнётся наш пеший маршрут. Лёгкая перекличка, рюкзаки за спину — и в путь.
Первый переход — около 10 км по ровной дороге. Идём сквозь сосновый лес, минуем залитые солнцем поля, старинные гранитные каменоломни и ручьи. Пейзаж будто собрал в себе всю Карелию сразу: лес, скалы, чистейшие озера — и где‑то совсем рядом за деревьями уже шумит Ладога.
К обеду приходим к радоновому озеру Импилампи. Оно не связано с Ладогой, и вода здесь — тёплая и прозрачная, как стекло. Ставим палатки у самого берега — место настолько живописное, что может всерьёз претендовать на звание самой красивой ночёвки в вашей туристической жизни. Рядом — озеро, сосны, скалы и панорама ладожских шхер.
Обед готовим вместе на костре, из тщательно подобранных ингредиентов. Меню составлено шеф-поваром специально для походных условий, так что нас ждут вкусные, сытные и необычные блюда. Походная кухня здесь — не просто необходимость, а часть удовольствия от путешествия.
После дневного отдыха отправимся налегке исследовать мыс Импиниеми: поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама ладожских шхер, и в ясную погоду можно разглядеть колокольни Валаама.
Пройдём по узкой перемычке между озёрами, где в штормовые дни волны Ладоги переливаются через край и смешиваются с водой из нашего озера
Вечером — купание, горячий ужин на костре и разговоры под звёздным карельским небом. И, конечно, история про залив Русалки, возле которого мы разбили лагерь. По карельской легенде, юная девушка Импи, страдая от несчастной любви, бросилась со скалы в воды Ладоги и с тех пор живёт в этих местах в образе русалки.
Говорят, в безветренную ночь можно услышать её пение, а в ясную — разглядеть отражение в воде. Так что вечером попробуем прислушаться — вдруг нам повезёт.
- Трансфер от Сортавалы к началу маршрута
- Переход 10 км с рюкзаком
- Купание в озере
- Ночёвка в палатках на берегу
Катер по шхерам, лесное озеро и ужин в Доме Берга
Просыпаемся под пение птиц — сон на природе действительно творит чудеса. Утренняя зарядка, бодрое купание в тёплом Импилампи, сытный завтрак — и мы сворачиваем лагерь.
На берегу Ладоги нас уже ждёт катер, и вот мы мчимся по глади залива Импилахти. Шхеры с воды — совсем другие, отражаются в озере, рассыпаясь на десятки островков и скал. Никаких вёсел, только ветер, вода и северная свобода.
Но путешествие на этом не заканчивается: сегодня мы пройдем еще около 5 км. Впереди — красивое лесное озеро, Неувосенлампи. Уютное, тихое, словно спрятанное в зелени. Здесь остановимся на обед и, конечно, финальное купание.
Затем выходим к трассе, где нас забирает трансфер и везёт в Сортавалу, к Дому Берга — атмосферному особняку первого мэра города, восстановленному после пожара и превращённому в ресторан карельской кухни.
Здесь подают сливочную карельскую уху, свежую копчёную форель, калитки с черникой. А рядом сувенирная лавка, где можно прихватить что-нибудь на память — варенье, рыбу или керамику.
В 18:00 в Сортавале наше путешествие заканчивается — каждый выбирает свой путь домой: кто-то садится на «Ласточку» до Петербурга, кто-то — на автобус или машину, а кто-то остаётся в Карелии, чтобы продолжить исследовать север.
Прощаемся с командой, с маршрутом и с этим летним приключением.
До новых встреч — на других тропах, у других костров. С собой — сувениры и рюкзак, в голове — чистый воздух, вода, шхеры и ощущение, что лето удалось.
- Прогулка на катере по Ладоге
- Переход с рюкзаками ~ 5 км
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
В стоимость входит аренда клубных палаток — мы используем качественные и надёжные трех и четырёхместные модели, проверенные в десятках походов. Например:
- Normal Zero Z 3 PRO
- Red Fox Trekking Fox 3 Plus
Параметры одной из палаток (трёшка)
- Вместимость: 3 человека
- Вес: 3,15-3,45 кг
- Размеры тента: 324 × 218 × 114 см
- Внутренняя палатка: 172 × 211 × 104 см
Наш поход проходит под рюкзаком и мы заботимся о комфорте участников, поэтому
- Если вы идёте семьёй или компанией из 3-4 человек, — по умолчанию размещаем вас вместе.
- Незнакомых участников селим с учётом пола и по возможности по запросам.
- Если вы идете парой и хотите жить вдвоём:
- в некоторых случаях мы можем выдать вам трехместную палатку на двоих, без подселения. Важно учесть, что её вес будет выше, чем у других участников, поэтому такой вариант подходит только опытным туристам, которые готовы нести дополнительный вес ради комфорта. О возможности такого варианта уточняйте у консультанта после бронирования;
- если вы хотите жить вдвоём и не нести лишний вес, вы можете взять в прокат двухместную палатку. Стоимость палатки составит 1 260 руб. на весь поход. Чтобы заказать такую палатку в поход, после бронирования похода свяжитесь с консультантом. Если вы оформите прокат таким образом, палатку привезут к месту старта и заберут в конце похода, никуда ехать забирать и сдавать не требуется.
Наши палатки ежегодно обновляются, поэтому вы получаете современное, исправное и чистое снаряжение.
Если у вас есть своя любимая палатка — берите её! За несколько дней до старта мы пришлём анкету, где можно будет указать, нужна ли вам клубная палатка, или вы идёте со своей.
Варианты проживания
Проживание в палатках
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту Сортавала - Импилахти - Сортавала
- Прогулка на катере по заливу Импилахти
- Проживание в палатках
- Вкусное походное питание
- Всё необходимое групповое снаряжение (газ, горелки, котлы и т. д.)
- Регистрация маршрута в МЧС
- Групповая аптечка
- Услуги инструкторов и сопровождение по маршруту
Что не входит в цену
- Проезд до Сортавалы и обратно
- Личные вещи по списку
- Индивидуальная бутылка воды (1-1,5 литра)
- Ужин в ресторане Сортавалы после окончания похода (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Хорошо подобранное снаряжение — это залог вашего комфорта и хорошего настроения на маршруте.
Неудобная обувь, тяжёлый рюкзак или забытая тёплая кофта могут легко испортить даже самый красивый поход. Мы хотим, чтобы у вас всё прошло отлично, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к сбору вещей внимательно.
Вес личного снаряжения — не более 9-13 кг.
Оно должно занимать примерно 60% объёма рюкзака, потому что оставшуюся часть займут продукты и групповое снаряжение (в среднем ~3-5 кг на человека).
Если ваш рюкзак уже переполнен или весит больше 13 кг — обязательно пересмотрите вещи. Что‑то точно можно оставить дома. Чем легче — тем приятнее путь.
Снаряжение:
- рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны тёплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- тёплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- треккинговые ботинки;
- сменные треккинговые ботинки.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- одежда для сна;
- шерстяные носки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- треккинговые палки;
- термос;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- палатка.
Что мы будем есть, как организовано питание?
Меню этого похода разработал шеф-повар специально для условий лагеря. Будет вкусно, разнообразно и сытно. Мы заранее всё закупаем, фасуем по дням и приёмам пищи, а на маршруте готовим вместе — на костре или горелке, под руководством инструктора.
Питание включено
- В субботу — обед и ужин.
- В воскресенье — завтрак и обед.
- Каждый день — ароматный чай, кофе, перекусы.
Готовим по дежурствам, объединяясь в мини-команды по 3-5 человек. Это часть походной жизни — и удивительно сближает.
Вегетарианцы — welcome
Все блюда доводим до готовности до добавления тушёнки или других мясных продуктов. Обязательно укажите свои предпочтения и особенности питания в анкете и не стесняйтесь напоминать об этом дежурным.
Свою еду брать не нужно, но можно прихватить что‑то «для души» — орешки, шоколадку, сушёную дыню, если без неё грустно.
Питьевую воду нужно взять с собой — минимум 1-1,5 литра. Питьевых источников на маршруте нет. Для готовки мы будем использовать воду из озёр и Ладоги, предварительно её кипятим. Если что, воду можно докупить в Сортавале перед стартом.
Какая нужна обувь?
Идеальный вариант — треккинговые ботинки.
Но если таких пока нет — подойдёт и надёжная пара кроссовок с агрессивным протектором.
Главное — не кеды, не слипоны и не городская обувь на плоской подошве: на маршруте встречаются скалистые участки, и в дождь или росу они могут стать скользкими и небезопасными.
Учтите: обувь может промокнуть — от дождя, от росы, на броде. Поэтому важно, чтобы она:
- хорошо держалась на ноге;
- не скользила;
- не боялась влаги и грязи.
Обязательно возьмите:
- несколько пар носков (в т. ч. тёплые и сухие);
- вторую пару обуви для лагеря — лучше всего подойдут кроксы или шлёпки. В них удобно отдыхать, ходить к воде и переобуться, если основная пара намокла или натёрла.
Какая будет погода, и что делать, если дождь?
В июле в Карелии днём обычно +17… +25 °C, ночью около +10 °C. Но это Карелия, а значит, она умеет удивлять: может быть и солнце, и лёгкий дождь, и вечерний ветерок, и густой туман, и полное безветрие. Всё возможно — и всё по-своему красиво.
В походе главное — не какая погода, а насколько вы к ней готовы. Именно подготовка определяет ваш комфорт.
Что обязательно взять:
- дождевик или мембранную куртку, даже если обещают солнце;
- тёплую одежду, чтобы не мёрзнуть в вечернем лагере;
- панамку или кепку, футболку с длинным рукавом — от солнца и комаров;
- купальник — озёра зовут!;
- и, конечно, подходящую обувь (см. вопрос выше);
- всё остальное — по нашему подробному списку снаряжения.
Поход состоится при любой погоде. Если будет дождь — просто наденем плащи, натянем тент, поставим котёл на огонь и будем пить чай под звук дождя. Это тоже часть опыта, и многим такие вечера запоминаются больше всего.
Поход может быть отменён только в случае угрозы безопасности участников, но такие ситуации случаются крайне редко. Мы заранее регистрируем группу в МЧС и всегда остаёмся на связи с экстренными службами.
Так что настраивайтесь на то, что всё будет хорошо. Просто соберитесь по списку и доверьтесь Карелии. Она красива при любой погоде.
Будет ли связь на маршруте?
Устойчивая мобильная связь есть в Сортавале и на озере Импилампи, где мы будем ночевать. На маршруте — особенно в лесу и ближе к Ладоге — возможны участки без сигнала. Это нормально: Карелия — не про постоянный онлайн.
Этот поход — отличный повод устроить себе небольшой цифровой детокс. Если всё-таки планируете быть на связи, обязательно предупредите родных, что связь может пропадать, и это не значит, что с вами что-то случилось. Уже на следующий день, ближе к Сортавале, вы точно снова выйдете в сеть.
Заряжать телефоны и гаджеты на маршруте негде, так что если планируете фотографировать и вести заметки — берите внешний аккумулятор (power bank).
Можно ли в этот поход с собакой?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и не агрессивна.
Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы несете её сами или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Можно ли с детьми?
Да — с детьми можно и нужно!
Этот маршрут отлично подходит для того, чтобы влюбить детей в туризм: здесь красивые тропы, озёра, катер, палатки и настоящая атмосфера похода. По нашему опыту, такие условия хорошо подходят физически активным, выносливым детям от 8 лет.
Дети младше 8 лет допускаются только при наличии опыта походов у родителей, которые трезво оценивают не только силы ребёнка, но и свои — ведь это настоящий поход, без поблажек.
Общественное снаряжение и продукты распределяются и на ребёнка тоже.
Если вы как родитель готовы нести модуль за двоих — это возможно, но важно реально оценить свои силы:
- взрослый модуль весит ~3-5 кг;
- детский — ~1,5-2 кг.
Личные вещи (рюкзак, одежда, спальник, коврик) ребёнок несёт сам. Это полноценный поход под рюкзаком, для всех участников, вне зависимости от возраста.
Детям от 8 до 14 лет действует скидка.
Для детей младше 8 лет, готовых к условиям похода, цена как для ребёнка 8 лет.
Если вы уверены в себе и ребёнке — будем рады видеть вас вместе. Давайте прививать детям любовь к природе, движению и Карелии — этот маршрут отлично для этого подходит.
Какое снаряжение выдает турклуб?
Палатки, котелки и всё оборудование для приготовления пищи (пила, топор, горелка, газ, кухонная утварь — всё, что пригодится в этом походе) предоставляет турклуб.
Вам остается взять только личный набор посуды: кружка, ложка, миска.
Лучше выбирайте пластиковую или металлическую посуду. Не берите стекло и керамику — они тяжёлые и могут разбиться. Одноразовую посуду тоже не берите, она ненадёжна.
Общественное снаряжение и еда распределяются по участникам похода в равных частях (на то оно и общественное).
Всю еду и снаряжение несём на себе в рюкзаках весь поход.
Поэтому в ваших рюкзаках должно быть свободное место для них, литров на 30 (примерно как полный пакет из Пятёрочки). Снаряжение будет выдано перед отправлением электрички прямо на вокзале.