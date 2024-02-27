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Авторский тур
7 дней
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Мы откроем для себя необитаемые острова, ощутим тотальную перезагрузку и получим опыт настоящего водного похода с палатками, песнями под гитару и близкими по духу людьми»
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
31 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Поход проходит среди шхер – небольших скалистых островков, закрывающих нас от ветров открытой Ладоги»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Многодневные походы»
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