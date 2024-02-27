Собирайтесь в поход из Петрозаводска вместе с нашими гидами

Найдено 3 тура в категории «Многодневные походы» в Петрозаводске, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Мы откроем для себя необитаемые острова, ощутим тотальную перезагрузку и получим опыт настоящего водного похода с палатками, песнями под гитару и близкими по духу людьми»
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
31 000 за человека
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Поход проходит среди шхер – небольших скалистых островков, закрывающих нас от ветров открытой Ладоги»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 900 за человека
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Многодневные походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
  2. Ладожские шхеры. Байдарочный поход
  3. Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 11 900 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год по теме «Многодневные походы», 6 ⭐ отзывов, цены от 11900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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