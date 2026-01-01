Приглашаем отправиться в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу и Карелии! Максимально насыщенная программа тура подходит для первого знакомства.Это приключение для тех, кто ценит красоту природы и истории, а также готов к

ярким впечатлениям и длительным поездкам. Вас ждёт знакомство с очаровательной северной столицей, посещение Эрмитажа, Александро-Свирский монастырь и живописный водопад Кивач, гостеприимный Петрозаводск и впечатляющий горный парк «Рускеала», а также посещение нижнего парка Петергофа и автобусная экскурсия в Кронштадт.

Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов» , который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

1 автобус: 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд с вещами (гости, проживающие рядом с вокзалом, могут оставить вещи в гостинице и забрать их после тура).

Дополнительно : прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами . Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).

3 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).

10:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Отъезд от базовых гостиниц.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург — 23:00 ст. м. «Озерки», 23:30 — ст. м. «Площадь Восстания».

17:30 Выезд из Рускеалы на автобусе в Сортавала-Лахденпохья . По пути — остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и Иван-чая.

17:00 Выезд из Рускеалы на ретропоезде «Рускеальский экспресс» (по желанию, доп. плата).

09:00–14:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску: автобусная часть по центру города, пешеходная прогулка по Онежской набережной. Водопады Ахинкоски на реке Тохмайоки.

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники, и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе в Зимнем дворце – резиденции русских царей. Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточняются).

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, Марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.

11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница) и в Петрозаводске (гостиница по системе «Фортуна»).

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):

1. «Космос Прибалтийская» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: «Приморская». Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Оптима» (г. Петрозаводск) / «Хит» (г. Петрозаводск):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 09.06.2026 34550 48550 36100 51600 Стандарт 12.06.2026 - 30.06.2026 33350 46150 34900 49200 Стандарт 03.07.2026 - 07.07.2026 33000 45500 34550 48550 Стандарт 10.07.2026 - 01.09.2026 32300 44200 33850 47250 Стандарт 04.09.2026 - 06.10.2026 30350 40150 31900 43200

2. «Москва» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Оптима» (г. Петрозаводск) / «Хит» (г. Петрозаводск):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 30.06.2026 35900 53800 37450 56850 Стандарт 03.07.2026 - 18.08.2026 33500 49000 35050 52050 Стандарт 21.08.2026 - 25.08.2026 32900 47800 34450 50850 Стандарт 28.08.2026 - 29.09.2026 31700 45400 33250 48450 Стандарт 02.10.2026 - 06.10.2026 31150 44300 32700 47350

3. «Октябрьская» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская» + «Оптима» (г. Петрозаводск) / «Хит» (г. Петрозаводск):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 16.06.2026 39550 58500 41100 61550 Стандарт 19.06.2026 - 23.06.2026 39050 57550 40600 60600 Стандарт 26.06.2026 - 30.06.2026 40050 59450 41600 62500 Стандарт 03.07.2026 - 07.07.2026 37950 54750 39500 57800 Стандарт 10.07.2026 - 18.08.2026 37400 53350 38950 56400 Стандарт 21.08.2026 - 25.08.2026 35800 49750 37350 52800 Стандарт 28.08.2026 - 29.09.2026 35000 47950 36550 51000

4. «Россия» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Оптима» (г. Петрозаводск) / «Хит» (г. Петрозаводск):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 12.06.2026 - 21.07.2026 31250 45700 32800 48750 Стандарт 24.07.2026 - 28.07.2026 30550 44250 32100 47300 Стандарт 31.07.2026 - 25.08.2026 29150 41350 30700 44400 Стандарт 28.08.2026 - 01.09.2026 28600 40300 30150 43350 Стандарт 04.09.2026 - 06.10.2026 27500 38200 29050 41250

5. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-я линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Оптима» (г. Петрозаводск) / «Хит» (г. Петрозаводск):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 07.07.2026 40100 59350 41650 62400 Стандарт 10.07.2026 - 14.07.2026 39400 58050 40950 61100 Стандарт 17.07.2026 - 01.09.2026 39050 57400 40600 60450 Стандарт 04.09.2026 - 29.09.2026 36050 51400 37600 54450 Стандарт 02.10.2026 - 06.10.2026 34100 47350 35650 50400

6. «Театральная площадь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Оптима» (г. Петрозаводск) / «Хит» (г. Петрозаводск):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 09.06.2026 39100 57250 40650 60300 Стандарт 12.06.2026 - 01.09.2026 40100 59350 41650 62400 Стандарт 04.09.2026 - 06.10.2026 37100 53050 38650 56100

7. «Экспресс Садовая» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Оптима» (г. Петрозаводск) / «Хит» (г. Петрозаводск):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 09.06.2026 38000 55000 39550 58050 Стандарт 12.06.2026 - 01.09.2026 38900 56800 40450 59850 Стандарт 04.09.2026 - 06.10.2026 36200 51400 37750 54450

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:

8. «Адмиралтейская» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 09.06.2026 33050 46400 34600 49450 Стандарт 12.06.2026 - 16.06.2026 32700 45750 34250 48800 Стандарт 19.06.2026 - 23.06.2026 32150 44650 33700 47700 Стандарт 26.06.2026 - 30.06.2026 33250 46850 34800 49900 Стандарт 03.07.2026 - 07.07.2026 32150 44650 33700 47700 Стандарт 10.07.2026 - 14.07.2026 31950 44150 33500 47200 Стандарт 17.07.2026 - 01.09.2026 31850 43900 33400 46950 Стандарт 04.09.2026 - 29.09.2026 28850 38350 30400 41400 Стандарт 02.10.2026 - 06.10.2026 28250 37000 29800 40050

9. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.

Цены будут известны позже.

10. «Азимут» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Внимание! 02.06-05.06.2026 ПМЭФ цены под запрос.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Смарт стандарт 12.06.2026 - 28.07.2026 33500 46900 35050 49950 Смарт стандарт 31.07.2026 - 04.08.2026 33200 46400 34750 49450 Смарт стандарт 07.08.2026 - 01.09.2026 33050 46150 34600 49200 Смарт стандарт 04.09.2026 - 06.10.2026 30950 41800 32500 44850

11. «Акьян» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания», «Маяковская», «Чернышевская». В 6 минутах от гостиницы «Октябрьская» 4*.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт - без завтрака 12.06.2026 - 01.09.2026 36050 55300 37600 58350 Стандарт - без завтрака 04.09.2026 - 29.09.2026 34250 51550 35800 54600 Стандарт - без завтрака 02.10.2026 - 06.10.2026 31400 46000 32950 49050

12. «Достоевский» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–11:00 + 100% тарифа, 11:00–15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 09.06.2026 37550 55300 39100 58350 Стандарт 12.06.2026 - 23.06.2026 34550 49300 36100 52350 Стандарт 26.06.2026 - 30.06.2026 40550 61300 42100 64350 Стандарт 03.07.2026 - 14.07.2026 34550 49300 36100 52350 Стандарт 17.07.2026 - 18.08.2026 33050 46600 34600 49650 Стандарт 21.08.2026 - 25.08.2026 32600 45650 34150 48700 Стандарт 28.08.2026 - 06.10.2026 31700 43750 33250 46800

13. «Ирис» 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Лиговский проспект». В 10 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 12.06.2026 - 23.06.2026 35300 50350 36850 53400 Стандарт 26.06.2026 - 30.06.2026 35000 49850 36550 52900 Стандарт 03.07.2026 - 18.08.2026 34850 49600 36400 52650 Стандарт 21.08.2026 - 25.08.2026 33950 47700 35500 50750 Стандарт 28.08.2026 - 22.09.2026 33500 46750 35050 49800 Стандарт 25.09.2026 - 29.09.2026 32400 44650 33950 47700 Стандарт 02.10.2026 - 06.10.2026 31850 43600 33400 46650

14. Кронвелл Инн Стремянная 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака):

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 12.06.2026 - 07.07.2026 34100 51400 35650 54450 Стандарт 10.07.2026 - 18.08.2026 32150 47350 33700 50400 Стандарт 21.08.2026 - 25.08.2026 31150 45450 32700 48500 Стандарт 28.08.2026 - 29.09.2026 30650 44500 32200 47550 Стандарт 02.10.2026 - 06.10.2026 29300 41800 30850 44850

15. Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи – гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 06:00 – 100%, ранний заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 09.06.2026 40800 63050 42350 66100 Стандарт 12.06.2026 - 18.08.2026 38750 58900 40300 61950 Стандарт 21.08.2026 - 25.08.2026 37950 57300 39500 60350 Стандарт 28.08.2026 - 01.09.2026 36350 54100 37900 57150

16. Невский берег, 93, 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 09.06.2026 40800 63050 42350 66100 Стандарт 12.06.2026 - 18.08.2026 38750 58900 40300 61950 Стандарт 21.08.2026 - 25.08.2026 37950 57300 39500 60350 Стандарт 28.08.2026 - 01.09.2026 36350 54100 37900 57150

17. «Новотель» 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Маяковская». Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта, вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 18.08.2026 39350 56500 40900 59550 Стандарт 21.08.2026 - 25.08.2026 37050 52000 38600 55050 Стандарт 28.08.2026 - 06.10.2026 35900 49750 37450 52800 Стандарт 28.08.2026 - 01.09.2026 36350 54100 37900 57150

18. «Русь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станция метро — «Чернышевская». В самом центре города — в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского замка, в 20 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Классик 05.06.2026 - 07.07.2026 36500 56200 38050 59250 Классик 10.07.2026 - 14.07.2026 34100 51400 35650 54450 Классик 17.07.2026 - 15.09.2026 32900 49000 34450 52050 Классик 18.09.2026 - 22.09.2026 30600 44400 32150 47450 Классик 25.09.2026 - 06.10.2026 29450 42100 31000 45150

19. «Элкус» 3*. Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10, корпус 3, стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00-13:59 – 50% без завтрака.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Стандарт 05.06.2026 - 09.06.2026 33650 49650 35200 52700 Стандарт 12.06.2026 - 23.06.2026 33450 49250 35000 52300 Стандарт 26.06.2026 - 21.07.2026 32750 47800 34300 50850 Стандарт 24.07.2026 - 28.07.2026 33450 49250 35000 52300 Стандарт 31.07.2026 - 25.08.2026 32750 47800 34300 50850 Стандарт 28.08.2026 - 01.09.2026 31150 44600 32700 47650 Стандарт 04.09.2026 - 22.09.2026 30350 43000 31900 46050 Стандарт 25.09.2026 - 29.09.2026 29600 41500 31150 44550 Стандарт 02.10.2026 - 06.10.2026 28100 38500 29650 41550

20. Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская, 43/12. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Каждый номер в YARD Residence — это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть всё, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 08:00 + 100%. Ранний заезд после 08:00 + 50%.

Категория Даты заездов Оптима Хит Двухместный Одноместный Двухместный Одноместный Смарт без кухни 05.06.2026 - 09.06.2026 - - - - Смарт без кухни 12.06.2026 - 16.06.2026 32300 47200 33850 50250 Смарт без кухни 19.06.2026 - 23.06.2026 - - - - Смарт без кухни 26.06.2026 - 30.06.2026 - - - - Смарт без кухни 03.07.2026 - 11.08.2026 32300 47200 33850 50250 Смарт без кухни 14.08.2026 - 18.08.2026 31550 45700 33100 48750 Смарт без кухни 21.08.2026 - 22.09.2026 30050 42700 31600 45750 Смарт без кухни 25.09.2026 - 29.09.2026 29950 42450 31500 45500 Смарт без кухни 02.10.2026 - 06.10.2026 - - - -

Отели в Петрозаводске по системе «Фортуна».

«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».

«Оптима» в Петрозаводске: Ауринко 2*, Петрозаводск б/з, Вилла Айно 2*, Заречная 3*, Акватика 2*, Ладога 3*, Флотилия б/з, Лахти 3*, Илма мини-отель. «Хит» в Петрозаводске: Питер ИНН 4*, Фрегат 4*, Северная 4*, Онежский замок 3*, Спа-отель Карелия 4*, Петра 3*, Саквояж 4*, Прионежский 3*, Тайвас. «Экстра» в Петрозаводске: Космос Петрозаводск 4*.

Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Петрозаводск:

Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10. Акьян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19. Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122. Невский берег 93 3*. Адрес: Невский просп., 93. Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.

Скидка:

школьникам до 16 лет (РФ) – 1100 руб.;

студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) – 200 руб.;

пенсионерам (РФ) – 200 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение страны ЕАЭС): Нижний парк Петергофа (пн) 1300 руб. (все экскурсии на русском).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).