За время непродолжительного путешествия вы побываете в таких удивительных местах, как гора Сампо или Воттоваара.
Вы увидите древний вулкан, старинные деревни, ладожское побережье, чистейшие водоемы
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск - "старая мурманская трасса" - "Марциальные воды" - заповедник "Кивач" - каменный Пор-Порог на реке Суна - лесной отель
09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.
Завтрак в кафе.
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10:00 Выезд из Петрозаводска по «старой мурманской трассе» — исторический путь, по которому проезжал Петр I.
Остановка в деревне Царевичи у часовни.
Короткая остановка и подъём пешком на гору Сампо (до вершины всего пара минут ходьбы).
Сампо — это знаменитая гора из калевальских рун, однако данная гора обязано своим названием советско-финскому фильму «Сампо», который снимался в этих местах в 1960-е годы по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
С горы открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро.
Продолжаем движение по маршруту.
11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды» (основано Петром I в 1719 г.).
Дегустация воды из трёх подземных источников, посещение музея и Петровской церкви (1721 г.).
Продолжаем движение по шоссе до заповедника «Кивач».
По пути — осмотр Храма Святой Троицы (церковь Троицы Живоначальной) в п. Кончезеро.
Кирпичная однопрестольная одноглавая церковь с колокольней, построена на благотворительные пожертвования при Кончезерском горном заводе.
13:00 Посещение заповедника «Кивач» и осмотр знаменитого водопада «Кивач».
15:00 Привал и пикник в сосновом бору, на берегу озера Пальеозеро (пикник может быть заменён на обед в кафе — по погоде).
Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
Аромат жареного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.
И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.
В завершение пикника — горячий чай или кофе с пряниками.
Наевшись и отдохнув, продолжаем движение по маршруту.
Проезд по взлётно-посадочной полосе аэродрома, спрятанного в тайге.
Осматриваем каменный Поор-Порог на реке Суна.
В конце маршрута мы подъедем к старой, но до сих пор действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения.
Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен самый древний вулкан — Гирвас (3 миллиарда лет).
Выезд на трассу М-18 «Кола».
20:00 Прибытие в лесной отель, расположенный на берегу Повенецкого залива Онежского озера.
Размещение в комфортабельных номерах или коттедже.
Ужин в ресторане отеля.
Баня по желанию (за доп. плату).
Медвежьегорск - Заонежье - о. Кижи
09:00–10:00 Подъём, завтрак, выезд.
Выезд по маршруту — г. Медвежьегорск — Заонежье — о. Кижи.
Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и русского Севера.
Здесь проживали предки современных северных народов — сегодняшние саамы, вепсы, карелы.
С 13 века из Псковско-Новгородских земель стали переселятся русские.
В 1478 году Заонежье в составе Новгородских земель присоединяется к Русскому централизованному государству.
Здесь сохранились старинные поселения — некоторые деревни полностью заброшены, в некоторых всё ещё живут люди.
Во многих деревнях сохранились старинные церкви 16–18 веков.
Остров Кижи — так же находится в Заонежье.
Несколько километров по асфальту и мы сворачиваем на грунтовку и въезжаем в Заонежье.
Продолжаем движение по лесным дорогам и осматриваем несколько старинных деревень и сохранившиеся там памятники деревянного зодчества Русского севера — часовни и церкви 17–18 в. в.
Деревни — Узкие, Космозеро, Вёгороксы.
В XV–XVIII веках это были богатые деревни, стоящие на старинном торговом пути из Новгорода к Белому морю.
Сейчас деревни заброшены.
Здесь сохранилась большая церковь Николая Чудотворца (VII–VIII в. в.).
По старинным деревенским дорогам мы подъедем к берегу Великой губы Онежского озера — напротив острова Кижи.
14:00 Катер доставит нас на остров Кижи — на экскурсию по музею-заповеднику «Кижи».
16:00 Возвращение с острова на материк к джипам, обед.
Выезд в Медвежьегорск.
По пути заедем на вершину горы Лысуха и осмотрим узел финской обороны Кархумяки, который был построен финской армией вовремя оккупации с 1941 по 1943 годы.
20:00 Возвращение в лесной отель.
Пешее восхождение на вершину горы Воттоваара
08:00–09:00 Подъём, завтрак, выезд.
Движение по лесным дорогам к знаменитой горе Воттоваара — высшая точка западной Карелии и древнейшее культовое место — священное место древних саамов.
Сегодня нам предстоит подняться на вершину г. Воттоваара!
13:00 Обед в пути.
15:00 Мы подъедем максимально близко к горе, оставим джипы и совершим пешее восхождение на вершину горы Воттоваара (порядка 5 км.).
Осмотр сейдов и панорам, открывающихся с горы.
Осенью потрясающие виды хвойной зелёной тайги разбавлены яркими желто-красными пятнами лиственных деревьев.
А многочисленные озёра, отражающие небо, выглядят насыщенно-синими.
18:00 Спуск с г. Воттоваара к джипам, движение по лесной дороге вокруг горы.
Осмотр памятника партизанскому отряду, построенного на скале комсомольцами в 80-х годах.
К памятнику ведёт лестница, вырубленная в скале.
20:00 Прибытие в гостиницу (или ночёвка в лесу, в палаточном лагере — по желанию).
Ужин.
Ладожское озеро
09:00–10:00 Подъём, завтрак, выезд.
Сегодня наша цель — Ладожское озеро.
По старым лесовозным дорогам мы движемся на юг Карелии, вдоль финской границы.
15:00 Привал, пикник на природе.
Двигаясь по маршруту, мы посетим национальный парк Толвоярви.
Здесь потрясающе красивые карельские пейзажи и неповторимый рельеф — озёра, изрезанные озовыми грядами.
А в финскую кампанию и Великую Отечественную эта местность была ареной ожесточенных боев.
Дороги здесь заброшены и потребуют навыков внедорожного вождения.
Осмотр развалин финской гостиницы, построенной в 1939 году на «озе» — узкой высокой гряде между озёр.
21:00 Прибытие в лесной отель.
Ужин.
Вас ждут комфортабельные номера со всеми удобствами.
Остров Валаам, горный парк «Рускеала»
07:00–08:00 Ранний подъём, завтрак, выезд на речной вокзал г. Сортавала.
Путешествие на «Метеоре» на остров Валаам в Ладожском озере.
Экскурсия по острову — посещение Центральной усадьбы, Спасо-Преображенского собора, старого братского кладбища.
Обед в монастырской трапезной на острове.
16:00 Возвращение на речной вокзал в г. Сортавала.
Посещение уникального музея деревянных картин Кронида Гоголева.
Музей располагается в старинном здании финской застройки 1899 года.
Уникальная коллекция работ Народного художника России Кронида Александровича Гоголева — профессионального художника, работавшего в уникальной манере (резьба по дереву), известна на весь мир.
Основная часть произведений — скульптурный рельеф в дереве.
17:00 Посещение горного парка «Рускеала».
Изначально — это мраморные ломки, разработанные еще в 17 веке.
Рускеальским мрамором отделаны стены Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Прогулка по мраморному каньону и посещение близлежащих водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки финальных сцен фильма «А зори здесь тихие».
20:00 Прибытие в отель.
Ужин.
Водопад «Белые мосты» - д. Колатсельга - Петрозаводск
09:00–10:00 Подъём, завтрак в ресторане отеля, выезд в г. Петрозаводск.
Движение по трассе вдоль ладожских шхер.
12:00 Посещение водопада «Белые мосты» на реке Кулисмайоки, второе его название — Юканкоски.
Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии — почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.
14:00 Остановка в д. Колатсельга, осмотр останков Тулмозерского железоделательного завода, построенного в 1896 г. акционерным обществом «Сталь», в акционерах которого был Великий Князь Пётр Николаевич (внук Николая I).
15:00 Обед в исторической карельской деревне Кинерма (блюда национальной карельской кухни).
Экскурсия по деревне.
19:00 Прибытие в Петрозаводск.
Ужин в кафе.
20:00 Трансфер на ж/д вокзал в Петрозаводске.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.
Тур проводится по запросу от 2 человек.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест в машине, руб:
|При посадке 3 участника в машине + инструктор
|98 000
|При посадке 2 участника в машине + инструктор
|125 000
Проживание указано ориентировочно и зависит от даты проведения тура и наличия свободных мест в гостиницах. Точное размещение можно уточнить у менеджера при бронировании.
Варианты проживания
Лесной отель
Лесной отель расположен на берегу Повенецкого залива Онежского озера.
Размещение в комфортабельных номерах или коттедже.
Гостиница неподалеку от горы Вотоваара
Размещение в гостинице или ночёвка в лесу, в палаточном лагере — по желанию.
Лесной отель
Размещение в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Внедорожники (автомобиль, топливо, водитель-гид в каждой машине)
- Проживание в гостиницах и гостевых домах по программе
- Продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
- Индивидуальные сертификаты и сувениры для каждого участника
- Водный транспорт, входные платы, экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.
2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие — выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.
3. Кроссовки — можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте, кроссовки.
4. Верхняя одежда:
- туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
- брюки — лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно;
- спортивный пуховик — для ночных посиделок у костра. По желанию, но его необходимо очень плотно свернуть и упаковать, чтобы не занимал много места;
- шапочка или кепка без сеток и отверстий, если не хотите надевать капюшон.
5. Нижняя одежда:
- свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
- пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
- лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка — в качестве ночной пижамы;
- нательное белье;
- плавки, если захотите искупаться.
6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
- полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, и прочее;
- средства защиты от насекомых — комаров, слепней, мошек. Рекомендуем использовать аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.
7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.
10. Можно взять фотоаппарат, видеокамеру.
Каковы правила техники безопасности на джип-турах?
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
- Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
- Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
- Переходя вброд ручьи, помните — камни под водой очень скользкие.
- На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
- На протяжении маршрута — прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
- Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам — это в Ваших же интересах.
- Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:
- К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
- К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
- Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне — вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
- При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогой стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными — они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
- На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
- Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека — коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
- Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
- Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
- Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства — инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
- При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
- Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие используются джипы?
Джип-сафари на Toyota Land Cruiser 70, 80, 90, Jeep Grand Cherokee.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой, поэтому все было нормально)
А так все было очень круто:
Еда очень вкусная и разнообразная
Инструкторы опытные и интересные люди
С погодой повезло
В общем спасибо за поездку!