Премиум Карелия: 4 дня - бизнес-выезд под ключ

Это приватный выезд в летнюю Карелию для тех, кто хочет, чтобы отдых давал результат, а не добавлял задач
Описание тура

Это приватный выезд в летнюю Карелию для тех, у кого отдых должен давать результат, а не добавлять задач. За 4 дня вы получаете эффект полноценной перезагрузки: сон, тишина, правильный ритм и сильные впечатления без суеты. Всё собрано как проект: один ответственный 24/7, выверенная логистика, понятный тайминг и запасные сценарии на погоду — чтобы вы просто проживали поездку, а не контролировали её.

Здесь Карелия раскрывается по-взрослому и достойно: Кижи на скоростном Метеоре, полёт на шаре на рассвете, Ладожские шхеры с высадками на острова, Подземная Рускеала и финальный ретропоезд с атмосферой конца 19 века. Это не марафон локаций и не массовый тур — это редкий, красивый опыт для своего круга, после которого возвращаются с ясной головой, ресурсом и ощущением: вот так и должен выглядеть отдых.

Кому подойдёт этот тур:

  • Этот тур — для людей, у которых цена часа действительно высока и отдых не должен превращаться в проект с бесконечными решениями. 4 дня, которые работают как неделя: перезагрузка, ясная голова, сильные впечатления — без участия в организации.

  • Тем, кто едет своей компанией 4 - 10 человек (партнёры, друзья, семья). Приватный формат для своих: можно общаться, можно молчать, можно быть в своём режиме — без чужих людей и туристической суеты.

  • Тем, кому важен управляемый процесс. Один ответственный 24/7, понятный тайминг, выстроенная логистика и план B/C по погоде — чтобы поездка не разваливалась от мелочей.

  • Тем, кто ценит тихий премиум, а не показной люкс. Сон, тишина, отель на Ладоге, предсказуемый быт и минимум трения — комфорт как стандарт, а не как опция.

  • Тем, кто выбирает впечатления уровня вау, но без марафона. Кижи, воздушный шар на рассвете, Ладожские шхеры, Подземная Рускеала и ретропоезд — опыт, который выглядит достойно и остаётся в памяти.

  • Тем, кому важно укрепить отношения внутри своего круга. Это выезд, где разговоры происходят сами собой — без переговоров и без отвлекающего шума, на фоне воды, леса и правильных пауз.

  • Тем, кто хочет активность без ощущения выживания. Катер, острова, водопады, зиплайн — по желанию; при этом в программе достаточно свободного времени на Spa, прогулки, закаты и восстановление.

  • Тем, кто устал принимать решения за всех. Если вы обычно организатор — здесь вы тоже отдыхаете: мы берём на себя детали, подрядчиков, стыковки и контроль качества.

Кому точно не подойдёт этот тур:

  • Тем, кто ищет самый дешёвый вариант и сравнивает поездки по цене за день. И кто готов мириться с хаосом, неудобствами и как получится. Здесь другой стандарт: мы не торгуемся с качеством сна, логистикой и сервисом.

  • Тем, кто хочет марафон успеть всё и гордится количеством точек за день. В этом выезде ценность — не в гонке, а в эффекте: сильные впечатления + восстановление без перегруза.

  • Тем, кто едет за тусовкой, шумом и ночным режимом. У нас про тишину, приватность, адекватный темп и нормальный сон — без утренних подвигов после бессонной ночи.

  • Тем, кому важно контролировать каждый шаг: выбирать кафе на ходу, спорить по маршруту, давайте сами решим. Мы строим поездку как проект с ответственностью и планом B/C — чтобы вы выключили контроль, а не усилили его.

  • Тем, кто ищет жёсткий экстрим и выживание: палатки, рюкзаки, бытовые компромиссы ради приключения. Здесь приключение — в опыте и доступе, а быт — в комфорте.

Программа может быть именно такой — как готовый пример приватного выезда в Карелию с нашим фирменным ритмом, выверенной логистикой и одной точкой ответственности. Но она не жёсткая: мы легко адаптируем сценарий под вашу задачу и состав группы — по длительности, темпу, уровню активности, интересам и нужным вам паузам/рабочим окнам — чтобы поездка была вашей и работала на ваш результат, а не шла как у всех.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам. Наличие обновляется не всегда мгновенно, и мы быстро проверим актуальные места и подтвердим возможность бронирования.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озеро

  • Встречаем вас на вокзале Петрозаводска — спокойно, без поисков и лишних действий. Сразу забираем в наш ритм: нормальный завтрак, короткий бриф по дню и понятный тайминг. Дальше вы уже не организуете поездку, а просто живёте её.

  • На скоростном Метеоре уходим на Кижи по Онежскому озеру. Это не переезд, а первая перезагрузка: вода, воздух, простор, тишина — время, когда голова наконец выключает режим задач. Мы держим процесс и окна — вам не нужно думать о билетах, посадках и стыковках.

  • На острове — Кижский погост: Преображенская церковь с 22 главами, Покровская церковь и колокольня. Не галочка, а встреча с уровнем — архитектура, которую невозможно пересказать словами. Дальше — сектор Русские Заонежья: дома, часовни, амбары, мельницы, перевезённые из разных районов Карелии. Наш гид даёт контекст без воды: как устроено плотницкое мастерство, почему это держится веками, что реставрируют и как.

  • Возвращаемся в Петрозаводск — обедаем в хорошем местном ресторане (без очередей и случайных мест) и едем в сторону Сортавалы. Дорога выстроена так, чтобы не съесть день: комфортный темп, остановки по необходимости, никакой гонки.

  • К вечеру — заселение в отель на берегу Ладоги. Здесь начинается тот самый тихий премиум: тишина, сон, воздух и ощущение, что всё работает. Ужин в ресторане отеля — и встречаем закат над Ладогой как финальную точку дня: спокойно, красиво, без лишних решений.

2 день

Воздушный шар, Водопады, закат над Ладогой

  • Рано утром — выезд на полёт на воздушном шаре. Это тот редкий опыт, который действительно перезапускает: Карелия сверху — леса как океан, зеркала озёр, линии долин. Полёты проходят на рассвете — именно в это время природа выглядит максимально кинематографично. Мы заранее выстраиваем логистику и точку сбора, чтобы ранний подъём не превратился в хаос: вы просто приезжаете — остальное под контролем.

  • После полёта — классический ритуал: бокал шампанского и вручение сертификатов. Не аттракцион, а статусная история, которую приятно вспоминать и рассказывать своим.

  • Возвращаемся в отель, завтракаем и даём время восстановиться: можно поспать, спокойно прогуляться по территории, выйти к воде, переключить голову. В этом дне важен баланс: сильное впечатление утром и мягкий режим дальше, чтобы не перегрузить.

  • Днём — выезд к водопадам Северного Приладожья: живой звук воды, прохлада, мощь потока — тот самый природный антистресс. Затем — месторождение граната: каждый добывает себе камень-талисман как личный якорь этого дня. Всё организовано без лишних ожиданий и беготни — в понятном темпе и с комфортными переездами.

  • Возвращаемся в отель на Ладоге: обед, пауза, отдых. По желанию — Spa-комплекс, прогулки вдоль берега, баня/территория — каждый выбирает свой режим, без давления надо успеть всё.

  • Вечер свободный: ужин в ресторане отеля и ещё один карельский закат — как спокойная точка дня, где не нужно принимать решения, только быть.

Если полёт отменяется из-за погоды, мы переносим его на следующий день — это встроенный план B, чтобы впечатление состоялось, а не сорвалось.

3 день

Ладожские шхеры и деревня Викингов

  • Утро начинаем спокойно: завтрак в отеле, без ранней гонки. Этот день про приватность, воздух и сильные точки без перегруза.

  • Дальше — Ладожские шхеры на скоростном катере. Мы уходим туда, где Карелия ощущается не как направление, а как пространство: отвесные скалы, узкие проливы, вода между камнем и соснами. Высаживаемся на уединённых островах — без толпы и шумных групп. Здесь легко переключиться: вдохнуть, замедлиться, поймать тот самый ресурс и сделать пару кадров, которые выглядят как северная Скандинавия. По карельскому обычаю загадаем желание — маленький ритуал, который неожиданно хорошо фиксирует момент.

  • После воды — вкусный карельский обед: нормальная еда в нормальное время, без случайных кафе и ожиданий.

  • Вторая часть дня — этно-комплекс Музей живой истории Карелии (Деревня викингов). Это не посмотрели экспозицию и пошли дальше, а погружение: реконструкция укреплённого поселения на берегу Ладоги, живая экскурсия о быте и культуре, дегустация медовухи с историей напитка. Для тех, кто хочет включиться — интерактив: кузница, гончарное дело, ремесленные зоны, тир и возможность попробовать древнее оружие. Для тех, кто предпочитает наблюдать — всё так же комфортно: можно быть рядом, но не участвовать обязательно.

  • Возвращаемся в отель — ужин и вечер в вашем темпе. Мы закрываем логистику и тайминг, чтобы к концу дня осталось главное: тишина, сон и ожидание следующего впечатления.

4 день

Горный парк Рускеала, Мраморный каньон, Ретропоезд

  • Утро — в спокойном режиме: завтракаем в отеле и оставляем время на то, ради чего многие выбирают тихий премиум — выспаться, пройтись по территории, выйти к Ладоге, добрать ресурс перед дорогой. Никаких ранних выездов потому что так принято.

  • Дальше — выселение без стресса: чемоданы мы берём на себя, вы не таскаете и не думаете, куда их деть и как успеть.

  • Едем в Рускеальский парк — главный визуальный символ Карелии. Мраморный каньон с бирюзовой водой, аккуратная прогулка по лучшим видовым точкам, история месторождения — без перегруза фактами, но с правильным контекстом. По желанию можно добавить адреналин: зиплайн прямо над каньоном (опция для тех, кто хочет).

  • Обедаем по пути — быстро, удобно, без случайных мест и ожиданий.

  • После — Подземная Рускеала. Это не ещё одна локация, а редкий доступ: туда сложно попасть в обычном режиме, а у нас это заранее продумано и встроено в сценарий. Бывшие штольни, прохлада, свет в камне, мистические гроты — ощущение, что вы заходите внутрь Карелии, а не просто смотрите на неё.

  • И финал дня — ретропоезд. Настоящий паровоз и фотo-вагоны в стиле конца 19 века: бархат, живая музыка, шампанское, атмосфера для своих. Это не транспорт, а красивая последняя сцена путешествия — та, что закрепляет впечатление и делает поездку цельной историей.

  • Дальше мы аккуратно разводим логистику по вашим поездам: — гостей на питерской Ласточке проводим и посадим на поезд вовремя; — для тех, кто едет в Москву, предусмотрим окно на ужин в ресторане национальной кухни и затем также организованно посадим на поезд.

В итоге вы уезжаете не уставшими от стыковок и организационных мелочей, а собранными: с впечатлениями, ресурсом и ощущением, что эти 4 дня действительно отработали как неделя.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска и сопровождение по программе
  • Работа турлидера/сопровождающего на маршруте
  • Проживание 3 ночи в гостевом комплексе/отеле у Ладоги
  • 3 завтрака
  • Водный трансфер на Метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи (музей-заповедник)
  • Экскурсия к водопадам + посещение месторождения граната
  • Прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере (с высадками на острова)
  • Посещение этно-комплекса/Деревни викингов с экскурсией
  • Экскурсия по Рускеальскому парку (наземная)
  • Экскурсия Подземная Рускеала
  • Билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
  • Все трансферы по маршруту на комфортном транспорте
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
  • Обеды и ужины (оплачиваются в ресторанах по меню)
  • Спа-комплекс/баня при отеле
  • Активности по желанию на локациях: зиплайн в Рускеале и другие развлечения в парке
  • Полёт на воздушном шаре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
читать дальше

карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

