Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Рускеальские водопады. Горный парк «Рускеала»
Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (адрес: пл. Гагарина, д. 1, рядом с ж/д вокзалом) ~ 08:30 (точное время сбора будет известно за 3–4 дня до заезда). Гид встречает с табличкой «Северное Приладожье».
Выезд с гидом в горный парк «Рускеала» (продолжительность поездки около 10 часов). Переезд 250 км.
По пути следования вашему взору будут открываться живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. В дороге вы узнаете от гида много интересных историй и легенд.
По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природы.
По желанию, вы можете пройти по экотропе с навесными мостиками, перекинутыми через водопады, и посмотреть на них с необычного ракурса (за доп. плату).
Наземная экскурсия по горному парку «Рускеала». Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Свободное время на территории горного парка.
За дополнительную плату: водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером, тарзанка. На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
Дополнительные услуги вы приобретаете непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее их нельзя забронировать.
17:00 Выезд из горного парка в город Сортавала на автобусе.
Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922А по маршруту «Рускеала — Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавала в 18:10). Это будет атмосферное путешествие в интерьерах, стилизованных под начало ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура).
Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавала.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице:
- «Сеурахуоне» 2* — гостиница располагается в самом сердце города Сортавала на берегу Ладоги, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей Сортавала. В гостинице нет лифта.
- «Пийпун Пиха» 3* — одна из лучших гостиниц в городе Сортавала. Вам будет уютно и комфортно. Имеет собственную ухоженную территорию на берегу залива Ладожского озера. В гостинице есть финская сауна, охраняемая автостоянка. Завтраки в формате «шведский стол» в ресторане с видом на Ладогу.
- «За Сортавала» — гостиница находится в спокойном районе Сортавалы, всего в 2 км от центра. Отсюда удобно гулять по городу и строить маршруты к природным локациям Карелии. Уютные современные номера.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак.
Освобождение номеров по расчетному часу (до 12:00).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов) (заказ экскурсии заранее, при бронировании тура, оплата – на туре гиду).
Обратите внимание! Экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Обращаем внимание! Остров Валаам входит в состав природного парка «Валаамский архипелаг». В соответствии с ФЗ «О введении оплаты за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ)», вам нужно самостоятельно оплатить посещение в размере 200 рублей на 1 человека. Есть льготные категории, которые освобождены от оплаты.
Программа экскурсии в Валаамский монастырь: переезд на «Метеоре» по Ладожскому озеру «город Сортавала – остров Валаам» (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Постный обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря): Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама или «Новый Иерусалим» – посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в Сортавалу.
В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере резьбы по дереву. Его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве мастера посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.
Отъезд домой из Сортавалы на поезде:
- 18:25 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:39).
- 20:52 в Москву № 160А (прибытие в 09:08 на следующий день).
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Сортавалы.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница
|Вариант размещения
|Гостиница «Сеурахуоне» (г. Сортавала)
16 300 руб. /чел. – в двухместном номере (с двухспальной кроватью/с раздельными кроватями).
20 500 руб. /чел. – одноместное размещение.
15 300 руб. /чел. – на доп. месте.
|Гостиница «Пийпун Пиха» 3* (г. Сортавала)
19 400 руб. /чел. – в 2-местном улучшенном номере
22 300 руб. /чел. – в 2-местном номере Элегант
26 700 руб. /чел – 1-местно в улучшенном номере
15 500 руб. /чел – на доп. месте
|Гостиница «За Сортавала» (г. Сортавала)
20 300 руб. /чел. – в двухместном номере (с двухспальной кроватью/с раздельными кроватями).
28 600 руб. /чел. – одноместное размещение.
15 700 руб. /чел. – на доп. месте.
|Гостиница «Родина» 3 * (г. Сортавала)
20 300 руб. /чел. – в 2-местном номере (две односпальные кровати)
20 500 руб. /чел. – в 2-местном номере (двуспальная кровать)
22 500 руб. /чел – в 2-местном номере комфорт (двуспальная кровать)
29 800 руб. /чел – 1-местное в номере стандарт (две односпальные кровати)
31 400 руб. /чел – 1-местное в номере стандарт (двуспальная кровать)
16 200 руб. /чел – на доп. месте
Скидки:
- детям до 6 лет включительно – 1 500 руб. /чел;
- детям 16 лет включительно – 300 руб. /чел.
Скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ.
Варианты проживания
Гостиница «Сеурахуоне»
Гостиница «Сеурахуоне» находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение.
Комфортные, уютные комнаты. оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Отель «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.
Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Гостиница «3А Сортавала»
Уютные номера, спокойный район и быстрый доступ к центру города. Рядом — прогулочные набережные, парк и основные точки притяжения Сортавалы.
На территории отеля работает кафе; стойка регистрации открыта 24/7. Гостям на авто доступна бесплатная парковка.
Для комфортного отдыха в номерах используются светонепроницаемые шторы и улучшенная звукоизоляция. Доступ к высокоскоростному интернету и рабочий уголок позволяют оперативно и комфортно решать рабочие вопросы.
Гостиница «Родина»
«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-Fi.
Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК-телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а также халаты и косметические средства.
В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в Сортавале)
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 1 ужин)
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Поездка на остров Валаам: 2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре по Ладожскому озеру (заказ заранее, при бронировании тура, оплата на туре):взрослый - 7 700 руб. /чел. ребенок до 12 лет включительно - 3 900 руб. /чел. дети до 6 лет включительно - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Взрослый - 7 700 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет включительно - 3 900 руб. /чел
- Дети до 6 лет включительно - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» - приобретаются самостоятельно до начала тура (продажа начинается за 90 суток)
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 200 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря нужно соблюдать дресс-код: мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.
В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Есть ли скидки в туре?
Скидки:
- детям до 6 лет включительно – 1 500 руб. /чел;
- детям 16 лет включительно – 300 руб. /чел.
Скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ.
Что нужно знать про ретропоезд «Рускеальский экспресс»?
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа. Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Поезд ходит на паровозной тяге.
Интерьеры поезда и форма проводников стилизованы под эпоху времен Николая II. Есть вагоны с разным уровнем комфорта: сидячие купе, места в вагоне-ресторане, также есть «Царское купе», которое выкупается полностью на 4 человека.
Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД. Спрос на этот поезд в период высокого сезона огромный. Продажа билетов начинается за 90 суток.
Возможны ли изменения в программе?
Водные переезды по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
В случае отмены экскурсии по погодным условиям фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране фирма оставляет за собой право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.
В программе тура указано расписание поездов, актуальное на дату публикации тура. Просим проверять информацию о действующем расписании на сайте РЖД.
В программе указано ориентировочное время. Могут быть изменения в зависимости от актуального расписания движения теплоходов и графика организации экскурсий.
Рассадка в автобусе свободная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.