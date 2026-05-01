1 день

Прибытие в Петрозаводск. Рускеальские водопады. Горный парк «Рускеала»

Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (адрес: пл. Гагарина, д. 1, рядом с ж/д вокзалом) ~ 08:30 (точное время сбора будет известно за 3–4 дня до заезда). Гид встречает с табличкой «Северное Приладожье».

Выезд с гидом в горный парк «Рускеала» (продолжительность поездки около 10 часов). Переезд 250 км.

По пути следования вашему взору будут открываться живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. В дороге вы узнаете от гида много интересных историй и легенд.

По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природы.

По желанию, вы можете пройти по экотропе с навесными мостиками, перекинутыми через водопады, и посмотреть на них с необычного ракурса (за доп. плату).

Наземная экскурсия по горному парку «Рускеала». Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободное время на территории горного парка.

За дополнительную плату: водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером, тарзанка. На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

Дополнительные услуги вы приобретаете непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее их нельзя забронировать.

17:00 Выезд из горного парка в город Сортавала на автобусе.

Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922А по маршруту «Рускеала — Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавала в 18:10). Это будет атмосферное путешествие в интерьерах, стилизованных под начало ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура).

Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавала.

Ужин.

Размещение в выбранной гостинице:

«Сеурахуоне» 2* — гостиница располагается в самом сердце города Сортавала на берегу Ладоги, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей Сортавала. В гостинице нет лифта. «Пийпун Пиха» 3* — одна из лучших гостиниц в городе Сортавала. Вам будет уютно и комфортно. Имеет собственную ухоженную территорию на берегу залива Ладожского озера. В гостинице есть финская сауна, охраняемая автостоянка. Завтраки в формате «шведский стол» в ресторане с видом на Ладогу. «За Сортавала» — гостиница находится в спокойном районе Сортавалы, всего в 2 км от центра. Отсюда удобно гулять по городу и строить маршруты к природным локациям Карелии. Уютные современные номера.

