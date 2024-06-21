Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге

Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Большую часть территории Карелии занимает нетронутая природа.

Мы будем наслаждаться её красотой, посетим знаменитые достопримечательности края и те, что известны лишь местным. Неспешно погуляем по фактурным скалам, хвойным лесам и берегам
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озёр. Покорим горы и зарядимся энергией водопадов.

Устроим сафари по бездорожью, проплывём на катере по Ладожским шхерам, посетим легендарные Валаам и горный парк «Рускеала».

Если повезёт, увидим и милых обитателей Ладоги — кольчатую нерпу! А жить будем в уютном глэмпинге у Ладожского озера.

Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

По погодным условиям некоторые локации могут быть изменены.
Большая часть маршрутов проходит на автомобиле, но есть пешеходные участки — просьба это учитывать.
Важно иметь устойчивую обувь с нескользящей подошвой, чтобы комфортно гулять по скалам. Обычные кроссовки отлично подойдут! Погода в Карелии бывает непредсказуемой, поэтому даже в летний период не забудьте прихватить с собой толстовку или лёгкую куртку.
Если же путешествие планируется весной или осенью, лучше уточнить, какие одежда и обувь могут пригодиться.

Проживание. В глэмпинге на берегу Ладожского озера, в комфортных домиках с панорамным видом. 2-, 3-местное или семейное размещение.

Питание. Включены завтраки по меню на выбор. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия

Встречаемся и после знакомства и небольшой прогулки по городу едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.

Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев. По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами и покорим самую высокую точку Приладожья — гору Хийденвуори. В каждой локации у нас будет достаточно времени, чтобы пофотографировать и насладиться уединением в окружении нетронутой природы.

Прогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсияПрогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсияПрогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсияПрогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсияПрогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсияПрогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсияПрогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсияПрогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия
2 день

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори

Сегодня посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).

На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.

На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся по удобной лестнице с завораживающей подсветкой. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках.

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
3 день

Водная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мосты

Утром прокатимся на катере по проливам между островов — легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег, чтобы прогуляться и искупаться. Затем отправимся к Валаамскому архипелагу.

На Валааме у вас будет свободное время. Можно посетить центральную усадьбу, храмы и скиты, заказать экскурсию на гольфкаре, покататься на велосипедах или пройтись вдоль берега по скалам.

После возвращения проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией и насладившись напоследок единением с природой, поедем по домам.

Водная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мостыВодная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мосты

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 110 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы в глэмпинг и обратно по прибытию и отправлению
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Водные прогулки на Валаам и по Ладожским шхерам
  • Пикник на берегу
  • Помощь в покупке ж. - д. и авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные развлечения, экскурсии и сувениры (по желанию)
  • Мы можем провести этот тур в любые даты сезона (ежедневно) при бронировании от двух и более мест
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
Завершение: Петрозаводск, 19:30/Сортавала, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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