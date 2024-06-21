Встречаемся и после знакомства и небольшой прогулки по городу едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.

Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев. По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами и покорим самую высокую точку Приладожья — гору Хийденвуори. В каждой локации у нас будет достаточно времени, чтобы пофотографировать и насладиться уединением в окружении нетронутой природы.