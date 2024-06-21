Мы будем наслаждаться её красотой, посетим знаменитые достопримечательности края и те, что известны лишь местным. Неспешно погуляем по фактурным скалам, хвойным лесам и берегам
Описание тура
Организационные детали
По погодным условиям некоторые локации могут быть изменены.
Большая часть маршрутов проходит на автомобиле, но есть пешеходные участки — просьба это учитывать.
Важно иметь устойчивую обувь с нескользящей подошвой, чтобы комфортно гулять по скалам. Обычные кроссовки отлично подойдут! Погода в Карелии бывает непредсказуемой, поэтому даже в летний период не забудьте прихватить с собой толстовку или лёгкую куртку.
Если же путешествие планируется весной или осенью, лучше уточнить, какие одежда и обувь могут пригодиться.
Проживание. В глэмпинге на берегу Ладожского озера, в комфортных домиках с панорамным видом. 2-, 3-местное или семейное размещение.
Питание. Включены завтраки по меню на выбор. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Петрозаводску, переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия
Встречаемся и после знакомства и небольшой прогулки по городу едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.
Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев. По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами и покорим самую высокую точку Приладожья — гору Хийденвуори. В каждой локации у нас будет достаточно времени, чтобы пофотографировать и насладиться уединением в окружении нетронутой природы.
Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
Сегодня посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).
На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.
На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся по удобной лестнице с завораживающей подсветкой. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках.
Водная прогулка по Ладожским шхерам, Валаам, водопад Белые мосты
Утром прокатимся на катере по проливам между островов — легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег, чтобы прогуляться и искупаться. Затем отправимся к Валаамскому архипелагу.
На Валааме у вас будет свободное время. Можно посетить центральную усадьбу, храмы и скиты, заказать экскурсию на гольфкаре, покататься на велосипедах или пройтись вдоль берега по скалам.
После возвращения проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией и насладившись напоследок единением с природой, поедем по домам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 110 ₽
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Что включено
- Трансферы в глэмпинг и обратно по прибытию и отправлению
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Проживание
- Завтраки
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Водные прогулки на Валаам и по Ладожским шхерам
- Пикник на берегу
- Помощь в покупке ж. - д. и авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения, экскурсии и сувениры (по желанию)
- Мы можем провести этот тур в любые даты сезона (ежедневно) при бронировании от двух и более мест