Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Рускеальские водопады. Горный парк «Рускеала»
Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (адрес: г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 1, рядом с ж/д вокзалом) ~ 08:30 (точное время сбора будет известно за 3–4 дня до заезда). Гид встречает с табличкой «Северное Приладожье».
Выезд с гидом в горный парк «Рускеала» (продолжительность поездки около 10 часов). Переезд 250 км.
По пути следования вашему взору будут открываться живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. В дороге вы узнаете от гида много интересных историй и легенд.
По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природы.
По желанию, вы можете пройти по экотропе с навесными мостиками, перекинутыми через водопады, и посмотреть на них с необычного ракурса (за доп. плату).
Наземная экскурсия по горному парку «Рускеала». Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Свободное время на территории горного парка.
За дополнительную плату: водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером, тарзанка. На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
Дополнительные услуги вы приобретаете непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее их нельзя забронировать.
17:00 Выезд из горного парка в город Сортавала на автобусе.
Мы рекомендуем приобрести билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» № 922А по маршруту «Рускеала — Сортавала» (отправление в 17:00, прибытие в Сортавала в 18:10). Это будет атмосферное путешествие в интерьерах, стилизованных под начало ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (не включены в стоимость тура).
Автобус встретит вас на ж/д вокзале в городе Сортавала.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице:
- «Сеурахуоне» 2* — гостиница располагается в самом сердце города Сортавала на берегу Ладоги, в шаговой доступности от основных памятников архитектуры и главных достопримечательностей Сортавала. В гостинице нет лифта.
- «Пийпун Пиха» 3* — одна из лучших гостиниц в городе Сортавала. Вам будет уютно и комфортно. Имеет собственную ухоженную территорию на берегу залива Ладожского озера. В гостинице есть финская сауна, охраняемая автостоянка. Завтраки в формате «шведский стол» в ресторане с видом на Ладогу.
- «За Сортавала» — гостиница находится в спокойном районе Сортавалы, всего в 2 км от центра. Отсюда удобно гулять по городу и строить маршруты к природным локациям Карелии. Уютные современные номера.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в гостинице.
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов) (заказ экскурсии заранее, при бронировании тура, оплата – на туре гиду).
Обратите внимание! Экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Обращаем внимание! Остров Валаам входит в состав природного парка «Валаамский архипелаг». В соответствии с ФЗ «О введении оплаты за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ)», вам нужно самостоятельно оплатить посещение в размере 200 рублей на 1 человека. Есть льготные категории, которые освобождены от оплаты.
Программа экскурсии в Валаамский монастырь: переезд на «Метеоре» по Ладожскому озеру «город Сортавала – остров Валаам» (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Постный обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря): Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама или «Новый Иерусалим» – посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в Сортавалу.
В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере резьбы по дереву. Его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве мастера посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.
Прогулка на катере по Ладожским шхерам. Исторический парк «Бастион»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы.
Прогулка на катере по Ладожским шхерам (продолжительность 2 часа).
За Ладожскими шхерами давно закрепилась слава одного из живописнейших уголков на Северо-Западе. В ходе прогулки вы окунётесь в мир красивой природы и скалистых островов, прочувствуете атмосферу Карелии, насладитесь суровыми, но необыкновенно чарующими видами.
Помимо водной части, Вас ждёт остановка на острове Хонкасало с подъёмом на самую высокую точку – «крышу» Ладоги.
У вас будет свободное время все рассмотреть, запомнить, сфотографировать. Вместимость одного катера: 6-10 человек.
Обратите внимание! Вы самостоятельно делаете оплачиваете посещение национального парка «Ладожские шхеры». Оплатить посещение возможно при посадке на судно или самостоятельно на официальном сайте парка. Есть льготные категории граждан, которые освобождены от оплаты.
Обед.
Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).
На территории парка гости посещают музеи и интерактивные площадки:
- Музей живой истории эпохи викингов («Крепость черного медведя»).
- Музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века.
- Эко-площадка «Каменный век» — природное пространство с петроглифами на камнях.
- Выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».
В стоимость посещения включена дегустация медовухи в «Крепости черного медведя» и тематические экскурсии в музеях.
Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала.
Отъезд домой из Сортавалы на поезде:
- 18:25 в Санкт-Петербург № 824В «Ласточка» (прибытие в 22:39).
- 20:52 в Москву № 160А (прибытие в 09:08 на следующий день).
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Сортавалы.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница
|Вариант размещения
|Гостиница «Сеурахуоне» (г. Сортавала)
30 400 руб. /чел. – в двухместном номере (с двухспальной кроватью/с раздельными кроватями).
38 800 руб. /чел. – одноместное размещение.
28 400 руб. /чел. – на доп. месте.
|Гостиница «Пийпун Пиха» 3* (г. Сортавала)
36 500 руб. /чел. – в 2-мест. улучшенном номере
42 300 руб. /чел. – в 2-мест. номере Элегант
50 900 руб. /чел – 1-местно в улучшенном номере
30 300 руб. /чел – на доп. месте
|Гостиница «За Сортавала» (г. Сортавала)
38 400 руб. /чел. – в двухместном номере (с двухспальной кроватью/с раздельными кроватями).
54 700 руб. /чел. – одноместное размещение.
29 300 руб. /чел. – на доп. месте.
|Гостиница «Родина» 3 * (г. Сортавала)
37 900 руб. /чел. – в 2-мест. (2 односпальные кровати)
38 700 руб. /чел. – в 2-мест. (двуспальная кровать)
42 700 руб. /чел – 2-местное размещение в комфорт (двуспальная кровать)
57 000 руб. /чел – 1-местное в номере стандарт (2 односпальные кровати)
60 200 руб. /чел – 1-местное в номере стандарт (двуспальная кровать)
25 900 руб. /чел – на доп. месте
Скидки:
- детям до 6 лет включительно – 2 500 руб. /чел;
- детям 16 лет включительно – 500 руб. /чел.
Скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ.
Варианты проживания
Гостиница «Сеурахуоне»
Гостиница «Сеурахуоне» находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение.
Комфортные, уютные комнаты. оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Отель «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.
Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Гостиница «3А Сортавала»
Уютные номера, спокойный район и быстрый доступ к центру города. Рядом — прогулочные набережные, парк и основные точки притяжения Сортавалы.
На территории отеля работает кафе; стойка регистрации открыта 24/7. Гостям на авто доступна бесплатная парковка.
Для комфортного отдыха в номерах используются светонепроницаемые шторы и улучшенная звукоизоляция. Доступ к высокоскоростному интернету и рабочий уголок позволяют оперативно и комфортно решать рабочие вопросы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавала)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Двухчасовая прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Экскурсия в исторический парк «Бастион»
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Поездка на остров Валаам: 2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре по Ладожскому озеру (заказ заранее, при бронировании тура, оплата на туре):взрослый - 7 700 руб. /чел. ребенок до 12 лет включительно - 3 900 руб. /чел. дети до 6 лет включительно - бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» - приобретаются самостоятельно до начала тура (продажа начинается за 90 суток)
- Плата за посещение национального парка «Ладожские шхеры» (самостоятельно)
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 200 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно)
Место начала и завершения?
Есть ли скидки в туре?
Что нужно знать про ретропоезд «Рускеальский экспресс»?
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа. Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Поезд ходит на паровозной тяге.
Интерьеры поезда и форма проводников стилизованы под эпоху времен Николая II. Есть вагоны с разным уровнем комфорта: сидячие купе, места в вагоне-ресторане, также есть «Царское купе», которое выкупается полностью на 4 человека.
Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД. Спрос на этот поезд в период высокого сезона огромный. Продажа билетов начинается за 90 суток.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Водные переезды по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
В случае отмены экскурсии по погодным условиям фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране фирма оставляет за собой право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.
В программе тура указано расписание поездов, актуальное на дату публикации тура. Просим проверять информацию о действующем расписании на сайте РЖД.
В программе указано ориентировочное время. Могут быть изменения в зависимости от актуального расписания движения теплоходов и графика организации экскурсий.
Рассадка в автобусе свободная.
Что ещё важно знать?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря нужно соблюдать дресс-код: мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.
В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.