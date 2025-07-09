Вместительность рафтов от 8 до 12 человек.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.

Инструктор принимает решение о прохождении порогов, имеет право обнести опасные участки, в зависимости от подготовленности группы и не пускать в порог нетрезвых участников.

Инструктор следит за соблюдением и выполнением правил безопасности на воде всех участников команды (спас. жилеты затянуты, защ. каски застёгнуты при прохождении порогов).

На воде участники всегда находятся в спасательных жилетах, при прохождении порогов — в касках.

