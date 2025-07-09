Мы сделаем всё, чтобы отдых вам приятно запомнился! Возможна организация корпоративных сплавов до 40 человек по заявке. Также возможно проведение сплава в любые даты для группы от 8 человек под запрос.
Программа тура по дням
Старт сплава
Прибытие в г. Петрозаводск.
Встреча с организатором тура у центрального входа в ж/д вокзал со стороны перрона, время встречи уточняется заранее.
Загрузка в трансфер.
Выезд к началу маршрута – Игнольская ГЭС (110 км.).
Завтрак.
Выдача индивидуального снаряжения. Инструктаж по технике безопасности в походе.
Подготовка снаряжения к походу.
Освоение техники преодоления водных препятствий.
Выход на реку.
Сплав по реке Шуя.
Плес (1 км). Порог «Киняйкоски» (один из самых сложных порогов, 2-3 к. с.). Плес (300 м). Порог «Сарикоски» (2 к. с.). Плес (500 м).
Порог «Островной» (1-2 к. с.). Плес (1.5 км.). Порог «Кумио» (3 к. с.). Плес (1.5 км.).
Выход в Шотозеро.
Переход на пляж (8 км.).
Стоянка.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Переход через Шотозеро
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переход через Шотозеро (8 км). Плес (4 км.).
Выход в Вагатозеро.
Добор группы 4-дневного тура. Перекус.
Переход через озеро (8 км).
Стоянка на мысу.
Обед.
По желанию туристов походная баня.
Свободное время.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Высадка в деревне Киндасово
Завтрак.
Сбор лагеря.
Плес и перекаты (10 км.).
Высадка в деревне Киндасово.
Добор группы 3-дневного тура.
Обед или перекус.
Плес (7 км.). Стоянка в сосновом лесу на горе.
Свободное время.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Порог "Юманишки" и стоянка на пороге "Большой Толли"
Завтрак.
Сбор лагеря.
Выход на реку.
Плес (13 км., 2 небольших порога). После порог «Юманишки» (1-2 к. с.). Плес (700 м.).
Стоянка на пороге «Большой Толли» (2-3 к. с.).
Обед.
Сбор необходимых средств для туристической бани.
Свободное время.
Туристическая баня.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Порог «Большой Толли» и завершение сплава
Завтрак.
Катание на пороге «Большой Толли».
Сбор лагеря. Сдача снаряжения.
Трансфер до г. Петрозаводск.
Тур заканчивается в 16:30-17:00. Отъезд группы вечерними поездами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2- и 3-местных палатках.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый – 32000 руб.;
- ребёнок до 11 лет включительно – 25600 руб.
Варианты проживания
Палатки
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Питание (трехразовое)
- Снаряжение для похода: рафт (или катамаран), спасательные жилеты, весла, каски, гермоупаковки, принадлежности для костра, походная кухня, тенты, спальные мешки, коврики
- 3 - и 2-местные палатки
- Транспортировка всеми видами транспорта согласно программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Лодочный мотор
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- ветровка;
- теплая кофта;
- комплект одежды для сплава (шорты, лосины, спортивные штаны, футболка, кофта, ветровка, купальник);
- комплект одежды для нахождения на берегу;
- перчатки для сплава (х/б или спортивные);
- обувь с фиксацией ноги для сплава (кроссовки);
- обувь для нахождения на берегу;
- купальник;
- теплый комплект одежды для сна (кофта, штаны, носки);
- сменное нижнее белье;
- дождевик;
- средства личной гигиены;
- ложка, миска, кружка;
- средство от комаров;
- лекарства/препараты индивидуального применения;
- повербанк;
- рыболовное снаряжение по желанию;
- защитный крем от солнца.
Важно:
- количество комплектов одежды зависит от количества дней;
- несколько комплектов одежды для нахождения на воде и несколько комплектов для нахождения у костра;
- обязательно рюкзак или спортивная сумка (чемоданы не брать!).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое проживание в туре?
Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.
Кому подходит тур?
Тур прекрасно подходит:
- Как для начинающих водных туристов (пороги 1–3 категории сложности), так и для профи. Новички получат первые навыки гребли на суднах (рафтах, катамаранах, байдарках) и новые впечатления.
- Как для одиночек и пар, так и для семей с детьми. Безопасность детей обеспечена двойным контролем — со стороны родителей и инструкторов.
- Как для людей молодых, так и для пожилых. Пробовать никогда не поздно, если рядом опытный инструктор.
- Для корпоративного отдыха. 3 дня — хороший срок, чтобы отдохнуть всей командой от офисных будней, повеселиться и насладиться природой севера.
Какую информацию нужно сообщить организатору тура?
- ограничения по питанию;
- серьезные заболевания;
- размер верхней одежды для подготовки спасательных жилетов;
- о своем высоком росте (рост больше 190 см.) — для подготовки спальных мешков.
Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?
Индивидуально тур проводится при группе 8 человек или по стоимости 8 человек.
С собаками на сборные группы нельзя, только на индивидуальные.
При индивидуальных программах время старта может меняться.
Какая есть важная информация в туре?
Вместительность рафтов от 8 до 12 человек.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор принимает решение о прохождении порогов, имеет право обнести опасные участки, в зависимости от подготовленности группы и не пускать в порог нетрезвых участников.
Инструктор следит за соблюдением и выполнением правил безопасности на воде всех участников команды (спас. жилеты затянуты, защ. каски застёгнуты при прохождении порогов).
Сложность порогов меняется в зависимости от уровня воды.
На воде участники всегда находятся в спасательных жилетах, при прохождении порогов — в касках.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в стоимость тура в связи с повышением цен, а также изменять программу тура в зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств.
Что ещё нужно знать о туре?
Если количество участников в группе меньше 8, то цена рассчитывается исходя из стоимости минимальной группы 8 человек (цена за 1 участника х 8 / на количество участников по индивидуальной заявке).