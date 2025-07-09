Мои заказы

Пять дней на реке Шуя

Устройте себе приключение в Карелии на реке Шуя! Маршрут охватывает все самые интересные части реки и два красивейших озера — Шотозеро и Вагатозеро.

Мы сделаем всё, чтобы отдых вам приятно запомнился! Возможна организация корпоративных сплавов до 40 человек по заявке. Также возможно проведение сплава в любые даты для группы от 8 человек под запрос.
5
1 отзыв
Пять дней на реке ШуяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пять дней на реке ШуяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Пять дней на реке ШуяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл24
июл31
июл

Программа тура по дням

1 день

Старт сплава

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча с организатором тура у центрального входа в ж/д вокзал со стороны перрона, время встречи уточняется заранее.

Загрузка в трансфер.

Выезд к началу маршрута – Игнольская ГЭС (110 км.).

Завтрак.

Выдача индивидуального снаряжения. Инструктаж по технике безопасности в походе.

Подготовка снаряжения к походу.

Освоение техники преодоления водных препятствий.

Выход на реку.

Сплав по реке Шуя.

Плес (1 км). Порог «Киняйкоски» (один из самых сложных порогов, 2-3 к. с.). Плес (300 м). Порог «Сарикоски» (2 к. с.). Плес (500 м).

Порог «Островной» (1-2 к. с.). Плес (1.5 км.). Порог «Кумио» (3 к. с.). Плес (1.5 км.).

Выход в Шотозеро.

Переход на пляж (8 км.).

Стоянка.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Старт сплаваСтарт сплаваСтарт сплаваСтарт сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Переход через Шотозеро

Завтрак.

Сбор лагеря.

Переход через Шотозеро (8 км). Плес (4 км.).

Выход в Вагатозеро.

Добор группы 4-дневного тура. Перекус.

Переход через озеро (8 км).

Стоянка на мысу.

Обед.

По желанию туристов походная баня.

Свободное время.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Переход через ШотозероПереход через ШотозероПереход через ШотозероПереход через Шотозеро
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Высадка в деревне Киндасово

Завтрак.

Сбор лагеря.

Плес и перекаты (10 км.).

Высадка в деревне Киндасово.

Добор группы 3-дневного тура.

Обед или перекус.

Плес (7 км.). Стоянка в сосновом лесу на горе.

Свободное время.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Высадка в деревне КиндасовоВысадка в деревне КиндасовоВысадка в деревне Киндасово
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Порог "Юманишки" и стоянка на пороге "Большой Толли"

Завтрак.

Сбор лагеря.

Выход на реку.

Плес (13 км., 2 небольших порога). После порог «Юманишки» (1-2 к. с.). Плес (700 м.).

Стоянка на пороге «Большой Толли» (2-3 к. с.).

Обед.

Сбор необходимых средств для туристической бани.

Свободное время.

Туристическая баня.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Порог "Юманишки" и стоянка на пороге "Большой Толли"Порог "Юманишки" и стоянка на пороге "Большой Толли"Порог "Юманишки" и стоянка на пороге "Большой Толли"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Порог «Большой Толли» и завершение сплава

Завтрак.

Катание на пороге «Большой Толли».

Сбор лагеря. Сдача снаряжения.

Трансфер до г. Петрозаводск.

Тур заканчивается в 16:30-17:00. Отъезд группы вечерними поездами.

Порог «Большой Толли» и завершение сплаваПорог «Большой Толли» и завершение сплаваПорог «Большой Толли» и завершение сплаваПорог «Большой Толли» и завершение сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2- и 3-местных палатках.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 32000 руб.;
  • ребёнок до 11 лет включительно – 25600 руб.

Варианты проживания

Палатки

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора
  • Питание (трехразовое)
  • Снаряжение для похода: рафт (или катамаран), спасательные жилеты, весла, каски, гермоупаковки, принадлежности для костра, походная кухня, тенты, спальные мешки, коврики
  • 3 - и 2-местные палатки
  • Транспортировка всеми видами транспорта согласно программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Лодочный мотор
  • Страховка
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • ветровка;
  • теплая кофта;
  • комплект одежды для сплава (шорты, лосины, спортивные штаны, футболка, кофта, ветровка, купальник);
  • комплект одежды для нахождения на берегу;
  • перчатки для сплава (х/б или спортивные);
  • обувь с фиксацией ноги для сплава (кроссовки);
  • обувь для нахождения на берегу;
  • купальник;
  • теплый комплект одежды для сна (кофта, штаны, носки);
  • сменное нижнее белье;
  • дождевик;
  • средства личной гигиены;
  • ложка, миска, кружка;
  • средство от комаров;
  • лекарства/препараты индивидуального применения;
  • повербанк;
  • рыболовное снаряжение по желанию;
  • защитный крем от солнца.

Важно:

  • количество комплектов одежды зависит от количества дней;
  • несколько комплектов одежды для нахождения на воде и несколько комплектов для нахождения у костра;
  • обязательно рюкзак или спортивная сумка (чемоданы не брать!).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое проживание в туре?

Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.

Кому подходит тур?

Тур прекрасно подходит:

  • Как для начинающих водных туристов (пороги 1–3 категории сложности), так и для профи. Новички получат первые навыки гребли на суднах (рафтах, катамаранах, байдарках) и новые впечатления.
  • Как для одиночек и пар, так и для семей с детьми. Безопасность детей обеспечена двойным контролем — со стороны родителей и инструкторов.
  • Как для людей молодых, так и для пожилых. Пробовать никогда не поздно, если рядом опытный инструктор.
  • Для корпоративного отдыха. 3 дня — хороший срок, чтобы отдохнуть всей командой от офисных будней, повеселиться и насладиться природой севера.
Какую информацию нужно сообщить организатору тура?
  • ограничения по питанию;
  • серьезные заболевания;
  • размер верхней одежды для подготовки спасательных жилетов;
  • о своем высоком росте (рост больше 190 см.) — для подготовки спальных мешков.
Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?

Индивидуально тур проводится при группе 8 человек или по стоимости 8 человек.

С собаками на сборные группы нельзя, только на индивидуальные.

При индивидуальных программах время старта может меняться.

Какая есть важная информация в туре?

Вместительность рафтов от 8 до 12 человек.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.

Инструктор принимает решение о прохождении порогов, имеет право обнести опасные участки, в зависимости от подготовленности группы и не пускать в порог нетрезвых участников.

Инструктор следит за соблюдением и выполнением правил безопасности на воде всех участников команды (спас. жилеты затянуты, защ. каски застёгнуты при прохождении порогов).

Сложность порогов меняется в зависимости от уровня воды.

На воде участники всегда находятся в спасательных жилетах, при прохождении порогов — в касках.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в стоимость тура в связи с повышением цен, а также изменять программу тура в зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств.

Что ещё нужно знать о туре?

Если количество участников в группе меньше 8, то цена рассчитывается исходя из стоимости минимальной группы 8 человек (цена за 1 участника х 8 / на количество участников по индивидуальной заявке).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Илья
9 июл 2025
Сплав был просто фантастический, Карелия - потрясающее место! Запомнились и леса, и реки, и озёра, и прохождения порогов, и вечерние посиделки у костра, и походная баня! Ярких впечатлений, полученных за 5 дней похода, не счесть.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
51 000 ₽ за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
На автобусе
На теплоходе
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
72 000 ₽ за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
17 июл в 10:00
24 июл в 10:00
24 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска