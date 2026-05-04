Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.
График отъезда автобусов от гостиниц см. разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно взрослый – 1400 руб. /чел., школьник до 12 лет – 1200 руб. /чел.).
17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов»
Завтрак. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.
График отъезда автобусов от гостиниц см. разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно:
15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (ориентировочновзрослый – 1000 руб. /чел., школьник – 800 руб. /чел., студент – 900 руб. /чел., пенсионер – 900 руб. /чел.).
18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Петропавловскую крепость
Завтрак. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
График отъезда автобусов от гостиниц см. разделе «Важно знать».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы.
Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.
Трансфер по базовым гостиницам.
18:30 Окончание программы.
Автобусная экскурсия в Царское село. Экскурсия в Екатерининский дворец
Завтрак. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
График отъезда автобусов от гостиниц см. разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров, особенно любимо было место императрицей Екатериной II.
На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников: это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы, а также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу.
11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Екатерининский дворец – образец архитектуры русского барокко. Интерьеры внутри здания умело воссозданы, благодаря чему прогулка во дворце позволит вам полноценно погрузиться в роскошную жизнь царской знати и расскажет о жизни самих венценосных владельцев изнутри.
Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (ориентировочно взрослый – 2400 руб. /чел., школьник – 2000 руб. /чел., студент – 2400 руб. /чел., пенсионер – 2400 руб. /чел.).
16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю. Экскурсия в музее карелов-ливвиков. Интерактивная программа в деревне Киндасово
Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс. Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит сообщение с телефоном гида и номером автобуса.
06:45 Сбор у ст. м. «Площадь Восстания» (Лиговский пр., 10, ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от «Буквоеда»).
07:00 Отправление из Санкт-Петербурга.
В пути: авторская трассовая экскурсия об истории и культурах Приладожья — от древних карелов и вепсов до славянского влияния.
10:00 Техническая остановка в комплексе «Фермерская усадьба».
10:30 Трассовая экскурсия «Преподобный Александр Свирский: история святого Северного Приладожья» — от юности на Валааме до основания обители и чуда явления Святой Троицы.
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю — одному из величайших монастырских ансамблей России на берегу Ладоги (XVI в., архитектурный ансамбль при поддержке русских царей).
13:30 Обед (самостоятельно). Возможен групповой обед в кафе за дополнительную плату на месте.
15:00 Экскурсия в музее карелов-ливвиков (г. Олонец) — знакомство с культурой, бытом и традициями через экспонаты и рассказы энтузиастов-экскурсоводов.
18:00 Интерактивная программа в деревне Киндасово: музыкальные традиции Карелии (кантеле, йоухикко и др.); пастушеские инструменты с возможностью поиграть; угощение домашней выпечкой и чаем на родниковой воде.
21:00 Прибытие в Петрозаводск, заселение в отель, свободное время.
Экскурсии на выбор. Петрозаводск, Гирвас и Кивач или остров Кижи
08:00 Завтрак.
В этот день программа на выбор:
Вариант 1: Основная программа.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску: Онежская набережная (1,5 км гранитной плитки), скульптуры от городов-побратимов, Дерево желаний.
11:30 Парк «Гирвас»: древний потухший вулкан (2,5 млрд лет), застывшие лавовые потоки, красные гранитные скалы, водопады. Памятник природы международного значения.
13:00 Заповедник «Кивач»: второй по высоте равнинный водопад Европы (8 м), смотровые площадки, Музей природы с экспозициями флоры и фауны Карелии.
15:00 Арт-пространство «Двор Халла» на берегу оз. Урозеро:
- встреча с хозяйкой Инкери, знакомство с легендой места;
- аутентичная карельская изба, ремёсла, легенды края;
- мастер-классы: создание оберега, вязание рыболовных узлов;
- примерка народных костюмов, танцы, чаепитие с калитками;
- прогулка по лесной тропе к озеру.
Рекомендуем: удобная обувь, одежда по погоде.
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободный вечер: прогулка по набережной, ужин в ресторанах карельской кухни («ВКарелииЕсть», «Карельская горница», «Яг и Ель»), театры.
Вариант 2: Экскурсия на остров Кижи на «Комете» (доп. оплата при бронировании).
Важно: для посадки нужен распечатанный ваучер (выдаётся на ресепшене отеля). Трансфер до пристани и обратно — самостоятельно.
10:15 Отправление на скоростном судне «Комета» по Онежскому озеру.
12:00 Экскурсия по острову Кижи (2 ч 15 мин): музей под открытым небом, объект ЮНЕСКО. Осмотр Преображенской 22-главой церкви, Покровской церкви с карельскими иконами, церкви Воскрешения Лазаря (одна из древнейших деревянных церквей Руси).
14:00 Свободное время: прогулки, доп. программы на выбор (конная бричка, велосипед, лодка, мастер-классы — оплачиваются на месте).
15:45 Возвращение на «Комете» в Петрозаводск.
17:00 Прибытие. Свободный вечер (рекомендации — как в Варианте 1).
Оба варианта завершаются свободным вечером в Петрозаводске — культурной и гастрономической столице Карелии.
Горный парк Рускеала
08:00 Завтрак в отеле.
09:00–17:30 Экскурсионная программа.
Автобусная экскурсия «Путешествие в сердце Карелии». Пейзажи тайги, озёр и карельских деревень. Знакомство с культурой и традициями коренных народов — карелов, вепсов и саамов.
Водопады Ахинкоски. Экскурсия к каскаду водопадов на реке Тохмайоки. Прогулка по подвесным мостам и «Аллее сказок». Место съёмок фильма «А зори здесь тихие…». Вход на экотропу — за доп. плату по желанию.
Горный парк «Рускеала». Экскурсия по Мраморному каньону с изумрудным озером среди белых скал. История добычи мрамора для Исаакиевского собора и станций метро Санкт-Петербурга.
Свободное время для самостоятельной прогулки, посещения гротов, лодочной прогулки или смотровых площадок.
17:00 Отправление из Рускеалы на ретропоезде «Рускеальский экспресс» (стилизация под XIX век, паровоз; доп. плата по желанию).
17:30 Выезд на автобусе. Встреча группы у вокзала в Сортавале.
18:40 Заселение в отель в Сортавале. Свободное время для ужина и отдыха.
Экскурсии на выбор за доп. плату. Валаам или водная прогулка на катере: Валаам + Ладожские шхеры
08:00 Завтрак в отеле.
В этот день предлагается одна из двух программ по желанию (оплачивается дополнительно при бронировании):
Большинство отелей расположены в центре Сортавалы — до причала «Метеор» легко дойти пешком. При необходимости организуется трансфер (уточняет гид на месте). Возвращение в отель после экскурсии — самостоятельно.
Вариант 1. Экскурсия на Валаам на теплоходе «Метеор» с гидом.
Обязательный платёж**: 200 ₽ за посещение ООПТ (оплачивается самостоятельно).
09:00 Отправление на «Метеоре» из Сортавалы.
10:00–12:00 Пешеходная экскурсия (2 ч): гора Фавор, Святые врата, монастырское каре, Свято-Преображенский собор с мощами Сергия и Германа.
12:30 Обед в трапезной монастыря (включён).
13:30–15:00 Продолжение экскурсии (1,5 ч): Никольский скит через яблоневый сад и мосты (возможна замена на скит «Новый Иерусалим»).
16:00 Возвращение в Сортавалу. Свободное время: прогулка по городу, сувениры, карельские деликатесы (форель, бальзамы, варенье из шишек). Рекомендуем кафе «Релакс».
Вариант 2. Водная прогулка на катере: Валаам + Ладожские шхеры.
Обязательные платежи: 200 ₽ (Валаам) + 350 ₽ (шхеры) — оплачиваются самостоятельно.
09:00 Отправление на катере.
10:00–13:00 Самостоятельная прогулка по Валааму: гора Фавор, Святые врата, Преображенский собор, сувенирные лавки.
13:00–15:00 Прогулка по Ладожским шхерам: живописные скалистые острова и берега озера.
15:00 Возвращение в Сортавалу. Свободное время.
Экскурсии на выбор за доп. плату. Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната или водная прогулка по Ладожским шхерам на катере
08:00 Завтрак в отеле. Номера необходимо освободить до 12:00. Багаж можно оставить в камере хранения отеля.
В этот день предлагается выбор одной из двух дополнительных программ за доплату (опция выбирается при бронировании).
Вариант 1. Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната.
08:45 Сбор у отеля.
09:00 Отправление из Сортавалы.
Маршрут включает:
ГЭС Ляскеля одна из старейших в России (на реке Янисйоки), полностью автоматизирована; рядом — живописный водопад.
Водопад Койриноя-2 (Верхний) расположен на месте разрушенной финской плотины; вода стекает равномерным потоком со скалы.
Месторождение граната-альмандина (окрестности бывшей деревни Кителя) — возможность самостоятельно поискать камни; инвентарь предоставляется.
Долина и пороги реки Янисйоки — самая полноводная река региона (95 км); участок с каскадом порогов и плотин, популярный для сплавов.
ГЭС Хямекоски действует с 1903 г.; осмотр уникального водоводного канала длиной ~500 м, частично вырубленного в скалах.
14:00 Возвращение в центр Сортавалы (ориентир: рыбный магазин Jarvikala, ул. Суворова, 1).
Вариант 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
Важно: Ладожские шхеры — особо охраняемая территория. Перед посещением необходимо самостоятельно оплатить экосбор в размере 350 руб.
15:00 Посадка на катер у причала Сортавалы (возможность перекусить в рыбном магазине рядом с причалом).
Маршрут: проход вдоль «карельских фьордов» мимо островов Хавус (Ястребиная скала), Каарнетсаари, Падающей скалы; высадка на необитаемом острове Хонкасало с панорамным видом с самой высокой точки — «крыши Ладоги».
17:00 Возвращение в Сортавалу. Свободное время.
Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях.
Отправление в Санкт-Петербург (общее для всех)
18:00 Сбор группы (ул. Комсомольская, 2; ориентир: рыбный магазин).
Отправление автобуса в Санкт-Петербург с технической остановкой по пути.
Ориентировочное время прибытия:
- 22:00 — ст. м. «Озерки» (промежуточная остановка);
- 22:30 — ст. м. «Площадь Восстания» (конечная остановка).
Самостоятельное размещение в гостинице Санк-Петербурга.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
Программа за доп. плату:
- Для любителей коротких прогулок: Петербургские тайны: район Коломна. Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI. Театр. программа. 2400 руб. взр., 2200 руб. шк., 2300 руб. ст. пенс.
- Для закаленных путешественников: Однодневная поездка в Гатчину. Гатчинский дворец и парк. 3350 взр., 3050 шк., 3300 ст.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
Программа за доп. плату:
- Для любителей коротких прогулок: Пешеходная по центру. Экскурсия Русский музей. 2400 взр., 2300 шк., 2350 ст. пенс.
- Для закаленных путешественников: Однодневная поездка в Выборг 4500 руб. взр., 4000 руб. шк., 4200 руб. ст. пенс.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. Посещение Эрмитажа
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
График отъезда автобусов от гостиниц см. разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
14:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (ориентировочная стоимость для взрослого 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.).
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах.
Древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.
Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория»(ориентировочно взрослый – 600 руб. /чел., школьник – 400 руб. /чел., студент – 530 руб. /чел., пенсионер – 530 руб. /чел.).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека зависит от выбранного варианта проживания.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):
1. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес:ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Оптима» (г. Сортавала):
2. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес:ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Хит» (г. Сортавала):
3. Москва 4*. (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Оптима» (г. Сортавала):
4. Москва 4*. (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Хит» (г. Сортавала):
5. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». + «Оптима» (г. Сортавала):
6. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». + «Хит» (г. Сортавала):
7. Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Оптима» (г. Сортавала):
8. Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Хит» (г. Сортавала):
9. Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол" Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Хит» (г. Сортавала):
10. Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол" Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Экстра» (г. Сортавала):
11. Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Хит» (г. Сортавала):
12. Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Хит» (г. Сортавала):
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:
13. Адмиралтейская 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд: + «Оптима» (г. Сортавала):
14. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. + «Оптима» (г. Сортавала):
15. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Внимание: 02.06-05.06.2026 ПМЭФ цены под запрос, цены на переходные даты сверять в он-лайне. + «Оптима» (г. Сортавала):
16. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Внимание: 02.06-05.06.2026 ПМЭФ цены под запрос, цены на переходные даты сверять в он-лайне. + «Хит» (г. Сортавала):
17. Акьян 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания, Маяковская, Чернышевская. В 6 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.+ «Оптима» (г. Сортавала):
18. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака): + «Оптима» (г. Сортавала):
19. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака): + «Хит» (г. Сортавала):
20. Ирис 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%. + «Оптима» (г. Сортавала):
21. Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака): Цены позже.
22. Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак. %. + «Оптима» (г. Сортавала):
23. Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%: + «Оптима» (г. Сортавала):
24. Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%: + «Хит» (г. Сортавала):
25. Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу: + «Оптима» (г. Сортавала):
26. Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу: + «Хит» (г. Сортавала):
27. Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака + «Оптима» (г. Сортавала):
28. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50% + «Оптима» (г. Сортавала):
29. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50% + «Хит» (г. Сортавала):
Отели в Сортавале по системе «Фортуна»*:
*«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Турист выбирает даты, и условную «звёздность».
- «Оптима» в Сортавале: Сеурахуоне б/з, Сортавала б/з, Golden Rose б/з, Ладога б/з.;
- «Хит» в Сортавале: Пийпун Пиха б/з, Ласточкино гнездо б/з.;
- «Экстра» в Сортавале: Белые ночи 4*.
Отели в Петрозаводске по системе «Фортуна»*:
- «Оптима» в Петрозаводске: Ауринко 2*, Петрозаводск б/з, Вилла Айно 2*, Заречная 3*, Акватика 2*, Ладога 3*, Флотилия б/з, Лахти 3*, Илма мини-отель;
- «Хит» в Петрозаводске: Питер ИНН 4*, Фрегат 4*, Северная 4*, Онежский замок 3*, 13 стульев 3*, Спа отель Карелия 4*, Петра 3*, Саквояж 4*, Прионежский 3*;
- «Экстра» в Петрозаводске: Космос Петрозаводск 4*.
Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Карелию:
- Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10;
- Акьян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19;
- Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122;
- Невский берег 93 3*. Адрес:Невский просп., 93;
- Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.
Скидка детям до 14 лет: 2400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 800 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 500 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 500 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение стран ЕАЗС): Нижний парк Петергофа (пн) 1300р., Екатерининский дворец (чтв) 1250 р. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Варианты проживания
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Ривер Палас отель
Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Арт деко Невский
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Акьян
Отель «AKYAN St. Petersburg» находится по адресу улица Восстания, 19 в Санкт-Петербурге. Уборка номеров производится в своевременном режиме. За отдельную плату предоставляются услуги прачечной. Персонал разговаривает на двух языках.
В каждом номере гостя ждут комфортабельные кровати с анатомическим матрасом, современной техникой и ванной комнатой со всеми средствами для личной гигиены. Предоставляется набор постельного белья.
В атриуме отеля расположен итальянский ресторан «MIA Strada», здесь же с утра сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также при отеле работает бар «Серж», гостям предлагают авторские коктейли и средиземноморские закуски.
Провести деловые переговоры или бизнес-мероприятия можно в специализированном конференц-зале с необходимым оборудованием.
Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам и достопримечательностям города - все расположено рядом. Путь до железнодорожного вокзала займет 0,8 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Ирис Санкт-Петербург Центр
Открытая в 2008 году гостиница «Ирис Санкт–Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Она имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Вилла Айно
Вилла Айно располагается в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске. До центра можно доехать примерно за 10 минут. Предлагается качественный сервис, который превзойдет ожидания даже самого требовательного туриста. Из услуг есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, сауна, прачечная. По запросу можно заехать с домашними животными.
Номерной фонд представлен уютными и современными номерами, которые разделены на категории. Независимо от выбранной, в каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, система кондиционирования. В ванной можно найти средства личной гигиены, халаты, тапочки и полотенца.
По утрам подают завтраки в формате «шведский стол», где можно угоститься горячими блюдами, салатами, закусками и напитками. Путь до ближайшего продуктового магазина не займет более пяти минут.
Ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы, а уже оттуда уехать до аэропорта или железнодорожного вокзала.
Гостиница «Сеурахуоне»
Гостиница «Сеурахуоне» находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение.
Комфортные, уютные комнаты. оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе (завтраки)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до и из Санкт-Петербурга
- Авиа - и ж/д билеты до и из Санкт-Петербурга
- Доп. экскурсии: экскурсия к древним водопадам и месторождению граната - 2900 руб. /чел. экскурсия по Ладожским шхерам на катере - 2900 руб. /чел. экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала - 7970 руб. /чел. водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер - 7970 руб. /чел. экскурсия на о. Кижи на «Комете» - 7370 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации: Комфортную обувь, смену одежды, дождевик, теплую одежду. При посещении монастыря на Валааме — строгий дресс-код: мужчинам без головных уборов, женщинам — платок и юбка; запрещены шорты, майки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли быть изменена программа тура?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы, на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Какой график отъезда автобусов от гостиниц на экскурсии?
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
ВТОРОЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская»
- 12:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
- 13:10 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 08:15 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 08:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 08:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
- 09:15 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».
ДВЕННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».