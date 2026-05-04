Добро пожаловать в захватывающий тур, который включает в себя Петербург и Карелию! В этом путешествии вы оцените красоту Петергофа, отправитесь на автобусную экскурсию в Кронштадт и обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.Увидите

Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, примите участие в экскурсии по Александро-Свирскому монастырю, полюбуетесь водопадом Кивач, древним вулканом Гирвас и многогранным Петрозаводском, а также получите возможность выбрать дополнительные экскурсии на свой вкус.

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

Древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (ориентировочная стоимость для взрослого 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.).

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

Отправление автобуса в Санкт-Петербург с технической остановкой по пути.

Отправление в Санкт-Петербург (общее для всех)

Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях.

Маршрут: проход вдоль « карельских фьордов » мимо островов Хавус (Ястребиная скала), Каарнетсаари, Падающей скалы; высадка на необитаемом острове Хонкасало с панорамным видом с самой высокой точки — «крыши Ладоги».

15:00 Посадка на катер у причала Сортавалы (возможность перекусить в рыбном магазине рядом с причалом).

ГЭС Хямекоски действует с 1903 г.; осмотр уникального водоводного канала длиной ~500 м, частично вырубленного в скалах.

Долина и пороги реки Янисйоки — самая полноводная река региона (95 км); участок с каскадом порогов и плотин, популярный для сплавов.

ГЭС Ляскеля одна из старейших в России (на реке Янисйоки), полностью автоматизирована; рядом — живописный водопад.

В этот день предлагается выбор одной из двух дополнительных программ за доплату (опция выбирается при бронировании).

08:00 Завтрак в отеле. Номера необходимо освободить до 12:00. Багаж можно оставить в камере хранения отеля.

16:00 Возвращение в Сортавалу. Свободное время: прогулка по городу, сувениры, карельские деликатесы (форель, бальзамы, варенье из шишек). Рекомендуем кафе «Релакс».

13:30–15:00 Продолжение экскурсии (1,5 ч): Никольский скит через яблоневый сад и мосты (возможна замена на скит «Новый Иерусалим»).

Вариант 1. Экскурсия на Валаам на теплоходе «Метеор» с гидом.

Большинство отелей расположены в центре Сортавалы — до причала «Метеор» легко дойти пешком. При необходимости организуется трансфер (уточняет гид на месте). Возвращение в отель после экскурсии — самостоятельно.

В этот день предлагается одна из двух программ по желанию (оплачивается дополнительно при бронировании):

18:40 Заселение в отель в Сортавале. Свободное время для ужина и отдыха.

17:30 Выезд на автобусе. Встреча группы у вокзала в Сортавале.

17:00 Отправление из Рускеалы на ретропоезде «Рускеальский экспресс» (стилизация под XIX век, паровоз; доп. плата по желанию).

Свободное время для самостоятельной прогулки, посещения гротов, лодочной прогулки или смотровых площадок.

Горный парк «Рускеала». Экскурсия по Мраморному каньону с изумрудным озером среди белых скал. История добычи мрамора для Исаакиевского собора и станций метро Санкт-Петербурга.

Водопады Ахинкоски. Экскурсия к каскаду водопадов на реке Тохмайоки. Прогулка по подвесным мостам и «Аллее сказок». Место съёмок фильма «А зори здесь тихие…». Вход на экотропу — за доп. плату по желанию.

Автобусная экскурсия «Путешествие в сердце Карелии». Пейзажи тайги, озёр и карельских деревень. Знакомство с культурой и традициями коренных народов — карелов, вепсов и саамов.

Оба варианта завершаются свободным вечером в Петрозаводске — культурной и гастрономической столице Карелии.

14:00 Свободное время: прогулки, доп. программы на выбор (конная бричка, велосипед, лодка, мастер-классы — оплачиваются на месте).

12:00 Экскурсия по острову Кижи (2 ч 15 мин): музей под открытым небом, объект ЮНЕСКО. Осмотр Преображенской 22-главой церкви, Покровской церкви с карельскими иконами, церкви Воскрешения Лазаря (одна из древнейших деревянных церквей Руси).

Важно: для посадки нужен распечатанный ваучер (выдаётся на ресепшене отеля). Трансфер до пристани и обратно — самостоятельно.

Вариант 2: Экскурсия на остров Кижи на «Комете» (доп. оплата при бронировании).

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободный вечер: прогулка по набережной, ужин в ресторанах карельской кухни («ВКарелииЕсть», «Карельская горница», «Яг и Ель»), театры.

13:00 Заповедник «Кивач»: второй по высоте равнинный водопад Европы (8 м), смотровые площадки, Музей природы с экспозициями флоры и фауны Карелии.

В этот день программа на выбор:

21:00 Прибытие в Петрозаводск, заселение в отель, свободное время.

18:00 Интерактивная программа в деревне Киндасово: музыкальные традиции Карелии (кантеле, йоухикко и др.); пастушеские инструменты с возможностью поиграть; угощение домашней выпечкой и чаем на родниковой воде.

15:00 Экскурсия в музее карелов-ливвиков (г. Олонец) — знакомство с культурой, бытом и традициями через экспонаты и рассказы энтузиастов-экскурсоводов.

13:30 Обед (самостоятельно). Возможен групповой обед в кафе за дополнительную плату на месте.

12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю — одному из величайших монастырских ансамблей России на берегу Ладоги (XVI в., архитектурный ансамбль при поддержке русских царей).

10:30 Трассовая экскурсия «Преподобный Александр Свирский: история святого Северного Приладожья» — от юности на Валааме до основания обители и чуда явления Святой Троицы.

В пути: авторская трассовая экскурсия об истории и культурах Приладожья — от древних карелов и вепсов до славянского влияния.

06:45 Сбор у ст. м. «Площадь Восстания» (Лиговский пр., 10, ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от «Буквоеда»).

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (ориентировочно взрослый – 2400 руб. /чел., школьник – 2000 руб. /чел., студент – 2400 руб. /чел., пенсионер – 2400 руб. /чел.).

Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Екатерининский дворец – образец архитектуры русского барокко. Интерьеры внутри здания умело воссозданы, благодаря чему прогулка во дворце позволит вам полноценно погрузиться в роскошную жизнь царской знати и расскажет о жизни самих венценосных владельцев изнутри.

11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников: это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы, а также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу.

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров, особенно любимо было место императрицей Екатериной II.

Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. ( ориентировочновзрослый – 1000 руб. /чел., школьник – 800 руб. /чел., студент – 900 руб. /чел., пенсионер – 900 руб. /чел.).

15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» . Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов» , который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Завтрак. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.

Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно взрослый – 1400 руб. /чел., школьник до 12 лет – 1200 руб. /чел.).

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека зависит от выбранного варианта проживания.

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):

1. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес:ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Оптима» (г. Сортавала):

2. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес:ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Хит» (г. Сортавала):

3. Москва 4*. (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 15.05.2026 85800 129450 82750 11.05.2026 - 22.05.2026 84800 127450 83550 18.05.2026 - 29.05.2026 89000 135850 82950 25.05.2026 - 15.06.2026 94600 147050 82150 22.06.2026 - 03.07.2026 93000 143850 82150 29.06.2026 - 10.07.2026 90600 139050 82150 06.07.2026 - 10.08.2026 89000 135850 82150 17.08.2026 - 28.08.2026 87200 132250 82150 24.08.2026 - 14.09.2026 84800 127450 82150

4. Москва 4*. (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 15.05.2026 91800 141050 88700 11.05.2026 - 22.05.2026 90800 139050 89500 18.05.2026 - 29.05.2026 95000 147450 88900 25.05.2026 - 15.06.2026 100600 158650 88100 22.06.2026 - 03.07.2026 99000 155450 88100 29.06.2026 - 10.07.2026 96600 150650 88100 06.07.2026 - 10.08.2026 95000 147450 88100 17.08.2026 - 28.08.2026 93200 143850 88100 24.08.2026 - 14.09.2026 90800 139050 88100

5. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 15.05.2026 90750 132000 - 11.05.2026 - 22.05.2026 92350 135400 - 18.05.2026 - 29.05.2026 97150 145600 - 25.05.2026 - 05.06.2026 102950 157700 - 01.06.2026 - 12.06.2026 103450 158650 - 08.06.2026 - 19.06.2026 102450 156750 - 15.06.2026 - 22.06.2026 101950 155800 - 29.06.2026 - 10.07.2026 100300 151600 - 06.07.2026 - 10.08.2026 98100 146000 - 17.08.2026 - 28.08.2026 95700 140600 - 24.08.2026 - 14.09.2026 92500 133400 - Комфорт 04.05.2026 - 15.05.2026 92850 135500 81450 11.05.2026 - 22.05.2026 94800 139600 81550 18.05.2026 - 29.05.2026 100650 151900 81850 25.05.2026 - 05.06.2026 107400 166000 82450 01.06.2026 - 12.06.2026 107400 166900 82600 08.06.2026 - 19.06.2026 106500 165100 82300 15.06.2026 - 22.06.2026 106500 164200 82150 29.06.2026 - 10.07.2026 104700 159550 82600 06.07.2026 - 10.08.2026 102300 153350 83200 17.08.2026 - 28.08.2026 99000 147500 79900 24.08.2026 - 14.09.2026 94600 139700 75500 Джуниор Сюит 04.05.2026 - 15.05.2026 98800 147750 81450 11.05.2026 - 22.05.2026 101050 152400 81550 18.05.2026 - 29.05.2026 107800 166350 81850 25.05.2026 - 05.06.2026 115650 182500 82450 01.06.2026 - 12.06.2026 116200 183600 82600 08.06.2026 - 19.06.2026 115100 181400 82300 15.06.2026 - 22.06.2026 114550 180300 82150 29.06.2026 - 10.07.2026 112450 175200 82600 06.07.2026 - 10.08.2026 109650 168400 83200 17.08.2026 - 28.08.2026 105750 160900 81100 24.08.2026 - 14.09.2026 100550 150900 78300

6. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 15.05.2026 96750 143600 - 11.05.2026 - 22.05.2026 98350 147000 - 18.05.2026 - 29.05.2026 103150 157200 - 25.05.2026 - 05.06.2026 108950 169300 - 01.06.2026 - 12.06.2026 109450 170250 - 08.06.2026 - 19.06.2026 108450 168350 - 15.06.2026 - 22.06.2026 107950 167400 - 29.06.2026 - 10.07.2026 106300 163200 - 06.07.2026 - 10.08.2026 104100 157600 - 17.08.2026 - 28.08.2026 101700 152200 - 24.08.2026 - 14.09.2026 98500 145000 - Комфорт 04.05.2026 - 15.05.2026 98850 147100 87400 11.05.2026 - 22.05.2026 100800 151200 87500 18.05.2026 - 29.05.2026 106650 163500 87800 25.05.2026 - 05.06.2026 113400 177600 88400 01.06.2026 - 12.06.2026 113400 178500 88550 08.06.2026 - 19.06.2026 112500 176700 88250 15.06.2026 - 22.06.2026 112500 175800 88100 29.06.2026 - 10.07.2026 110700 171150 88550 06.07.2026 - 10.08.2026 108300 164950 89150 17.08.2026 - 28.08.2026 105000 159100 85850 24.08.2026 - 14.09.2026 100600 151300 81450 Джуниор Сюит 04.05.2026 - 15.05.2026 104800 159350 87400 11.05.2026 - 22.05.2026 107050 164000 87500 18.05.2026 - 29.05.2026 113800 177950 87800 25.05.2026 - 05.06.2026 121650 194100 88400 01.06.2026 - 12.06.2026 122200 195200 88550 08.06.2026 - 19.06.2026 121100 193000 88250 15.06.2026 - 22.06.2026 120550 191900 88100 29.06.2026 - 10.07.2026 118450 186800 88550 06.07.2026 - 10.08.2026 115650 180000 89150 17.08.2026 - 28.08.2026 111750 172500 87050 24.08.2026 - 14.09.2026 106550 162500 84250

7. Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 18.05.2026 75000 110650 - 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 13.07.2026 83750 128150 - 20.07.2026 - 31.07.2026 81650 123800 - 27.07.2026 - 17.08.2026 78850 118000 - 24.08.2026 - 04.09.2026 77200 114850 - 31.08.2026 - 14.09.2026 75000 110650 - Бизнес 04.05.2026 - 18.05.2026 76400 113450 69200 25.05.2026 - 01.06.2026 - - 69200 08.06.2026 - 13.07.2026 85150 130950 69200 20.07.2026 - 31.07.2026 82900 126450 69200 27.07.2026 - 17.08.2026 79900 120450 69200 24.08.2026 - 04.09.2026 78400 117450 69200 31.08.2026 - 14.09.2026 76400 113450 69200 Комфорт 04.05.2026 - 18.05.2026 83750 128150 69200 25.05.2026 - 01.06.2026 - - 69200 08.06.2026 - 13.07.2026 93550 147400 69200 20.07.2026 - 31.07.2026 91150 142600 69200 27.07.2026 - 17.08.2026 87950 136200 69200 24.08.2026 - 04.09.2026 86150 132750 69200 31.08.2026 - 14.09.2026 83750 128150 69200

8. Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 18.05.2026 81000 122250 - 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 13.07.2026 89750 139750 - 20.07.2026 - 31.07.2026 87650 135400 - 27.07.2026 - 17.08.2026 84850 129600 - 24.08.2026 - 04.09.2026 83200 126450 - 31.08.2026 - 14.09.2026 81000 122250 - Бизнес 04.05.2026 - 18.05.2026 82400 125050 75150 25.05.2026 - 01.06.2026 - - 75150 08.06.2026 - 13.07.2026 91150 142550 75150 20.07.2026 - 31.07.2026 88900 138050 75150 27.07.2026 - 17.08.2026 85900 132050 75150 24.08.2026 - 04.09.2026 84400 129050 75150 31.08.2026 - 14.09.2026 82400 125050 75150 Комфорт 04.05.2026 - 18.05.2026 89750 139750 75150 25.05.2026 - 01.06.2026 - - 75150 08.06.2026 - 13.07.2026 99550 159000 75150 20.07.2026 - 31.07.2026 97150 154200 75150 27.07.2026 - 17.08.2026 93950 147800 75150 24.08.2026 - 04.09.2026 92150 144350 75150 31.08.2026 - 14.09.2026 89750 139750 75150

9. Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол" Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный номер вид на город 04.05.2026 - 15.05.2026 98450 147750 87750 11.05.2026 - 22.05.2026 101000 153000 87750 18.05.2026 - 29.06.2026 104400 160000 87750 06.07.2026 - 17.07.2026 103350 158050 87750 13.07.2026 - 17.08.2026 101950 155450 87750 24.08.2026 - 04.09.2026 98950 149450 87750 31.08.2026 - 14.09.2026 95950 143450 87750

10. Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол" Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. + «Экстра» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный номер вид на город 04.05.2026 - 15.05.2026 104450 159350 93700 11.05.2026 - 22.05.2026 107000 164600 93700 18.05.2026 - 29.06.2026 110400 171600 93700 06.07.2026 - 17.07.2026 109350 169650 93700 13.07.2026 - 17.08.2026 107950 167050 93700 24.08.2026 - 04.09.2026 104950 161050 93700 31.08.2026 - 14.09.2026 101950 155050 93700

11. Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный мансардный 04.05.2026 - 18.05.2026 110400 171600 - 25.05.2026 - 01.06.2026 107400 165300 - 08.06.2026 - 17.08.2026 110400 171600 - 24.08.2026 - 04.09.2026 107400 165300 - 31.08.2026 - 11.09.2026 104400 159000 - 07.09.2026 - 14.09.2026 103400 156900 -

12. Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 18.05.2026 107600 165650 - 25.05.2026 - 01.06.2026 104900 160250 - 08.06.2026 - 17.08.2026 107600 165650 - 24.08.2026 - 04.09.2026 104900 160250 - 31.08.2026 - 11.09.2026 102200 154850 - 07.09.2026 - 14.09.2026 101300 153050 - Улучшенный 04.05.2026 - 18.05.2026 116350 183150 - 25.05.2026 - 01.06.2026 113200 176850 - 08.06.2026 - 17.08.2026 116350 183150 - 24.08.2026 - 04.09.2026 113200 176850 - 31.08.2026 - 11.09.2026 110050 170550 - 07.09.2026 - 14.09.2026 109000 168450 -

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:

13. Адмиралтейская 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд: + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 15.05.2026 77450 109350 73150 11.05.2026 - 22.05.2026 78850 112750 73750 18.05.2026 - 29.05.2026 79750 114100 74500 25.05.2026 - 05.06.2026 85750 125350 77750 01.06.2026 - 12.06.2026 88400 130650 78750 08.06.2026 - 22.06.2026 86400 126800 77500 29.06.2026 - 10.07.2026 85850 125700 77250 06.07.2026 - 17.07.2026 85550 124950 77250 13.07.2026 - 10.08.2026 85150 123950 77250 17.08.2026 - 28.08.2026 85150 123950 77250 24.08.2026 - 04.09.2026 82150 118400 75750 31.08.2026 - 11.09.2026 79150 112850 74250 07.09.2026 - 14.09.2026 78150 111000 73750 Арт-Стандарт 04.05.2026 - 15.05.2026 79000 112350 73150 11.05.2026 - 22.05.2026 80600 115550 73750 18.05.2026 - 29.05.2026 81500 117200 74500 25.05.2026 - 05.06.2026 87950 129900 77750 01.06.2026 - 12.06.2026 90800 135600 78750 08.06.2026 - 22.06.2026 88350 130700 77500 29.06.2026 - 10.07.2026 87600 129200 77250 06.07.2026 - 17.07.2026 87000 128000 77250 13.07.2026 - 10.08.2026 86200 126400 77250 17.08.2026 - 28.08.2026 86200 126400 77250 24.08.2026 - 04.09.2026 83500 121000 75750 31.08.2026 - 11.09.2026 80800 115600 74250 07.09.2026 - 14.09.2026 79900 113800 73750 Арт-Адмиралъ 04.05.2026 - 15.05.2026 81800 117800 73150 11.05.2026 - 22.05.2026 83400 120800 73750 18.05.2026 - 29.05.2026 84450 122900 74500 25.05.2026 - 05.06.2026 91550 136950 77750 01.06.2026 - 12.06.2026 94700 143150 78750 08.06.2026 - 22.06.2026 92200 138100 77500 29.06.2026 - 10.07.2026 91450 136550 77250 06.07.2026 - 17.07.2026 91000 135650 77250 13.07.2026 - 10.08.2026 90400 134450 77250 17.08.2026 - 28.08.2026 90400 134450 77250 24.08.2026 - 04.09.2026 86950 127700 75750 31.08.2026 - 11.09.2026 83500 120950 74250 07.09.2026 - 14.09.2026 82350 118700 73750

14. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный мансардный 04.05.2026 - 14.09.2026 59950 80550 58700

15. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Внимание: 02.06-05.06.2026 ПМЭФ цены под запрос, цены на переходные даты сверять в он-лайне. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Смарт Стандарт 04.05.2026 - 18.05.2026 87250 127450 - 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 20.07.2026 89000 130950 - 27.07.2026 - 07.08.2026 88550 130200 - 03.08.2026 - 17.08.2026 87950 129200 - 24.08.2026 - 04.09.2026 85850 124850 - 31.08.2026 - 11.09.2026 83750 120500 - 07.09.2026 - 14.09.2026 83050 119050 -

16. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Внимание: 02.06-05.06.2026 ПМЭФ цены под запрос, цены на переходные даты сверять в он-лайне. + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Смарт Стандарт 04.05.2026 - 18.05.2026 93250 139050 - 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 20.07.2026 95000 142550 - 27.07.2026 - 07.08.2026 94550 141800 - 03.08.2026 - 17.08.2026 93950 140800 - 24.08.2026 - 04.09.2026 91850 136450 - 31.08.2026 - 11.09.2026 89750 132100 - 07.09.2026 - 14.09.2026 89050 130650 -

17. Акьян 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания, Маяковская, Чернышевская. В 6 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.+ «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 18.05.2026 103000 154050 - 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 17.08.2026 107200 162800 - 24.08.2026 - 04.09.2026 105400 159050 - 31.08.2026 - 11.09.2026 103600 155300 - 07.09.2026 - 14.09.2026 103000 154050 - Делюкс 04.05.2026 - 18.05.2026 111750 171550 93000 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 17.08.2026 115950 180300 97200 24.08.2026 - 04.09.2026 114150 176550 95400 31.08.2026 - 11.09.2026 112350 172800 93600 07.09.2026 - 14.09.2026 111750 171550 93000

18. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака): + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 18.05.2026 84800 123600 - 25.05.2026 - 05.06.2026 93650 141150 - 01.06.2026 - 12.06.2026 97450 148550 - 08.06.2026 - 29.06.2026 91450 136550 - 06.07.2026 - 17.07.2026 89950 133850 - 13.07.2026 - 10.08.2026 87950 130250 - 17.08.2026 - 28.08.2026 86600 127400 - 24.08.2026 - 14.09.2026 84800 123600 - Улучшенный 04.05.2026 - 18.05.2026 89350 133050 84950 25.05.2026 - 05.06.2026 98200 150600 84950 01.06.2026 - 12.06.2026 102000 158000 84950 08.06.2026 - 29.06.2026 96000 146000 84950 06.07.2026 - 17.07.2026 94650 143150 84950 13.07.2026 - 10.08.2026 92850 139350 84950 17.08.2026 - 28.08.2026 91350 136650 84950 24.08.2026 - 14.09.2026 89350 133050 84950

19. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака): + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 18.05.2026 90800 135200 - 25.05.2026 - 05.06.2026 99650 152750 - 01.06.2026 - 12.06.2026 103450 160150 - 08.06.2026 - 29.06.2026 97450 148150 - 06.07.2026 - 17.07.2026 95950 145450 - 13.07.2026 - 10.08.2026 93950 141850 - 17.08.2026 - 28.08.2026 92600 139000 - 24.08.2026 - 14.09.2026 90800 135200 - Улучшенный 04.05.2026 - 18.05.2026 95350 144650 90900 25.05.2026 - 05.06.2026 104200 162200 90900 01.06.2026 - 12.06.2026 108000 169600 90900 08.06.2026 - 29.06.2026 102000 157600 90900 06.07.2026 - 17.07.2026 100650 154750 90900 13.07.2026 - 10.08.2026 98850 150950 90900 17.08.2026 - 28.08.2026 97350 148250 90900 24.08.2026 - 14.09.2026 95350 144650 90900

20. Ирис 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 15.05.2026 90200 133000 - 11.05.2026 - 18.05.2026 91800 136200 - 25.05.2026 - 05.06.2026 - - - 01.06.2026 - 12.06.2026 - - - 08.06.2026 - 15.06.2026 93200 139000 - 22.06.2026 - 03.07.2026 92750 138250 - 29.06.2026 - 10.07.2026 92150 137250 - 06.07.2026 - 10.08.2026 92150 137250 - 17.08.2026 - 28.08.2026 90800 134400 - 24.08.2026 - 14.09.2026 89000 130600 -

21. Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака): Цены позже.

22. Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак. %. + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 18.05.2026 90750 138650 - 25.05.2026 - 05.06.2026 101400 159800 - 01.06.2026 - 12.06.2026 105900 168500 - 08.06.2026 - 10.08.2026 101250 158950 - 17.08.2026 - 28.08.2026 98850 154150 - 24.08.2026 - 14.09.2026 - - -

23. Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%: + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 18.05.2026 90750 138650 - 25.05.2026 - 05.06.2026 101400 159800 - 01.06.2026 - 12.06.2026 105900 168500 - 08.06.2026 - 10.08.2026 101250 158950 - 17.08.2026 - 28.08.2026 98850 154150 - 24.08.2026 - 14.09.2026 - - -

24. Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%: + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный 04.05.2026 - 15.05.2026 104050 155950 - 11.05.2026 - 10.08.2026 108650 164950 - 17.08.2026 - 28.08.2026 105200 158200 - 24.08.2026 - 14.09.2026 100600 149200 - Премиум 04.05.2026 - 15.05.2026 111450 170750 - 11.05.2026 - 10.08.2026 118450 184550 - 17.08.2026 - 28.08.2026 113200 174200 - 24.08.2026 - 14.09.2026 106200 160400 -

25. Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу: + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Классик 04.05.2026 - 18.05.2026 87600 135850 - 25.05.2026 - 05.06.2026 91200 143050 - 01.06.2026 - 29.06.2026 96000 152650 - 06.07.2026 - 17.07.2026 92400 145450 - 13.07.2026 - 07.09.2026 87600 135850 - 14.09.2026 - 25.09.2026 84150 128950 - Джуниор сюит 04.05.2026 - 18.05.2026 93550 142150 81100 25.05.2026 - 05.06.2026 97150 149350 83500 01.06.2026 - 29.06.2026 101950 158950 86700 06.07.2026 - 17.07.2026 98350 151750 84300 13.07.2026 - 07.09.2026 93550 142150 81100 14.09.2026 - 25.09.2026 89050 133000 78400

26. Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу: + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Классик 04.05.2026 - 18.05.2026 93600 147450 - 25.05.2026 - 05.06.2026 97200 154650 - 01.06.2026 - 29.06.2026 102000 164250 - 06.07.2026 - 17.07.2026 98400 157050 - 13.07.2026 - 07.09.2026 93600 147450 - 14.09.2026 - 25.09.2026 90150 140550 - Джуниор сюит 04.05.2026 - 18.05.2026 99550 153750 87050 25.05.2026 - 05.06.2026 103150 160950 89450 01.06.2026 - 29.06.2026 107950 170550 92650 06.07.2026 - 17.07.2026 104350 163350 90250 13.07.2026 - 07.09.2026 99550 153750 87050 14.09.2026 - 25.09.2026 95050 144600 84350

27. Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 04.05.2026 - 15.05.2026 82050 122650 - 11.05.2026 - 22.05.2026 81650 121850 - 18.05.2026 - 29.05.2026 84050 126650 - 25.05.2026 - 05.06.2026 89050 136750 - 01.06.2026 - 12.06.2026 89750 138200 - 08.06.2026 - 19.06.2026 87950 134500 - 15.06.2026 - 17.08.2026 87250 133050 - 24.08.2026 - 04.09.2026 84850 128250 - 31.08.2026 - 14.09.2026 81650 121850 - Бизнес 04.05.2026 - 15.05.2026 81350 121600 - 11.05.2026 - 22.05.2026 80950 120800 - 18.05.2026 - 29.05.2026 83350 125600 - 25.05.2026 - 05.06.2026 88450 135700 - 01.06.2026 - 12.06.2026 89200 137150 - 08.06.2026 - 19.06.2026 87300 133450 - 15.06.2026 - 17.08.2026 86550 132000 - 24.08.2026 - 04.09.2026 84150 127200 - 31.08.2026 - 14.09.2026 80950 120800 - Комфорт 04.05.2026 - 15.05.2026 81000 122650 69900 11.05.2026 - 22.05.2026 80600 121850 69900 18.05.2026 - 29.05.2026 83000 126650 69900 25.05.2026 - 05.06.2026 88100 136750 69900 01.06.2026 - 12.06.2026 88850 138200 69900 08.06.2026 - 19.06.2026 86950 134500 69900 15.06.2026 - 17.08.2026 86200 133050 69900 24.08.2026 - 04.09.2026 83800 128250 69900 31.08.2026 - 14.09.2026 80600 121850 69900

28. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50% + «Оптима» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Смарт без кухни 04.05.2026 - 15.05.2026 83150 125550 - 11.05.2026 - 18.05.2026 80950 121150 - 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 19.06.2026 86200 131650 - 15.06.2026 - 22.06.2026 - - - 29.06.2026 - 03.08.2026 86200 131650 - 10.08.2026 - 21.08.2026 83950 127150 - 17.08.2026 - 14.09.2026 80950 121150 - Студия 04.05.2026 - 15.05.2026 86250 131600 77600 11.05.2026 - 18.05.2026 84450 127800 77600 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 19.06.2026 87950 135150 77600 15.06.2026 - 22.06.2026 - - - 29.06.2026 - 03.08.2026 87950 135150 77600 10.08.2026 - 21.08.2026 87050 133200 77600 17.08.2026 - 24.08.2026 85850 130600 77600 31.08.2026 - 11.09.2026 84650 128200 77600 07.09.2026 - 14.09.2026 83050 125000 77600

29. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50% + «Хит» (г. Сортавала):

Период действия цен(по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Смарт без кухни 04.05.2026 - 15.05.2026 89150 137150 - 11.05.2026 - 18.05.2026 86950 132750 - 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 19.06.2026 92200 143250 - 15.06.2026 - 22.06.2026 - - - 29.06.2026 - 03.08.2026 92200 143250 - 10.08.2026 - 21.08.2026 89950 138750 - 17.08.2026 - 14.09.2026 86950 132750 - Студия 04.05.2026 - 15.05.2026 92250 143200 83550 11.05.2026 - 18.05.2026 90450 139400 83550 25.05.2026 - 01.06.2026 - - - 08.06.2026 - 19.06.2026 93950 146750 83550 15.06.2026 - 22.06.2026 - - - 29.06.2026 - 03.08.2026 93950 146750 83550 10.08.2026 - 21.08.2026 93050 144800 83550 17.08.2026 - 24.08.2026 91850 142200 83550 31.08.2026 - 11.09.2026 90650 139800 83550 07.09.2026 - 14.09.2026 89050 136600 83550

Отели в Сортавале по системе «Фортуна»*:

*«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Турист выбирает даты, и условную «звёздность».

«Оптима» в Сортавале: Сеурахуоне б/з, Сортавала б/з, Golden Rose б/з, Ладога б/з.;

«Экстра» в Сортавале: Белые ночи 4*.

Отели в Петрозаводске по системе «Фортуна»*:

«Оптима» в Петрозаводске: Ауринко 2*, Петрозаводск б/з, Вилла Айно 2*, Заречная 3*, Акватика 2*, Ладога 3*, Флотилия б/з, Лахти 3*, Илма мини-отель;

«Экстра» в Петрозаводске: Космос Петрозаводск 4*.

Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Карелию:

Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10;

Акьян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19;

Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122;

Невский берег 93 3*. Адрес:Невский просп., 93;

Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.

Скидка детям до 14 лет: 2400 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 800 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 500 руб.

Скидка пенсионерам (РФ): 500 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение стран ЕАЗС): Нижний парк Петергофа (пн) 1300р., Екатерининский дворец (чтв) 1250 р. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.