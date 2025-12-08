Вас ждут незабываемые приключения: знакомство с хаски и оленями, встреча с карельским Дедом Морозом, исследование Петрозаводска, приготовление и дегустация калиток, знакомство с горными пейзажами, вулканами и водопадами.
Программа тура по дням
Петрозаводск. Вотчина карельского Деда Мороза - хаски и олени. Мастер-класс по калиткам
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Завтрак.
10:00 Поездка на Вотчину Талвиукко к хаски и оленям.
13:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
15:30 Мастер-класс по калиткам и обед.
17:00 Заселение в гостиницу.
Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой.
Выбирайте утренние поезда с прибытием до 08:00.
После завтрака в кафе нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями — дружелюбными обитателями вотчины карельского Деда Мороза — Талвиукко.
Сначала прогуляемся по ферме, где живут северные олени и их оленята, покормим их с рук ягелем.
Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.
Пройдемся по атмосферной деревне древних жителей – саам.
Сможем даже зайти к ним в гости в самый настоящий чум.
В резиденции Талвиукко пообщаемся с Дедом Морозом и заглянем в рабочий кабинет, где он разбирает почту и придумывает новогодние чудеса.
Пройдемся по интерактивному пространству, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.
После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатиться с небольшой круг по красивому заснеженному лесу (500 метров).
Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.
Стоимость на дополнительные услуги:
- катание на оленях — дети до 12 лет — 1300 рублей, взрослый — 1500 рублей;
- катание на собачьих упряжках (500 метров) — дети до 12 лет — 1300 рублей, взрослый — 1500 рублей;
- катание на собачьих упряжках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1800 рублей, взрослый — 2000 рублей.
Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):
- катание на оленях — дети до 12 лет — 2300 рублей, взрослый — 2500 рублей;
- катание на собачьих упряжках (500 метров) — дети до 12 лет — 2300 рублей, взрослый — 2500 рублей;
- катание на собачьих упряжках (1500 метров) — дети до 12 лет — 2800 рублей, взрослый — 3000 рублей.
В кафе комплекса можно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.
Вернувшись в город, отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.
Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска.
Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.
Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера.
Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.
А в завершении прогулки нас ждет вкусный мастер-класс по приготовлению национальных пирожков — калиток.
Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете попробовать свои творения с карельским чаем по завершении мастер-класса.
Кулинарные секреты можно будет захватить с собой — они пригодятся вам холодными зимними вечерами.
После насыщенного дня разместимся в гостинице и будем отдыхать.
Ведь завтра предстоит не менее интересный день.
Водопад Кивач. Гора Сампо. Марциальные воды и древний вулкан Гирвас
Завтрак в гостинице и освобождение номеров.
09:30 Отправление на экскурсию.
Обед в течение дня.
17:30 Возвращение в Петрозаводск и трансфер на ж/д вокзал.
Сегодня нас ожидают легенды Севера – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.
После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршрута – горе Сампо.
Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на скованное льдом озеро Кончозеро.
Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.
Следующая остановка – курорт Марциальные воды.
Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.
Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.
Далее движемся в сторону местечка Гирвас.
Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и осмотрим панораму жерла древнего вулкана, от которого остались лишь потоки застывшей лавы.
Зимой вулкан, как правило, заснежен, но окружающий его пейзаж сказочно красив.
По пути остановимся на обед в кафе.
Завершающей точкой маршрута станет водопад Кивач.
В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы. Мы увидим 11-метровый каскад с нескольких смотровых площадок.
Водопад не замерзает полностью, а брызги воды застывают причудливыми льдинками. Также посетим дендрарий с элитными экземплярами карельской березы и музей природы.
К вечеру вернемся в Петрозаводск и поедем на вокзал наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, застывших озер, укрытых снегом лесов и водопадов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Скидка 5% при бронировании тура более чем за 3 месяца до заезда. Цены ниже представлены без учета скидок.
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении — 15 900 руб.;
- при одноместном размещении— 17 900 руб.
Скидки:
- 1000 руб. скидка за доп. место;
- 550 руб. скидка для детей от 3 до 14 лет;
- 400 руб. скидка для льготников.
Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра, Спа-отель Карелия. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
В стоимость тура включены завтраки в отеле.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Варианты проживания
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах.
Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.
В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.
Гостиница «Онежский замок»
Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.
Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.
В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками.
Гостиница «Саквояж»
Отель «Саквояж» расположен в Петрозаводске, в 7 минутах ходьбы от Онежского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Номера располагают местом для работы и собственной ванной комнатой. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак. Кроме того, гости могут посетить близлежащие кафе и рестораны.
Бутик-отель «13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.
Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Питер ИНН»
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
Гостиница «Cosmos»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.
К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Спа-отель Карелия
Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2. Помимо проживания гостиница организовывает экскурсии и спа-туры с расслабляющими программами. Для постояльцев отеля доступны бассейн, ресторан, сауна, парковка и другие услуги.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда)
- Проживание в гостинице
- Работа экскурсовода
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Стандартная стоимость дополнительных услуг: катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
- Катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
- Дети до 12 лет - 1300 руб
- Взрослый - 1500 руб
- Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
- Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
- Дети до 12 лет - 1800 руб
- Взрослый - 2000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.