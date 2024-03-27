Нас ждет новогодний банкет в ресторане, праздничное меню и развлекательная программа с ведущим из Санкт-Петербурга.
Мы посетим главные жемчужины Севера ― горный парк Рускеала, водопад Кивач, а также активные зимние забавы подарят массу положительных эмоций!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Столица Северного Приладожья
Прибытие в г. Сортавалу. Встреча на ж/д вокзале (поезд №160).
Если вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия столицы Северного Приладожья.
Маленький европейский городок, волею судеб, оказавшийся в землях России. Это один из самых древних городов Карелии.
Он имеет статус исторического города общероссийского значения, обладает самобытным архитектурным обликом и располагает многими прекрасными архитектурными объектами.
Город часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.
Сейчас Сортавала — единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка.
Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.
Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.
Около 10 веков назад на южном склоне горы располагался вход в городище Паасо, где сейчас берёт своё начало лесная тропа, ведущая к самой вершине Паасонвуори.
С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии, а в вечернее время ступени тропы освещаются художественной подсветкой.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице «Пийпун Пиха», номер стандарт с удобствами.
Свободное время.
Подготовка к новогоднему банкету.
Новогодний банкет 22:00 ― 04:00.
Праздничное меню, развлекательная программа с ведущим из г. Санкт-Петербурга и дискотека сделают встречу 2024 года яркой и запоминающейся.
Питание: завтрак + обед.
Горный парк Рускеала
Завтрак в кафе отеля (10:00-12:00).
Ориентировочно в 13:30 выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала, переезд.
Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала«Дорога горных мастеров».
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.
Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.
Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Свободное время в парке.
С наступлением темноты в парке зажигаются яркие огни ландшафтного освещения и художественной подсветки величественного мраморного каньона.
Переезд в г. Сортавалу.
Ужин в кафе.
Свободное время.
Питание: завтрак + ужин.
Новогодний Петрозаводск
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров в гостинице до 12:00.
Отправление в столицу Карелии – город Петрозаводск.
В пути посещение питомника ездовых собак ― HUSKYMOA.
Трёхчасовая программа с катанием на ездовых собаках и горячим обедом северной кухни.
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в дом полярника. В гости к известному арктическому путешественнику Виктору Симонову.
Вы узнаете не только интересные факты об Арктике, но и познакомитесь с северными ездовыми собаками трёх пород.
А так же узнаете историю любимца английского принца Гарри и собака ― киноактеров, покорителей Арктики ― участников арктических экспедиций.
Восемьдесят питомцев подарят вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному карельскому лесу. Желающие (18+) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой (картом управляет только инструктор).
Прогуляетесь к дереву желаний и порогу Большой Толли ― живописному незамерзающему порогу на реке Шуя.
А в доме полярника, у камина с живым огнем, вы напишите арктическое письмо, которое донесет и отправит вам известный путешественник ― полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Разве не чудо?!
Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (18+).
Прибытие в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранном отеле города, номера стандарт с удобствами.
Питание: завтрак + обед.
Свободный день или остров Кижи и катание на снегоходах
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
Экскурсии по желанию.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.
7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа. Познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах, на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
Питание: завтрак.
Водопад Кивач
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров в гостинице до 12:00.
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Посещение центра Шунгита.
В пути обед.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!
Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал.
Питание: завтрак + обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/номер
|«Пийпун Пиха»/«Petra»
|2-местный стандарт
61800 руб. /чел.
|1-местный стандарт
72225 руб. /чел.
|Дополнительное место
52600 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет – 1700 рублей.
Варианты проживания
Отель «Пийпун Пиха»
В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.
К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.
Отель «Petra»
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Расстояние до аэропорта Бесовец ― 14,4 км, до железнодорожного вокзала ― 0,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе: (5 завтраков, 3 обеда, 1 ужин)
- Новогодний банкет
- Экскурсия в горном парке Рускеала «мраморный каньон»
- Трехчасовая программа с катанием на ездовых собаках
- Посещение водопада Кивач
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до г. Сортавалы (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Скидка детям до 12 лет – 1700 рублей.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко:
3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе.
Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями.
Экскурсия на остров Кижи через Заонежье
7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.
Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.
Входит ли страховка в стоимость?
На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!