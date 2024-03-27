Снежный Новый год в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Приглашаем вас встретить Новый год в сказочной Карелии! Проведем праздник с друзьями и семьей в окружении зимнего карельского леса.

Нас ждет новогодний банкет в ресторане, праздничное меню и развлекательная программа с ведущим из Санкт-Петербурга.

Мы посетим главные жемчужины Севера ― горный парк Рускеала, водопад Кивач, а также активные зимние забавы подарят массу положительных эмоций!
Снежный Новый год в Карелии
Снежный Новый год в Карелии
Снежный Новый год в Карелии
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Встречаем Новый год на берегу Ладожского озера
Встречаем Новый год на берегу Ладожского озера
Нас ждут праздничный банкет, развлекательная программа у новогодней елки, фейерверк и подарки
Путешествие в дом полярника
Путешествие в дом полярника
У камина с живым огнем, мы напишем арктическое письмо и познакомимся с северными, ездовыми собачками
Отдых на свой вкус
Отдых на свой вкус
При желании сможем посетить остров Кижи и покататься на снегоходах в резиденции Талвиукко

Программа тура по дням

1 день

Столица Северного Приладожья

Прибытие в г. Сортавалу. Встреча на ж/д вокзале (поезд №160).

Если вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия столицы Северного Приладожья.

Маленький европейский городок, волею судеб, оказавшийся в землях России. Это один из самых древних городов Карелии.

Он имеет статус исторического города общероссийского значения, обладает самобытным архитектурным обликом и располагает многими прекрасными архитектурными объектами.

Город часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.

Сейчас Сортавала — единственный в Карелии город, где сохранилась старинная застройка.

Гора Паасо — городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.

Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.

Около 10 веков назад на южном склоне горы располагался вход в городище Паасо, где сейчас берёт своё начало лесная тропа, ведущая к самой вершине Паасонвуори.

С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии, а в вечернее время ступени тропы освещаются художественной подсветкой.

Обед в кафе города.

Размещение в гостинице «Пийпун Пиха», номер стандарт с удобствами.

Свободное время.

Подготовка к новогоднему банкету.

Новогодний банкет 22:00 ― 04:00.

Праздничное меню, развлекательная программа с ведущим из г. Санкт-Петербурга и дискотека сделают встречу 2024 года яркой и запоминающейся.

Питание: завтрак + обед.

Столица Северного ПриладожьяСтолица Северного ПриладожьяСтолица Северного Приладожья
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак в кафе отеля (10:00-12:00).

Ориентировочно в 13:30 выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала, переезд.

Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала«Дорога горных мастеров».

Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии.

Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами.

Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.

Свободное время в парке.

С наступлением темноты в парке зажигаются яркие огни ландшафтного освещения и художественной подсветки величественного мраморного каньона.

Переезд в г. Сортавалу.

Ужин в кафе.

Свободное время.

Питание: завтрак + ужин.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

Новогодний Петрозаводск

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров в гостинице до 12:00.

Отправление в столицу Карелии – город Петрозаводск.

В пути посещение питомника ездовых собак ― HUSKYMOA.

Трёхчасовая программа с катанием на ездовых собаках и горячим обедом северной кухни.

Вы отправитесь в увлекательное путешествие в дом полярника. В гости к известному арктическому путешественнику Виктору Симонову.

Вы узнаете не только интересные факты об Арктике, но и познакомитесь с северными ездовыми собаками трёх пород.

А так же узнаете историю любимца английского принца Гарри и собака ― киноактеров, покорителей Арктики ― участников арктических экспедиций.

Восемьдесят питомцев подарят вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному карельскому лесу. Желающие (18+) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой (картом управляет только инструктор).

Прогуляетесь к дереву желаний и порогу Большой Толли ― живописному незамерзающему порогу на реке Шуя.

А в доме полярника, у камина с живым огнем, вы напишите арктическое письмо, которое донесет и отправит вам известный путешественник ― полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Разве не чудо?!

Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (18+).

Прибытие в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранном отеле города, номера стандарт с удобствами.

Питание: завтрак + обед.

Новогодний ПетрозаводскНовогодний ПетрозаводскНовогодний Петрозаводск
4 день

Свободный день или остров Кижи и катание на снегоходах

Завтрак в кафе гостиницы.

Свободный день.

Экскурсии по желанию.

Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).

Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).

Экскурсия на остров Кижи через Заонежье.

7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа. Познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из д. Оятевщина гостей доставят на остров Кижи на суднах, на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).

Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.

Питание: завтрак.

Свободный день или остров Кижи и катание на снегоходахСвободный день или остров Кижи и катание на снегоходахСвободный день или остров Кижи и катание на снегоходах
5 день

Водопад Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров в гостинице до 12:00.

Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии.

Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Посещение центра Шунгита.

В пути обед.

Отправление к знаменитому водопаду Кивач.В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.

Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!

Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал.

Питание: завтрак + обед.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/номер«Пийпун Пиха»/«Petra»
2-местный стандарт

61800 руб. /чел.

1-местный стандарт

72225 руб. /чел.

Дополнительное место

52600 руб. /чел.

Скидка детям до 12 лет – 1700 рублей.

Варианты проживания

Отель «Пийпун Пиха»

2 ночи

В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.

К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.

Отель «Пийпун Пиха»Отель «Пийпун Пиха»Отель «Пийпун Пиха»Отель «Пийпун Пиха»

Отель «Petra»

2 ночи

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.

Расстояние до аэропорта Бесовец ― 14,4 км, до железнодорожного вокзала ― 0,4 км.

Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»Отель «Petra»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание по программе: (5 завтраков, 3 обеда, 1 ужин)
  • Новогодний банкет
  • Экскурсия в горном парке Рускеала «мраморный каньон»
  • Трехчасовая программа с катанием на ездовых собаках
  • Посещение водопада Кивач
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Проезд до г. Сортавалы (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.

Скидка детям до 12 лет – 1700 рублей.

Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?

Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.

Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко:

3400 руб. /чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел — один на снегоходе.

Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями.

Экскурсия на остров Кижи через Заонежье

7000 руб. /чел. — взр, 6700 руб. /чел. — дети до 16 лет.

Трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км. от г. Петрозаводска.

Входит ли страховка в стоимость?

На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
27 мар 2024
Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
и
12 фев 2024
Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом.
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
О
9 фев 2024
«Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку».
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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