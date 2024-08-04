1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом — экспозиция скульптур на набережной Онежского озера.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в «Верховье». Ориентировочное время прибытия в Верховье в 18:30.

Ужин.

Размещение в номерах, отдых.