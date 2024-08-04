Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом — экспозиция скульптур на набережной Онежского озера.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в «Верховье». Ориентировочное время прибытия в Верховье в 18:30.
Ужин.
Размещение в номерах, отдых.
День отдыха на базе. Экскурсия «Валаам + Рускеала» (за доп. плату)
Завтрак в кафе.
День отдыха на базе.
По желанию за доп. плату экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов).
Стоимость:
- 10500 руб. /взрослые;
- 10300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры старше 60 лет;
- 7600 руб. /дети до 12 лет;
- 4400 руб. /дети до 6 лет с предоставлением места в автобусе и питанием.
Ужин.
День отдыха на базе. Сплав на рафтах (за доп. плату)
Завтрак в кафе.
День отдыха на базе.
По желанию за доп. плату сплав на рафтах с пикником (продолжительность сплава 5–6 часов).
Стоимость:
- 2700 руб. /взрослый;
- 2500 руб. /школьник.
Центра шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
В пути загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Свободное время.
Центральная усадьба Соловецкого монастыря
Ранний подъем.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки, переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице, номера стандарт, с удобствами.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Секирная гора. Ботанический сад - Макарьевская пустынь
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных. Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед.
Свободное время.
Отправление в 16:30, 18:30, 20:30 — заранее сообщайте, какой рейс нужен!
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
Отправление на поезде в Москву/Санкт-Петербург/Петрозаводск.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Загородный отель «Верховье» (25 км от Петрозаводска) + Причал (Кемь) + гостиница на о. Соловки
|Двухместный с удобствами
|60 300
|Одноместный с удобствами
|71 400
|Доп. место
|58 500
Скидки:
- детям до 9 лет включительно — 5 400 руб.;
- детям до 12 лет включительно — 2 900 руб.;
- пенсионерам: женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет — 700 руб.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал»:
- двухместный номер — 4 000 руб.;
- одноместный номер — 3 000 руб.;
- завтрак — 650 руб.
Варианты проживания
Загородный отель «Верховье»
Загородный отель «Верховье» располагается в одноименной деревне, недалеко от поселка Шуя, в Карелии. Он находится в спокойном, уединенном, живописном местечке республики, недалеко от столицы Карелии, Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Отель располагает персональной территорией с огромным количеством вековых сосен, елей и других деревьев. Здесь имеется все необходимое для комфортного проживания, сна и отдыха посетителей.
В распоряжении постояльцев уютное заведение питания (мини-кафе), деревянная баня на дровах, частный бассейн. Для маленьких гостей есть питомник, где живут ручные белки, которых всегда можно покормить орешками. Для любителей спорта и активного досуга работает пункт аренды велосипедов.
Для размещения посетителей предоставляются уютные, комфортабельные коттеджи, рассчитанные на компании от двух до четырех человек максимум.
На территории загородного отеля ежедневно работает кафе, где гости могут отведать блюда русской и национальной кухни республики Карелии. В стоимость проживания включен только завтрак.
К услугам приезжающих посетителей предоставляется место для парковки личного транспорта.
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск, насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта.
Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются.
Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Гостиница «Соловки отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
В стоимость проживания входит завтрак. На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Отель «Соловецкая слобода»
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.
В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга – рыбная ловля и игра в бильярд.
Отель «Приют»
«Приют» это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.
Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Питание, указанное в программе
- Входные билеты в музеи
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. ночь в гостинице «Причал»:двухместный номер - 4 000 руб. одноместный номер - 3 000 руб. завтрак - 650 руб
- Двухместный номер - 4 000 руб
- Одноместный номер - 3 000 руб
- Завтрак - 650 руб
- Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какое время брать билеты?
В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале Петрозаводска. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва — Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше — ожидание.
Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
В последний день тура отправление с Соловков в 16:30, 18:30, 20:30 (заранее сообщайте, какой рейс нужен), трансфер на вокзал Кеми.
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы с Соловков — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Рекомендуем обратно покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости — на Соловках нет касс РЖД.
Какие есть особенности тура?
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.
На о. Кижи, о. Валаам и о. Соловки все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии на о. Кижи, о. Валаам и о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
Есть ли скидки?
Скидки:
- детям до 9 лет включительно — 5 400 руб.;
- детям до 12 лет включительно — 2 900 руб.;
- пенсионерам: женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет — 700 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!