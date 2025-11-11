Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-класс по приготовлению калитки
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Настоящий европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
08:10 Завтрак в городском кафе.
08:50 Встреча с гидом.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Во время экскурсии по городу Петрозаводску вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей города.
Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального собора Александра Невского.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.
На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные, и невозможно сразу догадаться, что они изображают.
Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.
11:00 Трансфер в этническую деревню.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.
По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни. Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике, держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.
Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.
12:30 Прибытие в этническую деревню.
Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка».
Экскурсия по деревне.
Обед «как у бабушки».
14:30-15:00 Завершение программы.
Трансфер на базу отдыха.
По дороге на базу отдыха мы заедем в продуктовый магазин.
16:30-17:00 Заселение на базу отдыха.
19:00 Карельский ужин с наливками.
Баня (доп. плата).
Остров Кижи
08:00 Завтрак.
09:00 Путешествие на остров Кижи через Заонежье.
У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до деревни Оятевщина познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Далее из Оятевщины вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус» или на катере, по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.
В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.
13:00 — Прибытие в Оятевщину, переправа на остров.
13:10-15:00 — Экскурсия на острове Кижи и свободное время.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
17:00-18:00 — поздний обед в Медвежьегорске (включен в стоимость).
20:30 — возвращение на базу.
20:30-21:30 Ужин.
Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Гора Сампо. Марциальные воды
10:00-11:00 Завтрак.
Сбор вещей и освобождение номеров.
11:00 Выезд на экскурсионную программу по золотому кольцу Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды.
11:20 Прибытие в заповедник.
Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы. Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.
Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.
Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.
Сделаем пару фотографий и отправляемся к палеовулкану Гирвас!
12:20 Отправляемся дальше к палеовулкану Гирвас.
13:20 Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.
14:00 Следующая остановка — курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.
Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.
15:00 Отправляемся дальше.
15:30 Гора Сампо — это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро.
Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.
16:30 Трансфер в Петрозаводск.
17:30 Прибытие в город.
Заезд в сувенирный магазин.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Сандал».
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении – 46 400 руб.;
- дети до 12 лет включительно на основном месте – 44 500 руб.;
- дети до 12 лет включительно на дополнительном месте – 39 700 руб.
При заезде взимается залог 1500 руб за номер, который возвращается при выезде.
Варианты проживания
База отдыха «Сандал»
Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (завтраки, обед в 1 и 2 день, ужины в 1, 2 день)
- Входные билеты: водопад Кивач, гора Сампо, вулкан Гирвас, о. Кижи
- Экскурсионная программа на о. Кижи с гидом музея-заповедника «Кижи»
- Экскурсионное обслуживание
- Экскурсионная программа в этнической деревне Рубчойла
- Мастер-класс по карельской кухне
- Транспортное обслуживание
- Двухместное размещение на базе отдыха «Сандал»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Товары и услуги, не регламентированные стандартной программой
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.