Три майских дня в Карелии

Окунитесь в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Карелии всего за три дня! Уютный Петрозаводск, магия Заонежья и всемирно известный остров Кижи, вкус настоящей карельской кухни, Марциальные воды, водопад Кивач,
древний вулкан и незабываемые панорамы северной природы — всё это ждёт вас в насыщенном туре, где каждый момент способен запомниться надолго.

Вы не только познакомитесь с культурой и историей этого удивительного края, но и сможете буквально прикоснуться к её корням: своими руками приготовите калитки, попробуете целебную воду и увидите жемчужину Русского севера.

Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-класс по приготовлению калитки

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Настоящий европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

08:10 Завтрак в городском кафе.

08:50 Встреча с гидом.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводску вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города, познакомитесь с более чем трехсотлетней историей города.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.

На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные, и невозможно сразу догадаться, что они изображают.

Далее мы отправляемся в этническую деревню Рубчойла.

11:00 Трансфер в этническую деревню.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.

По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни. Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике, держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.

Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

12:30 Прибытие в этническую деревню.

Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка».

Экскурсия по деревне.

Обед «как у бабушки».

14:30-15:00 Завершение программы.

Трансфер на базу отдыха.

По дороге на базу отдыха мы заедем в продуктовый магазин.

16:30-17:00 Заселение на базу отдыха.

19:00 Карельский ужин с наливками.

Баня (доп. плата).

2 день

Остров Кижи

08:00 Завтрак.

09:00 Путешествие на остров Кижи через Заонежье.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до деревни Оятевщина познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Далее из Оятевщины вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус» или на катере, по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

13:00 — Прибытие в Оятевщину, переправа на остров.

13:10-15:00 — Экскурсия на острове Кижи и свободное время.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

17:00-18:00 — поздний обед в Медвежьегорске (включен в стоимость).

20:30 — возвращение на базу.

20:30-21:30 Ужин.

3 день

Водопад Кивач. Древний вулкан Гирвас. Гора Сампо. Марциальные воды

10:00-11:00 Завтрак.

Сбор вещей и освобождение номеров.

11:00 Выезд на экскурсионную программу по золотому кольцу Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды.

11:20 Прибытие в заповедник.

Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы. Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.

Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.

Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.

Сделаем пару фотографий и отправляемся к палеовулкану Гирвас!

12:20 Отправляемся дальше к палеовулкану Гирвас.

13:20 Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.

14:00 Следующая остановка — курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.

Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

15:00 Отправляемся дальше.

15:30 Гора Сампо — это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро.

Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

16:30 Трансфер в Петрозаводск.

17:30 Прибытие в город.

Заезд в сувенирный магазин.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Сандал».

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении – 46 400 руб.;
  • дети до 12 лет включительно на основном месте – 44 500 руб.;
  • дети до 12 лет включительно на дополнительном месте – 39 700 руб.

При заезде взимается залог 1500 руб за номер, который возвращается при выезде.

Варианты проживания

База отдыха «Сандал»

2 ночи

Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (завтраки, обед в 1 и 2 день, ужины в 1, 2 день)
  • Входные билеты: водопад Кивач, гора Сампо, вулкан Гирвас, о. Кижи
  • Экскурсионная программа на о. Кижи с гидом музея-заповедника «Кижи»
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экскурсионная программа в этнической деревне Рубчойла
  • Мастер-класс по карельской кухне
  • Транспортное обслуживание
  • Двухместное размещение на базе отдыха «Сандал»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Товары и услуги, не регламентированные стандартной программой
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

