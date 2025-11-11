1 день

Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

~ 07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска со стороны перрона по прибытии поезда № 18. Гид встречает с табличкой «Выходные в Карелии».

Если туристы приехали на более ранних поездах или на своем транспорте, они подходят ко времени встречи на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Завтрак в уютном кафе.

09:30. Выезд на загородную экскурсию «Первый российский курорт «Марциальные воды» — древний вулкан Гирвас — водопад Кивач» (продолжительность 8 часов).

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды» (в 55 км от Петрозаводска), основанного Петром I в XVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Затем путь лежит в район поселка Гирвас.

У вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы – вулкан Гирвас. Это потухший вулкан в русле реки Суна.

Представьте только – он жил около двух миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Обед в кафе.

Далее вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же, в заповеднике «Кивач», увидите настоящую карельскую березу и посетите музей природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

