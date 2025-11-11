Здесь вы не только насладитесь программой, но и сможете провести выходные в окружении удивительной северной природы и насладиться чистым воздухом.
Программа тура по дням
Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
~ 07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска со стороны перрона по прибытии поезда № 18. Гид встречает с табличкой «Выходные в Карелии».
Если туристы приехали на более ранних поездах или на своем транспорте, они подходят ко времени встречи на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Завтрак в уютном кафе.
09:30. Выезд на загородную экскурсию «Первый российский курорт «Марциальные воды» — древний вулкан Гирвас — водопад Кивач» (продолжительность 8 часов).
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды» (в 55 км от Петрозаводска), основанного Петром I в XVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Затем путь лежит в район поселка Гирвас.
У вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы – вулкан Гирвас. Это потухший вулкан в русле реки Суна.
Представьте только – он жил около двух миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Обед в кафе.
Далее вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же, в заповеднике «Кивач», увидите настоящую карельскую березу и посетите музей природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Экскурсия по Петрозаводску. Экскурсии за доп. плату (по желанию)
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по столице Карелии (продолжительность 2 часа).
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Предлагаем за дополнительную плату экскурсии на выбор:
1. Любителям природы и активного отдыха увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя (продолжительность – до 6 часов). Стоимость: взрослый – 3 000 руб. /чел.; ребёнок до 14 лет включительно – 2 700 руб. /чел., ребёнок до 5 лет – бесплатно.
Выезд из Петрозаводска.
Прохождение несложных порогов подарит вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения!
После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере.
Возвращение в город Петрозаводск.
2. Экскурсия на остров Кижи (продолжительность 7 часов). Предварительная стоимость на 2025 г: взрослый – 6 500 руб. /чел.; ребёнок до 16 лет включительно – 4 500 руб. /чел., ребёнок до 5 лет – бесплатно.
Музей-заповедник «Кижи» — это один из крупнейших музеев традиционного деревянного зодчества в России, объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Вы поедете на остров Кижи на «Метеоре» по Онежскому озеру (в пути 1 час 30 минут в одну сторону).
В знаменитом музее под открытым небом вы познакомитесь с храмами Кижского архитектурного ансамбля.
Поразитесь красоте 22-главой Преображенской церкви, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе.
Понаблюдаете за работой мастеров, которые демонстрируют традиционные ремесла.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Отъезд вечерними поездами.
Если вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или на загородной базе отдыха.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного отеля, руб:
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|Отель «Питер Инн» 4*
|13 800 (twin/dbl)
|16 900
|11 900
|Гостиница «Северная» 4*
|13 800 (twin/dbl)
|16 900
|11 900
|Гостиница «Greenfeel» 3*
|13 400
|17 600
|10 300
Скидки:
- дошкольник до 7 лет — 500 руб. /чел.;
- школьник от 8 до 17 лет — 400 руб. /чел.;
- пенсионер (необходимо наличие удостоверения) — 300 руб. /чел.
Обратите внимание! Завтраки в отеле «Greenfeel» привозные.
Варианты проживания
Гостиница «Greenfeel» 3
Гостиница «Greenfeel» располагается в Первомайском районе Петрозаводска. В 1,8 км протягивается Онежское озеро.
К проживанию предлагаются двух- и трехместные номера различной обстановки. В каждом присутствует одна или две удобных кровати, телевизор, небольшой рабочий стол, затемненные шторы.
Вокруг отеля большое количество кафе, столовых, пиццерий и прочих мест, где можно вкусно поесть.
При желании посетить достопримечательности и познакомиться с городом, можно отправиться в парк «Безымянный ручей», который находится неподалёку, или в «Ботанический сад». Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,5 км, до аэропорта — 11,8 км.
Гостиница «Питер Инн» 4
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Гостиница «Северная» 4
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Петрозаводске)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение заповедника «Кивач», Марциальные воды, вулкана Гирвас
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавалы
- Питание и доп. услуги, не включенные в стоимость тура
- Экскурсии за доп. плату: сплав на рафтах по реке Шуя: взрослый - 3 000 руб. /чел. ребёнок до 14 лет включительно - 2 700 руб. /чел., ребёнок до 5 лет - бесплатно. экскурсия на остров Кижи (только в составе тура):взрослый - 6 800 руб. /чел. ребёнок до 17 лет включительно - 4 500 руб. /чел. пенсионер - 6 200 руб. /чел. ребёнок до 4 лет без отдельного места на метеоре - бесплатноэкскурсия в парк Рускеала (ежедневно):взрослый - 4 500 руб. /чел. школьник - 4 050 руб. /чел
- Сплав на рафтах по реке Шуя: взрослый - 3 000 руб. /чел. ребёнок до 14 лет включительно - 2 700 руб. /чел., ребёнок до 5 лет - бесплатно
- Взрослый - 3 000 руб. /чел
- Ребёнок до 14 лет включительно - 2 700 руб. /чел
- Ребёнок до 5 лет - бесплатно
- Экскурсия на остров Кижи (только в составе тура):взрослый - 6 800 руб. /чел. ребёнок до 17 лет включительно - 4 500 руб. /чел. пенсионер - 6 200 руб. /чел. ребёнок до 4 лет без отдельного места на метеоре - бесплатно
- Взрослый - 6 800 руб. /чел
- Ребёнок до 17 лет включительно - 4 500 руб. /чел
- Пенсионер - 6 200 руб. /чел
- Ребёнок до 4 лет без отдельного места на метеоре - бесплатно
- Экскурсия в парк Рускеала (ежедневно):взрослый - 4 500 руб. /чел. школьник - 4 050 руб. /чел
- Взрослый - 4 500 руб. /чел
- Школьник - 4 050 руб. /чел
- Трансфер в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18-20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными.
Как защититься от укуса клеща?
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники безопасности:
- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
- Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
- Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
- Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
- Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
- После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
- Осмотреть всё тело.
- Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
- Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
- Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10–15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
- Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и, как правило, протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. В случае штормового предупреждения в целях безопасности туристов поездка будет заменена на посещение другого тур. объекта. В случае отсутствия такой возможности заказчику возвращается стоимость за неоказанные услуги.
В связи с экономической ситуацией в стране фирма оставляет за собой право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.
Рассадка в автобусе свободная.
Есть ли скидки в туре?
Скидки:
- дошкольник до 7 лет — 500 руб. /чел. ;
- школьник от 8 до 17 лет — 400 руб. /чел. ;
- пенсионер (необходимо наличие удостоверения) — 300 руб. /чел.
Скидки предоставляются по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта гражданина РФ.
Что ещё полезно знать перед отправлением в тур?
В Петрозаводск можно прилететь регулярным авиарейсом. Это быстро и удобно.
Ежедневные рейсы «Москва — Петрозаводск» (перелет 1,5 часа). Также есть прямое авиасообщение с Сочи, Калининградом, Минеральными Водами, Екатеринбургом.
Актуальное расписание можно посмотреть на сайте аэропорта.
Новый современный терминал открыт в 2020 году.
Аэропорт «Петрозаводск» находится в 20 км от города Петрозаводска.
За доп. плату мы организуем трансфер. Подробности уточняйте при бронировании.
Как проходит завтрак в гостинице Greenfeel?
В отеле Greenfeel 3* нет своего кафе. Завтрак привозной.
В гостинице есть общая кухонная зона, где можно разогреть еду, налить чай.
Бесплатно: чай в пакетиках, сахар, посуда, микроволновка, чайник.
Автомат с кофе (платная услуга).
Можно поесть в номере или в общей кухонной зоне.
Меню завтраков:
- пятница: тост с сыром – 1 шт., отварное яйцо – 1 шт., блины с джемом – 2 шт., каша 4 злака на молоке – 200 гр.;
- суббота: творожная запеканка со сметаной – 150г, омлет, батон – 1 кус., турновер с брусникой – 1 шт.