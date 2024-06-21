Вы познакомитесь с Петрозаводском, прогуляетесь по набережной Онежского озера, полюбуетесь кружевом деревянных домов на острове
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами, сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.
Для прибывших ночными поездами — трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
08:00–09:00 Завтрак в ресторане.
09:00–10:30 Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.
Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.
Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.
Закончится экскурсия в пассажирском порту Петрозаводска.
11:00–12:30 Поездка на «метеоре» на остров Кижи.
Вы преодолеете около 70 км по водной глади великого Онежского озера.
Вас поразит синева и бескрайние просторы Онего, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном.
12:30–14:30 Встреча с музейным гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».
Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры.
Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Жемчужиной собрания по праву считается 22-главая Преображенская церковь (1714 г.), высотой 37 метров!
У вас будет возможность посетить не менее живописный зимний храм Покрова Богородицы и увидеть шедевры древнерусского искусства.
После экскурсии обязательно сфотографируйтесь между мельницей̆ и церковью Воскрешения Лазаря, именно оттуда открывается вид на ансамбль, в котором обе церкви сливаются воедино!
14:30–16:00 В свободное время вы сможете самостоятельно пообедать в ресторане на острове, выпить чай с калиткой, приобрести сувениры и прогуляться по острову, наслаждаясь умиротворяющей атмосферой.
16:30–18:00 Обратный переезд на «метеоре» в Петрозаводск.
18:00–19:00 Ужин в ресторане с блюдами карельской кухни.
19:00 Заселение в спа-отель «Карелия» 4* в номера категории «стандарт».
Остров Валаам
Ранний сбор группы, завтрак с собой в ланч-боксах.
06:30–10:30 Выезжаем на автобусе в Северное Приладожье — в город Сортавалу (250 км).
Нам предстоит несложный и очень живописный переезд в западную Карелию.
В пути вы увидите прекрасные озера, густые леса, старинные карельские деревни, скалы и заливы.
11:00–12:00 От причала города Сортавалы вы отправитесь на «метеоре» на остров Валаам.
Ладожское озеро поразит вас своими бескрайними просторами, глубиной и величием.
12:00–13:30 Вас ждут две пешеходные экскурсии.
Первая экскурсия начнется прямо от причала Монастырской бухты.
Здесь вы увидите красивую каменную часовню, построенную в конце 19 века из красного кирпича.
По старинной паломнической лестнице в 62 ступени вы подниметесь на гору Фавор к Валаамскому монастырю.
По пути увидите утопающий в зелени монастырский сад, где растут плодовые деревья и ягодные кустарники.
Спасо-Преображенский собор с его знаменитыми небесно-голубыми куполами является центром ансамбля Центральной усадьбы.
Пройдя через Святые врата, вы попадете на территорию монастыря.
Вы узнаете об истории и архитектуре этого места, а такжепосетите Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.
13:30–14:30 Обед в трапезной.
15:00–16:30 Затем вы переправитесь на «метеоре» в Никоновскую бухту, эта часть острова называется «Новый Иерусалим».
Архитектурным и смысловым центром этой местности является Воскресенский скит.
Вы увидите строгий двухэтажный храм из красного валаамского кирпича, построенный в начале 20 века, а также келейные и хозяйственные корпуса.
По главной монастырской дороге через красивый густой лес вы пройдете до уютного Гефсиманского скита и Гефсиманского сада.
Не спеша, наслаждаясь природой и вдыхая полной грудью чистейший воздух, вы подниметесь на гору Елеон, откуда открываются прекрасные, поэтичные виды на Ладожское озеро.
Паломническая служба Валаамского монастыря оставляет за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на экскурсию «Никольский скит» по техническим причинам/погодным условиям.
17:00–18:00 Обратный переезд на «метеоре» в город Сортавалу.
18:00–22:00 Возвращение в Петрозаводск в гостиницу.
Курорт "Марциальные воды". Заповедник "Кивач". Центр Шунгита
07:00–09:00 После завтрака освобождение номеров. Вас ждет насыщенный день на природе.
09:00–11:00 Небольшой переезд на север и первая остановка — курорт «Марциальные воды».
Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим на базе железистых минеральных источников. Сам царь бывал и лечился здесь 4 раза. В середине прошлого века был открыт музей, посвященный истории курорта.
Вы посетите церковь апостола Петра 18 века, дом смотрителя с уникальной исторической экспозицией и продегустируете воду из трех целебных источников.
11:00–13:00 Поездка в природный заповедник «Кивач».
Водопад Кивач — самый известный водопад Карелии, он уже давно стал местной визитной карточкой и ежегодно притягивает тысячи туристов. Люди устремляются на Кивач, чтобы оценить его мощь и силу, ведь это второй по величине равнинный водопад Европы. Чтобы услышать вековое движение бурной воды и узнать красивую легенду о водопаде.
В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы».
13:30–14:30 Обед в уютном лесном кафе недалеко от заповедника.
15:30–16:30 На обратном пути в Петрозаводск заедем в «Центр Шунгита».
Шунгит — это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Вы узнаете о его свойствах, увидите процесс обработки камня, а после чаепития сможете приобрести сувениры на память.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал, окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в спа-отеле «Карелия» 4* в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура:
- двухместный номер — 36 600 руб. /чел.;
- одноместный номер — 39 700 руб. /чел.;
- дополнительное место — 33 200 руб. /чел.
Дополнительное место для взрослого предоставляется строго по предварительному запросу.
Скидки:
- детям до 12 лет — 4 000 руб.;
- детям до 16 лет —2 500 руб.
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Варианты проживания
Спа-отель «Карелия» 4
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории в отеле «Карелия 4*» (2 ночи)
- 2-разовое питание, указанное в программе: 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- Переезд на "метеоре" из Петрозаводска на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия "Шедевры острова Кижи"
- Переезд на "метеоре" из Сортавалы на остров Валаам и обратно, экскурсионное обслуживание по длинной программе: экскурсия "Центральная Усадьба" - водный переезд в Никоновскую бухту - обед в трапезной - экскурсия "Новый Иерусалим"/"Никольский скит"
- Входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- Посещение курорта «Марциальные воды»
- Посещение «Центра шунгита»
- Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
- Билеты на водный транспорт на посещаемые острова (о. Кижи, о. Валаам)
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тяжелые ли переезды на автобусе и на водном транспорте?
В туре предусмотреныавтобусные переезды на большие расстояния, поездки на водном транспорте на острова и продолжительные пешеходные прогулки. Пожалуйста, учтите данные особенности при выборе тура.
Переезды на «метеоре»/«комете» на о. Кижи и о. Валаам преодолеваются достаточно быстро (около 1 часа) и переносятся вполне легко. Но нужно помнить, что мы будем покорять самые большие озера Европы — Онежское и Ладожское, возможна качка. Поэтому, если вы замечали за собой склонность к «морской болезни», необходимо положить в свою личную аптечку средства от укачивания.
Нужно ли брать с собой юбки/платки для посещения храмов и монастырей?
Данное путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский монастырь), во время экскурсий следует соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также желательно иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени). НО, вы всегда сможете воспользоваться платками и юбками, которые выдаются непосредственно на территории монастырей.
Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 12 лет — 4 000 руб.;
- детям до 16 лет — 2 500 руб.
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я уже не первый раз планирую свое путешествие через турагенство Большая Страна.
Первый раз было путешествие на Камчатку. В этом году в Карелию.
Хочу выразить большую благодарность за организацию тура!
Весь маршрут спланирован с максимальным удобством и комфортом для отдыхающих. Отдельное спасибо за организацию питания.
Все очень понравилось, и я получила незабываемые впечатления от поездки!
Ещё раз спасибо!