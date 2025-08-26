Встречаемся и начинаем путешествие с визита в первый в России курорт, основанный ещё во времена Петра I — Марциальные воды. По пути сделаем остановку у скалы Сампо, где вас ждёт знакомство с карело-финским эпосом «Калевала», а виды с вершины просто потрясающие, так что не забудьте фотоаппарат! В Марциальных водах вы узнаете, как сам Пётр I четырежды проходил лечение на этих железистых источниках. Мы осмотрим источники, попробуем целебные воды, посетим дом смотрителя и, конечно, заглянем в церковь апостола Петра.

Затем отправимся к вулкану Гирвас — одному из самых древних палеовулканов Земли, возраст которого составляет целых 2,5 миллиарда лет. Далее наш маршрут приведёт нас в заповедник «Кивач», старейший природный заповедник страны, где находится второй по величине равнинный водопад с одноимённым названием, ставший достопримечательностью ещё в царские времена.

Вечером вернёмся в Петрозаводск.

В зимний период вулкан Гирвас не посещаем.