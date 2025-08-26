Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
В увлекательном путешествии по Карелии только в вашей компании история, природа и культура переплетутся в уникальный узор. Начнём с посещения Марциальных вод — первого курорта России, где лечился сам Пётр читать дальше
I. Поднимемся на скалу Сампо — вы вдохновитесь эпосом «Калевала» и насладитесь потрясающими видами.
Далее вас ждёт древний вулкан Гирвас, возраст которого более 2,5 миллиардов лет, а затем — знаменитый водопад Кивач, ставший достопримечательностью ещё в царские времена.
В парке викингов вы сможете примерить доспехи, узнаете, как строились корабли, и устроить фотосессию.
А в горном парке «Рускеала» поговорим о добыче мрамора, который использовался для строительства дворцов Санкт-Петербурга.
Описание тура
Организационные детали
Важно учитывать прогноз погоды перед поездкой в Карелию. Подземная экскурсия в горном парке не будет возможна из-за очередей. Мы советуем неспешно прогуляться по парку. Если требуется сопровождение гида-водителя в горном парке, нужно будет оплатить его вход отдельно.
Программа тура по дням
1 день
Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас, заповедник «Кивач»
Встречаемся и начинаем путешествие с визита в первый в России курорт, основанный ещё во времена Петра I — Марциальные воды. По пути сделаем остановку у скалы Сампо, где вас ждёт знакомство с карело-финским эпосом «Калевала», а виды с вершины просто потрясающие, так что не забудьте фотоаппарат! В Марциальных водах вы узнаете, как сам Пётр I четырежды проходил лечение на этих железистых источниках. Мы осмотрим источники, попробуем целебные воды, посетим дом смотрителя и, конечно, заглянем в церковь апостола Петра.
Затем отправимся к вулкану Гирвас — одному из самых древних палеовулканов Земли, возраст которого составляет целых 2,5 миллиарда лет. Далее наш маршрут приведёт нас в заповедник «Кивач», старейший природный заповедник страны, где находится второй по величине равнинный водопад с одноимённым названием, ставший достопримечательностью ещё в царские времена.
Вечером вернёмся в Петрозаводск.
В зимний период вулкан Гирвас не посещаем.
2 день
Ладожское озеро, парк викингов «Бастион»
Сегодня мы отправимся к Ладожскому озеру — одному из крупнейших озёр Европы! По пути в город Сортавала, основанный ещё в 15 веке, посетим колоритный музей, где вам откроются тайны быта крестьян, геологии Приладожья и многое другое.
В Карелии, словно в путешествии во времени, можно посетить и неолит, и Средневековье, и 18 век. Мы перенесёмся в Средневековье и посетим парк викингов «Бастион». Здесь нет скучных экскурсоводов — всё происходит в атмосфере средневекового поселения, а местные жители увлечены своими делами. Здесь вас ждёт возможность примерить доспехи викингов, принять участие в мастер-классах и узнать, как строились корабли, на которых викинги бороздили моря. Кроме того, вы сможете устроить настоящую фотосессию в зале для шумных пиров.
Ночь в городе Сортавала.
3 день
Горный парк «Рускеала», водопад Ахинкоски, Паасо
В этот день мы снова совершим путешествие во времени, на этот раз в эпоху царской России и железных дорог. Настоящий паровоз на паровой тяге (при желании, за доплату) доставит нас в горный парк «Рускеала», где вы узнаете о добыче мрамора, который использовался для строительства дворцов Санкт-Петербурга.
Также Карелия знаменита своей кинематографической историей: многие фильмы, такие как «Любовь и голуби», «Остров», «Охота на пиранью», были сняты на этих живописных землях. Мы посетим водопад Ахинкоски, знакомый по фильму «А зори здесь тихие».
Затем поднимемся на скалу Паасо, где в старину прятались карелы от шведских захватчиков. К вечеру вернёмся в город Сортавала, завершение тура. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-водителем
Посещение долины Зайцев и музея «У мастера»
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
Проживание
Питание
Билеты на ретропоезд в горный парк «Рускеала» - 1800 ₽ (возможны льготы)
Входные билеты (возможны льготы):
Скала Сампо - 400 ₽
Заповедник «Кивач» - 320 ₽
Марциальные воды - 150 ₽
Парк викингов «Бастион» - 1000 ₽
Горный парк «Рускеала» - 650 ₽
Вулкан Гирвас - 250 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завершение: Сортавала, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария и Руслан — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы — семейная пара:) 10 лет проработали на Камчатке, где проводили многодневные походы на лошадях для немцев. Но наш дом — это Карелия, и с 2019 года мы работаем в читать дальше
нашем любимом краю тысячи озёр и рек! Благодаря работе с немцами мы привыкли обеспечивать сервис даже там, где его нет, и можем предложить своим гостям окунуться вглубь Карелии, познакомиться как с южными, так и с северными районами! Ведь Карелия — это не только Кижи и Рускеала: это и старинная карельская игра кююккя, и послания из далёкого прошлого на берегах озёр, и национальный эпос «Калевала», и старинные карельские деревни, и древние монастыри, и звенящая тишина леса, и шёпот трав под ногами…
Конечно же, мы разрабатываем экскурсии и по индивидуальным заказам, а также организуем паломнические поездки по святым местам Карелии (кстати, Мария является звонарём в одном из старейших соборов Петрозаводска!).
Рады каждому гостю! До встречи!
Ольга
26 авг 2025
Выбрали Марию и Руслана по отзывам на Трипстере и не ошиблись! Без них мы за такой короткий период (3 дня) ни за что бы не посмотрели столько интересных мест. Они читать дальше
познакомили нас с интересными людьми, которые также помогли влюбиться в Карелию. Мария и Руслан помогали ценными лайфхаками получить максимум комфорта в путешествии. Все было организовано интересно, четко и понятно. Они прислушивались к нашим пожеланиям, подстраивались под них, везде сопровождали. Дали много полезных советов по выбору мест проживания, ресторанов, сувениров. С их помощью поездка получилась интересной и насыщенной, очень довольны! Будем рекомендовать друзьям.
И
Ирина
26 авг 2025
Отличное получилось путешествие по Карелии. Были впервые - за три дня увидели огромное количество красивейших и значимых мест! Собирали в лесу чернику, любовались невероятными видами. Мария - прекрасный рассказчик карельской истории. Гиды очень заботливые - дали много полезных инструкций - как лучше, где лучше. Заранее помогли простроить маршрут, рекомендации по проживанию и локациям. Нам все очень понравилось!