Загадочная гора Сампо, курорт Марциальные воды, древний палеовулкан Гирвас, могучий водопад Кивач, легендарный остров Кижи, знаменитый горный парк Рускеала — эти и многие другие интересные места ждут вас в гости. С расширенной версией тура можно ознакомиться по ссылке.
Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Крепость Корела. Эко-парк «Долина водопадов»
08:00 Отправление на автобусе из Санкт-Петербурга.
11:00 Прибытие в г. Приозерск и экскурсия по крепости Корела – старинному фортификационному сооружению.
13:00 Прогулка по г. Лахденпохья: улочки с домами финской постройки, парк с героями эпоса «Калевала».
13:30 Обед в кафе.
14:15 Посещение эко-парка «Долина водопадов». Прогулка по эко-тропе вдоль реки Иййоки, на которой друг за другом расположились четыре небольших водопада.
17:00 Прибытие в Сортавалу и размещение в гостинице.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Сортавале. Остров Валаам
Завтрак.
09:10-10:50 Обзорная экскурсия по Сортавале с осмотром местной архитектуры — памятников северного модерна.
11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам. Переход по Ладожскому озеру — 50 мин.
11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.
Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».
Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.
Постный обед в трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.
16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавалу.
18:15 Ужин, свободное время и отдых.
Обратите внимание! В случае шторма и отмены рейсов метеора в течение 3 дней, поездка на о. Валаам заменяется экскурсией на водопад Белые Мосты (Юканкоски) на автомобиле «УРАЛ» и посещением месторождения гранатов-альмадинов с их добычей.
Ладожские шхеры. Галерея Кронида Гоголева. Исторический парк «Бастион». Гора Паасо. Мастер-класс по калиткам
09:00 Завтрак.
09:30-11:30 Прогулка на катерах по Ладожским шхерам — уникальной экосистеме из каменных островов, скал и заливов.
Высадка на один из островов.
11:45-12:45 Посещение галереи Кронида Гоголева с экспозицией картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.
13:00-13:40 Обед в кафе.
14:00 Экскурсия в исторический парк «Бастион» — большую интерактивную площадку, где посетители непосредственно погружаются в эпоху викингов.
16:00-18:30 Подъем на гору Паасо, на вершине которой находятся остатки древнего городища карел.
Прогулка по парку Ваккосалми в центре Сортавала и подъем по старинным ступенькам на гору Кухавуори с видом на город.
18:30 Ужин и мастер-класс по калиткам.
Горный парк Рускеала. Выезд в Петрозаводск. Водопады Ахинкоски
08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.
09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или в 10:05 на ретропоезде (билеты покупаются самостоятельно).
11:30 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа). Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.
Свободное время для прогулок и развлечений в парке.
15:00 Обед в ресторане «Гард».
15:30 Выезд в Петрозаводск. В пути – 4 часа.
Остановка у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоки. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».
Для желающих – экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.
21:15 Прибытие в Петрозаводск.
Ужин и размещение в гостинице.
Экскурсия по Петрозаводску. Интерактивная выставка. Концерт национального ансамбля
Завтрак в гостинице.
10:00 Большая обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Знакомство с промышленной историей города на бывшей площадке завода и посещение храма Александра Невского.
12:30 Интерактивная выставка, посвященная культурному символу Карелии — карело-финскому эпосу «Калевала».
14:30 Обед.
16:00 Концерт национального ансамбля «Кантеле», выступающего с 1936 года. Артисты представят инструментальные, вокальные и танцевальные номера.
Свободное время и отдых.
Набережная Онежского озера. Остров Кижи
Завтрак в гостинице.
Прогулка по главному променаду столицы Карелии – набережной вдоль Онежского озера.
09:30 Сбор на речном вокзале.
10:00 Отправление на метеоре на о. Кижи. Переход по озеру – 1,5 ч.
11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни. Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.
Свободное время.
15:30 Отправление на метеоре в Петрозаводск.
17:00 Прибытие на Речной вокзал.
18:00 Поздний обед в гостинице.
Свободное время.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию по достопримечательностям вблизи Петрозаводска:
- Гора Сампо – туристический комплекс с арт-объектами и красивым видом на лес и озеро Кончозеро с вершины.
- Марциальные воды – первый российский курорт, открытый Петром I. На территории три скважины с целебной водой с высоким содержанием железа.
- Палеовулкан Гирвас – застывшие потоки лавы на месте древнего жерла и живописная природа вокруг. Недаром здесь снималось множество кинокартин.
14:15 Обед.
14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.
17:00 Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах с удобствами в гостиницах Сортавалы и Петрозаводска.
Скидка 5% от 3 до 6 месяцев до начала тура. Цены ниже представлены без скидки.
Стоимость тура на 1 человека:
- одноместное размещение – 154 900 руб. /чел.;
- двухместное размещение – 138 900 руб. /чел.;
- доп. место при двухместном размещении – 129 900 руб. /чел.
Скидки:
- дети с 3-14 лет – 8 500 руб. /чел.;
- пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп – 4 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Гостиница «Родина»
«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-Fi.
Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК-телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а также халаты и косметические средства.
В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Гостиница «Ладога»
«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Отель «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.
Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Отель «Белые ночи»
Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».
Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.
Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.
Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.
Гостиница «Каунис»
«Каунис» располагается в самом центре города Сортавала. Здесь представлены все условия для комфортного отдыха. На всей территории доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, телефон, кабельное телевидение. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями. Каждому постояльцу предоставляется набор полотенец.
Гости могут посетить кафе, столовые и рестораны, которые находятся в шаговой доступности.
В пределах двух километров расположена площадь Кирова, Никольская церковь, достопримечательность Ротонда, музей Северного Приладожья.
Гостиница «Валоранта»
Отель VALORANTA расположен на берегу Ладожского озера, в исторической части города Сортавала — там, где когда-то находился оживлённый порт Северного Приладожья.
VALORANTA — место, где можно почувствовать спокойствие северной природы и силу Ладожского озера.
На территории VALORANTA вы можете посетить ресторан «ВОЛНА», находящийся в этом же здании.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Отель «Онежский замок»
Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.
К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.
При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».
Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.
Отель «Саквояж впечатлений»
Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель «Petra»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.
СПА Отель «Карелия»
Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.
Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (6 завтраков, 7 обедов, 3 ужина (2 - в Сортавала, 1 - в Петрозаводске)
- Мастер-класс по карельским калиткам
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на метеорах на о. Кижи и о. Валаам
- Катание на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Билеты на ретропоезд
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять обязательно:
- репеллент;
- головной убор;
- удобную обувь;
- дождевик;
- солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что посетим?
- крепость Корела;
- эко-парк Долина водопадов;
- г. Лахденпохья;
- г. Сортавала;
- музей Кронида Гоголева;
- о. Валаам;
- Ладожские шхеры;
- гора Паасо;
- исторический парк «Бастион»;
- горный парк Рускеала;
- водопады Ахинкоски;
- г. Петрозаводск;
- о. Кижи;
- арт-объект Долина зайцев;
- гора Сампо;
- водопад Кивач;
- Марциальные воды;
- вулкан Гирвас.