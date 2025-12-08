А ещё вас ждёт встреча с дружелюбными хаски и оленями и знакомство с саамскими жилищами в этно-парке!
Программа тура по дням
Зимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко
08:00 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
08:10 Завтрак в кафе в формате шведского стола.
08:30 Экскурсия по столице Карелии: история города и прогулка по набережной Онежского озера с осмотром памятников и арт-объектов.
11:00 Отправление в этно-парк на Вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко.
Посещение самого большого в России питомника спортивных ездовых собак, где живут и тренируются аляскинские хаски, аляскинские маламуты и сибирские хаски. Прогулка по оленьей ферме.
Осмотр саамских жилищ в этно-парке.
Визит в резиденцию карельского Деда Мороза: встреча с Талвиукко, интерактивная экспозиция «Времена года». Бонус – катание на финских санях.
По желанию за дополнительную стоимость – катание на собачьей и оленьей упряжке.
15:00 Возвращение в Петрозаводск и заселение в гостиницу.
Свободное время.
Горный парк Рускеала
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на автобусе в горный парк Рускеала. В пути – 3,5-4 часа.
По дороге остановки и рассказ экскурсовода об истории Карелии.
Посещение рускеальских водопадов на р. Тохмойоки. По желанию – прогулка по эко-тропе.
14:00 Прибытие в Рускеалу и пешеходная экскурсия по мраморному каньону (продолжительность – 1 час).
15:00-17:30 Свободное время в парке.
17:30 Отправление в г. Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
Отдых
Водопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные воды
Завтрак в гостинице и освобождение номеров.
09:30 Экскурсия «Золотое кольцо Карелии».
Гора Сампо с арт-объектами и красивым видом на окрестности.
Первый российский курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Дегустация целебной воды, насыщенной железом.
Местечко Гирвас и остатки древнего вулкана.
Водопад Кивач – природный шедевр, воспетый поэтами, и символ Карелии.
Остановка на обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
17:30 Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на 1 человека в новогодний период (заезды с 29 декабря по 11 января):
- при двухместном размещении — 37 500 руб.;
- при одноместном размещении— 42 500 руб.
Скидки:
- для детей от 4 до 14 лет — 2 500 руб. /чел.;
- для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 500 руб. /чел;
- для групп от 5 человек действует скидка 7%.
Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
В стоимость тура включены завтраки в отеле.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах.
Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.
В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.
Отель «Онежский замок»
Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.
Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.
В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Бутик-отель «13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.
Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Питер ИНН»
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» расположен в Петрозаводске, в 7 минутах ходьбы от Онежского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Номера располагают местом для работы и собственной ванной комнатой. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак. Кроме того, гости могут посетить близлежащие кафе и рестораны.
Отель «Cosmos»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.
К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака)
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Работа экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Стандартная стоимость дополнительных услуг: катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
- Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть на данный тур?
На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены указаны без скидки.