Зима в Карелии — это уникальная возможность погрузиться в мир зимней сказки: бескрайние снежные просторы, живописные пейзажи и кристально чистый воздух! Вас ждут незабываемые впечатления от посещения самых известных достопримечательностей Карелии в зимнем убранстве: водопада Кивач, мраморного каньона Рускеала и горы Сампо. А ещё вас ждёт встреча с дружелюбными хаски и оленями и знакомство с саамскими жилищами в этно-парке!

Гора Сампо с арт-объектами и красивым видом на окрестности.

17:30 Отправление в г. Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.

14:00 Прибытие в Рускеалу и пешеходная экскурсия по мраморному каньону (продолжительность – 1 час).

Посещение рускеальских водопадов на р. Тохмойоки. По желанию – прогулка по эко-тропе.

По дороге остановки и рассказ экскурсовода об истории Карелии.

09:00 Отправление на автобусе в горный парк Рускеала. В пути – 3,5-4 часа.

15:00 Возвращение в Петрозаводск и заселение в гостиницу.

По желанию за дополнительную стоимость – катание на собачьей и оленьей упряжке.

Визит в резиденцию карельского Деда Мороза : встреча с Талвиукко, интерактивная экспозиция «Времена года». Бонус – катание на финских санях.

Посещение самого большого в России питомника спортивных ездовых собак , где живут и тренируются аляскинские хаски, аляскинские маламуты и сибирские хаски. Прогулка по оленьей ферме.

08:30 Экскурсия по столице Карелии: история города и прогулка по набережной Онежского озера с осмотром памятников и арт-объектов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека в новогодний период (заезды с 29 декабря по 11 января):

при двухместном размещении — 37 500 руб.;

при одноместном размещении— 42 500 руб.

Скидки:

для детей от 4 до 14 лет — 2 500 руб. /чел.;

для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 500 руб. /чел;

для групп от 5 человек действует скидка 7%.

Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

В стоимость тура включены завтраки в отеле.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.