Зима в Карелии. Трёхдневный тур на новогодние праздники

Зима в Карелии — это уникальная возможность погрузиться в мир зимней сказки: бескрайние снежные просторы, живописные пейзажи и кристально чистый воздух! Вас ждут незабываемые впечатления от посещения самых известных достопримечательностей Карелии в зимнем убранстве: водопада Кивач, мраморного каньона Рускеала и горы Сампо.

А ещё вас ждёт встреча с дружелюбными хаски и оленями и знакомство с саамскими жилищами в этно-парке!
Программа тура по дням

1 день

Зимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

08:10 Завтрак в кафе в формате шведского стола.

08:30 Экскурсия по столице Карелии: история города и прогулка по набережной Онежского озера с осмотром памятников и арт-объектов.

11:00 Отправление в этно-парк на Вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Посещение самого большого в России питомника спортивных ездовых собак, где живут и тренируются аляскинские хаски, аляскинские маламуты и сибирские хаски. Прогулка по оленьей ферме.

Осмотр саамских жилищ в этно-парке.

Визит в резиденцию карельского Деда Мороза: встреча с Талвиукко, интерактивная экспозиция «Времена года». Бонус – катание на финских санях.

По желанию за дополнительную стоимость – катание на собачьей и оленьей упряжке.

15:00 Возвращение в Петрозаводск и заселение в гостиницу.

Свободное время.

2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на автобусе в горный парк Рускеала. В пути – 3,5-4 часа.

По дороге остановки и рассказ экскурсовода об истории Карелии.

Посещение рускеальских водопадов на р. Тохмойоки. По желанию – прогулка по эко-тропе.

14:00 Прибытие в Рускеалу и пешеходная экскурсия по мраморному каньону (продолжительность – 1 час).

15:00-17:30 Свободное время в парке.

17:30 Отправление в г. Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.

21:00 Прибытие в Петрозаводск.

Отдых

3 день

Водопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные воды

Завтрак в гостинице и освобождение номеров.

09:30 Экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Гора Сампо с арт-объектами и красивым видом на окрестности.

Первый российский курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Дегустация целебной воды, насыщенной железом.

Местечко Гирвас и остатки древнего вулкана.

Водопад Кивач – природный шедевр, воспетый поэтами, и символ Карелии.

Остановка на обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

17:30 Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал.

Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека в новогодний период (заезды с 29 декабря по 11 января):

  • при двухместном размещении — 37 500 руб.;
  • при одноместном размещении— 42 500 руб.

Скидки:

  • для детей от 4 до 14 лет — 2 500 руб. /чел.;
  • для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 500 руб. /чел;
  • для групп от 5 человек действует скидка 7%.

Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

В стоимость тура включены завтраки в отеле.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Отель «Прионежский»

2 ночи

Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах.

Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.

В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.

Отель «Онежский замок»

2 ночи

Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.

Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.

В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Бутик-отель «13 стульев»

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.

Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.

Гостиница «Питер ИНН»

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

Отель «Саквояж»

2 ночи

Отель «Саквояж» расположен в Петрозаводске, в 7 минутах ходьбы от Онежского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Номера располагают местом для работы и собственной ванной комнатой. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак. Кроме того, гости могут посетить близлежащие кафе и рестораны.

Отель «Cosmos»

2 ночи

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.

К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Гостиница «Петра»

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Работа экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  Стандартная стоимость дополнительных услуг: катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
  • Катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
  • Дети до 12 лет - 1300 руб
  • Взрослый - 1500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
  • Дети до 12 лет - 1800 руб
  • Взрослый - 2000 руб
  Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
  • Катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб
  • Дети до 12 лет - 2300 руб
  • Взрослый - 2500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
  • Дети до 12 лет - 2800 руб
  • Взрослый - 3000 руб
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть на данный тур?

На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены указаны без скидки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
