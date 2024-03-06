1 день

Экскурсия по столице Карелии. Посещение центра Karelian Design

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 «Москва — Петрозаводск» (~07:50).

Гид встречает на перроне у здания ж/д вокзала с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер до места проведения экскурсии.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение центра Karelian Design.

Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.

Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.

Обед с элементами национальной кухни.

Размещение в гостинице по расчетному часу (с 15:00).



За доп. плату экскурсии на выбор: