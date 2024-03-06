Зимние выходные в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Карелия зимой волшебна! Она подарит вам сказочное путешествие по заснеженному лесу, знакомство с новыми друзьями, общение с природой, свежий воздух и хорошее настроение! По индивидуальным запросам эта программа может быть организована в любые даты и на любое количество человек.
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Зимние выходные в Карелии
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
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Что вас ожидает:

Выходные для всей семьи!
Выходные для всей семьи!
Подарите своей семье интересные и активные выходные в Карелии
Знакомство со столицей Карелии
Знакомство со столицей Карелии
Прогуляемся по красивой городской набережной вдоль Онежского озера
Незабываемый парк «Рускеала»
Незабываемый парк «Рускеала»
Увидим невероятный мраморный каньон, в котором все оттенки мрамора как на ладони

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по столице Карелии. Посещение центра Karelian Design

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 «Москва — Петрозаводск» (~07:50).

Гид встречает на перроне у здания ж/д вокзала с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер до места проведения экскурсии.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение центра Karelian Design.

Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.

Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.

Обед с элементами национальной кухни.

Размещение в гостинице по расчетному часу (с 15:00).


За доп. плату экскурсии на выбор:

  • Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей.
  • Сафари на снегоходах (проводится при достаточном снежном покрове. В случае отсутствия снега снегоходы могут быть заменены на квадроциклы).
Экскурсия по столице Карелии. Посещение центра Karelian DesignЭкскурсия по столице Карелии. Посещение центра Karelian DesignЭкскурсия по столице Карелии. Посещение центра Karelian DesignЭкскурсия по столице Карелии. Посещение центра Karelian Design
2 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала».

Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).

По пути остановка на Рускеальских водопадах на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату).

Экскурсия по горномц парку «Рускеала» (наземная, пешеходная).

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Возвращение в Петрозаводск вечером.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»
3 день

Водопад Кивач. Гора Сампо. Курорт Марциальные воды

Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров.

Экскурсия на водопад Кивач, гору Сампо и курорт Марциальные воды.

Начинается экскурсия с горы «Сампо». Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. Вид с горы Сампо на окрестности открывается потрясающий!

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Обед за доп. плату.

В завершении экскурсии посетим природный шедевр — водопад «Кивач».

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».

Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают. Здесь же вы также увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 17:00.

До новых встреч в Карелии!

Водопад Кивач. Гора Сампо. Курорт Марциальные водыВодопад Кивач. Гора Сампо. Курорт Марциальные водыВодопад Кивач. Гора Сампо. Курорт Марциальные воды

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 4 человек):

РазмещениеСтоимость

Гостиница «Северная» 4*

Завтрак — «шведский стол»

23 200 руб. /чел. – в 2-местном номере

26 400 руб. /чел. – 1-местное размещение

22 400 руб. /чел. – на доп. месте

Гостиница «PETRA» 3*

Комплексные завтраки

Номера под запрос — уточняйте наличие при бронировании

стоимость уточняется

Скидки на тур:

  • ребенок до 6 лет — 1 000 руб. /чел.;
  • ребенок от 7 до 16 лет — 500 руб. /чел;
  • пенсионер от 60 лет — 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Гостиница «Северная» расположена в деловом и культурном центре города, имеет охраняемую автостоянку. Удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы находятся железнодорожный и речной вокзалы, набережная Онежского озера.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым. Номера оснащены кондиционером, цветным телевизором, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.

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Отель «Petra» 3

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3Отель «Petra» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение центра «Karelian Design»
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия на гору Сампо, курорт "Марциальные воды", в заповедник "Кивач"
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги, не включенные в стоимость тура
  • Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (включено транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, чаепитие, экскурсия в питомник к собакам и оленям) - 2 200 руб. /чел
  • Сафари на снегоходах (2 часа):при посадке 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 8 000 руб. /чел. дополнительно оплачивается трансфер к месту начала катания в одну сторону: легковая машина - 2 500 руб. минивэн (до 7 человек) - 3 000 руб. программа проводится при достаточном снежном покрове, случае отсутствия снега снегоходы могут быть заменены на квадроциклы
  • При посадке 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел
  • При посадке 1 человек на снегоходе - 8 000 руб. /чел
  • Дополнительно оплачивается трансфер к месту начала катания в одну сторону: легковая машина - 2 500 руб. минивэн (до 7 человек) - 3 000 руб
  • Легковая машина - 2 500 руб
  • Минивэн (до 7 человек) - 3 000 руб
  • Программа проводится при достаточном снежном покрове, случае отсутствия снега снегоходы могут быть заменены на квадроциклы
  • Экотропа на Рускеальских водопадах: взрослый - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
  • Взрослый - 400 руб. /чел
  • Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
6 мар 2024
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали
К
23 янв 2024
Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
Ю
21 янв 2024
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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