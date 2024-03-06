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Программа тура по дням
Экскурсия по столице Карелии. Посещение центра Karelian Design
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 «Москва — Петрозаводск» (~07:50).
Гид встречает на перроне у здания ж/д вокзала с табличкой «Выходные в Карелии».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:58), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер до места проведения экскурсии.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Посещение центра Karelian Design.
Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.
Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.
Обед с элементами национальной кухни.
Размещение в гостинице по расчетному часу (с 15:00).
За доп. плату экскурсии на выбор:
- Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей.
- Сафари на снегоходах (проводится при достаточном снежном покрове. В случае отсутствия снега снегоходы могут быть заменены на квадроциклы).
Горный парк «Рускеала»
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала».
Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).
По пути остановка на Рускеальских водопадах на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату).
Экскурсия по горномц парку «Рускеала» (наземная, пешеходная).
С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Возвращение в Петрозаводск вечером.
Водопад Кивач. Гора Сампо. Курорт Марциальные воды
Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров.
Экскурсия на водопад Кивач, гору Сампо и курорт Марциальные воды.
Начинается экскурсия с горы «Сампо». Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. Вид с горы Сампо на окрестности открывается потрясающий!
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Обед за доп. плату.
В завершении экскурсии посетим природный шедевр — водопад «Кивач».
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».
Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают. Здесь же вы также увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 17:00.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 4 человек):
|Размещение
|Стоимость
Гостиница «Северная» 4*
Завтрак — «шведский стол»
23 200 руб. /чел. – в 2-местном номере
26 400 руб. /чел. – 1-местное размещение
22 400 руб. /чел. – на доп. месте
Гостиница «PETRA» 3*
Комплексные завтраки
Номера под запрос — уточняйте наличие при бронировании
|стоимость уточняется
Скидки на тур:
- ребенок до 6 лет — 1 000 руб. /чел.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 500 руб. /чел;
- пенсионер от 60 лет — 400 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Гостиница «Северная» расположена в деловом и культурном центре города, имеет охраняемую автостоянку. Удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы находятся железнодорожный и речной вокзалы, набережная Онежского озера.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым. Номера оснащены кондиционером, цветным телевизором, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.
Отель «Petra» 3
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение центра «Karelian Design»
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия на гору Сампо, курорт "Марциальные воды", в заповедник "Кивач"
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Услуги, не включенные в стоимость тура
- Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (включено транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, чаепитие, экскурсия в питомник к собакам и оленям) - 2 200 руб. /чел
- Сафари на снегоходах (2 часа):при посадке 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 8 000 руб. /чел. дополнительно оплачивается трансфер к месту начала катания в одну сторону: легковая машина - 2 500 руб. минивэн (до 7 человек) - 3 000 руб. программа проводится при достаточном снежном покрове, случае отсутствия снега снегоходы могут быть заменены на квадроциклы
- При посадке 2 человека на снегоходе - 5 000 руб. /чел
- При посадке 1 человек на снегоходе - 8 000 руб. /чел
- Дополнительно оплачивается трансфер к месту начала катания в одну сторону: легковая машина - 2 500 руб. минивэн (до 7 человек) - 3 000 руб
- Легковая машина - 2 500 руб
- Минивэн (до 7 человек) - 3 000 руб
- Программа проводится при достаточном снежном покрове, случае отсутствия снега снегоходы могут быть заменены на квадроциклы
- Экотропа на Рускеальских водопадах: взрослый - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
- Взрослый - 400 руб. /чел
- Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.
Рекомендуем взять с собой:
- теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
- предметы личной гигиены, маски;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- праздничный вариант одежды;
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
Кто будет сопровождать в туре?
Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.
Переезды на автобусах
В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.
Правила поведения
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.