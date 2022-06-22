Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Путешествие в мир загадочного камня – шунгит.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Водопад Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Во время экскурсии Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в отеле "Карелия Спа" 4*.
Время для отдыха.
Экскурсия на Кижи за доп.плату (бронируется и оплачивается вместе с туром).
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
За доп.плату мы предлагаем экскурсии:
1. Программа «Путешествие на остров Кижи зимой» через Заонежье.
07:00 Выезд на автобусе из Петрозаводска в с.Великая Губа, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.
Прибытие в село Великая Губа.
Посадка на судно на воздушной подушке "Хивус".
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.
Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
Продолжительность программы до 15 часов.
В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»).
Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).
Дополнительная экскурсия с чаепитием (до 90 мин.)
2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска.
10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
09:00 Выезд в горный парк Рускеала.
11:00 Остановка в кафе на чаепитие с выпечкой.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).
14:00 Экскурсия в горный парк Рускеала- "Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч.15 мин.
Обед самостоятельно за доп.плату в одном из кафе на территории парка.
Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г. Сортавала.
Билеты приобретаются самостоятельно заранее.
«Рускеальский экспресс» – единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.
В пути следования рекомендуем: угоститься бесплатно фирменным чаем; отведать карельские блюда в вагоне-ресторане №3, выполненном в царском стиле; сделать фото в специальном фото-купе во втором вагоне!
Переезд на ж/д вокзал в г. Сортавала к 17:00 ч.
Отправление домой!
Рекомендуемый поезд №160 Сортавала – Петрозаводск, поезд №160 Сортавала – Санкт-Петербург.
Туристы, у кого куплены ж/д билеты на поезд №18 Петрозаводск – Москва возвращаются в Петрозаводск к 21:00 ч.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Отель "Карелия"& SPA
|Двухместное размещение
|26 500
|Одноместное размещение
|30 500
|Дополнительное место дети до 12 лет
|18 200
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.