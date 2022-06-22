Короткое, но очень яркое зимнее путешествие в Карелию, которое вы запомните надолго!

Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье

Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день Встреча, Петрозаводск, центр шунгита, водопад Кивач

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск. Завтрак в кафе города. На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным. Водопад Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Во время экскурсии Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева! Обед в кафе. Возвращение в Петрозаводск. Размещение в отеле "Карелия Спа" 4*. Время для отдыха.

2 день Экскурсия на Кижи (за доп.плату)

Экскурсия на Кижи за доп.плату (бронируется и оплачивается вместе с туром). Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. За доп.плату мы предлагаем экскурсии: 1. Программа «Путешествие на остров Кижи зимой» через Заонежье. 07:00 Выезд на автобусе из Петрозаводска в с.Великая Губа, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00. Прибытие в село Великая Губа. Посадка на судно на воздушной подушке "Хивус". Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан. Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье. Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием. Продолжительность программы до 15 часов. В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»). Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону). Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.). Дополнительная экскурсия с чаепитием (до 90 мин.) 2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска. 10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

3 день Горный парк Рускеала, отъезд