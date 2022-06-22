Выходные в Карелии зимой

Короткое, но очень яркое зимнее путешествие в Карелию, которое вы запомните надолго

4.7
3 отзыва
Короткое, но очень яркое зимнее путешествие в Карелию, которое вы запомните надолго!
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Выходные в Карелии зимой
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Центр шунгита
Центр шунгита
Побываем в комнате релаксации, наполненной жизненной силой удивительного камня – шунгита

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск, центр шунгита, водопад Кивач

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. 

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Водопад Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Во время экскурсии Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в отеле "Карелия Спа" 4*.

Время для отдыха.

Встреча, Петрозаводск, центр шунгита, водопад КивачВстреча, Петрозаводск, центр шунгита, водопад КивачВстреча, Петрозаводск, центр шунгита, водопад КивачВстреча, Петрозаводск, центр шунгита, водопад КивачВстреча, Петрозаводск, центр шунгита, водопад Кивач
2 день
Экскурсия на Кижи (за доп.плату)

Экскурсия на Кижи за доп.плату (бронируется и оплачивается вместе с туром).

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

За доп.плату мы предлагаем экскурсии:

1. Программа «Путешествие на остров Кижи зимой» через Заонежье.

07:00 Выезд на автобусе из Петрозаводска в с.Великая Губа, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Прибытие в село Великая Губа.

Посадка на судно на воздушной подушке "Хивус".

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.

Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Продолжительность программы до 15 часов.

В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»).

Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).

Дополнительная экскурсия с чаепитием (до 90 мин.)

2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска.

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Экскурсия на Кижи (за доп.плату)Экскурсия на Кижи (за доп.плату)Экскурсия на Кижи (за доп.плату)Экскурсия на Кижи (за доп.плату)
3 день
Горный парк Рускеала, отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

09:00 Выезд в горный парк Рускеала.

11:00 Остановка в кафе на чаепитие с выпечкой.

Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. 

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).

14:00 Экскурсия в горный парк Рускеала- "Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч.15 мин.

Обед самостоятельно за доп.плату в одном из кафе на территории парка.

Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г. Сортавала.

Билеты приобретаются самостоятельно заранее. 

«Рускеальский экспресс» – единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.

В пути следования рекомендуем: угоститься бесплатно фирменным чаем; отведать карельские блюда в вагоне-ресторане №3, выполненном в царском стиле; сделать фото в специальном фото-купе во втором вагоне!

Переезд на ж/д вокзал в г. Сортавала к 17:00 ч.

Отправление домой! 

Рекомендуемый поезд №160 Сортавала – Петрозаводск, поезд №160 Сортавала – Санкт-Петербург.

Туристы, у кого куплены ж/д билеты на поезд №18 Петрозаводск – Москва возвращаются в Петрозаводск к 21:00 ч.

Горный парк Рускеала, отъездГорный парк Рускеала, отъездГорный парк Рускеала, отъездГорный парк Рускеала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеОтель "Карелия"& SPA
Двухместное размещение26 500
Одноместное размещение30 500
Дополнительное место дети до 12 лет18 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 4*
  • Питание по программе: 3 завтрака, 1 обед, 1 чаепитие
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в Центр Шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Работа гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается вместе с туром):
  • Взрослый – 5 600 руб. /чел.
  • Школьники – 5 300 руб. /чел.
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплачивается на месте) – 250 руб.
  • Билет на ретро-поезд «Рускеальский экспресс» – 699 руб. чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования
  • Теплую не продуваемую и не промокаемую одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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