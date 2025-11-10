Что вас ждет Балтийск: Военная Слава и История Мы на самом Западе нашей необъятной Родины! Город воинской славы России приглашает вас в увлекательное путешествие. Мы погрузимся в военную и не только историю этого города, который несет в себе уникальный колорит. Вспомним про времена Петра I и Елизаветы Петровны и внимательно рассмотрим входной портал Шведской крепости или как её ещё называют Цитадели Пиллау. Балтийск оставит непередаваемые впечатления как военно-морская гавань, западные морские врата России. Мы увидим корабли Балтийского флота и, если не будет шторма, увидим как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. У Вас будет возможность с руки покормить лебедей и сделать потрясающие фото на память! Янтарный: Камень солнца и Пляж с «Голубым флагом» Далее продолжим путешествие в янтарную столицу, где янтарь добывается со времён тевтонского ордена до наших дней. Вы узнаете о процессе добычи янтаря и «янтарном короле Восточной Пруссии» Морице Бэккере, увидите пляж с «Голубым флагом», нисколько не уступающий Майами-бич. Также мы посетим невероятной красоты Кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку со 160-летними буками, ситхинскими елями и другими растущими диковинками. Светлогорск: Курорт с историей Завершим наше путешествие в уютном курортном городке Светлогорске, бывшем фешенебельном курорте восточной Пруссии под названием Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдет мимо красивейших вилл и гостевых домов XIX-XX веков. Вы узнаете интересные факты о городе и его истории, включая то, почему его считают самым медленным в России.

Также Вы увидите невероятные пейзажи морского побережья и театр эстрады Янтарь-Холл — место, где проводятся съёмки Голосящего Ки

Ви

На, проходят концерты российских и мировых звёзд эстрады, а также проводятся крупнейшие бизнес-мероприятия региона. В хорошую погоду при желании мы сможем включить в программу посещение Филинской бухты. Филинская бухта: Инстаграмный Рай Это место, которое завораживает всех блогеров и любителей красивых видов. Здесь вы встретите удивительные пейзажи Балтийского побережья и сможете запечатлеть эту красоту в своих фотографиях! Поймайте момент и окунитесь в уникальный мир Калининградской области с нашей эксклюзивной индивидуальной экскурсией! Отправляемся в удивительное и волнительное путешествие!