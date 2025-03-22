Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск - побережье с выездом из Пинерского
Начало: В Пионерском, по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно. По согласованию с гидом возможен ранний выезд (08:00)
22 мар в 09:00
23 мар в 09:00
от 15 400 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Откройте для себя дух старой Европы, посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Насладитесь морскими пейзажами и узнайте секреты солнечного камня
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
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