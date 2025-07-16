С Светлана

На экскурсии нас сопровождал гид Алексей. Мы в восторге от экскурсии и от красот Куршской косы. Благодаря Алексею мы получили много интересной информации, он профессионал своего дела, 7 часов пролетели незаметно. Спасибо за такую чудесную прогулку.