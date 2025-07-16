Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск - побережье с выездом из Пинерского
Начало: В Пионерском, по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно. По согласованию с гидом возможен ранний выезд (08:00)
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
Познавательное путешествие в вашем ритме из Пионерского или Зеленоградска для детей и взрослых
Начало: В Пионерском или Зеленоградске
30 июл в 07:00
1 авг в 07:00
от 12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
На экскурсии нас сопровождал гид Алексей. Мы в восторге от экскурсии и от красот Куршской косы. Благодаря Алексею мы получили много интересной информации, он профессионал своего дела, 7 часов пролетели незаметно. Спасибо за такую чудесную прогулку.
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Всего 1 отзыв в Пионерском в категории "Индивидуальные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Пионерском в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 900 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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