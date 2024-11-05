🌟 Посещение трёх уникальных городов за один день 🔍 Узнайте секреты янтарного промысла ⚓ Побывайте в военно-морской гавани Балтийска 🌳 Прогулка по королевскому курорту Светлогорск 📸 Насладитесь видами Филинской бухты

За один день можно посетить три уникальных приморских города на Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск. В Балтийске осмотр военно-морской гавани и шведской крепости Пиллау, в Янтарном - знакомство с добычей солнечного камня и посещение дворца Мориса Беккера. Светлогорск порадует зелеными парками и историческими виллами. Филинская бухта станет приятным бонусом при хорошей погоде

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Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска

Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартованными кораблями, осмотрим шведскую крепость Пиллау, маяк 19 века, Елизаветинский форт. Вы узнаете, что связывает Петра I и Елизавету Петровну с прусской приморской провинцией, раскроете секрет Иосифа Бродского и услышите удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота.

Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный

Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря.

Следующая остановка — Филинская бухта. Её виды впечатлят даже самого искушённого путешественника. Посещение возможно только при благоприятных погодных условиях.

И последняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск

Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору. На прогулке по центральному парку и променаду мы поговорим о причинах невероятной популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1908 года.

Организационные детали