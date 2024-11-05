Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
За один день можно посетить три уникальных приморских города на Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск.
В Балтийске осмотр военно-морской гавани и шведской крепости Пиллау, в Янтарном - знакомство с добычей солнечного камня и посещение дворца Мориса Беккера. Светлогорск порадует зелеными парками и историческими виллами. Филинская бухта станет приятным бонусом при хорошей погоде
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🌟 Посещение трёх уникальных городов за один день
🔍 Узнайте секреты янтарного промысла
⚓ Побывайте в военно-морской гавани Балтийска
🌳 Прогулка по королевскому курорту Светлогорск
📸 Насладитесь видами Филинской бухты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Шведская крепость Пиллау
Маяк 19 века
Елизаветинский форт
Кирха Пальмникена
Янтарная мануфактура
Дворец Мориса Беккера
Виллы в Светлогорске
Водонапорная башня 1908 года
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска
Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартованными кораблями, осмотрим шведскую крепость Пиллау, маяк 19 века, Елизаветинский форт. Вы узнаете, что связывает Петра I и Елизавету Петровну с прусской приморской провинцией, раскроете секрет Иосифа Бродского и услышите удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота.
Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный
Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря.
Следующая остановка — Филинская бухта. Её виды впечатлят даже самого искушённого путешественника. Посещение возможно только при благоприятных погодных условиях.
И последняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск
Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору. На прогулке по центральному парку и променаду мы поговорим о причинах невероятной популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1908 года.
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
Гид организует для вас обед по меню (по желанию). Можно взять перекус или пообедать в альтернативных точках питания
Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
Гид уточнит накануне поездки точный адрес и время отправления, модель, марку и регистрационный номер автомобиля
По всем вопросам пишите гиду, вам обязательно ответят в вечернее время
Экскурсию для вас проведёт гид-экскурсовод нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Пионерском
Провели экскурсии для 3996 туристов
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!