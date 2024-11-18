Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Откройте для себя дух старой Европы, посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Насладитесь морскими пейзажами и узнайте секреты солнечного камня
Путешествие по Калининградскому краю предлагает уникальную возможность посетить Балтийск, Янтарный и Светлогорск. В Балтийске вы увидите действующие корабли ВМФ и узнаете историю крепости. В Янтарном познакомитесь с процессом добычи янтаря и посетите карьер. Светлогорск очарует своими курортными улочками и архитектурой. Прогулка по Филинской бухте дополнит ваше путешествие незабываемыми пейзажами
6 причин купить эту экскурсию
🚢 Увидеть действующие корабли ВМФ в Балтийске
🌅 Полюбоваться пейзажами Филинской бухты
🏖️ Посетить самый чистый пляж России в Янтарном
🏛️ Узнать историю крепости Балтийска
🛍️ Приобрести янтарные изделия прямо от производителя
🏡 Прогуляться по курортным улочкам Светлогорска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Балтийская коса
Елизаветинский форт
Русская набережная
Янтарный карьер
Лютеранская кирха
Парк Морица Беккера
Филинская бухта
Башня начала 20 века
Описание экскурсии
Балтийск — город российский, город флотский
Вы отправитесь с нами в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской город Балтийск. Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь. Прогуляетесь по Русской набережной, прекрасному пляжу, на котором почти круглогодично можно отыскать янтарные слезы подводной богини Юрате. Познакомитесь с величественной крепостью в виде 5-и конечной звезды, построенной в 17 веке шведами и узнаете о целях визита Петра I со свитой Балтийского форпоста.
Город солнечного камня
Далее мы отправимся в Янтарный — мировую сокровищницу янтаря. Здесь вы увидите единственный в мире янтарный карьер, посетите настоящее янтарное производство и из первых уст узнаете всё о процессе добычи и обработки янтаря, с возможностью приобрести янтарные изделия и сувениры прямо от производителя. Осмотрите сохранившиеся прусские дома и лютеранскую кирху 19 века. Также мы рассмотрим ландшафтный парк Морица Беккера и его бывший особняк, выйдем на знаменитый пляж, награждённый Голубым флагом. И конечно, поговорим о том, как появился Янтарный и раскроем секреты его главного промысла.
Балтийские пейзажи — Филинская бухта
По пути к Светлогорску мы остановимся в одном из самых живописных и фотогеничных мест Калининградской области. Вы полюбуетесь выразительными панорамами Филинской бухты и сделаете отличные кадры с видом на побережье.
Светлогорск: чудо у моря
После вы посетите уютный, утопающий в ароматах хвои Светлогорск. Вас встретят улочки одного из красивейших курортов Балтики, маленькие виллы, довоенная архитектура и творения скульптора Брахерта. Прогуливаясь по парку и променаду, мы замерим время по солнечным часам, обратим внимание на детали фасадов, встретим «Нимфу» и дойдём до башни начала 20 века. А после у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и сделать замечательные фотографии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне, или автобусе в зависимости от размера группы
Дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку карьера Янтарного комбината (по желанию) и обед в кафе
На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, мы обязательно ответим в вечернее время
Есть возможность прогулки на катере по акватории Балтийска. Стоимость от 600 ₽ с чел.
Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
Гид уточнит накануне поездки точный адрес и время отправления, модель, марку и регистрационный номер автомобиля
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Пионерском
Провели экскурсии для 9421 туриста
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.