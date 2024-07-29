Экскурсии на 1 день в Пионерском

Найдено 7 экскурсий в категории «На весь день» в Пионерском, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Пионерского - на Куршскую косу
На автобусе
9 отзывов
6 часов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 авг в 08:45
1 200 за человека
Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
На автобусе
25 отзывов
7 часов
Групповая
Путешествие в национальный парк «Куршская коса»
Побывайте на Куршской косе и насладитесь живописными видами. Прогулка по Танцующему лесу и подъем на дюну Эфа подарят незабываемые впечатления
Начало: Г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
1 200 за человека
Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
Пешая
На автобусе
1 отзыв
9 часов
Групповая
Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По понедельникам 08:30
12 авг в 08:30
19 авг в 08:30
2 400 за человека
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Пешая
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: уникальные дюны, танцующий лес и свежий морской воздух ждут вас
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
16 авг в 09:00
19 авг в 09:00
14 990 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Пионерского «Тайны подземного Кёнигсберга»
Пешая
На автобусе
6 часов
Групповая
Приключенческая экскурсия по Форту №1 «Штайн» в Пионерском
Узнайте, что скрывают древние форты Кёнигсберга. Легенды о заводах, аэропортах и Янтарной комнате ждут вас. Пройдитесь с экспертом по местам, окутанным тайнами
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
12 авг в 08:30
19 авг в 08:30
2 100 за человека
Из Пионерского по замкам: Бранденбург и Бальга «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
Пешая
На автобусе
8.5 часов
Групповая
Экскурсия по местам пруссов и Тевтонского ордена: замки Бранденбург и Бальга
Погрузитесь в историю средневековых пруссов и Тевтонского ордена. Увидите замки Бранденбург и Бальга, священный дуб в Ладушкине и исторический центр Мамоново
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По вторникам в 08:30
13 авг в 08:30
20 авг в 08:30
2 450 за человека
Из Пионерского: Куршская коса + пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Пешая
На автобусе
7 часов
Групповая
Из Пионерского: Куршская коса + пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: понедельник и пятница в 09:10
12 авг в 09:10
16 авг в 09:10
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Из Пионерского - на Куршскую косу
    Огромная благодарность и респект нашему гиду Скворец Константину! Изумительный рассказчик и фанат своего дела!
  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
    Нашла эту экскурсию поздно вечером накануне около 23 вечера, до этого думали ехать на рейсовом автобусе или такси, но получилось
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    выгоднее и удобнее с экскурсией (на четверых с пенсионером и школьником с экол. сбором получилось 5400, а такси в одну сторону 2600). Забронировала на сайте, и, несмотря на поздний час, мне тут же написали и прислали информацию по поездке. Деньги можно переводом по номеру тел., я его проверила, он пробивается как контактный для турфирмы. Все хорошо организовано: в 8.45 от Пионерского был трансфер на микроавтобусе до Светлогорска, потом пересели на большой автобус. Все по часам, без задержек. Остановка на "Танцующем лесе" и на Высоте Эфа, затем еще в Зеленоградске. И в автобусе, и на всех трех остановках часть времени посвящена экскурсии, часть - свободное время, все успели. Потом тем же путем доставили до Пионерского к 17.20 примерно. Омрачило поездку то, что ребенок почесал черную кошку на скамейке на экотропе на Высоте Эфа. Когда ей надоело, она куснула. Теперь делаем курс прививок. Не трогайте кошек!))

  • A
    Alex
    24 июля 2024
    Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
    Нам повезло с экскурсоводом, очень энергичный молодой человек, помог сориентироваться на всех локациях. Много рассказывал про местные легенды, историю Куршской косы. Посетили «Танцующий лес», поднялись на дюну Эфа. Немного не хватило времени на море, не укладывались по времени уже.
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2024
    Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского
    Всё хорошо, Зоя отличный экскурсовод. Единственный минус, мало времени на косе. Половину от заявленного на косе это дорога, на въезде КПП
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    и большая пробка минут на 40. свободного времени после экскурсии от силы минут 30-40 или бегом окунуться в море или перекусить в кафе. Если хотите спокойно искупаться и побыть на море, нужен явно другой формат. Дорога на дюны длинная и тяжелая для пожилых, рассчитывайте свои силы. Вторая часть экскурсии это Зеленоградск, небольшая неутомительная экскурсия и дальше немного свободного времени. Мы остались там, не стали возвращаться с экскурсией, спокойно поужинали, благо отличных ресторанчиков с недорогим и вкусным меню много. Обратно 30 минут на электричке до Пионерского или Светлогорска.

  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
    Все понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «На весь день»

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  1. Из Пионерского - на Куршскую косу
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  3. Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
  4. Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
  5. Экскурсия из Пионерского «Тайны подземного Кёнигсберга»
Какие места ещё посмотреть в Пионерском
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в августе 2024
Сейчас в Пионерском в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 14 990. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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