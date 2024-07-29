6 часов
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 авг в 08:45
1 200₽ за человека
7 часов
Групповая
Путешествие в национальный парк «Куршская коса»
Побывайте на Куршской косе и насладитесь живописными видами. Прогулка по Танцующему лесу и подъем на дюну Эфа подарят незабываемые впечатления
Начало: Г. Пионерский, ул. Рабочая, 6
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
1 200₽ за человека
9 часов
Групповая
Из Пионерского «На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса»
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По понедельникам 08:30
12 авг в 08:30
19 авг в 08:30
2 400₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: уникальные дюны, танцующий лес и свежий морской воздух ждут вас
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
16 авг в 09:00
19 авг в 09:00
14 990₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Групповая
Приключенческая экскурсия по Форту №1 «Штайн» в Пионерском
Узнайте, что скрывают древние форты Кёнигсберга. Легенды о заводах, аэропортах и Янтарной комнате ждут вас. Пройдитесь с экспертом по местам, окутанным тайнами
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
12 авг в 08:30
19 авг в 08:30
2 100₽ за человека
8.5 часов
Групповая
Экскурсия по местам пруссов и Тевтонского ордена: замки Бранденбург и Бальга
Погрузитесь в историю средневековых пруссов и Тевтонского ордена. Увидите замки Бранденбург и Бальга, священный дуб в Ладушкине и исторический центр Мамоново
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По вторникам в 08:30
13 авг в 08:30
20 авг в 08:30
2 450₽ за человека
7 часов
Групповая
Из Пионерского: Куршская коса + пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: понедельник и пятница в 09:10
12 авг в 09:10
16 авг в 09:10
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июля 2024Огромная благодарность и респект нашему гиду Скворец Константину! Изумительный рассказчик и фанат своего дела!
- ЕЕлена25 июля 2024Нашла эту экскурсию поздно вечером накануне около 23 вечера, до этого думали ехать на рейсовом автобусе или такси, но получилось
- AAlex24 июля 2024Нам повезло с экскурсоводом, очень энергичный молодой человек, помог сориентироваться на всех локациях. Много рассказывал про местные легенды, историю Куршской косы. Посетили «Танцующий лес», поднялись на дюну Эфа. Немного не хватило времени на море, не укладывались по времени уже.
- ЮЮлия24 июля 2024Всё хорошо, Зоя отличный экскурсовод. Единственный минус, мало времени на косе. Половину от заявленного на косе это дорога, на въезде КПП
- ЕЕлена23 июля 2024Все понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому в категории «На весь день»
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