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Дмитрий, ах этот Дмитрий! Истории о крае Пруссов, Куршей, о рыцарях, моряках, войне и мире были интересны и информативны. Дмитрий все время общался с нами, устраивал конкурсы, интервктивы, так что будете внимательны - получите призы.

Города, что мы посетили очень живописные. каждые со своей изюминкой и характером! Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уже хочется туда вернуться и побродить ещё, особенно зная чуть больше об их истории, благодаря Диме.

Кроме прекрасной экскурсии, мы получили рекомендации, что ещё обязательно к посещению и просмотру (спойлер - все), куда можно сходить, что обязательно попробовать, где купить самый лучший янтарь и марципан.

Я второй раз в Калининграде, и убеждаюсь, что не последний, вот так влюбляют в этот край профессиональные гиды!

Спасибо, Дима. Обязательно вернусь, обязательно возьму пару экскурсий и буду надеяться, что проведёте их Вы, Дмитрий!