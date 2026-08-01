Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Погулять по танцующему лесу, подняться на Высоту Эфа и отдохнуть у моря на групповой экскурсии
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
1800 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборВ поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:45
10 авг в 09:45
11 авг в 09:45
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
10 авг в 09:15
5400 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выборТри города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5300 ₽ за человека
Групповая
Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского
Начало: Вокзальная улица, 5
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
1800 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия "Куршская коса": Танцующий лес, высота "Эфа" (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
1900 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + музей марципана (из Пионерского)
Начало: Армейская улица, 6
Расписание: ежедневно, кроме субботы
1800 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Завтра в 07:30
16 авг в 07:30
3000 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Форт №1 и Форт №5 (из Пионерского)
Путешествие в прошлое Кёнигсберга: откройте для себя форты, которые хранят тайны военной истории и архитектуры
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
2600 ₽ за человека
Групповая
«На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса» (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По понедельникам 08:30
10 авг в 07:30
17 авг в 07:30
2750 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
11 авг в 07:15
13 авг в 07:15
3400 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЛегенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
Погрузиться в историю Тевтонского ордена
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в воскресенье в 08:45
16 авг в 08:45
23 авг в 08:45
2700 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЗамки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в субботу в 09:45
15 авг в 09:45
22 авг в 09:45
1800 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
14 авг в 07:30
21 авг в 07:30
3600 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЛегенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в четверг в 08:45
13 авг в 08:45
20 авг в 08:45
1800 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Дорогой первых переселенцев» Лабиау и Вальдвинкель (из Пионерского)
Начало: Ул. Армейская 6 (рядом с музеем Рантава)
13 авг в 08:10
20 авг в 08:10
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая. Экскурсия на машине из Пионерского
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия «Война и мир»: 5 городов за один день (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
12 авг в 07:30
15 авг в 07:30
3500 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск» (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
11 авг в 10:00
14 авг в 10:00
3000 ₽ за человека
Групповая
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
Увидеть и узнать главное в городе двух имён
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:45
11 авг в 08:45
16 авг в 08:45
1200 ₽ за человека
Групповая
Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Пионерского)
Путешествие к курортам Балтийского моря
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в пятницу и воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
14 авг в 09:45
1900 ₽ за человека
Групповая
В тени рыцарских замков - поездка из Пионерского
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в среду в 08:45
12 авг в 08:45
19 авг в 08:45
2200 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + «Мастерская Хомлинов» (из Пионерского)
Познакомиться с атмосферным городом и его сказочными жителями
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в понедельник в 08:45
10 авг в 08:45
17 авг в 08:45
1300 ₽ за человека
Групповая
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в субботу в 08:45
15 авг в 08:45
22 авг в 08:45
2000 ₽ за человека
Групповая
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Пионерского)
Увидеть следы Тевтонского ордена и довоенной Европы
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: во вторник в 08:45
11 авг в 08:45
18 авг в 08:45
3100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
Познавательное путешествие в вашем ритме из Пионерского или Зеленоградска для детей и взрослых
Начало: В Пионерском или Зеленоградске
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Экскурсия «Рыцарские замки Восточной Пруссии» (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Завтра в 07:30
16 авг в 07:30
3500 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия по замкам: Бранденбург и Бальга + Мамоново (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Расписание: По вторникам в 08:30
12 авг в 08:30
19 авг в 08:30
3150 ₽ за человека
Групповая
Крепости и форты Кёнигсберга (из Пионерского)
Пройти по следам прусских королей и военных инженеров
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в пятницу в 08:45
14 авг в 08:45
21 авг в 08:45
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск - побережье с выездом из Пинерского
Начало: В Пионерском, по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно. По согласованию с гидом возможен ранний выезд (08:00)
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод Ксения - увлеченный специалист глубоких знаний. Я была с пожилой мамой и ребенком 6 лет -
Вам был полезен этот отзыв?
З
Очень удобно, когда выезд днем. Маршрут комфортный. Была на Куршской косе 12 лет назад, сейчас все хорошо благоустроили, и для
Вам был полезен этот отзыв?
Ездили по городам - Балтийск, Янтарный и Светлогорск с Дмитрием. Прекрасный день в прекрасной компании пролетел незаметно, на одном дыхании.
+3
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все было великолепно!
Прекрасный гид, водитель, организация маршрута.
Все успели! Посмотрели все, что планировали!
Пиво и сыр - все вкусно и позитивно!
С п а с и б о))
Прекрасный гид, водитель, организация маршрута.
Все успели! Посмотрели все, что планировали!
Пиво и сыр - все вкусно и позитивно!
С п а с и б о))
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия супер. Очень насыщенная. Экскурсовод Елена настоящий знаток своего края и его истории. Очень интересно и познавательно всё рассказывала, отвечала на вопрсы до самого окончания экскурсии, а то многие экскурсоводы на обратной дороге просто молсат. Елене полный респект
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень профессиональный гид. Комфортный транспорт. Удобное время
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Были на форте 1 и 5. Очень понравилась экскурсия. И сервис) Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Отличная экскурсия. Понравилось что был трансфер из Пионерского, туда и обратно. Экскурсовод Людмила, очень позитивная, интересно и увлекательно рассказывала. Я осталась очень довольна экскурсией. Всем рекомендую! 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсовод Людмила и водитель Руслан сделали всё для нашего чудесного путешествия! Своей любовью зарядили и нас! Людмила- прекрасная рассказчица!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Посетили много мест. Покормили обедом. Гид интересно вёл экскурсию. Нам очень все понравилось)
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 201 отзыв в Пионерском
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пионерскому
Самые популярные экскурсии в Пионерском
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- Из Пионерского - на Куршскую косу и в Зеленоградск;
- В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского);
- Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского;
- Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта;
- Комфортное путешествие на Куршскую косу+Зеленоградск из Пионерского.
Что посмотреть в Пионерском
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пионерскому в августе 2026
Сейчас в Пионерском можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 1200 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.42 из 5
Купите самую интересную из 30 экскурсий в Пионерском на 2026 год, 201 ⭐ отзыв, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь