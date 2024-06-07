Солёный запах волн, блуждающие пески и танцующие деревья — вы увидите самые примечательные локации Куршской косы. Подниметесь на высоту Эфа и посетите посёлок Лесное, прогуляетесь по удивительному лесу и отдохнёте на берегу Балтийского моря. А мы поделимся любопытными фактами и историями этих заповедных мест!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Танцующий лес (60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы полюбуетесь этим чудом природы и узнаете его секрет.

Высота Эфа (60 мин). Вы пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. Гид расскажет вам о деятельном немецком учёном и инженере, разработавшем этот метод закрепления дюн. Благодаря ему спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком.

Отдых у моря (40-60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром, а ещё устроить мини-фотосессию — ведь декорации для этого здесь самые подходящие!

По дороге гид поделится с вами легендами и мифами древних поселений «куршей» и увлекательными сведениями о пищевых пристрастиях местных жителей. Также вы узнаете историю возникновения Куршской косы. По желанию на обратном пути можем заехать в курортный Зеленоградск.

Организационные детали