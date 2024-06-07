Погулять по танцующему лесу, подняться на Высоту Эфа и отдохнуть у моря на групповой экскурсии
Солёный запах волн, блуждающие пески и танцующие деревья — вы увидите самые примечательные локации Куршской косы.
Подниметесь на высоту Эфа и посетите посёлок Лесное, прогуляетесь по удивительному лесу и отдохнёте на берегу Балтийского моря. А мы поделимся любопытными фактами и историями этих заповедных мест!
4.67
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Танцующий лес (60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы полюбуетесь этим чудом природы и узнаете его секрет.
Высота Эфа (60 мин). Вы пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. Гид расскажет вам о деятельном немецком учёном и инженере, разработавшем этот метод закрепления дюн. Благодаря ему спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком.
Отдых у моря (40-60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром, а ещё устроить мини-фотосессию — ведь декорации для этого здесь самые подходящие!
По дороге гид поделится с вами легендами и мифами древних поселений «куршей» и увлекательными сведениями о пищевых пристрастиях местных жителей. Также вы узнаете историю возникновения Куршской косы. По желанию на обратном пути можем заехать в курортный Зеленоградск.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса и услуги гида. Время в пути — 1,5 ч в одну сторону.
Отдельно оплачивается: экосбор — 300 руб. /взрослый, детям и пенсионерам бесплатно; по желанию экскурсия по Зеленоградску — 300 руб. /чел. Если вы не захотите гулять, вас заберёт трансфер и отвезёт обратно в Пионерский.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рабочей улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Пионерском
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
Алла
7 июня 2024
Очень интересная экскурсия) большое спасибо гиду Константину😉
Е
Екатерина
30 апр 2024
Спасибо за хорошо организованную и интересную экскурсию! Узнали много про историю Куршской косы, её флору и фауну. Вид на дюны, конечно, впечатляет!
А
Алина
22 мар 2024
Только вернулась с экскурсии и могу сказать, что приятно удивлена. Гид Константин выше всех похвал, браво! Не смотря на дождливую погоду экскурсия удалась на славу. Забрали прямо из отеля, показали и рассказали про красоты Курской косы, мне все понравилось! Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пионерского