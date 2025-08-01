А Анастасия

Хороший автобус, понравилась экскурсовод,четкая дикция. Не понравилось,что слишком затянули рассказ на пивоваренном заводе (лучше бы посетили первый замок хотя бы на полчаса, только внешний осмотр был) и очень далеко кафе для обеда. Около второго замка даже не остановились.