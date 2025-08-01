Мои заказы

Большое путешествие на северо – восток Калининградской области по следам первых переселенцев. Вы увидите: кирху Нойхаузена, кирху Гросс Легиттена, Маяк Риндерорт, музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», г. Полесск (исторический центр), пивоварню Альберта Бланкенштайна.
Время начала: 08:10

Описание экскурсии

«Дорогой первых переселенцев» Вас ждет большое путешествие на северо – восток Калининградской области по следам первых переселенцев. Полесск – город к северу от Калининграда, чья история начинается с 1249 г. с маленькой рыбацкой деревушки на берегу реки. И называлось это место тогда – Лабагов, что от прусского labs означает «хороший», а позднее закрепляется онемеченное название города – Лабиау (нем. Labiau). Вы увидите:
  • кирху Нойхаузена (1295 г.), • кирху Гросс Легиттена (ок. 1400 г.), • Маяк Риндерорта (с посещением), • музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» (с посещением), • г. Полесск (исторический центр), • пивоварню Альберта Бланкенштайна (с посещением). Важная информация:.
  • Обед под заказ за доп. плату - 500 руб. /чел.
  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Домик смотрителя маяка
  • Маяк Риндерорт в п. Заливино
  • Замок Лабиау
  • Музей «Вальдвинкель»
  • Здание пивоварни Альберта Бланкенштейна
  • Кирха Нойхаузена
  • Кирха Гросс Легиттена
  • Исторический центр города Полесск
Что включено
  • Транспорт (экскурсионный автобус)
  • Услуги гида
  • Посещение пивоварни Альберта Бланкенштейна
  • Посещение музея «Вальдвинкель»
Что не входит в цену
  • Обед под заказ (за доп. плату - 500 руб. /чел.)
  • Маяк за доп. плату - 200 руб. (вход на территорию у маяка входит в стоимость входного билета)
Место начала и завершения?
Ул. Армейская 6 (рядом с музеем Рантава)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Обед под заказ за доп. плату - 500 руб. /чел
  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Анастасия
1 авг 2025
Хороший автобус, понравилась экскурсовод,четкая дикция. Не понравилось,что слишком затянули рассказ на пивоваренном заводе (лучше бы посетили первый замок хотя бы на полчаса, только внешний осмотр был) и очень далеко кафе для обеда. Около второго замка даже не остановились.

Входит в следующие категории Пионерского

